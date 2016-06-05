انسى العالم وانعزل في هذا المنزل!

الإبداع ودقة التصميم تجسدوا في هذا المنزل الذي يمكن أن نُطلِق عليه
منزل المكعبات المفرغة نظرًا لاعتماد تصميمه بشكل أساسي على مجموعة مختلفة الأحجام من المكعبات المفرغة والمتداخلة في ذات الوقت!
إن أردت الانعزال عن العالم والابتعاد عن صخب الكون أجمع، فإنك بلا شك تحتاج لمنزل كهذا لتمكث فيه حتى تنعم بالاسترخاء وتجدد طاقتك، وتكون قادرًا على تحمل أية ضغوط أو تحديات جديدة في الحياة.
منزل المكعبات المُفرغة، كل جزء من التصميم الخارجي لهذا المنزل يبدو وكأنه على شكل مكعب، قرروا جميعًا التلاحم مع بعضهم البعض لينتجوا ذلك التصميم الرائع المتناغم، بداية من البناء الضخم الأساسي للبيت والمطلي باللون الأبيض، مرورًا بالتراث الذي يدونه والذي يحظى بسور أبيض عالٍ، نهاية بالمكعب الخلفي لذلك المبني المُزين بمجموعة كبيرة من الأحجار الأنيقة.
لمسات الخشب والإضاءة هما العاملان الأساسيان وراء إطلالة هذا المنزل المميزة، بالطبع هذا إلى جانب تصميمه الفريد، فالخشب بتلك الدرجة اللونية منح البيت لمسة عصرية، أما عنصر الإضاءة المصمم بدقة وعناية فائقة في كافة أسقف الوجهه الخارجية للمنزل أضافت له جاذبية من نوع خاص!
أما تلك الخضرة المنتشرة هنا وهناك من حول المنزل وكذلك منظر السماء الخالية من أية شوائب كان لهم أكبر الأثر في جعله أكثر إشراقًا وإبهارًا وتميزًا..
من الواضح هنا أن المصمم اتبع مبدأ
الغرفة الواحدة المفتوحة فجعل معظم غرف البيت مفتوحة على بعضها البعض، حيث تجلى ذلك في إلغاءه للجدران من تصميم المنزل من الأساس!، فغرفة المعيشة كما هو واضح بالصورة مفتوحة على غرفة السفرة وكلاهما مفتوح على المطبخ!
برع المصمم أيضًا عند تصميمه لهذا البيت في تصميم المطبخ على وجه التحديد، ربما ساعده على ذلك المساحة الواسعة المخصصة له، مما جعل المطبخ في نهاية المطاف يبدو مرتبًا وأنيقًا لأبعد الحدود، فبالتأكيد السبب في ذلك هو أمران، أولهما اللون الأسود برقيه وفخامته المستخدم على رأس طاولة الطعام الممزوجة بالبوتجاز في نفس الوقت، وكذلك أن كل مساحة في المطبخ مُستغلة بشكل سليم، فكل شئ كما نرى في موضعه الصحيح.
لم يَعُد غريبًا أن نرى بيتًا بأكمله من الداخل أبيض اللون!، فمعظم -إن لم يكن جميع- البيوت المصممة على الطراز الحديث خصوصًا في وقتنا الراهن تعتمد عليه اعتمادًا شبه كامل، فهو معروف بما يبثه من راحة للعين ووسع للمكان، فضلًا عما يسمح به من إمكانية اللعب بالألوان في أي ركن من أركان البيت المختلفة، من حيث الديكورات والأثاث والأرضيات والمفروشات..
ورغم أن المصمم هنا اعتمد على الأبيض كلون أساسي في الحوائط، إلا أنه أصر على أن يجعل غرفة السفرة أيضًا بكافة تفاصيلها بيضاء اللون، حتى وحدات الإضاءة كروية الشكل المتدلية من السقف عن طريق أحبال رفيعة لتصل بالقرب من كراسي السفرة غلب عليها اللون الأبيض.
ما كسر حدة اللون الأبيض المحايد هنا، الاختيار الموافق لـ اللون الخشبي في باركيه أرضية المنزل، وكذلك اللمسة البرتقالية المتفرقة في مختلف أنحاء البيت، والذين استطاعوا الانسجام تمامًا مع إضاءة الشمس الساطعة المتخللة من تلك النوافذ الكبيرة بأقصى اليمين.
وبشكل عام إن أردت أن تكون أرضية منزلك مُزركشة أو حتى تفضل الاستعانة بفرش تغلب عليع الرسوم الملونة، أو أن صممت أثاث البيت كله بألوان زاهية متنوعة، فالخلفية الهادئة باللون الأبيض تعطيك كامل المساحة للابتكار والخروج عن المألوف في تصميم بقية أجزاء المنزل.
حرص المصمم هنا على تحقيق عنصر البساطة في كافة أرجاء المنزل خصوصًا بغرفة النوم، فهذه الغرفة تحديدًا يجب أن يتحقق بها عدة عناصر مجمعة، كالهدوء المائل للعزلة عن بقية أطراف الشقة، والبساطة في اختيار ما بها من أثاث ومفروشات، وكذلك انتقاء ألوان الحوائط ذات الألوان المبهجة الزاهية أو الهادئة المريحة للأعصاب لأن كل ذلك من شأنه الانعكاس على قاطن المنزل.
وقد نجح المصمم هنا في تحقيق تلك العناصر جميعها، بل وأضفى عليها حس الفنادق في التصميم، فالحوائط بيضاء هادئة، والأرضية والأبواب وكذلك الأثاث متناسقين جميعهم بذلك اللون الخشبي الفاتح، فضلًا عن فرش السرير الذي اتسم ببساطته أيضًا واتسق مع ألوان حوائط الغرفة.
هذا وقد استغل المصمم أيضًا المساحة الواسعة للغرفة بوضع تلك الطاولة الصغيرة المستديرة التي يحتضنها ذلك الكرسي الأسود المريح ليحظى مقيم الغرفة في النهاية بحالة هدوء عامة منبعثة في الأساس من تلك النافذة الساحرة.
لم يلجأ المصمم هنا لأية تصميمات معقدة في ذلك الحمام، بل ركز فقط على أن يكون بسيطًا هادئًا يتماشى فعليًا مع وصفه الشائع بـ
بيت الراحة.
ومع ذلك إلا أنه أضاف أيضًا له لمسة عصرية مبتكرة، تجلى ذلك عند قيامه ببناء السقف بشكل نصف مائل! مما جعل الحمام لا يبدو تقليديًا أو نمطيًا، حتى رغم استخدامه لحوض استحمام مستطيل بإطلالة عادية بعض الشئ، وسيراميك هادئ وبسيط خالي من أية نقوش في كلًا من الحوائط والأرضيات..
تفضلوا بقراءة المقال التالي من هنا: المنزل الخشبي ليس منزلاً للفقراء