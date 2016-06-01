أجمل 10 تصاميم للشبابيك و النوافذ !

شبابيك المنزل ليست فقط للتهويه أو الإضاءه البديله ، الشبابيك يمكن أن تكون عنصر جمالى قوى إن تم توظيفه بطريقه ذكيه . إهتمامك بديكورات المنزل الداخليه و إغفالك الشبابيك و النوافذ ، قد يجعل الصوره العامه غير مكتمله . و هناك من الشبابيك ما يتناسب مع كافة الأنماط التى تستخدم في التصاميم الداخليه للمنازل ، كل ما عليك فعله أن تصفي ذهنك لتختار من بينهم ما يناسبك .
الشبابيك المفصليه الرأسيه من الخشب، المكونه من درفتين ، هي أكثر أنواع الشبابيك شيوعاً . و نجد أنها تعمل بنفس فكرة الباب التقليدي . و تتميز بأنها عمليه و سهله و تسمح بمرور أكبر قدر من الهواء و الضوء ، ولكن عيبها الوحيد أنها لاتتناسب إلا مع النمط الكلاسيكي فقط و تشغل مساحه من الغرفه عند فتحها .
الشبابيك المفصليه الأفقيه ، تتكون من درفة واحده و هي من التصميمات الحديثه للشبابيك ، و تكون مثبته من أعلى ، و تفتح من أسفل باتجاه الداخل . و هذه الشبابيك تكون عادة صغيره و تستخدم في الجزء العلوي من النوافذ الثابته، أو بمفردها في الأماكن ذات الخصوصيه مثل الحمام .
في الصوره شباك مفصلي أفقي كبير ، يفتح من أعلى نحو الداخل. و لكن بجانبه هذه المره نافذه ثابته . و هذا التصميم العصري باللون الأحمر الجذاب ، سمح بالتهويه ، و أعطي قدر أكبر من الإناره ، كما أنه لم يشغل حيزاً عند الفتح مثل الشباك المفصلي الرأسي التقليدي .
نوع آخر من الشبابيك هو الشبابيك القلابه أو الدواره ، وتكون مثبته من الوسط في الجانبين بمفاصل متحركه ، وهذا النوع في الصوره يفتح للخارج ، و كان اختيار مناسب لهذه الغرفه في الدور العلوي للمنزل ، فالحائط المائل لا يسمح بتركيب أي نوع آخر من الشبابيك التى تشغل حيزا من الداخل .
هذا الشباك مكون من شباك مفصلي أفقي في المنتصف ، و اثنان من الشبابيك المفصليه الرأسيه على كلا الجانبين ، و كل شباك من درفة واحده . فكرة ذكيه للإستفاده من هذا الجزء المنحنى في الحائط ، و استغلال الإنحناءه كلها في وضع شباك كبير يسمع بأكبر قدر من الإناره ، و يعطي إضافة للغرفه بفضل تصميمه الكلاسيكي و لونه البني.
و نعود مرة أخرى للشباك المفصلي الرأسي ، لنخبركم بأن عيوبه قد تم حلها ، ففي هذه الصورة جاء الشباك المفصلي بتصميم عصري بلون أسود أنيق من المعدن ، و يتوسط نافذتين ثابتتين على شكل مستطيل ، مما جعله يتناسب مع الأنماط الحداثيه . و أيضا تم حل مشكلة المساحه التى يشغلها الشباك عند فتحه ، بفكره بسيطه و هو أن يتم فتحه نحو الخارج !
إن كنت من عشاق الإضاءه الطبيعيه ، ولكنك خائف من شدة الآشعه الشمسيه في الصيف أو أوقات الظهيره . يمكنك الإستعانه بهذا التصميم المميز . ثلاث نوافذ كبيره ، كل منها منقسم إلى جزئين ،جزء علوى من الزجاج لمرور أكبر قدر من الضوء ، و نصف سفلي من الخشب المفرغ . هذا الخشب يصنع شماسه طبيعيه تقى من أشعة الشمس الشديده ، كما أنها لا تحجب الضوء كله ، ولكنها تخلق ظلال خفيفه و رائعه على جوانب الغرفه .
إذا كانت هناك حديقة جميله في منزلك ، فعليك تحقيق أقصى إستفاده منها . ففي الصوره نجد أن تحويل هذا الحائط بالذات إلى نافذه ثابته ، فكره عبقريه ، فقد ظهرت النافذه الكبيره بعرض و ارتفاع الحائط، و كأنها إطار للمنظر الطبيعي من ورائها ، و المكون من شجرة كبيره مورقه تنبض بالحياه .
هذا الشباك من تصميم A1 LOFTS AND EXTENSIONS قد يظهر و كأنه شباك مفصلي تقليدي للوهله الأولى ، ولكن بعد تركيز نجده يحتوى على مجوعة شبابيك !، فنصفه شباك مفصلي و النصف الآخر ينقسم إلى نافذه ثابته يعلوها شباك مفصلي أفقي . كما أن تقسيم الشباك إلى مربعات صغيره أعطى الشباك أناقه ملحوظه .
الشبابيك الجراره منها نوعين أيضاً ، نوع يتم سحبه أفقيا و نوع يسحب رأسياً كما في الصوره . و يأتي بألوان متعدده وقد يصنع من المعدن بألوان حياديه كما في الأنماط الحديثه . أو يصنع من الخشب كما في الصوره ، بألوان مميزه مثل البرتقالي و الأزرق و الأصفر فيكون صالحاً للإستخدام في المطابخ ، ليعطي لمسه من الروح العائليه و الأجواء الريفيه الدافئه .