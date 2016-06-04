لأن الإضاءة سحر كل بيت.. لا تستهيني بها!

الإضاءة سحر كل بيت وأساس تمَيُزه.. فهي لم تعد مجرد أداة اعتيادية تستخدم فقط بهدف إنارة الأماكن المعتمة!، بل باتت جزءًا أساسيًا من ديكور أي منزل، فالمنزل لن يكتمل بريقه إلا بذلك العنصر الهام وما له من تأثير كبير على الديكور والأثاث من نقلة حقيقية.
ولأن يوم بعد يوم تنتشر أنواع وأشكال بل وأحجام جديدة مختلفة ومتنوعة من وحدات الإضاءة بفضل ابتكار مصممي الإضاءة المستمر، سنصحبكم في جولة سريعة للتعرف على الإضاءة المنيمال وكيف يمكنكم الاستعانة بها في منازلكم..
هذا النمط من الإضاءة يُمثل أحد الأنماط العملية والذكية في إضاءة غرف الأطفال، فرغم أنها تعتمد على مجموعة كبيرة من وحدات الإضاءة التي قد تتراوح أعدادها من 8 لـ 10 وحدات، إلا أنه يمكنك التحكم بها لتحصلي على الدرجة المناسبة لابنك، فقد تضيئي 2 فقط لتحصلي على إضاءة خافتة، أو قد تضيئي 10 للحصول على إضاءة قوية!
فإن أراد طفلك الدراسة أو قراءة شئ ما يحتاج لإضاءة عالية على سبيل المثال، يمكنه ببساطة إشعال كافة الوحدات الملتصقة بالسقف في صفين منتظمين، أما إن أراد الاسترخاء وسماع بعض نغمات الموسيقى الهادئة فيمكنه إشغال من 2 لـ 4 وحدات فقط كي يساعدوه على الهدوء.
أما وقت النوم، فيمكنه ببساطة إغلاق كافة الوحدات المتراصة بسقف الغرفة، والاكتفاء فقط بالوحدتين المائلتين بالمسند الخاص بالسرير؛ حتى ينعم طفلك بنومٍ هانئ وهادئ.. فهكذا يمكنِك أن توظفي الإضاءة بإحدى غرف منزلك بمنتهى البساطة وبلمسة من النظام!
حتى تحصل على مكتب هادئ وجذاب تستطيع من خلاله إنجاز عملك بمنتهى السرعة والتركيز، عليك الاهتمام كثيرًا بعنصر الإضاءة الخاص به.
فكما نرى هنا المكتب مُضاء فقط بـ 5 وحدات إضاءة/سبوتات رئيسية مُعلقة بالسقف بميل خاص تجاه المكتب؛ لتُمَكّن جالسه من القراءة والإطلاع على ما يحيط به من أغراض بسهولة ووضوح.
هذا إلى جانب عنصر الإضاءة الثانوي المستخدم بذلك المكتب، والذي استخدمه المصمم غالبًا في صورة ديكور أكثر منه لإنارة الغرفة؛ بهدف إضافة لمسة جذابة ومبتكرة لأرجاء المكتب، والذي تجلى بوضوح في تلك العبارة المكتوبة بأقصى يسار الحائط Yes You Can!
لأي فتاة مقبلة على الزواج، ابدعي في مطبخك، ولا تهملي عنصر الإضاءة، فبدلًا من أن تكتفي بإحدى وحدات الإضاءة التقليدية المتدلية من سقف المطبخ، ابتكري في اختيار أشكال الوحدات، استعيني بأحجام متنوعة، أو حتى استخدمي سبوتات متعددة بمواضع مختلفة، لأن كل تلك اللمسات ستمنح مطبخك إطلالة براقة!
فهذا النموذج الموضح هنا أحد النماذج المختلفة لإضاءة المطابخ ويمكنك تطبيقه ببساطة إن أردتي!، فاعتمد المصمم هنا على 3 سبوتات أساسية في السقف بفتحات مستطيلة كمركز أساسي للإضاءة، فيما استعان بمجموعة سبوتات داخلية بسقف الجزء العلوي من وحدات المطبخ لتساعد سيدة المنزل عند القيام بأي أعمال من أعمال المطبخ المتعلقة بإعداد الطعام، أو غسيل الأواني وخلافه.
الأباجوراتالتقليدية!
لأن غرفة النوم أحد أهم الغرف بمنزل العُمر، عليكي أن تحرصي جيدًا عند اختيار عنصر الإضاءة الذي يناسب تلك الغرفة، وبشكل عام إليكي عدة نصائح تساعدك في اختيار أنسب إضاءة لغرفة النوم:
أولًا: استعيني بإضاءة خافتة تناسب طبيعة الغرفة وتساعد على الاسترخاء وهدوء الأعصاب.
ثانيًا: تخلصي من النمطية، وابتعدي عن وحدات الإضاءة المسماه بـ
الأباجورات التي غالبًا ما تستخدم عند طرفي السرير.
ثالثًا: ابتكري في اختيارك واستخدمي وحدة مبتكرة بسيطة كالموضحة في تلك الصورة بنقوشها الوردية ذات الإضاءة الذهبية سواء في طرف واحد من السرير أو بطرفيه الاثنين، وربما في ركن آخر بعيد عن السرير من الأساس!
رابعًا: استعيني بوحدة إضاءة رئيسية مُعلقة بالسقف واحرصي عند اختيارها بأن تكون متناسقة مع ألوان حوائط وأرضيات الغرفة وكذلك لون أثاثها، أو قد تستعيني بسبوتات داخلية تسكن السقف بشكل مربع أو مستطيل بحيث تتماشى مع حجم السرير لتعطي منظرًا جماليًا وأنيقًا للغرفة بأكملها.
الإبداع بعينه يتجسد في تلك الوحدات المجسمة، فقد أبدع مصممي الوحدات في ابتكار العديد من الأشكال والألوان لدرجة كفيلة تحيرك عند اختيار وحدات إضاءة منزلك!
إن كنتي في حيرة من أمرك في اختيار أنسب وحدات إضاءة لغرفة المعيشة، فننصحك هنا باختيار ذلك النموذج الرائع والمبتكر لتزيني به غرفة معيشتك بتلك الوحدات وردية الشكل!
لا يشترط أن تعتمد اعتماد كامل في إضاءة أروقة منزلك على السبوتات المعلقة بالأسقف أو باستخدام الثريات هنا وهناك! أو بالأباليك في منتصف الحائط.. ربما الوضع يكتفي فقط بوحدة إضاءة بسيطة وبرّاقة كالموضحة بالصورة في شكل مخروط هندسي لتزيني به رواق بيتِك دون تفاصيل كثيرة أو أي تعقيد!
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