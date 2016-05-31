أبواب منازل عصرية وأنيقة

أحد مدارس الديكور الهامة في الاونة الاخيرة هي المزج بين الكلاسيكية والعصرية، وهذا ما تحقق من خلال هذا الباب الذي يشعرك عندما تراه لأول وهلة انك امام منزل مميز ومختلف، فقد جمع في تصميمه بين بساطة الأبواب الكلاسيكية القديمة مع لمسة عصرية.

ومن اهم النقاط التي يجب مراعاتها عند اختيار باب منزل مناسب هي حجم الباب و تناسقه مع المكان وحجم المنزل من الخارج، فمثلاً أذا كان المنزل أو الفيلا مساحتهم كبيرة جداً، يجب أن يكون حجم الباب كبيراً كذلك، والعكس صحيح.