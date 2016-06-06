دار ضيافة في الجبال

على أحد جبال مدينة برشلونة الإسبانية، يقبع مشروعنا الذي تعرض للتدهور بفعل الزمن، ومع صدور أوامر بالحفظ، كان التحدي أن تقوم شركة Dom للهندسة المعمارية، بإعادة تجديده دون تغيير الهيكل الخارجي، الذي تبلغ مساحته 65 مترًا مربعًا، ويتكون من طابق أرضي واحد، حيث حيث كان قد بني قديمًا في وقت كانت المنازل فيه تبنى اعتمادًا على فكرة أنها مجرد مأوى وليس مكانًا للتمتع.
تولت شركة دوم المعمارية الإسبانية مشروع تجديد الكوخ، وتمكنك من إحياءه من جديد مع الاحتفاظ بالقليل من الكوخ القديم، ولكن بتصميم عصري رائع، يغلب عليه الطابع الاسكندينافي في استخدام قطع قليلة من الأثاث، وأيضًا في اختيار ألوان بعض الغرف.
تحيط بيت الضيافة الجبلي، حديقة خضراء واسعة، تمنحه إطلالة مميزة، خاصة وأن واجهته تتضمن شرفة كبيرة وممتدة، وكما نرى في تلك الصورة، يبدو المنزل وكأنه ينمو في أحضان الخضرة والأشجار.
واجهة المنزل تحمل الكثير من الجمال، فهي تطل على الحديقة الخضراء مباشرة، مع شرفة واسعة ذات أرضية خشبية، وقد وضعت بها طاولتين مع كراس باللون الأبيض والأسود، للاستمتاع بالمنظر الطبيعي وتنفس الهواء المنعش.
ولحماية الشرفة من حرارة الشمس، تم تصميم السقف من جزأين، أحدهما من مواد بناء صلبة لتحقيق التغطية الكاملة، ويمتد منه أخر من الخوص، للسماح بنفاذ سلاسل رفيعة من أشعة الشمس.
تتمع الواجهة ببناء مميز يجمع بين الألوان الترابية والذهبي، إضافة إلى مواد بناء متنوعة، فهو يجمع بين الحديد والخوص والخشب، إضافة إلى الحجارة التي صممت منها الجدران، لتكتمل في النهاية لوحة فنية تحمل طابعًا ريفيًا وتمتزج مع الطبيعة المحيطة.
في جزي أخر من الشرفة الكبيرة والممتدة مع البيت، توجد تلك الأريكة العصرية بلونها الرمادي المحايد، والتي تختلف في تصميمها عن الطابع الريفي لتصميم الواجهة، وتقبع أمامها منضدة تتماشى في تصميمها مع السقف الخوص الذي يعلو الشرفة، كما يوجد أيضًا كرسيين للمزيد من الاسترخاء.
من هذه الزاوية، يمكننا ملاحظة أن الواجهة تتمتع بأبواب خشبية واسعة، تقودنا مباشرة إلى غرفة المعيشة، وعلى جانبيها وحدات إضاءة معلقة على الجدران، إضافة إلى اخرى وضعت على الجانبين ولكن في الأرض.
في هذا الركن من المنزل، نرى تصميم راقي ينتمي إلى الأسلوب الاسكدينافي الريفي، حيث استخدام اللون الأبيض بكثرة، بل أنه اللون الوحيد تقريبًا في الغرفة، حيث تكتسي به الجدران والأسقف وأيضًا قطع الأثاث القليلة التي تسمح بوجود مساحات فارغة، تطبيقًا للمبدأ الاسكندينافي.
يتسم تصميم قطع الأثاث بالعصرية، حيث البساطة والانسيابية، مع أناقة اللون الأبيض، فكما نرى منضدة ممتدة طوليًا
بار، وأمامها كراس عالية ذات تصميم بسيط، فيما يستند إلى الجدار
فوتيه أبيض وأمامه قطعة أخرى تسمح بالتمدد قليلًا.
قدمت شركة دوم الإسبانية، عملًا رائعًا في تصميم غرفة النوم، حيث تطبقت النمط الاسكندينافي في استخدام قطع قليلة من الأثاث مع توفير مساحات فارغة كبيرة، إضافة إلى الاعتماد على الألون الأبيض كأساس للغرفة، مع لمسات من البيج، فضلًا عن اللمسات الخشبية الدافئة.
تتكون الغرفة من سرير كبير عصري التصميم، وقد تزين بمفارش بيضاء تتناسب مع الجدران والسقف، ويُحيط بالسرير خرانة من الخشب، وكأنها سور يمنحه الخصوصية، فيما يتناغم لونه مع الأرضية الخشبية.
أما عن الإضاءة، فقد اعتمدت على 3 وحدات مختلفة الأحجام والأشكال ، متراصة إلى جانب بعضها في خط مستقيم، بدءًا من اليسار، وضعت وحدة صغيرة تم تثبيتها في الحائط، يليها كشاف يخرج من الحائط ليُسلط ضوءه مباشرة فوق السرير، ويمينًا وضعت
أباجورة شفافة تُضيء بأكملها وكأنها ثريا صغيرة، في حين تستمد الغرفة الجزء الأكبر من إضاءتها من النافذة الكبيرة التي تمنحها أيضًا إطلالة رائعة للحديقة.
لمزيد من التصميمات الاسكندينافية، نفضلوا بقراءة المقال التالي، كيف تصمم منزلك على النط الاسكندينافي؟