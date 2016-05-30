دليلك لإختيار نوع و لون سور منزلك

لأسوار المنزل الخارجيه عدة وظائف منها : تحديد الملكيه و الأمان و إتمام الشكل العام للمنزل . أسوار المنزل في الماضي كانت مقتصره على الشكل الخشبي التقليدي ، و بعدها تغيرت لتأخذ شكل سياج حديدي ، وظلت تتغير حتى أصبح لدينا تشكيله واسعه و متنوعه من أسوار المنازل . وهنا سنتعرف على مجموعه من الأشكال و الألوان ، للأسوار الخارجيه لبعض المنازل .
السور الخشبي التقليدي من الخيارات المضمونه لحديقة منزلك ، فهو لا يخرج أبداً عن الموضه و لا يتأثر بتغيير ديكور المنزل الداخلى . كما أنه يبعث داخلك إحساساً بالطبيعه الريفيه الخلابه التى تبعث على الهدوء . ولكن عند إختيارك لهذا السور يجب أن تختار خامات خشب متينه تصمد أمام الرياح و طلاء لا يتأثر بالأمطار. و بالرغم من هذه الإحتياطات ، إن كنت تحب أن تبقى على الجانب الآمن عليك أن تختار السور الخشبي بألوانه البنيه القيمه .
هل تريد أن تجمع بين عراقة الأسوار الخشبيه و العصريه ؟ عليك بهذا السور . سور خشبي بتصميم نمطي قديم ، ولكنه بلون أبيض عصري و جذاب يتناسب مع اللون الخارجي لمنزلك .
هذا المنزل جمع بين الحضر و الريف في تصميمه و تصميم السور الخارجي له . فسور المنزل من الأسمنت و الخرسانه الذي تتميز به المدينه ، بطلاء رمادي فاتح . ولكنه مطعم بباب و أجزاء خشبيه بلون جملي طبيعي ، مما أعطى المنزل روح نابضه بالحياه .
السياج الحديدي باللون الأسود الأنيق ، كان الخطوة الثانيه بعد السور الخشبي .حيث ظهر بعد الثورة الصناعيه ، وتميزت به منازل المدن و استمر حتى الآن . من أهم مميزاته أنه يتناسب مع كافة أشكال المنازل أيضا ، ولا يخرج أبداً عن الموضه . و في هذه الصوره كان لوضع النباتات في قوالب معدنيه سوداء بجانب السور، تأثير جمالى ملحوظ .
شاهد أيضاً بيوت ذات مداخل مميزه
سور من الأحجار مثل بناء المنزل ، بدرجات فاتحه للون البني . ولكن المنزل قد تم إعادة تجديده من الداخل ، و أصبح بديكورات عصريه مبهره . فصار من اللازم إعادة الحيويه لسور المنزل ، و قد كان لهذه البوابه المعدنيه باللون الأحمر ، الفضل في تغيير شكل السور جذرياً .
لا تجعل القيود تعرقل خيالك عما يريد تحقيقه ، إذا قمت بطلاء منزلك من الخارج باللون الأخضر الفاتح النضر و الطوبي لون السعادة ، فما المانع من إضفاء تلك الألوان على سور حديقة منزلك لتصبح لوحة متكامله .
إن كنت من هواة الديكور الحديث ، لا تقلق ستجد ما يناسب ذوقك عندما ترى هذا السور المعدني باللون الرمادي الداكن و الأبيض في أجزاء منه ، من تصميم Art Et Portails الذي أحدث نقله نوعيه في تصميمات أسوار المنازل .
أما إذا كنت تحب أن يتمتع منزلك بالخصوصيه التامه ، فاختيارك لأشكال السور المفرغه التقليديه هي فكره خارج الحسبان . و يأتي هذا السور ليكون الحل المناسب. السور عباره عن مربعات من الخشب باللون البني الطبيعي بينها فواصل معدنيه باللون الأسود ، لتحصل على خصوصيه مضمونه بعيداً عن ضوضاء الخارج .