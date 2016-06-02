شاهد كيف تجعل حديقتك تحفة كلاسيكيه رائعه !

يمكن أن تخلق من حديقتك الخاصه جنه صغيره على الأرض ، عن طريق اختيارك للأثاث المناسب لطموحاتك .

فإن كنت من محبي الزخارف العريقه و النقوشات المميزه ، إليك هذه السفره الرائعه لتناول الطعام . والتى تتكون من طاولة خشبيه باللون الأبيض بمفرش صغير بألوان باستيليه فاتحه ، وكراسي بيضاء مبطنه بنسيج مزخرف بألوان هادئه دون مبالغه .تصلح لعقد عشاء خاص مع ضيوفك و كأنك في أرقى المطاعم ، أو الإستمتاع بعشاء ملكي مع أسرتك الصغيره وقتما تشاء .