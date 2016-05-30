دليلك لإختيار نوع و لون سور منزلك

السور الخشبي التقليدي من الخيارات المضمونه لحديقة منزلك ، فهو لا يخرج أبداً عن الموضه و لا يتأثر بتغيير ديكور المنزل الداخلى . كما أنه يبعث داخلك إحساساً بالطبيعه الريفيه الخلابه التى تبعث على الهدوء . ولكن عند إختيارك لهذا السور يجب أن تختار خامات خشب متينه تصمد أمام الرياح و طلاء لا يتأثر بالأمطار. و بالرغم من هذه الإحتياطات ، إن كنت تحب أن تبقى على الجانب الآمن عليك أن تختار السور الخشبي بألوانه البنيه القيمه .