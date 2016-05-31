تعرف على التهوية السليمه للمطبخ الصحي !

تجهيز الغذاء على موقد الطعام من أكثر الأشياء المسببه لتراكم الأبخره و الغازات في المطبخ ، تركيب شفاط هواء أعلى الموقد مباشرة يجنبنا تراكم الأبخره في المطبخ و التى يمكن أن تتسرب إلى كافة أرجاء المنزل فتُعكر من صفوه .

ولا تنسى تنظيف شفاط المطبخ شهرياً ، حتى لا تتأثر كفاءته بتراكم الزيوت المتصاعدة مع أبخرة الطعام .