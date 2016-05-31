تعرف على التهوية السليمه للمطبخ الصحي !

الإزاله المستمره للأبخره و الأتربه من المطبخ ، ضروريه لتجنب تلوث الطعام الذي نُحضره . و التهوية السليمه للمطبخ ، من أهم العوامل التى تساعد في الحصول على مطبخ صحي ، بل و تحافظ على الهواء الصحى للمنزل كله . وهناك عدة أساليب لحصول على تهويه مثاليه للمطبخ ، سنستعرضها معكم اليوم في السطور المقبله .
وجود نافذه كبيره في المطبخ ، لازم للمساعده في خروج الأبخره و تجديد الهواء . و يجب أن تكون النافذه مغطاه بسلك ذو فتحات دقيقه للسماح بخروج الأبخره ، و منع دخول الحشرات و القوارض إلى المطبخ .
يُستحب أن يكون موقع المطبخ في الجهه البحريه للمنزل ، لتضمن تجدد الهواء بصورة مستمرة . و لا بأس أيضا من وجود شرفه كبيره بجانب المطبخ ، لتسمح بدخول قدر أكبر من الشمس و الهواء إليه .و لكن احرص على وضع إسطوانة الغاز في مكان محكم الغلق بعيداً عن آشعة الشمس كإحتياطات أمان ضروريه .
تجهيز الغذاء على موقد الطعام من أكثر الأشياء المسببه لتراكم الأبخره و الغازات في المطبخ ، تركيب شفاط هواء أعلى الموقد مباشرة يجنبنا تراكم الأبخره في المطبخ و التى يمكن أن تتسرب إلى كافة أرجاء المنزل فتُعكر من صفوه .
ولا تنسى تنظيف شفاط المطبخ شهرياً ، حتى لا تتأثر كفاءته بتراكم الزيوت المتصاعدة مع أبخرة الطعام .
تعتبر مغسلة المطبخ من أكثر الأماكن التى يمكن أن تكون مرتعاً للبكتريا ، و من ثم تصاعد الروائح الكريهه . إحرص عند تصميم مطبخك من وجود المغسله في مكان جيد التهويه ، ولا سيما مكان تدخله أشعة الشمس كما في الصوره ، فأشعة الشمس لها تأثير مطهر قوي ، و تقلل من الرطوبه المسببه لتكون العفن و البكتريا .
داوم على إفراغ سلة المهملات بصورة يوميه ، ولا تترك المهملات أبداً خلال فترة الليل . إن كنت لا تستطيع إخراجها ذات مره ، اربط كيس المهملات ولا تتركه مفتوحاً حتى يأتي وقت بالتخلص منه في الصباح . احرض أيضا أن تقوم بتنظيف سلة المهملات باستخدام مطهر بصورة مستمره ، حتى لا تتراكم بها البكتريا .
قيامك بإعادة ترتيب مطبخك و تنظيفة بصورة جيده مرة شهرياً على الأقل ، من شأنه أن يعمل على تهوية جميع الأماكن المظلمه التى لا تصلها الشمس ، حتى تتجنب ركود الهواء المسبب للجراثيم .و إن كنت تستخدم سجاد للمطبخ فاحرص على نظافته و تهويته بأشعة الشمس يومياً ، و عليك بسرعة تنظيفه و تجفيفه عند وقوع أي سوائل عليه . شاهد أيضاً أفكار بسيطه وفعاله لترتيب المطابخ
الطعام الذي تناولته على الإفطار أو الغذاء و تكون متأكد من سلامته ، قد تظن أن ترك بقاياه و عدم تنظيفها بعد الإنتهاء من الأكل لا يسبب أدنى مشكله . و لكن بقايا الأطعمه تعتبر مخلفات عضويه ، و تركها في الهواء دون إزالتها يجعلها تتحلل بيولوجياً منتجة مواد و سوائل ضارة و كريهه الرائحه ، تسمح بانتشار البكتريا و تفسد هواء المطبخ .