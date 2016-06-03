منزل حيادي بتصميم غير عادي !..

نجحت الألوان الحياديه أن تنحي كافة الألوان جانباً ، لتصبح هي النجمه الوحيد في سماء الأزياء و الأثاث و المفروشات . و أصبحت الألوان الأساسيه، أساسيه في التسميه فقط ، و ثانويه الإستخدام في الواقع ! . واليوم نستعرض معكم منزل ذو تصميمات غير عاديه من مشاريع NIYAZI ÖZÇAKAR İÇ MIMARLIK ، ونجد فيه أن الألوان الحياديه مهيمنه على كافة أركانه، فكانت النتيجه منزل عصري هاديء و مثالي .
عند دخولك من باب المنزل ، تتفاجأ باللون الأبيض يسيطر على الأجواء . وتلاحظ أن الأبواب مكونه من مستطيلات تتشابه مع الأرضيه كثيراً . كما تجد أن جدار الرواق بجانب الباب مغطى بأشكال تربيعيه مجسمه باللون الأبيض متناسقه مع خزّانة الأحذية بنفس التصميم . و تأتي خزانة الأحذيه بتصميم عصري بسيط و عملي ، حيث يمكنك الجلوس عليها أثناء ارتداء حذائك ، كما أنها برغم صغر حجمها ، تحتوى على أربع درف قادره على تخزين ثمانية أزواج من الأحذيه !
أما تصميم المرأه فسحرٌ أخر يطول وصفه ، فهي عبارة عن مربع خشبي يتوسطه الضوء و تبدو المرآه و كأنها شلال مائي ينسدل منه و يصب وراء تلك القطعه الديكورية التى تشبه القارب الصغير . ولا شك أن اختيار هذه القطعة الديكوريه باللون الأسود الأنيق ، خلق تناقض أبرز جمال اللون الأبيض من حوله .
و الرف أسفل المرآه يمرمن داخل خمس مثلثات خشبيه ذات زوايا قائمه مثبته من الضلع المجاور للزاويه في الحائط ، فتبدو كأنها ممسكه به ، تصميم غني بالتفاصيل رغم بساطته ، و يجعلك مستمتعاً بالنظر إليه ، مرآه كهذه تصلح كديكور مثالي لرواق مميز .
بعد الرواق تظهر غرفة السفره المفتوحه على غرفة الإستقبال ، و نلاحظ أن العنصر الخشبي انتقل من كونه ديكور بسيط للمرأه ، إلى كونه أرضية عامة للمنزل .
و غرفة السفره مكونه من بوفيه أبيض، وطاولة بيضاء و كراسي رماديه داكنه و جميعهم يتشابهون في أرجلهم باللون البني . تم الإستعانه بقطع ديكوريه سوداء تشبه قطعة ديكور المرآه للإستفادة من تصميمها البسيط و الخلاب ، في الربط بين أجزاء المنزل .
غرفة الإستقبال مكونه من أريكتين باللون الأبيض ، و كرسيين رماديين . و طاولة قهوه بسطح زجاجي و جوانب فارغه. حقاً هذه الغرفة مسالمه للغايه و ترحب بك بهدوء و لطف و كأنك في منزلك . ولكن أكثر ما يلفت الإنتباه فيها هو السجادة ذات التصميم المشابه للمتاهه ، و جائت بدرجتي البني الفاتح و الداكن .
كما نجد اللون الأسود قد أخذ طريقه نحو الظهور ، ولم يعد يقتصر على القطع الديكوريه حول التلفاز فقط ، بل ظهر في لوحة عصريه أيضاً .
و في نظرة من زاويه أخرى لغرفة الإستقبال ، نرى شروع المصمم في إدخال ألوان غير حياديه إلى المنزل ، بطريقه انسيابيه هادئه عن طريق تقديمه اللون الأخضر من خلال العنصر الطبيعي في شجيرة خضراء صغيره منسجمه مع المنظر الطبيعي المطل من نوافذ الحجره الكبيره . أيضاً نلاحظ جمال الأشكال الهندسيه في الفاصل الخشبي بين الغرفتين ، حيث أنه إضافه وظيفيه و ديكوريه ناجحه تماما .
ديكور غرفة المعيشه المثالي ، يتميز بالحيويه و البساطة . و نجد أن هذا أمر محقق في هذه الغرفه ، حيث نجد أريكه باللون الرمادي الفاتح تحتوي على ورود صغيره بألوان الوردي و الأوف وايت بشكل ينبض بالحيويه و كرسي أبيض بتصميم جذاب مع طاولة دائريه بسيطه . ولا شك أن الأخضر في الحديقه الخارجيه قد أضفى جمالاً و عفويه على الغرفه و كأنه جزء من الديكور .
تربعت صيحة الأحجار على عرش ديكورات الجدران ، و نلاحظ إستخدامها الناجح في واحد من جدران هذه الغرفه مما زادها جمالاً و تميزاً . كما نلاحظ ظهور لون أخر قوي في المنزل ، حيث إستخدم المصمم قطع ديكوريه حمراء و كرسي تسريحه باللون الأحمر، و جاء اللون الأحمر ملائم تماماً لغرفة النوم التى يجب أن يمتاز تصميمها بشيء من الجرأه . كما أننا لا نستطيع أن نغفل في حديثنا مرايا دولاب الملابس التى أدت وظيفة رائعه في الشعور بإتساع الغرفه .
استخدام نافذة كبيره بحصيرة معدنيه للسماح بمرور الضوء و تقليل العناصر المشتته للإنتباه القادمة من الخارج ، مناسب لغرفة المكتب التى يجب أن تتسم ببعض الخصوصية و الهدوء . أما بالنسبه لورق الحائط فقد استخدم المصمم ورق مميز لناطحات السحاب بتصوير علوى و كأنك تنظر إليها من نافذتك مما أعطى بُعداً إضافياً للغرفه . ولا شك أن تصميم المكتب غريب و مبتكر ، فبالرغم من أن هذا الشكل الهندسي للمكتب بسيط للغايه ، إلا أنه أدى الغرض منه في توفير مساحه للعمل و تخزين الكتب ، على أكمل وجه .