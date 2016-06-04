لأن الإضاءة سحر كل بيت.. لا تستهيني بها!

هذا النمط من الإضاءة يُمثل أحد الأنماط العملية والذكية في إضاءة غرف الأطفال، فرغم أنها تعتمد على مجموعة كبيرة من وحدات الإضاءة التي قد تتراوح أعدادها من 8 لـ 10 وحدات، إلا أنه يمكنك التحكم بها لتحصلي على الدرجة المناسبة لابنك، فقد تضيئي 2 فقط لتحصلي على إضاءة خافتة، أو قد تضيئي 10 للحصول على إضاءة قوية!

فإن أراد طفلك الدراسة أو قراءة شئ ما يحتاج لإضاءة عالية على سبيل المثال، يمكنه ببساطة إشعال كافة الوحدات الملتصقة بالسقف في صفين منتظمين، أما إن أراد الاسترخاء وسماع بعض نغمات الموسيقى الهادئة فيمكنه إشغال من 2 لـ 4 وحدات فقط كي يساعدوه على الهدوء.

أما وقت النوم، فيمكنه ببساطة إغلاق كافة الوحدات المتراصة بسقف الغرفة، والاكتفاء فقط بالوحدتين المائلتين بالمسند الخاص بالسرير؛ حتى ينعم طفلك بنومٍ هانئ وهادئ.. فهكذا يمكنِك أن توظفي الإضاءة بإحدى غرف منزلك بمنتهى البساطة وبلمسة من النظام!