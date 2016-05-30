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دليلك لإختيار نوع و لون سور منزلك

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Die Vielfallt der Zäune, Triumph-Zaunsysteme Triumph-Zaunsysteme حدائقأسوار وجدران
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لأسوار المنزل الخارجيه عدة وظائف منها : تحديد الملكيه و الأمان و إتمام الشكل العام للمنزل . أسوار المنزل في الماضي كانت مقتصره على الشكل الخشبي التقليدي ، و بعدها تغيرت لتأخذ شكل سياج حديدي ، وظلت تتغير حتى أصبح لدينا تشكيله واسعه و متنوعه من أسوار المنازل . وهنا سنتعرف على مجموعه من الأشكال و الألوان ، للأسوار الخارجيه لبعض المنازل .

تقليدي و خالد

Fencing project Atkinsons Fencing Ltd حديقة
Atkinsons Fencing Ltd

Fencing project

Atkinsons Fencing Ltd
Atkinsons Fencing Ltd
Atkinsons Fencing Ltd

السور الخشبي التقليدي من الخيارات المضمونه لحديقة منزلك ، فهو لا يخرج أبداً عن الموضه و لا يتأثر بتغيير ديكور المنزل الداخلى . كما أنه يبعث داخلك إحساساً بالطبيعه الريفيه الخلابه التى تبعث على الهدوء . ولكن عند إختيارك لهذا السور يجب أن تختار خامات خشب متينه تصمد أمام الرياح و طلاء لا يتأثر بالأمطار. و بالرغم من هذه الإحتياطات ، إن كنت تحب أن تبقى على الجانب الآمن عليك أن تختار السور الخشبي بألوانه البنيه القيمه .

أبيض عصري

Die Vielfallt der Zäune, Triumph-Zaunsysteme Triumph-Zaunsysteme حدائقأسوار وجدران
Triumph-Zaunsysteme

Triumph-Zaunsysteme
Triumph-Zaunsysteme
Triumph-Zaunsysteme

هل تريد أن تجمع بين عراقة الأسوار الخشبيه و العصريه ؟ عليك بهذا السور . سور خشبي بتصميم نمطي قديم ، ولكنه بلون أبيض عصري و جذاب يتناسب مع اللون الخارجي لمنزلك .

الأسمنت و الخشب

Front facade and entrance The Chase Architecture منازل
The Chase Architecture

Front facade and entrance

The Chase Architecture
The Chase Architecture
The Chase Architecture

هذا المنزل جمع بين الحضر و الريف في تصميمه و تصميم السور الخارجي له . فسور المنزل من الأسمنت و الخرسانه الذي تتميز به المدينه ، بطلاء رمادي فاتح . ولكنه مطعم بباب و أجزاء خشبيه بلون جملي طبيعي ، مما أعطى المنزل روح نابضه بالحياه .

السياج الحديدي

homify منازل
homify

homify
homify
homify

السياج الحديدي باللون الأسود الأنيق ، كان الخطوة الثانيه بعد السور الخشبي .حيث ظهر بعد الثورة الصناعيه ، وتميزت به منازل المدن و استمر حتى الآن . من أهم مميزاته أنه يتناسب مع كافة أشكال المنازل أيضا ، ولا يخرج أبداً عن الموضه . و في هذه الصوره  كان لوضع النباتات في قوالب معدنيه سوداء بجانب السور، تأثير جمالى ملحوظ .

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معدني ملون

Portails Design Atlantide, Art et Portails Art et Portails شبابيك و أبوابأبواب
Art et Portails

Art et Portails
Art et Portails
Art et Portails

سور من الأحجار مثل بناء المنزل ، بدرجات فاتحه للون البني . ولكن  المنزل قد تم إعادة تجديده من الداخل ، و أصبح بديكورات عصريه مبهره . فصار من اللازم إعادة الحيويه لسور المنزل ، و قد كان لهذه البوابه المعدنيه باللون الأحمر ، الفضل في تغيير شكل السور جذرياً .

متعدد الألوان

Bungalow in Bhuj, Design Kkarma (India) Design Kkarma (India) منازل
Design Kkarma (India)

Design Kkarma (India)
Design Kkarma (India)
Design Kkarma (India)

لا تجعل القيود تعرقل خيالك عما يريد تحقيقه ، إذا قمت بطلاء منزلك من الخارج باللون الأخضر الفاتح النضر و الطوبي لون السعادة ، فما المانع من إضفاء تلك الألوان على سور حديقة منزلك لتصبح لوحة متكامله .

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معدني أنيق

Portails Design Equation, Art et Portails Art et Portails شبابيك و أبوابأبواب
Art et Portails

Art et Portails
Art et Portails
Art et Portails

إن كنت من هواة الديكور الحديث ، لا تقلق ستجد ما يناسب ذوقك عندما ترى هذا السور المعدني باللون الرمادي الداكن و الأبيض في  أجزاء منه ، من تصميم Art Et Portails الذي أحدث نقله نوعيه في تصميمات أسوار المنازل .

خصوصيه كامله

Palissade IdeAL bois composite aluminium, Deck-linéa Deck-linéa حديقة
Deck-linéa

Deck-linéa
Deck-linéa
Deck-linéa

أما إذا كنت تحب أن يتمتع منزلك بالخصوصيه التامه ، فاختيارك لأشكال السور المفرغه التقليديه هي فكره خارج الحسبان . و يأتي هذا السور ليكون الحل المناسب. السور عباره عن مربعات من الخشب  باللون البني الطبيعي بينها فواصل معدنيه باللون الأسود ، لتحصل على خصوصيه مضمونه بعيداً عن ضوضاء الخارج .

أثاث زجاجي.. لبريق مستمر
هل أعجبتك ألوان الأسوار الخارجيه و تصميماتها ؟ شاركنا رأيك بكتابة تعليق

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