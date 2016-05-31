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تعرف على التهوية السليمه للمطبخ الصحي !

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
FEBAL CASA, Graphosds Graphosds مطبخمخزن
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الإزاله المستمره للأبخره و الأتربه من المطبخ ، ضروريه لتجنب تلوث الطعام الذي نُحضره .  و التهوية السليمه للمطبخ ، من أهم العوامل التى تساعد في الحصول على مطبخ صحي ، بل و تحافظ على الهواء الصحى للمنزل كله . وهناك عدة أساليب لحصول على تهويه مثاليه للمطبخ ، سنستعرضها معكم اليوم في السطور المقبله .

التهوية الطبيعيه

Painted Shaker kitchen by Harvey Jones Harvey Jones Kitchens مطبخ
Harvey Jones Kitchens

Painted Shaker kitchen by Harvey Jones

Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens

وجود نافذه كبيره في المطبخ ، لازم للمساعده في خروج الأبخره و تجديد الهواء . و يجب أن تكون النافذه مغطاه بسلك ذو فتحات دقيقه للسماح بخروج الأبخره ، و منع دخول الحشرات و القوارض إلى المطبخ .

موقع المطبخ

COZINHAS, RAIZ QUADRADA RAIZ QUADRADA مطبخرفوف وأدراج
RAIZ QUADRADA

RAIZ QUADRADA
RAIZ QUADRADA
RAIZ QUADRADA

يُستحب أن يكون موقع المطبخ في الجهه البحريه للمنزل ، لتضمن تجدد الهواء بصورة مستمرة . و لا بأس أيضا من وجود شرفه كبيره بجانب المطبخ ، لتسمح بدخول قدر أكبر من الشمس و الهواء إليه .و لكن احرص على وضع إسطوانة الغاز في مكان محكم الغلق بعيداً عن آشعة الشمس كإحتياطات أمان ضروريه .

شفاط الهواء

APARTAMENTO 400m2 - AV BOA VIAGEM - RECIFE/PE, ROMERO DUARTE & ARQUITETOS ROMERO DUARTE & ARQUITETOS مطبخ
ROMERO DUARTE &amp; ARQUITETOS

ROMERO DUARTE & ARQUITETOS
ROMERO DUARTE &amp; ARQUITETOS
ROMERO DUARTE & ARQUITETOS

تجهيز الغذاء على موقد الطعام من أكثر الأشياء المسببه لتراكم الأبخره و الغازات في المطبخ ، تركيب شفاط هواء أعلى الموقد مباشرة يجنبنا تراكم الأبخره في المطبخ و التى يمكن أن تتسرب إلى كافة أرجاء المنزل فتُعكر من صفوه .

ولا تنسى تنظيف شفاط المطبخ شهرياً ، حتى لا تتأثر كفاءته بتراكم الزيوت المتصاعدة مع أبخرة الطعام .

مغسلة المطبخ

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS مطبخ مغاسل وصنابيرالماء
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

تعتبر مغسلة المطبخ من أكثر الأماكن التى يمكن أن تكون مرتعاً للبكتريا ، و من ثم تصاعد الروائح الكريهه . إحرص عند تصميم مطبخك من وجود المغسله في مكان جيد التهويه ، ولا سيما مكان تدخله أشعة الشمس كما في الصوره ، فأشعة الشمس لها تأثير مطهر قوي ، و تقلل من الرطوبه المسببه لتكون العفن و البكتريا .

التخلص من المهملات

Pull out waste bins Urban Myth مطبخمخزن
Urban Myth

Pull out waste bins

Urban Myth
Urban Myth
Urban Myth

داوم على إفراغ سلة المهملات بصورة يوميه ، ولا تترك المهملات أبداً خلال فترة الليل . إن كنت لا تستطيع إخراجها ذات مره ، اربط كيس المهملات ولا تتركه مفتوحاً حتى يأتي وقت بالتخلص منه في الصباح . احرض أيضا أن تقوم بتنظيف سلة المهملات باستخدام مطهر بصورة مستمره ، حتى لا تتراكم بها البكتريا .

الترتيب المستمر

FEBAL CASA, Graphosds Graphosds مطبخمخزن
Graphosds

Graphosds
Graphosds
Graphosds

قيامك بإعادة ترتيب مطبخك و تنظيفة بصورة جيده مرة شهرياً على الأقل ، من شأنه أن يعمل على تهوية جميع الأماكن المظلمه التى لا تصلها الشمس ، حتى تتجنب ركود الهواء المسبب للجراثيم .و إن كنت تستخدم سجاد للمطبخ فاحرص على نظافته و تهويته بأشعة الشمس يومياً ، و عليك بسرعة تنظيفه و تجفيفه عند وقوع أي سوائل عليه . شاهد أيضاً أفكار بسيطه وفعاله لترتيب المطابخ

لا تترك بقايا الطعام

homify مطبخطاولات وكراسي
homify

homify
homify
homify

الطعام الذي تناولته على الإفطار أو الغذاء و تكون متأكد من سلامته ، قد تظن أن ترك بقاياه و عدم تنظيفها بعد الإنتهاء من الأكل لا يسبب أدنى مشكله . و لكن بقايا الأطعمه تعتبر مخلفات عضويه ، و تركها في الهواء دون إزالتها  يجعلها تتحلل بيولوجياً منتجة مواد و سوائل ضارة و كريهه الرائحه ، تسمح بانتشار البكتريا و تفسد هواء المطبخ .

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و الآن هل لديك أفكار أخرى للحصول على تهويه سليمه لمطبخ صحي ؟ شاركنا رأيك بكتابة تعليق

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