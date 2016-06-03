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منزل حيادي بتصميم غير عادي !..

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Z.Ç. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة المعيشة
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نجحت الألوان الحياديه أن تنحي كافة الألوان جانباً ، لتصبح هي النجمه الوحيد في سماء الأزياء و الأثاث و المفروشات . و أصبحت الألوان الأساسيه، أساسيه في التسميه فقط ، و ثانويه الإستخدام في الواقع ! . واليوم نستعرض معكم منزل ذو تصميمات غير عاديه من مشاريع NIYAZI ÖZÇAKAR İÇ MIMARLIK ، ونجد فيه أن الألوان الحياديه مهيمنه على كافة أركانه، فكانت النتيجه منزل عصري هاديء و مثالي .

رواق مميز

Z.Ç. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık الممر الحديث، المدخل و الدرج
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

عند دخولك من باب المنزل ، تتفاجأ باللون الأبيض يسيطر على الأجواء . وتلاحظ أن الأبواب مكونه من مستطيلات تتشابه مع الأرضيه كثيراً . كما تجد أن جدار الرواق بجانب الباب مغطى بأشكال تربيعيه مجسمه باللون الأبيض متناسقه مع خزّانة الأحذية بنفس التصميم . و تأتي خزانة الأحذيه بتصميم عصري بسيط و عملي ، حيث يمكنك الجلوس عليها أثناء ارتداء حذائك ، كما أنها برغم صغر حجمها ، تحتوى على أربع درف قادره على تخزين ثمانية أزواج من الأحذيه !

أما تصميم المرأه فسحرٌ أخر يطول وصفه ، فهي عبارة عن مربع خشبي يتوسطه الضوء و تبدو المرآه و كأنها شلال مائي ينسدل منه و يصب وراء تلك القطعه الديكورية التى تشبه القارب الصغير . ولا شك أن اختيار هذه القطعة الديكوريه باللون الأسود الأنيق ، خلق تناقض أبرز جمال اللون الأبيض من حوله .

و الرف أسفل المرآه يمرمن داخل خمس مثلثات خشبيه ذات زوايا قائمه مثبته من الضلع المجاور للزاويه في الحائط ، فتبدو كأنها ممسكه به ، تصميم غني بالتفاصيل رغم بساطته  ، و يجعلك مستمتعاً بالنظر إليه ، مرآه كهذه تصلح كديكور مثالي لرواق مميز .

غرفة السفرة

Z.Ç. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة السفرة
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

بعد الرواق تظهر غرفة السفره المفتوحه على غرفة الإستقبال  ، و نلاحظ أن العنصر الخشبي انتقل من كونه ديكور بسيط  للمرأه ، إلى كونه أرضية عامة للمنزل . 

و غرفة السفره مكونه من بوفيه أبيض، وطاولة بيضاء و كراسي رماديه داكنه و جميعهم يتشابهون في أرجلهم باللون البني . تم الإستعانه بقطع ديكوريه سوداء تشبه قطعة ديكور المرآه للإستفادة من تصميمها البسيط و الخلاب ، في الربط بين أجزاء المنزل .

غرفة الإستقبال

Z.Ç. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة المعيشة
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

غرفة الإستقبال مكونه من أريكتين باللون الأبيض ، و كرسيين رماديين . و طاولة قهوه بسطح زجاجي و جوانب فارغه. حقاً هذه الغرفة مسالمه للغايه و ترحب بك بهدوء و لطف و كأنك في منزلك . ولكن أكثر ما يلفت الإنتباه فيها هو السجادة ذات التصميم المشابه للمتاهه ، و جائت بدرجتي البني الفاتح و الداكن .

كما نجد اللون الأسود قد أخذ طريقه نحو الظهور ، ولم يعد يقتصر على القطع الديكوريه حول التلفاز فقط ، بل ظهر في لوحة عصريه أيضاً .

اللون الأخضر

Z.Ç. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة المعيشة
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

و في نظرة من زاويه أخرى لغرفة الإستقبال ، نرى شروع المصمم في إدخال ألوان غير حياديه إلى المنزل ، بطريقه انسيابيه هادئه عن طريق تقديمه اللون الأخضر من خلال العنصر الطبيعي في شجيرة خضراء صغيره منسجمه مع المنظر الطبيعي المطل من نوافذ الحجره الكبيره . أيضاً نلاحظ جمال الأشكال الهندسيه في الفاصل الخشبي بين الغرفتين ، حيث أنه إضافه وظيفيه و ديكوريه ناجحه تماما .

غرفة المعيشه

Z.Ç. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة المعيشة
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

ديكور غرفة المعيشه المثالي ، يتميز بالحيويه و البساطة . و نجد أن هذا أمر محقق في هذه الغرفه ، حيث نجد أريكه باللون الرمادي الفاتح تحتوي على ورود صغيره بألوان الوردي و الأوف وايت بشكل ينبض بالحيويه و كرسي أبيض بتصميم جذاب مع طاولة دائريه بسيطه . ولا شك أن الأخضر في الحديقه الخارجيه قد أضفى جمالاً و عفويه على الغرفه و كأنه جزء من الديكور .

غرفة النوم

Z.Ç. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة نوم
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

تربعت صيحة الأحجار على عرش ديكورات الجدران ، و نلاحظ إستخدامها الناجح في واحد من جدران هذه الغرفه مما زادها جمالاً و تميزاً . كما نلاحظ ظهور لون أخر قوي في المنزل ، حيث إستخدم المصمم قطع ديكوريه حمراء و كرسي تسريحه باللون الأحمر، و جاء اللون الأحمر ملائم تماماً لغرفة النوم التى يجب أن يمتاز تصميمها بشيء من الجرأه . كما أننا لا نستطيع أن نغفل في حديثنا مرايا دولاب الملابس التى أدت وظيفة رائعه في الشعور بإتساع الغرفه .

غرفة المكتب

Z.Ç. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık مكتب عمل أو دراسة
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

استخدام نافذة كبيره بحصيرة معدنيه للسماح بمرور الضوء و تقليل العناصر المشتته للإنتباه القادمة من الخارج ، مناسب لغرفة المكتب التى يجب أن تتسم ببعض الخصوصية و الهدوء . أما بالنسبه لورق الحائط  فقد استخدم المصمم ورق مميز لناطحات السحاب بتصوير علوى و كأنك تنظر إليها من نافذتك مما أعطى بُعداً إضافياً للغرفه . ولا شك أن تصميم المكتب غريب و مبتكر ، فبالرغم من أن هذا الشكل الهندسي للمكتب بسيط للغايه  ، إلا أنه أدى الغرض منه في توفير مساحه للعمل و تخزين الكتب ، على أكمل وجه .

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