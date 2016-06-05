منزل فريد من الخرسان والخشب

إذا ما توجهنا إلى داخل المنزل، سنجد أنه لا يختلف كثيرًا عن الواجهة، فلازال الطابع الخرساني بلونه الرمادي هو المسيطر، مع لمسات خشبية هنا وهناك.

ففي غرفة المعيشة تلك، سنجد أن السقف والجدران قد اتخذا طابعًا خرسانيًا، كما وضع عمودًا خرسانيًا في منتصف الغرفة، بينما وضعت بعض قطع الديكور الخشبية، ليتماشى التصميم الداخلي مع الواجهة الخاجية.

هذا وتتكون الغرفة من أريكة كبيرة تمتد على شكل حرف L، يميزها اللون الرمادي المماثل للون الجدران الرسانية، مع لمسات بنية قاتمة، فيما اتخت الأرضية لونًا بنيًا أفتح قليلًا.

يمكننا كذلك ملاحظة طاولة الطعام الكبيرة التي تقبع خلف الأريكة، حيث أن غرفتي المعيشة والطعام، مفتوحتان على بعضهما البعض، وكذلك على المطبخ الذي يمكننا ملاحظته في الجانب الأيمن من الغرفة.

تتكون غرفة الطعام من طاولة خشبية كبيرة، تجمع درجتين من اللون البني، وقد تدلت من السقف فوقها مباشرة، وحدتي إضاءة متماثلتين في الشكل، بتصميم عصري فريد.