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شاهد كيف تجعل حديقتك تحفة كلاسيكيه رائعه !

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Hammock RAHM 008, Sunday Furniture Sunday Furniture حدائقأثاث
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عند اختيار النمط الكلاسيكي لديكورات المنزل الداخليه ، يجب أن يشمل ذلك ديكورات الحديقه أيضاً .  فإن كنت من محبي الطراز الكلاسيكي للمنازل ، و تبحث عن أثاث يصنع من حديقتك تحفة رائعه ، دعني اطمئنك أن الأمر سهل ، ويمكن تحقيقه بخطوات بسيطه ، حيث أن تصاميم الأثاث الكلاسيكي للحدائق شديدة التنوع و تتميز بقدرتها على تلبية كافة الرغبات و الأذواق .

الحديد المزخرف

Terraced Courtyard Garden Design homify حدائقأثاث
homify

Terraced Courtyard Garden Design

homify
homify
homify

الحديد المزخرف أو ال fer forge ، يعتبر أسهل طريقة للحصول على طلة كلاسيكيه لحديقة منزلك . و هو من أكثر الخامات شيوعاً في الحدائق ، والتى يجب اختيارها بخامات متينه و معالجه ضد الصدأ ، حتى تكون قوية التحمل ولا تتلف من العوامل الجويه المختلفه . و في الصورة نرى جلسة الحديقه عبارة عن أريكه بتصميم كلاسيكي من الحديد المزخرف بطلاء وردي هاديء ، ووسائد مزخرفه بألوان زاهيه ، جعلتها مناسبه للإستخدام العصري . و يحيط بالأريكه مجموعة أصص كبيرة من الفخار ، بها زهور بيضاء أضفت رومانسيه و رقة على الجلسة.

الخشب الكلاسيكي

Cenadores de Jardín, El Jardín de Ana El Jardín de Ana حدائقصيوان الحديقة الخارجية
El Jardín de Ana

El Jardín de Ana
El Jardín de Ana
El Jardín de Ana

طاولة الطعام الخشبيه من أهم أشكال الأثاث الكلاسيكي للحديقه ، و نرى هنا طاوله بلون جملي طبيعي ، محاطه بمجموعة كراسي خشبيه بيضاء ذات مساند يد بلون جملي مثل الطاوله ، تصميم مميز للإستمتاع بتناول الطعام في الهواء المنعش . كما توجد مظلة كبيره للحماية من الشمس ، بلون أبيض لا يمتص الحرارة ، و يتناغم مع كراسي الحديقه .

واحد يكفى

Hammock RAHM 008 Sunday Furniture حدائقأثاث
Sunday Furniture

Hammock RAHM 008

Sunday Furniture
Sunday Furniture
Sunday Furniture

امتلاكك لحديقه صغيره لا يعني أنه قد تم حرمانك من الإستفاده بجمالها ، فيكفى وضع أقل القليل من الأثاث لتجلس عليه وتستمتع بالخضرة و الأزهار. فعلى سبيل المثال يمكنك وضع كرسي واحد بمساند ناعمة و ألوان هادئه ، لتجلس عليه لتقرأ كتاب و تستمتع بالتأمل وسط الورورد . كما يمكنك الإستعانه بهذا التصميم الذي يعتبر كرسي و أرجوحه معاً ، يأتي الكرسي الأرجوحه بلون بنى كلاسيكي ، و وسائد مريحه ناصعة البياض ، لا يشغل حيز و يوفر أكبر قدر من الإسترخاء ، سيكون إختيار مثالي لتجاوز عقبات ضيق المساحه .

أرجوحة كلاسيكيه

Carved Tree Swing Sitting Spiritually Ltd حدائقألعاب و مراجيح
Sitting Spiritually Ltd

Carved Tree Swing

Sitting Spiritually Ltd
Sitting Spiritually Ltd
Sitting Spiritually Ltd

الأرجوحه بكافة أشكالها من أهم كلاسيكيات الحدائق ، و أرجوحة الشجره هي الأشهر . إذا كان لديك شجرة ذات فروع قوية في حديقة منزلك ، فيجب استغلالها الإستغلال الأمثل بتثبيت هذه الأرجوحه بها ، ودع الكبار قبل الصغار يستمتعون بالتأرجح .

كلاسيكي مبتكر!

Interior Styling BUTLERS Gartenkatalog 2015, Rasa en Détail Rasa en Détail حدائقأثاث
Rasa en Détail

Rasa en Détail
Rasa en Détail
Rasa en Détail

لا يعني الأثاث الكلاسيكي عدم الإبتكار ! ،بل يمكنك تطبيق روح المينماليه العصريه على التصاميم الكلاسيكيه . فبعض الأثاث الكلاسيكي وظيفي إلى أبعد حد ، ولا يحمل أي تفاصيل غير ضروريه . و أفضل دليل على ذلك هذه الأريكه الذكيه بتصميم خشبي كلاسيكي ولكن عبقري ، أريكه عاديه الشكل ، ولكن الأمر يتغير عند سحب المقعد الأوسط لأعلى فتحصل على طاولة لتضع عليها القهوه و التحليه لتناولها في أحضان الطبيعه ، وبهذا تكون قد طبقت المبدأ المينيمالي الذي يُنادي بضرورة تحقيق أقصى إستفادة من الحيز المشغول ، ولكن بتصميم عتيق هذه المره .

عشاء ملكي

Back Garden LOLA 38 Hotel حديقة
LOLA 38 Hotel

Back Garden

LOLA 38 Hotel
LOLA 38 Hotel
LOLA 38 Hotel

يمكن أن تخلق من حديقتك الخاصه جنه صغيره على الأرض ، عن طريق اختيارك للأثاث المناسب لطموحاتك .

فإن كنت من محبي الزخارف العريقه و النقوشات المميزه  ، إليك هذه السفره الرائعه لتناول الطعام . والتى تتكون من طاولة خشبيه باللون الأبيض بمفرش صغير بألوان باستيليه فاتحه ، وكراسي بيضاء مبطنه بنسيج مزخرف بألوان هادئه دون مبالغه .تصلح لعقد عشاء خاص مع ضيوفك و كأنك في أرقى المطاعم ، أو الإستمتاع بعشاء ملكي مع أسرتك الصغيره وقتما تشاء .

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جلسة لإثنان

Casa CC, Terra Terra حديقة
Terra

Terra
Terra
Terra

البساطه دائما تحقق المعادلات الصعبه ، كما أن للمساحات الفارغه عشق لا يفهمه الكثيرون . إن كنت تمتلك مساحة شاسعه من المسطحات الخضراء  ، ولا تريد أن تملؤها بالأثاث . إليك هذا التصميم البسيط و الأنيق ، كراسي من المعدن المشغول بوسائد أسفنجيه و طاولة دائريه صغيره من المعدن ، لوضع مشروبك المفضل عليها  ، أثاث مريح و يكفى لإثنان يريدان الإستمتاع بالهدوء سوياً .

ظلال طبيعيه

Haus in Hoffnungsthal Aussenbereich, Architekt Dipl.Ing. Udo J. Schmühl Architekt Dipl.Ing. Udo J. Schmühl حديقة
Architekt Dipl.Ing. Udo J. Schmühl

Architekt Dipl.Ing. Udo J. Schmühl
Architekt Dipl.Ing. Udo J. Schmühl
Architekt Dipl.Ing. Udo J. Schmühl

يعتبر وجود شجره معمره و مورقة في حديقة منزلك ، هدية عظيمه من الطبيعه إليك .

فلا يوجد ما هو أفضل من الجلوس على الحشائش تحت ظلالها الخفيفه ، و الإستمتاع بالهواء المنعش و حفيف الأوراق . و لكن هذا الجلوس الممتع، غير مريح للبعض ، لذلك نعرض عليك هذا التصميم المبتكر و العملى ، الذي يحيط بالشجره ليصنع أريكه دائريه ، يمكّنك من الإستفادة بتلك الهبه الفريده دون أن تضطر للجلوس على الحشائش .

حفلات الشواء

Lorenzo wood fired oven La Hacienda حدائقمواقد وشوايات
La Hacienda

Lorenzo wood fired oven

La Hacienda
La Hacienda
La Hacienda

الشوايه من أهم عناصر الحديقه الكلاسيكيه ، سواء كانت من المعدن للحدائق الصغيره ، أو مبنيه بالأسمنت و مغطاة بالأحجار للحدائق الكبيره . و هذه الشوايه البسيطه في الصوره لا تشغل حيزكبير ، وتصميمها المعدني جعلها قوية التحمل ، و منسجمه مع أثاث الحديقه ، فهي مثاليه للحدائق الصغيره وضروريه لإقامة حفلات شواء ممتعه في حديقة منزلك .

إصنع بنفسك

Giardino e terrazza, Alessandra Gaeta Alessandra Gaeta حدائقإضاءة
Alessandra Gaeta

Alessandra Gaeta
Alessandra Gaeta
Alessandra Gaeta

و لإتمام المظهر الكلاسيكي لحديقتك ، استعن بالمصابيح الحديديه عريقة التصميم ، و التى يمكن إختيارها بألوان متعدده مثل الأبيض و الأزرق الفاتح و الأسود كما في الصورة ، وتضع بداخلها الشموع البيضاء أو الملونه . كما يمكنك صنع هذه المصابيح منزليا من معلبات الطعام الحديديه الفارغه ، بعمل شقوق طوليه بها من كافة الجوانب و تركيب يد من الحبال المتينه من أعلى ، و استخدام الألوان المائيه أو بعض الطلاء لتلوينها كما تشاء . يمكنك أيضاً استخدام أحجام مختلفه للتنوع ، و بهذا تكون قد صنعت ديكور لسلالم حديقتك  بأضواء خافته خلّابه ، دون مجهود و بأقل التكاليف .

منزل كلاسيكي من المستقبل.. تُرَى كيف يبدو؟
للمزيد من الأثاث الكلاسيكي تفضل بقراءة 7مطابخ كلاسيكيه تتحدث عن نفسها! هل لديك أفكار أخرى تجعل من الحدائق تحف كلاسيكيه رائعه ؟ شاركنا بكتابة تعليق

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