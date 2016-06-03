فيلا رائعة بين التلال والبحر

اليوم، سنذهب إلى تركيا، وتحديدًا في جوموسلوك على شبه جزيرة بودروم، حيث تقع فيلا بنيت حديثًا، في موقع مثالي ما بين التلال والبحر، على مساحة تمتد 300 مترًا مربعًأ، فوق أرض تبلغ مساحتها 1000 مترًا مربعًا.

تتميز الفيلا التي صممتها شركة Engel &Voelkers Bodrum العقارية، بالجمع بين البناء الريفي المُريح الذي يندمج مع البيئة المحيطة، والأثاث الأنيق ذو التصميم العصري.