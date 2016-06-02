شاهد كيف تجعل حديقتك تحفة كلاسيكيه رائعه !

عند اختيار النمط الكلاسيكي لديكورات المنزل الداخليه ، يجب أن يشمل ذلك ديكورات الحديقه أيضاً . فإن كنت من محبي الطراز الكلاسيكي للمنازل ، و تبحث عن أثاث يصنع من حديقتك تحفة رائعه ، دعني اطمئنك أن الأمر سهل ، ويمكن تحقيقه بخطوات بسيطه ، حيث أن تصاميم الأثاث الكلاسيكي للحدائق شديدة التنوع و تتميز بقدرتها على تلبية كافة الرغبات و الأذواق .
الحديد المزخرف أو ال fer forge ، يعتبر أسهل طريقة للحصول على طلة كلاسيكيه لحديقة منزلك . و هو من أكثر الخامات شيوعاً في الحدائق ، والتى يجب اختيارها بخامات متينه و معالجه ضد الصدأ ، حتى تكون قوية التحمل ولا تتلف من العوامل الجويه المختلفه . و في الصورة نرى جلسة الحديقه عبارة عن أريكه بتصميم كلاسيكي من الحديد المزخرف بطلاء وردي هاديء ، ووسائد مزخرفه بألوان زاهيه ، جعلتها مناسبه للإستخدام العصري . و يحيط بالأريكه مجموعة أصص كبيرة من الفخار ، بها زهور بيضاء أضفت رومانسيه و رقة على الجلسة.
طاولة الطعام الخشبيه من أهم أشكال الأثاث الكلاسيكي للحديقه ، و نرى هنا طاوله بلون جملي طبيعي ، محاطه بمجموعة كراسي خشبيه بيضاء ذات مساند يد بلون جملي مثل الطاوله ، تصميم مميز للإستمتاع بتناول الطعام في الهواء المنعش . كما توجد مظلة كبيره للحماية من الشمس ، بلون أبيض لا يمتص الحرارة ، و يتناغم مع كراسي الحديقه .
امتلاكك لحديقه صغيره لا يعني أنه قد تم حرمانك من الإستفاده بجمالها ، فيكفى وضع أقل القليل من الأثاث لتجلس عليه وتستمتع بالخضرة و الأزهار. فعلى سبيل المثال يمكنك وضع كرسي واحد بمساند ناعمة و ألوان هادئه ، لتجلس عليه لتقرأ كتاب و تستمتع بالتأمل وسط الورورد . كما يمكنك الإستعانه بهذا التصميم الذي يعتبر كرسي و أرجوحه معاً ، يأتي الكرسي الأرجوحه بلون بنى كلاسيكي ، و وسائد مريحه ناصعة البياض ، لا يشغل حيز و يوفر أكبر قدر من الإسترخاء ، سيكون إختيار مثالي لتجاوز عقبات ضيق المساحه .
الأرجوحه بكافة أشكالها من أهم كلاسيكيات الحدائق ، و أرجوحة الشجره هي الأشهر . إذا كان لديك شجرة ذات فروع قوية في حديقة منزلك ، فيجب استغلالها الإستغلال الأمثل بتثبيت هذه الأرجوحه بها ، ودع الكبار قبل الصغار يستمتعون بالتأرجح .
لا يعني الأثاث الكلاسيكي عدم الإبتكار ! ،بل يمكنك تطبيق روح المينماليه العصريه على التصاميم الكلاسيكيه . فبعض الأثاث الكلاسيكي وظيفي إلى أبعد حد ، ولا يحمل أي تفاصيل غير ضروريه . و أفضل دليل على ذلك هذه الأريكه الذكيه بتصميم خشبي كلاسيكي ولكن عبقري ، أريكه عاديه الشكل ، ولكن الأمر يتغير عند سحب المقعد الأوسط لأعلى فتحصل على طاولة لتضع عليها القهوه و التحليه لتناولها في أحضان الطبيعه ، وبهذا تكون قد طبقت المبدأ المينيمالي الذي يُنادي بضرورة تحقيق أقصى إستفادة من الحيز المشغول ، ولكن بتصميم عتيق هذه المره .
يمكن أن تخلق من حديقتك الخاصه جنه صغيره على الأرض ، عن طريق اختيارك للأثاث المناسب لطموحاتك .
فإن كنت من محبي الزخارف العريقه و النقوشات المميزه ، إليك هذه السفره الرائعه لتناول الطعام . والتى تتكون من طاولة خشبيه باللون الأبيض بمفرش صغير بألوان باستيليه فاتحه ، وكراسي بيضاء مبطنه بنسيج مزخرف بألوان هادئه دون مبالغه .تصلح لعقد عشاء خاص مع ضيوفك و كأنك في أرقى المطاعم ، أو الإستمتاع بعشاء ملكي مع أسرتك الصغيره وقتما تشاء .
البساطه دائما تحقق المعادلات الصعبه ، كما أن للمساحات الفارغه عشق لا يفهمه الكثيرون . إن كنت تمتلك مساحة شاسعه من المسطحات الخضراء ، ولا تريد أن تملؤها بالأثاث . إليك هذا التصميم البسيط و الأنيق ، كراسي من المعدن المشغول بوسائد أسفنجيه و طاولة دائريه صغيره من المعدن ، لوضع مشروبك المفضل عليها ، أثاث مريح و يكفى لإثنان يريدان الإستمتاع بالهدوء سوياً .
يعتبر وجود شجره معمره و مورقة في حديقة منزلك ، هدية عظيمه من الطبيعه إليك .
فلا يوجد ما هو أفضل من الجلوس على الحشائش تحت ظلالها الخفيفه ، و الإستمتاع بالهواء المنعش و حفيف الأوراق . و لكن هذا الجلوس الممتع، غير مريح للبعض ، لذلك نعرض عليك هذا التصميم المبتكر و العملى ، الذي يحيط بالشجره ليصنع أريكه دائريه ، يمكّنك من الإستفادة بتلك الهبه الفريده دون أن تضطر للجلوس على الحشائش .
الشوايه من أهم عناصر الحديقه الكلاسيكيه ، سواء كانت من المعدن للحدائق الصغيره ، أو مبنيه بالأسمنت و مغطاة بالأحجار للحدائق الكبيره . و هذه الشوايه البسيطه في الصوره لا تشغل حيزكبير ، وتصميمها المعدني جعلها قوية التحمل ، و منسجمه مع أثاث الحديقه ، فهي مثاليه للحدائق الصغيره وضروريه لإقامة حفلات شواء ممتعه في حديقة منزلك .
و لإتمام المظهر الكلاسيكي لحديقتك ، استعن بالمصابيح الحديديه عريقة التصميم ، و التى يمكن إختيارها بألوان متعدده مثل الأبيض و الأزرق الفاتح و الأسود كما في الصورة ، وتضع بداخلها الشموع البيضاء أو الملونه . كما يمكنك صنع هذه المصابيح منزليا من معلبات الطعام الحديديه الفارغه ، بعمل شقوق طوليه بها من كافة الجوانب و تركيب يد من الحبال المتينه من أعلى ، و استخدام الألوان المائيه أو بعض الطلاء لتلوينها كما تشاء . يمكنك أيضاً استخدام أحجام مختلفه للتنوع ، و بهذا تكون قد صنعت ديكور لسلالم حديقتك بأضواء خافته خلّابه ، دون مجهود و بأقل التكاليف .