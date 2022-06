لأنه عالَم خاص.. صَممه بعناية!

من مميزات مساحة هذا المطبخ الكبيرة، أنه أعطى فرصة للمصمم للابتكار والخروج عن المألوف، فقد كان ذلك جليًا في استغلاله لذلك الحائط بشكل مختلف بكل المقاييس، بداية من طلائة باللون الأسود، نهاية برسم مجموعة متنوعة من النباتات بأشكال مختلفة عليه، والتي بَدت من دقة نحتها على الحائط وكأنها حقيقية!

ظهور المطبخ بتلك الإطلالة المميزة أكبر دليل على ذكاء المصمم في استخدام الحائط بشكل مميز، فبدلًا من أن يستعين بمجموعة من النباتات الخضراء بأطراف المطبخ مثلًا، أبدع في رسم تلك الرسومات التي أشارلنا إليها من قبل، وبذلك منح المطبخ لمسة فنية من ناحية، وتلاشى ما قد ينتج عن المزروعات الخضراء الحقيقية من مخلفات من ناحية أخرى.

قيام المصمم أيضًا بكتابة مجموعة مختلفة من العبارات على ذلك الحائط الأسود كان شئيًا موفقًا وملفتًا في الوقت نفسه، سواء المتعلقة منها بالأكل والطبخ أو غيرها المتعلقة بالحياة والحب، والتي أكثرها وضوحًا هي عبارة: All you need is love!