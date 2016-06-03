فيلا رائعة بين التلال والبحر

اليوم، سنذهب إلى تركيا، وتحديدًا في جوموسلوك على شبه جزيرة بودروم، حيث تقع فيلا بنيت حديثًا، في موقع مثالي ما بين التلال والبحر، على مساحة تمتد 300 مترًا مربعًأ، فوق أرض تبلغ مساحتها 1000 مترًا مربعًا.
تتميز الفيلا التي صممتها شركة Engel &Voelkers Bodrum العقارية، بالجمع بين البناء الريفي المُريح الذي يندمج مع البيئة المحيطة، والأثاث الأنيق ذو التصميم العصري.
تتمتع الفيلا بإطلالة طبيعية رائعة، حيث الجبال الرملية، والمساحات المزروعة، بينما تقف هي على تلة مرتفعة ببنائها الريفي المميز، والذي تمت إقامته بالحجارة الملونة، فيما أحيط المنزل بحديقة من مرزوعات تتناسب مع الطبيعة الجبلية المحيطة.
على الرغم من المظهر الريفي الذي اكتسبه المنزل من البناء الحجري، إلى أن النوافذ الزجاجية الكبيرة التي تمتد في الواجهة، قد اعطته مظهرًا عصريًا، يدعمه القف الحديدي الذي امتد ليظلل الشرفة في المدخل.
تتمتع غرفة المعيشة بأسلوب ريفي يمنحها بساطة أنيقة، حيث الأثاث الخشبي الذي يعطي لمسة دفء تكسر برودة اللون الأيض المسيطر على الأرضية البراقة، والأريكة التي تختلف في تصميمها العصري عما يحيط بها من قطع أثاث خشبية ذات تصميم ريفي.
المنضدة الجانبية بتصميمها الخشبي، أشبه بقطعة ديكور للتزين، حيث تصميمها المجوف غير منتظم الشكل، بينما تتخذ المنضدة المواجهة للأريكة شكلًا طبيعيًا لجذع شجرة، وما هو يوحي بالتحام الغرفة مع الطبيعة، فضلًا عن اللمسات السماوية اللون، في قطع الديكور الفخارية، والتي تمنح الغرفة لمسة من البهجة.
في الجزء المقابل لغرفة المعيشة، يمكننا رؤية الجدار الحجري، بألوانه الترابية، ويستند أمامه كرسيان بخامات شبيهة إلى الخوص.
بالطبع نحن نحسد أصحاب المنزل على ذلك المنظر الرائع، حيث تضم الشرفة مسبح خاص، بإطلالة رائعة على الجبال والأشجار، تحيط به الأرض الخشبية، ويعلوه سقف من الخوص ليظلله من حرارة الشمس، مع أعمدة حديدية تدعم ثباته.
من تلك الزاوية، يمكننا رؤية الاندماج بين غرفة المعيشة البيضاء بلمساتها الخشبية، مع الشرفة الخارجية التي تحوي بدورها أرضية خشبية، وشازلونج أبيض للاستراخاء، فضلًا عن وحدات الديكور البيضاء ذات الثقوب، والتي تُضفي لمسة راقية على الشرفة.
أما في غرفة المعيشة الثانية، فيمكننا ملاحظة أنها قد اكتست باللون الأبيض بأناقته العصرية، مع لمسات من اللون البني لإضفاء الدفء وكسر برودة الأبيض.
تتكون الغرفة من أريكة أنيقة بسيطة التصميم، وقد زينت بوسائد تتفاوت في أحجامها وتتخذ اللونين الأبيض والبني، بينما تقف أمامها منضدة مستديرة، فوق سجادة رائعة الجمال في بساطة تصميمها ولونها المحايد.
تتمتع الغرفة بإضاءة طبيعية، نظرًا للأبواب الزجاجية الكبيرة الممتدة من الأرض وحتى السقف، لذا اكتفى المصمم بوحدة إضاءة عصرية التصميم، وترتفع كثيرا عن الأرض، لتسلط ضوئها فوق المنضدة.
أول شيء تذهب إليه أعيننا في غرفة الطعام، هو الجدار الحجري بألوانه الترابية، وتلك اللوحة الفنية التي تستند إليه وهي موضوعة فوق مندة حديدية سوداء اللون، تمنح اللوحة غرفة الطعام، طابعًا راقيًا من نوع خاص، بألوانها الزرقاء المتدرجة داخل أجنحة الفراشة، ولاكتمال اللوحة الفنية المتجسدة في الفراشة والجدار الحجري خلفها، وضع إناء أبيض بداخله مزروعة صغيرة.
هذا وتجمع الغرفة بين طاولة الطعام، والمطبخ، والذي اكتسى ايضًا بالأبيض، حيث وحداته اللامعة، وكذلك طاولة الطعام نفسها، اكتست باللون الأبيض، وكذلك كراسيها، بينما وضعت أعلاها تحف فنية أيضًا بالأبيض، بما يتماشى تمامًا مع الأرضية البيضاء، والسقف من ذات اللون.
استغل المصمم أحد أروقة المنزل الفسيح، ليحولها إلى ركن رائع للاسترخاء، حيث الجدران الحجرية، بألوانها الترابية، والأرضية النصف خشبية، مع سقف من الخيرزان، تدلى منه وحدات ديكور من صناعة يدوية، فيما تستند إلى الجدار مزهريات فخارية كبيرة، بها مزروعات خضراء، تُكمل اللوحة الفنية للطبيعة، المتجسدة في الحجارة والخشب.
هذا ويتضمن ركن الاسترخاء، أريكة بنية اللون، تتناسب مع الألوان الترابية للجدار الحجري، ووضعت أمامها منضدة صغيرة حديدية، وعلى الجدار المقابل، عُلقت عجلة قيادة ترجع إلى سفينة.
بأسلوب هادئ ورقيق، صممت غرفة النوم تلك، حيث السرير الخشبي ذو الأعمدة، وظهره المصنوع مع الخوص، مع الستائر الرقيقة الشفافة التي تزينت بها أعمدته، لتعطي شعورًا مُريحًا يبعث على الاسترخاء.
اكتست الغرفة بأكملها باللون الأبيض، حيث الأرضة والجدران، وكذلك السقف، بينما اتخذ السرير لونًا خشبيًا من البني الفاتح، مع ستائر بالبيج، كما وضعت وحدة أثاث خشبية في مواجهة السرير، وقد تزينت بمزهرية زجاجية.
تتمتع الغرفة بإضاءة طبيعية تنفذ من خلال النافذة الزجاجية الكبيرة المنزلقة، والممتدة من الأرض وحتى السقف، والتي تمنح الغرفة إطلالة رائعة على الحديقة المحيطة بالمنزل، والتي يمكن تظليلها لمنح الغرفة الخصوصية، من خلال الستائر البيضاء الناعمة.
في غرفة النوم الثانية، سيطر الطابع البحري بشكل أكبر، حيث اللون الأزرق الذي يتداخل مع الأبيض الناصع، ليمنح الغرفة طابعًا خاصًا، حيث السرير العصري التصميم، بمفروشاته البيضاء، فيما عدا مفرش صغير وضع على طرف السرير، بلون أزرق بحري.
تتمتع تلك الغرفة أيضًا، بنافذة كبيرة اكتست بستائر شفافة بيضاء، بينما اكتست الأرض بسجادة مصنوعة يدويًا تتناسب في تصميمها مع وحدة الديكور الموضوعة أمام النافذة الزجاجية.
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