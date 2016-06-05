منزل فريد من الخرسان والخشب

من الخرسان والزجاج والخشب، قام مكتب ESTUDIOGeya الهندسي الأرجنتيني، بتصميم منزل فريد من نوعه، في حي بعيد من ضواحي مدينة بوينس آيرس، على مساحة 275 مترًا مربعًا، ليتكون من طابقين من سقف مسطح، ويجمع بين الجدران الشفافة وأخرى غير شفافة.
خلف الجدران الخرسانية، والنوافذ الزجاجية العملاقة، يقبع تصميم داخلي فريد بأثاث عصري راقي، ومساحات فارغة تمنح المنزل اتساعًا واضحًا، فيما تمنحه المزروعات لمسة نابضة بالحياة.
تصميم واجهة هذا المنزل غريب للغاية، حيث البناء الخرساني ذو الطابقين، مع سقف مسطح يبرز منه عمود ممتد من الأرض، وتجمع الواجهة بين مزيج من الخرسانة والزجاج والخشب، في تناغم غير عادي، مع مدخل أسمنتي تتوسطه مساحة خضراء.
من الزاوية الجانبية للمنزل يمكننا رؤية الحديقة المحيطة به، بما تحويه من شجيرات الصبار، كما يمكننا رؤية الشرفة التي تحوي مزروعات تتماشى مع إطلالة الحديقة، لتكسر من رتابة وصمت البناء الخرساني الرمادي اللون.
من الزاوية الجانبية الأخرى للمنزل، يتضح جانب جمالي يجمع بين الزجاج والخشب، وأيضًا الخرسانة ولكن في أضيق الحدود، حيث توضح هذه الزاوية مدى اهتمام المصمم بإضفاء لمسة حية على المنزل الصامت، من خلال المزروعات التي تم نشرها في كل زاوية، كما يمكننا ملاحظة التصميم الداخلي الأنيق للمنزل، والذي يطل مباشرة على الحديقة من خلال تلك النوافذ الزجاجية العملاقة التي اعتمده عليها المصمم بدلًا من الجدران الخرسانية.
إذا ما توجهنا إلى داخل المنزل، سنجد أنه لا يختلف كثيرًا عن الواجهة، فلازال الطابع الخرساني بلونه الرمادي هو المسيطر، مع لمسات خشبية هنا وهناك.
ففي غرفة المعيشة تلك، سنجد أن السقف والجدران قد اتخذا طابعًا خرسانيًا، كما وضع عمودًا خرسانيًا في منتصف الغرفة، بينما وضعت بعض قطع الديكور الخشبية، ليتماشى التصميم الداخلي مع الواجهة الخاجية.
هذا وتتكون الغرفة من أريكة كبيرة تمتد على شكل حرف L، يميزها اللون الرمادي المماثل للون الجدران الرسانية، مع لمسات بنية قاتمة، فيما اتخت الأرضية لونًا بنيًا أفتح قليلًا.
يمكننا كذلك ملاحظة طاولة الطعام الكبيرة التي تقبع خلف الأريكة، حيث أن غرفتي المعيشة والطعام، مفتوحتان على بعضهما البعض، وكذلك على المطبخ الذي يمكننا ملاحظته في الجانب الأيمن من الغرفة.
تتكون غرفة الطعام من طاولة خشبية كبيرة، تجمع درجتين من اللون البني، وقد تدلت من السقف فوقها مباشرة، وحدتي إضاءة متماثلتين في الشكل، بتصميم عصري فريد.
قدمت شركة ESTUDIO Geya مطبخًا بتصميم رائع، يجمع بين فخامة الرخام، ورقي الخشب، مع أناقة اللون الأبيض، وهو يتكون من منضدة خشبية مغلفة بالرخام، يقبع خلفها وحدات تخزين علوية وأخرى سفلية، وقد تزين الجدار بينهما بالرخام من ذات نقشة المنضدة.
يسيطر اللون الأبيض على السقف والأجزاء الواضحة من الجدران، وقد تزين السقف بوحدات إضاءة معدنية لامعة تتدلى في منتصف المطبخ لتوفر له إضاءة قوية، بدعم من وحدات الإضاءة الخفية في السقف.
هناك أيضًا لمسات معدنية تتجسد في المدخنة التي تعلو المنضدة، وكذلك الثلاجة القابعة في الجانب الايمن من المطبخ، وهو ما يتماشى مع وحدات الإضاءة المتدلية من السقف.
في أحد زوايا المنزل، يقبع هذا الركن الهادئ بطابعه الخشبي الذي يستمده من الطاولة المستطيلة المستندة إلى الجدار الأبيض، وايضًا الكرسي الصغير الواقف أمامها، وأيضًا السلم الخشبي الذي يزين الجدار المواجه للمنضدة.
يتميز هذا الركن بالطابع الاسكندينافي، حيث قطع الاثاث القليلة، والمساحات الفارغة، مع اللمسات الخشبية الدافئة، وسيطرة اللون الأبيض على الجدران، مع لمسات من البيج في الأرضية.
تلونت جدران غرفة النوم باللونين الأبيض والرمادي الخرساني، مع أرضية لامعة باللون البيج، فيما اتخذ السقف تصميمًا غير واضحًا يجمع بين شكل الخرسان والخشب، وقد ثبتت به إضاءات خفية صغيرة.
تصميم السرير عصري ومرتفع عن الأرض، وقد وضعت في مواجهته وحدة أرفف خشبية تم تثبيتها في الحائط، ووضع عليها تلفاز كبير لإضفاء جو من المرح والتسلية على الغرفة.
يتميز الحمام بتصميمه العصري الأنيق، حيث تم فصل منطقة حوض الاغتسال عن مغطس الاستحمام، واتخذ كل منهما تصميم وألوان مختلفة عن الأخر.
في الجزء الخاص بحوض الاغتسال، سيطر الطابع الرخامي باللون البني الفتح الذي يتماشى مع الوحدة الخشبية التي تحتضن حوض الاغتسال بتصميمه الأسود الفريد وغير التقليدي، فيما تعلوه مرآة مستطيلة كبيرة يحيط بها غطار خشبي، وتعلوه وحدات إضاءة صغيرة متشابكة في خط مستقيم.
أما عن الجزء الخاص بالمغطس، فقد اتخذ لونًا رماديًا يتماشى مع الطابع الخرساني للمنزل، فيما وضعت الإضاءة في السقف بشكل خفي لتعطي شعورًا طبيعيًا وكأن سقف الحمام مكشوفًا.
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