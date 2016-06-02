مدخل منزلك عنوان للأناقة مع هذة الديكورات

وهناك أيضاً بعض اللمسات البسيطة التي يمكنها جعل مدخل منزلك مميز، مثل مطرقة الباب، فمطرقة الباب من الديكورات التي تعطي المدخل إطلالة مميزة.

ويمكن أيضاً وضع على مدخل المنزل لافتة ترحيب بسيطة بخامات مميزة وبسيطة مكتوب عليها بعض كلمات الترحيب فتترك أيضاً انطباعاً راقى وأنيق للمدخل

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