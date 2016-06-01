أجمل 10 تصاميم للشبابيك و النوافذ !

إن كنت من عشاق الإضاءه الطبيعيه ، ولكنك خائف من شدة الآشعه الشمسيه في الصيف أو أوقات الظهيره . يمكنك الإستعانه بهذا التصميم المميز . ثلاث نوافذ كبيره ، كل منها منقسم إلى جزئين ،جزء علوى من الزجاج لمرور أكبر قدر من الضوء ، و نصف سفلي من الخشب المفرغ . هذا الخشب يصنع شماسه طبيعيه تقى من أشعة الشمس الشديده ، كما أنها لا تحجب الضوء كله ، ولكنها تخلق ظلال خفيفه و رائعه على جوانب الغرفه .