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أبواب منازل عصرية وأنيقة

منة اسماعيل منة اسماعيل
Jaguariuna, PM Arquitetura PM Arquitetura شبابيك
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الأبواب هي نافذة الجمال داخل المنازل، فأختيارك لباب المنزل أو أبواب غرفه، واحد من أهم الأشياء التي يجب اخذها في الأعتبار قبل البدء في تأثيث المنزل بالكامل، فكما قلنا باب المنزل هو نافذة الجمال داخلها، ورمز ذوقك الأبداعي، فالأبواب داخل المنزل تتحدث جمالاً وسحراً بمنتهى البساطة من خلال بعض لمسات الديكور البسيطة، الأبواب هى أول ما تقع عليه العيون ودائماً وابداً الأنطباع الأول يدوم لذلك فهى نافذة الجمال داخل المنزل، واليوم إليكم أهم تصاميم الأبواب الداخلية للمنزل.

مزيج الكلاسيكية والعصرية

Jaguariuna, PM Arquitetura PM Arquitetura شبابيك
PM Arquitetura

PM Arquitetura
PM Arquitetura
PM Arquitetura

أحد مدارس الديكور الهامة في الاونة الاخيرة هي المزج بين الكلاسيكية والعصرية، وهذا ما تحقق من خلال هذا الباب الذي يشعرك عندما تراه لأول وهلة انك امام منزل مميز ومختلف، فقد جمع في تصميمه بين بساطة الأبواب الكلاسيكية القديمة مع لمسة عصرية.

ومن اهم النقاط التي يجب مراعاتها عند اختيار باب منزل مناسب هي حجم الباب و تناسقه مع المكان وحجم المنزل من الخارج، فمثلاً أذا كان المنزل أو الفيلا مساحتهم كبيرة جداً، يجب أن يكون حجم الباب كبيراً كذلك، والعكس صحيح.

الأبواب الزجاجية عين تري الجمال

Residência Jardim Marajoara, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design شبابيك
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

مدرسة أخري في الديكور، وهى الأعتماد على الأبواب الزجاجية داخل المنزل بدلاً من الخشبية، فالأبواب الزجاجية تساعد على خلق مساحات داخل المنزل، لتعطي شعوراً بالأتساع، فكما هو موضح في الصورة تم الأستعانة بباب داخلي زجاجي، ليخلق بذلك شعوراً بالأتساع داخل المنزل، ويصبح بذلك نافذة على الجمال الخارجي.

الرسومات البارزة لمسة جمال مختلفة

CASA JT, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos شبابيك
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

لأضافة لمسة عصرية ولهواة الديكور المختلف والفريد، إليكم تصميم هذا الباب المميز، فقد مزج هذا الباب بين الخشب والزجاج بشكل أكثر من عبقري.

باب خشبي أنيق

Antike Baustoffe, Antik-Stein Antik-Stein شبابيك
Antik-Stein

Antik-Stein
Antik-Stein
Antik-Stein

الباب الخشبي هو أحد أنواع الأبواب الأكثر استخداماً وانتشاراً في عالم الديكو، فتصميم باب خشبي مميز للمنزل، يضيف سحرًا ورونقاً حتى للبيوت المتواضعة، ويمكن اضافة طلاء للباب الخشبي يلائم الديكورالعام  للمنزل أو بلون مختلف متناسقاً مع المنزل، فكما هو موضح في الصورة هذا الباب تم تصنيعة من الخشب الطبيعي بشكل فريد وعصري، ليضفي على المنزل لمسة جمالية مميزة.

الأبواب المعدنية خياراً اخر

French Chateaux, Allan Malouf Arquitetura e Interiores Allan Malouf Arquitetura e Interiores شبابيك
Allan Malouf Arquitetura e Interiores

Allan Malouf Arquitetura e Interiores
Allan Malouf Arquitetura e Interiores
Allan Malouf Arquitetura e Interiores

الخشب ليس دائماً الأختيار الاول والاخير لأبواب المنزل، فالأبواب المعدنية من اختيارات الديكور المثالية ، فهناك أبواب معدنية بزخارف مختلفة تضفي على المنزل لمسة أنيقة ومختلفة من طراز مختلف، ولكن يجب اختيارالطراز بشكل جيد ليلائم الديكور العام للمنزل، مثل الصورة السابقة اعتمد المصمم على اختيار الباب الحديدي واختيار طراز ملائم للطراز الكلاسيكي للمنزل بشكل عام.

خياراً أخر للباب الخشبي

Keskin Konutu, QZENS MOBİLYA QZENS MOBİLYA شبابيك
QZENS MOBİLYA

QZENS MOBİLYA
QZENS MOBİLYA
QZENS MOBİLYA

اختيار أخر للباب الخشبي داخل المنزل، لكن هذة المرة بطراز ولون مختلف فبدل الأعتماد على لون الخش الاصلي تم اختيار اللون الأبيض لطلاءه ليلائم بذلك الشكل العام لديكور المنزل.

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