أبواب منازل عصرية وأنيقة

الأبواب هي نافذة الجمال داخل المنازل، فأختيارك لباب المنزل أو أبواب غرفه، واحد من أهم الأشياء التي يجب اخذها في الأعتبار قبل البدء في تأثيث المنزل بالكامل، فكما قلنا باب المنزل هو نافذة الجمال داخلها، ورمز ذوقك الأبداعي، فالأبواب داخل المنزل تتحدث جمالاً وسحراً بمنتهى البساطة من خلال بعض لمسات الديكور البسيطة، الأبواب هى أول ما تقع عليه العيون ودائماً وابداً الأنطباع الأول يدوم لذلك فهى نافذة الجمال داخل المنزل، واليوم إليكم أهم تصاميم الأبواب الداخلية للمنزل.
أحد مدارس الديكور الهامة في الاونة الاخيرة هي المزج بين الكلاسيكية والعصرية، وهذا ما تحقق من خلال هذا الباب الذي يشعرك عندما تراه لأول وهلة انك امام منزل مميز ومختلف، فقد جمع في تصميمه بين بساطة الأبواب الكلاسيكية القديمة مع لمسة عصرية.
ومن اهم النقاط التي يجب مراعاتها عند اختيار باب منزل مناسب هي حجم الباب و تناسقه مع المكان وحجم المنزل من الخارج، فمثلاً أذا كان المنزل أو الفيلا مساحتهم كبيرة جداً، يجب أن يكون حجم الباب كبيراً كذلك، والعكس صحيح.
مدرسة أخري في الديكور، وهى الأعتماد على الأبواب الزجاجية داخل المنزل بدلاً من الخشبية، فالأبواب الزجاجية تساعد على خلق مساحات داخل المنزل، لتعطي شعوراً بالأتساع، فكما هو موضح في الصورة تم الأستعانة بباب داخلي زجاجي، ليخلق بذلك شعوراً بالأتساع داخل المنزل، ويصبح بذلك نافذة على الجمال الخارجي.
لأضافة لمسة عصرية ولهواة الديكور المختلف والفريد، إليكم تصميم هذا الباب المميز، فقد مزج هذا الباب بين الخشب والزجاج بشكل أكثر من عبقري.
الباب الخشبي هو أحد أنواع الأبواب الأكثر استخداماً وانتشاراً في عالم الديكو، فتصميم باب خشبي مميز للمنزل، يضيف سحرًا ورونقاً حتى للبيوت المتواضعة، ويمكن اضافة طلاء للباب الخشبي يلائم الديكورالعام للمنزل أو بلون مختلف متناسقاً مع المنزل، فكما هو موضح في الصورة هذا الباب تم تصنيعة من الخشب الطبيعي بشكل فريد وعصري، ليضفي على المنزل لمسة جمالية مميزة.
الخشب ليس دائماً الأختيار الاول والاخير لأبواب المنزل، فالأبواب المعدنية من اختيارات الديكور المثالية ، فهناك أبواب معدنية بزخارف مختلفة تضفي على المنزل لمسة أنيقة ومختلفة من طراز مختلف، ولكن يجب اختيارالطراز بشكل جيد ليلائم الديكور العام للمنزل، مثل الصورة السابقة اعتمد المصمم على اختيار الباب الحديدي واختيار طراز ملائم للطراز الكلاسيكي للمنزل بشكل عام.
اختيار أخر للباب الخشبي داخل المنزل، لكن هذة المرة بطراز ولون مختلف فبدل الأعتماد على لون الخش الاصلي تم اختيار اللون الأبيض لطلاءه ليلائم بذلك الشكل العام لديكور المنزل.
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