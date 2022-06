لأن الإضاءة سحر كل بيت.. لا تستهيني بها!

حتى تحصل على مكتب هادئ وجذاب تستطيع من خلاله إنجاز عملك بمنتهى السرعة والتركيز، عليك الاهتمام كثيرًا بعنصر الإضاءة الخاص به.

فكما نرى هنا المكتب مُضاء فقط بـ 5 وحدات إضاءة/سبوتات رئيسية مُعلقة بالسقف بميل خاص تجاه المكتب؛ لتُمَكّن جالسه من القراءة والإطلاع على ما يحيط به من أغراض بسهولة ووضوح.

هذا إلى جانب عنصر الإضاءة الثانوي المستخدم بذلك المكتب، والذي استخدمه المصمم غالبًا في صورة ديكور أكثر منه لإنارة الغرفة؛ بهدف إضافة لمسة جذابة ومبتكرة لأرجاء المكتب، والذي تجلى بوضوح في تلك العبارة المكتوبة بأقصى يسار الحائط Yes You Can!