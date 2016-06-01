لأنه عالَم خاص.. صَممه بعناية!

لأن المطبخ بمثابة عالم خاص لأي شخص في العالم، نقضي غالبًا فيه معظم وقتنا أكثر من أي ركن من أركان المنزل، يجب عند تصميمنا إياه أن نحرص كل الحرص على أن يكون واسعًا بالقدر المستطاع حتى يسمح لنا بالحركة والحرية من ناحية، وأن يكفي لجمع كافة الأغراض المخصصة له من ناحية أخرى.
ولأن للمطابخ الكبيرة مميزات لا تُعد ولا تحصى، تعالي معنا في جولة سريعة لتتعرفي عليها ..
مطبخ متكامل لا ينقصه شئ.. هكذا يبدو ذلك المطبخ بإطلالته الرائعة والمرتبة، فكل شئ في موضعه الصحيح، بالتأكيد ما ساعد على ذلك هو المساحة الواسعة التي يحظى بها.
المطبخ الواسع هو أساس نظافة البيت! ليس هذا بغريب، فهو بالطبع ينعكس عليها، لأن وسعه يعطي مجال أكبر لتقسيمه إلى وحدات وأرفف أكثر وبالتالي يستطيع استيعاب أغراض متنوعة ومتعددة من أغراض المنزل كله، وليس أغراض المطبخ فقط.
استطاعت المساحة الكبيرة المخصصة للمطبخ أيضًا أن تسمح بإمكانية تصميم تلك المائدة الخشبية المستطيلة المتعامدة على نظيرتها الأنيقة ذات الرخام الأسود، حتى يستغلها قاطني المنزل في تناول الطعام بدلًا من تناوله يوميًا بغرفة السفرة، فالتغيير مطلوب!، خصوصًا إن كان عدد أفراد المنزل فردين أو 4 أفراد، فالمساحة كافيه لهم وكذلك مريحة.
من مميزات مساحة هذا المطبخ الكبيرة، أنه أعطى فرصة للمصمم للابتكار والخروج عن المألوف، فقد كان ذلك جليًا في استغلاله لذلك الحائط بشكل مختلف بكل المقاييس، بداية من طلائة باللون الأسود، نهاية برسم مجموعة متنوعة من النباتات بأشكال مختلفة عليه، والتي بَدت من دقة نحتها على الحائط وكأنها حقيقية!
ظهور المطبخ بتلك الإطلالة المميزة أكبر دليل على ذكاء المصمم في استخدام الحائط بشكل مميز، فبدلًا من أن يستعين بمجموعة من النباتات الخضراء بأطراف المطبخ مثلًا، أبدع في رسم تلك الرسومات التي أشارلنا إليها من قبل، وبذلك منح المطبخ لمسة فنية من ناحية، وتلاشى ما قد ينتج عن المزروعات الخضراء الحقيقية من مخلفات من ناحية أخرى.
قيام المصمم أيضًا بكتابة مجموعة مختلفة من العبارات على ذلك الحائط الأسود كان شئيًا موفقًا وملفتًا في الوقت نفسه، سواء المتعلقة منها بالأكل والطبخ أو غيرها المتعلقة بالحياة والحب، والتي أكثرها وضوحًا هي عبارة: All you need is love!
يجب أن تُدَقق النظر في تلك الصورة حتى تتأكد ما إن كانت لمطبخ في بيت أم جزءًا من أحد المطاعم المشهورة؟!
يرجع ذلك في الأساس لتصميم أكثر من طاولة لتناول الطعام، فواحدة مستطيلة مكونة من 6 كراسي بيضاء طويلة، وأخرى مربعة الشكل مكونة من 4 كراسي فقط بنية اللون وتتميز بأنها أكثر راحة! تتوسطها زهرية صغيرة الحجم بها قليل من النباتات الخضراء.
لم يلجأ المصمم هنا في هذا المطبخ لوضع العديد من الأرفف أو الوحدات، فقط اكتفى بأن تكون طاولة المطبخ العريضة بطول الحائط هي مكان تخزين كل ما في المطبخ من أغراض.
لأن عادةً ما يكون المطبخ مصمم بألوان الكافيهات والبيجات، يبدو هذا المطبخ غريبًا بعض الشئ، يرجع ذلك لاختيار المصمم اللون الرمادي ليميز به ذلك المطبخ.
بالفعل أعطى هذا اللون لمسة مختلفة للمطبخ ومنحه إطلاله غير، فضلًا عن الإحساس بالبراح الذي أضافه اللون الرمادي الفاتح للمطبخ أيضًا، سواء في الحوائط والأرضيات أو وحدات المطبخ نفسها.
توحيد المصمم للون حوائط المطبخ مع لون الوحدات والأرفف الأساسية منحه حالة رائعة من الاتساق، فقد تحتاج للتركيز قليلًا عندما تنظر لهذا المطبخ لتتأكد أن هناك أرفف للمطبخ من الأساس!
تصميم الكراسي هنا جاء مختلفًا بشكل كبير عن الكراسي التي غالبًا ما تستخدم في المطابخ، كما أن اللون الرمادي كان إضافة جيدة لها بكل المقاييس.
رغم أن مساحة المطبخ هنا واسعة، إلا أن المصمم جعل كل مكوناته في مجال مستقيم، فالأرفف جميعها على حائط واحد!، الاختلاف الوحيد يتمثل في ما استخدمه من ألوان مبتكرة في كل وحدة من وحدات المطبخ على حدة، على رأسهم النبيتي والأحمر والأصفر والبرتقالي الفاتح، فجميع تلك الألوان بلا شك ميزت المطبخ بروح البهجة.
ولكن الغريب أن كل هذه المساحة المغطاه بالباركيه الخشبي غير مستغلة! فلا مائدة لتناول الطعام ولا كراسي في أي ركن من أركان المطبخ!
بالطبع هذا من شأنه منح سيدة المنزل مساحة كافية من الحركة والحرية أثناء إعداد الطعام، ولكن إضافة طاولة متوسطة الحجم، يحاوطها من 4 لـ 6 كراسي لن يضروا بشئ، بل بالعكس سيمنحوا للمطبخ إطلالة أجمل.
تصميم المهندس لكراسي المطبخ والبار الأساسي له بهذه الخامة وتلك الألوان بالتأكيد من شأنه منحك الإحساس بأنه ركنًا في الأدغال.. فالفرو الذي يزين مقاعد الكراسي والذي انعكس بدوره على بار المطبخ، فضلًا عن الأرضية الخشبية بشرائح الباركيه، والأحجار البيضاء التي ترصع الحوض.. كل تلك اللمسات جعلت المطبخ مميزًا وأعطته لمسة مختلفة.
على الرغم من أن اللجوء كثيرًا للنقوش والحوائط المزركشة أمر غير محبب للاستخدام في كل حوائط وأرضية المطبخ، نظرًا لما تمنحه من إحساس بضيق المكان، إلا أن المطبخ هنا يبدو كلوحة فنية بتضافر نقوش الأرضية مع نقوش الحائط.
كما أن استخدام رف واحد فقط لأغراض المطبخ، وما يوجد أسفله من وحدات قليلة ومرتبة جمعت ما تبقى من أغراضه، أعطى وسع للمكان أكبر، وأعطى الفرصة لوضع طاولة مستطيلة كبيرة تسمح لقاطني المنزل تناول الوجبات المختلفة عليها.
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