انسى العالم وانعزل في هذا المنزل!

لم يَعُد غريبًا أن نرى بيتًا بأكمله من الداخل أبيض اللون!، فمعظم -إن لم يكن جميع- البيوت المصممة على الطراز الحديث خصوصًا في وقتنا الراهن تعتمد عليه اعتمادًا شبه كامل، فهو معروف بما يبثه من راحة للعين ووسع للمكان، فضلًا عما يسمح به من إمكانية اللعب بالألوان في أي ركن من أركان البيت المختلفة، من حيث الديكورات والأثاث والأرضيات والمفروشات..

ورغم أن المصمم هنا اعتمد على الأبيض كلون أساسي في الحوائط، إلا أنه أصر على أن يجعل غرفة السفرة أيضًا بكافة تفاصيلها بيضاء اللون، حتى وحدات الإضاءة كروية الشكل المتدلية من السقف عن طريق أحبال رفيعة لتصل بالقرب من كراسي السفرة غلب عليها اللون الأبيض.

ما كسر حدة اللون الأبيض المحايد هنا، الاختيار الموافق لـ اللون الخشبي في باركيه أرضية المنزل، وكذلك اللمسة البرتقالية المتفرقة في مختلف أنحاء البيت، والذين استطاعوا الانسجام تمامًا مع إضاءة الشمس الساطعة المتخللة من تلك النوافذ الكبيرة بأقصى اليمين.

وبشكل عام إن أردت أن تكون أرضية منزلك مُزركشة أو حتى تفضل الاستعانة بفرش تغلب عليع الرسوم الملونة، أو أن صممت أثاث البيت كله بألوان زاهية متنوعة، فالخلفية الهادئة باللون الأبيض تعطيك كامل المساحة للابتكار والخروج عن المألوف في تصميم بقية أجزاء المنزل.