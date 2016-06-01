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أهم الأساسيات في اختيار ستائر المنزل

منة اسماعيل منة اسماعيل
Gärtnerhaus, 28 Grad Architektur GmbH 28 Grad Architektur GmbH غرفة الاطفال
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الأهتمام بالتفاصيل في الديكور وتنسيقها معاً بشكل جيد ومتوازن هي أهم عناصر الحصول على منزل أنيق، فمنزلك الخاص يجب أن يمتاز بالجمال والأناقة، لذلك لابد من الأهتمام بالتفاصيل ومن أهم تلك التفاصيل هي اختيار الستائر المناسبة لكل غرف المنزل، فلابد أن تسعى إلى اختيارشيئاً مميزاً ومبتكراً، لذلك لابد من التركيز في تفاصيلها واختيارها بدقة، كيف ذلك؟؟! فقط من خلال هذا المقال.

الألوان وغرفة المعيشة

HAPPY HOME 2014, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE غرفة المعيشة
ROSA PURA HOME STORE

ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE

غرفة المعيشة هي تعتبر من أهم غرفة المنزل، لماذا؟؟! لأن واضح من تسميتها بالمعيشة، لأنها يقضى ويعيش فيها أفراد العائلة معاً أطول وقت ممكن لذلك هي تعتبر من أهم غرف المنزل، ويجب أن تتسم بالرقى، البساطة والأناقة معااً لتستطيع خلق جواً هادئاً لأفراد الأسرة داخلها، وكيف يتحقق ذلك، من خلال الأهتمام بالتفاصيل والديكور تحديداً، لذلك فاختيار ستارة شباك غرفة المعيشة بعناية أمر غاية في الأهمية.

أولاً يجب الانتباه إلى ألوان الغرفة أن تكون متناسقة معاًَ بما في ذلك الستائر، فأذا كانت ألوان غرفة المعيشة مبهجة واكثر من لون كما هو موضح في الصورة يجب اختيار الوان ستائر بدرجات هادئة لتتناسق مع الغرفة والعكس صحيح أيضاً.

ستائر قصيرة ام طويلة؟

Piso en el Eixample de Barcelona. 2013, Deu i Deu Deu i Deu غرفة المعيشة
Deu i Deu

Deu i Deu
Deu i Deu
Deu i Deu

هل الستائر القصيرة أم الطويلة، أفضل؟؟؟ هذا السؤال ليس له اجابة صارمة في ديكور الستائر،طويلة أم قصيرة؟فسواء كانت الستائر طويلة بطول الحائط او قصيرة فهى أولاً وأخيراً تعتمد على ذوقك الشخصي، فلكل منها مميزاتها الخاصة ، فالطويلة تعطي شعوراً بالفخامة والأناقة، والستائر القصيرة أقل تكلفة من الطويلة، ولكن الفيصل بينهم هو طول وحجم الشباك فأذا كان الشباك بطول الحائط مثل الصورة يفضل في هذة اللحظة الأستعانة بالستائر الطويلة.

غرفة السفرة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

تعتبر غرفة السفرة من اكثر الغرف المنزل حساسية، التي يجب العناية بكل تفاصيل ديكورها لأنها تعتبر مركز التجمع حول اشباع هدف ما وهو الطعام، لذلك يجب الألتفات لكل تفاصيلها بأن تكون متناسقة معاً وتعطي شعوراً بالهدوء والأنسجام اثناء الطعام، بما في ذلك اختيار الستارة المناسبة لشباك غرفة السفرة، فمثلاً في هذة الصورة قام المصمم بتصميم ستارة  غرفة السفرة بالوان غير تقليدية ومتناسقة جداً مع الأثاث والديكور العام للغرفة، خالقاً رغم ذلك لمسة ابداعية مبهجة من خلال انتقاءه للون الستارة الغير تقليدي بالمرة.

البهجة وستائر غرفة الأطفال

Gärtnerhaus, 28 Grad Architektur GmbH 28 Grad Architektur GmbH غرفة الاطفال
28 Grad Architektur GmbH

28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH

أما ستائر غرفة الاطفال فيجب أن تعتمد على  البهجة في تصميمها، وتصيم ديكور الغرفة بأكملها فكما هو موضح في الصورة وهذا التصميم لغرفة الأطفال، الذي يشعرك بالهدوء والبهجة بمجرد الدخول والنظر في الغرفة، كما جاء اختيار الستائر أيضاً متناسقاً مع ألوان الغرفة وديكورها المبهج.

الأضاءة وستائر غرفة النوم

Apartamento Vila Olímpia, Helô Marques Associados Helô Marques Associados غرفة نوم
Helô Marques Associados

Helô Marques Associados
Helô Marques Associados
Helô Marques Associados

في غرفة النوم يجب مراعاة فكرة الضوء واختيار الستارة المناسبة بعد ذلك، بمعني أوضح أذا كانت الاضاءة الطبيعية قوية في غرفة النوم مما يسبب أزعاجاً اثناء النوم، يجب اختيار اقمشة تقلل من تسريب ضوء الشمس، والاعتماد على الألوان الهادئة مثل الأبيض، الأخضر والأزرق الفيروزي.

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