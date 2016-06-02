مدخل منزلك عنوان للأناقة مع هذة الديكورات

الجمال يبدأ من مدخل المنازل فأناقة مدخل البيت تعتبرمن أول اللمسات التي تعكس رقي المنزل وأصحابه، فهوالصورة التي تترك في ذهن الضيوف، والأنطباع الأول الذي يدوم، وعندما نتحدث عن أناقة المدخل ليس بالضرورة أبداً أن يكون المدخل لوحة فنية باهظة الثمن، فببعض اللمسات البسيطة والديكورات، يمكنك أن تجعل من مدخل المنزل لوحة فنية وتعطى واجهة لمنزلك غاية في الجمال والأناقة وبخطوات بسيطة، سنساعدك في ذلك من خلال هذا المقال.
في فن الديكور تناسق الألوان واختيارها بشكل صحيح ومنظم بحيث تكمل لوحة فنية، هو أهم اللمسات للحصول منزل غاية في الرقي والجمال، ونفس الفكرة تطبق على مدخل المنزل، فتناسق ألوان المدخل يعطى انطباعاً رائع للمنزل، فيمكن عمل بعض التغييرات البسيطة علي مدخل المنزل، من خلال تغيير لون باب البيت مثلاُ، مع مراعاة اختيار لون يعطى أطلال حيوية للواجهة، مثل الصورة فهذا المدخل تم اختيار الألونه من الطبيعة بشكل متناسق وحيوي جداً تمثلت في ألوان الزهز والنباتات، مع لون الباب الخشبي، ليعطى بذلك واجهة منزل غاية في الرقى والأناقة معاً
تناسق الألوان الزاهية في المدخل يعطي للمدخل رونقاً خاصاً، ولكن لا أحد يستطيع أن ينكر أن اللون الأسود هو سيد الألوان، وأطلالته في المدخل لها رونقها الخاص جداً، فكما هو موضح في الصورة هذا المدخل اعتمد على لمسة اللون الأسود للأبواب وبعض الديكورات، وتم تزيينه ببعض الأكسسورات البسيطة لتعطى مدخل ذو أطلالة فخمة.
يمكنك أن تجعل من مدخل منزلك ما يشبة red carpet في هولييود، أمراً شيق أليس كذلك؟؟!، فأذا كان مدخل منزلك مطل على مساحة خضراء يمكنك أن تجعله أشبه red carpet في هولييود من خلال تصميم بعض الخطوات الصخرية.
ببعض الديكورات البسيطة يمكن أضافة جو من البهجة والمرح للمنزل، مثل الصورة السابقة هذا المدخل اعتمد في ديكوره على زراعة النباتات والزهور بشكل عبقري ومميز من خلال عمل أحواض طبيعية وأضافة عدد مزهريات من الورود بألوان مختلفة ومبهجة لتعطى بذلك سحراً مميزاً للمدخل
مدخل مضي يساوي منزل مبهج ومشرق في واجهته قاعدة اساية لا خلاف عليها بالتأكيد، فانت بحاجة إلى الأستعانة بوحدات أضاءة علي المدخل حتى تضئ لك المكان بالكامل، فبجانب اللمسة التس ستضيفها الأضاءة لديكور المدخل، فأنت بحاجة إلى أضاءة جيدة أيضاً كنوع من أنواع الأمان للتعرف علي القادمين إليك. ويمكنك اختيار الأضاءة بما يتناسب مع ذوقك، سواء الفوانيس أو الشمعدانات فهناك منها العديد من الأشكال المختلفة التي ستناسب ذوقك أياً كان، وكما هو موضح في الصورة هذا المنزل اعتمد بشكل كبير على تزيين المدخل بأشكال أضاءات مختلفة خالقاً بذلك روحاً أنيقة للمدخل.
وهناك أيضاً بعض اللمسات البسيطة التي يمكنها جعل مدخل منزلك مميز، مثل مطرقة الباب، فمطرقة الباب من الديكورات التي تعطي المدخل إطلالة مميزة.
ويمكن أيضاً وضع على مدخل المنزل لافتة ترحيب بسيطة بخامات مميزة وبسيطة مكتوب عليها بعض كلمات الترحيب فتترك أيضاً انطباعاً راقى وأنيق للمدخل
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