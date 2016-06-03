منزل حيادي بتصميم غير عادي !..

عند دخولك من باب المنزل ، تتفاجأ باللون الأبيض يسيطر على الأجواء . وتلاحظ أن الأبواب مكونه من مستطيلات تتشابه مع الأرضيه كثيراً . كما تجد أن جدار الرواق بجانب الباب مغطى بأشكال تربيعيه مجسمه باللون الأبيض متناسقه مع خزّانة الأحذية بنفس التصميم . و تأتي خزانة الأحذيه بتصميم عصري بسيط و عملي ، حيث يمكنك الجلوس عليها أثناء ارتداء حذائك ، كما أنها برغم صغر حجمها ، تحتوى على أربع درف قادره على تخزين ثمانية أزواج من الأحذيه !

أما تصميم المرأه فسحرٌ أخر يطول وصفه ، فهي عبارة عن مربع خشبي يتوسطه الضوء و تبدو المرآه و كأنها شلال مائي ينسدل منه و يصب وراء تلك القطعه الديكورية التى تشبه القارب الصغير . ولا شك أن اختيار هذه القطعة الديكوريه باللون الأسود الأنيق ، خلق تناقض أبرز جمال اللون الأبيض من حوله .

و الرف أسفل المرآه يمرمن داخل خمس مثلثات خشبيه ذات زوايا قائمه مثبته من الضلع المجاور للزاويه في الحائط ، فتبدو كأنها ممسكه به ، تصميم غني بالتفاصيل رغم بساطته ، و يجعلك مستمتعاً بالنظر إليه ، مرآه كهذه تصلح كديكور مثالي لرواق مميز .