منزل كلاسيكي من المستقبل.. تُرَى كيف يبدو؟

منزل كلاسيكي من المستقبل.. هكذا يمكننا وصف ذلك البيت الذي يقع في Rosario Santa Fé. غرابة وجهته الخارجية والهدوء الذي يسكنه من كل جانب يعطيك الإحساس لأول وهلة بأنه يوجد في بقعة بعيدة منعزلة عن العالم أجمع بكل صخبه.

بمجرد أن تحظى بفرصة لدخوله أو حتى تلمح أحد تفاصيله من بعيد يمكنك أن تلحظ روعة التصميم في كل جزء من أجزائه، لا شك أن المهندس المعماري الذي أقامه برع كثيرًا في تنفيذه على أرض الواقع ونجح في منحه طابع خاص.