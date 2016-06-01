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أجمل 10 تصاميم للشبابيك و النوافذ !

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
VIVIENDA, ABAD Y COTONER, S.L. ABAD Y COTONER, S.L. شبابيك
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شبابيك المنزل ليست فقط للتهويه أو الإضاءه البديله ، الشبابيك يمكن أن تكون عنصر جمالى قوى إن تم توظيفه بطريقه ذكيه . إهتمامك بديكورات المنزل الداخليه و إغفالك الشبابيك و النوافذ ، قد يجعل الصوره العامه غير مكتمله . و هناك من الشبابيك ما يتناسب مع كافة الأنماط التى تستخدم في التصاميم الداخليه للمنازل ، كل ما عليك فعله أن تصفي ذهنك لتختار من بينهم ما يناسبك .

الشباك التقليدي

Super lifting, Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ شبابيك و أبوابشبابيك خشب Grey
Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ

Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ
Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ
Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ

الشبابيك المفصليه الرأسيه من الخشب، المكونه من درفتين ، هي أكثر أنواع الشبابيك شيوعاً . و نجد أنها تعمل بنفس فكرة الباب التقليدي . و تتميز بأنها عمليه و سهله  و تسمح بمرور أكبر قدر من الهواء و الضوء ، ولكن عيبها الوحيد أنها لاتتناسب  إلا مع النمط الكلاسيكي فقط و تشغل مساحه من الغرفه عند فتحها .

مفصلي أفقي

homify شبابيك و أبوابشبابيك Black
homify

homify
homify
homify

الشبابيك المفصليه الأفقيه ، تتكون من درفة واحده و هي من التصميمات الحديثه للشبابيك ، و تكون مثبته من أعلى ، و تفتح من أسفل باتجاه الداخل . و هذه الشبابيك تكون عادة صغيره و تستخدم في الجزء العلوي من النوافذ الثابته، أو بمفردها في الأماكن ذات الخصوصيه مثل الحمام .

ميزات أكبر

Fenêtre GLOSSY ROUGE, PROFERM Multitechniques PROFERM Multitechniques شبابيك و أبوابشبابيك
PROFERM Multitechniques

PROFERM Multitechniques
PROFERM Multitechniques
PROFERM Multitechniques

في الصوره شباك مفصلي أفقي كبير ، يفتح من أعلى نحو الداخل. و لكن بجانبه هذه المره نافذه ثابته  . و هذا التصميم العصري باللون الأحمر الجذاب ، سمح بالتهويه ، و أعطي قدر أكبر من الإناره ، كما أنه لم يشغل حيزاً عند الفتح مثل الشباك المفصلي الرأسي التقليدي .

الشبابيك القلابه أو الدواره

Fakro Standart Pivot Çatı Pencereleri, Fakro Pivot Çatı Pencereleri Fakro Pivot Çatı Pencereleri شبابيك و أبوابشبابيك
Fakro Pivot Çatı Pencereleri

Fakro Pivot Çatı Pencereleri
Fakro Pivot Çatı Pencereleri
Fakro Pivot Çatı Pencereleri

نوع آخر من الشبابيك هو الشبابيك القلابه أو الدواره ، وتكون مثبته من الوسط في الجانبين بمفاصل متحركه ، وهذا النوع في الصوره يفتح للخارج ، و كان اختيار مناسب لهذه الغرفه في الدور العلوي للمنزل ، فالحائط المائل لا يسمح بتركيب أي نوع آخر من الشبابيك التى تشغل حيزا من الداخل . 

مساحة أكبر

Ventanas de aluminio y ventanas de PVC, Central Multiservicios Central Multiservicios شبابيك و أبوابشبابيك
Central Multiservicios

Central Multiservicios
Central Multiservicios
Central Multiservicios

هذا الشباك مكون من شباك مفصلي أفقي في المنتصف ، و اثنان من الشبابيك المفصليه الرأسيه على كلا الجانبين ، و كل شباك من درفة واحده . فكرة ذكيه للإستفاده من هذا الجزء المنحنى في الحائط ، و استغلال الإنحناءه كلها في وضع شباك كبير يسمع بأكبر قدر من الإناره ، و يعطي إضافة  للغرفه بفضل تصميمه الكلاسيكي و لونه البني.

حل آخر

Claygate Rear Dormer Loft Conversion, A1 Lofts and Extensions A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

Claygate Rear Dormer Loft Conversion

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

و نعود مرة أخرى للشباك المفصلي الرأسي ، لنخبركم بأن عيوبه قد تم حلها ، ففي هذه الصورة جاء الشباك المفصلي بتصميم عصري بلون أسود أنيق من المعدن ، و يتوسط نافذتين ثابتتين على شكل مستطيل ، مما جعله يتناسب مع الأنماط الحداثيه . و أيضا تم حل مشكلة المساحه التى يشغلها الشباك عند فتحه ، بفكره بسيطه و هو أن يتم فتحه نحو الخارج  ! 

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شماسة خشبيه

Cafe Style Shutters for Bay Windows homify شبابيك و أبوابستائر
homify

Cafe Style Shutters for Bay Windows

homify
homify
homify

إن كنت من عشاق الإضاءه الطبيعيه ، ولكنك خائف من شدة الآشعه الشمسيه  في الصيف أو أوقات الظهيره . يمكنك الإستعانه بهذا التصميم المميز . ثلاث  نوافذ كبيره ، كل منها منقسم إلى جزئين ،جزء علوى من الزجاج لمرور أكبر قدر من الضوء ، و نصف سفلي من الخشب المفرغ . هذا الخشب يصنع شماسه طبيعيه تقى من أشعة الشمس الشديده ، كما أنها لا تحجب الضوء كله ، ولكنها تخلق ظلال خفيفه و رائعه على جوانب الغرفه .

إطار لوحه !

VIVIENDA, ABAD Y COTONER, S.L. ABAD Y COTONER, S.L. شبابيك
ABAD Y COTONER, S.L.

ABAD Y COTONER, S.L.
ABAD Y COTONER, S.L.
ABAD Y COTONER, S.L.

إذا كانت هناك حديقة جميله في منزلك ، فعليك تحقيق أقصى إستفاده منها . ففي الصوره نجد أن تحويل هذا الحائط  بالذات إلى نافذه ثابته ، فكره عبقريه ، فقد ظهرت النافذه الكبيره بعرض و ارتفاع الحائط، و كأنها إطار للمنظر الطبيعي من ورائها ، و المكون من شجرة كبيره مورقه تنبض بالحياه .

الكل في واحد

Bathroom Window A1 Lofts and Extensions شبابيك و أبوابشبابيك
A1 Lofts and Extensions

Bathroom Window

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

هذا الشباك من تصميم A1 LOFTS AND EXTENSIONS قد يظهر و كأنه شباك مفصلي تقليدي للوهله الأولى ، ولكن بعد تركيز نجده يحتوى على مجوعة شبابيك !، فنصفه شباك مفصلي و النصف الآخر ينقسم إلى نافذه ثابته يعلوها شباك مفصلي أفقي . كما أن تقسيم الشباك إلى مربعات صغيره أعطى الشباك أناقه ملحوظه .

الشباك الجرار أو السّحاب

Colmeallie, Glen Esk, Brechin, Angus, Roundhouse Architecture Ltd Roundhouse Architecture Ltd شبابيك و أبوابديكورات الشبابيك
Roundhouse Architecture Ltd

Colmeallie, Glen Esk, Brechin, Angus

Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd

الشبابيك الجراره منها نوعين أيضاً ، نوع يتم سحبه أفقيا و نوع يسحب رأسياً كما في الصوره . و يأتي بألوان متعدده وقد يصنع من المعدن بألوان حياديه كما في الأنماط الحديثه . أو يصنع من الخشب كما في الصوره ، بألوان مميزه مثل البرتقالي و الأزرق و الأصفر فيكون صالحاً للإستخدام في المطابخ ، ليعطي لمسه من الروح العائليه و الأجواء الريفيه الدافئه .

لأنه عالَم خاص.. صَممه بعناية!
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