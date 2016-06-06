دار ضيافة في الجبال

على أحد جبال مدينة برشلونة الإسبانية، يقبع مشروعنا الذي تعرض للتدهور بفعل الزمن، ومع صدور أوامر بالحفظ، كان التحدي أن تقوم شركة Dom للهندسة المعمارية، بإعادة تجديده دون تغيير الهيكل الخارجي، الذي تبلغ مساحته 65 مترًا مربعًا، ويتكون من طابق أرضي واحد، حيث حيث كان قد بني قديمًا في وقت كانت المنازل فيه تبنى اعتمادًا على فكرة أنها مجرد مأوى وليس مكانًا للتمتع.

تولت شركة دوم المعمارية الإسبانية مشروع تجديد الكوخ، وتمكنك من إحياءه من جديد مع الاحتفاظ بالقليل من الكوخ القديم، ولكن بتصميم عصري رائع، يغلب عليه الطابع الاسكندينافي في استخدام قطع قليلة من الأثاث، وأيضًا في اختيار ألوان بعض الغرف.