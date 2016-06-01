أهم الأساسيات في اختيار ستائر المنزل

الأهتمام بالتفاصيل في الديكور وتنسيقها معاً بشكل جيد ومتوازن هي أهم عناصر الحصول على منزل أنيق، فمنزلك الخاص يجب أن يمتاز بالجمال والأناقة، لذلك لابد من الأهتمام بالتفاصيل ومن أهم تلك التفاصيل هي اختيار الستائر المناسبة لكل غرف المنزل، فلابد أن تسعى إلى اختيارشيئاً مميزاً ومبتكراً، لذلك لابد من التركيز في تفاصيلها واختيارها بدقة، كيف ذلك؟؟! فقط من خلال هذا المقال.
غرفة المعيشة هي تعتبر من أهم غرفة المنزل، لماذا؟؟! لأن واضح من تسميتها بالمعيشة، لأنها يقضى ويعيش فيها أفراد العائلة معاً أطول وقت ممكن لذلك هي تعتبر من أهم غرف المنزل، ويجب أن تتسم بالرقى، البساطة والأناقة معااً لتستطيع خلق جواً هادئاً لأفراد الأسرة داخلها، وكيف يتحقق ذلك، من خلال الأهتمام بالتفاصيل والديكور تحديداً، لذلك فاختيار ستارة شباك غرفة المعيشة بعناية أمر غاية في الأهمية.
أولاً يجب الانتباه إلى ألوان الغرفة أن تكون متناسقة معاًَ بما في ذلك الستائر، فأذا كانت ألوان غرفة المعيشة مبهجة واكثر من لون كما هو موضح في الصورة يجب اختيار الوان ستائر بدرجات هادئة لتتناسق مع الغرفة والعكس صحيح أيضاً.
هل الستائر القصيرة أم الطويلة، أفضل؟؟؟ هذا السؤال ليس له اجابة صارمة في ديكور الستائر،طويلة أم قصيرة؟فسواء كانت الستائر طويلة بطول الحائط او قصيرة فهى أولاً وأخيراً تعتمد على ذوقك الشخصي، فلكل منها مميزاتها الخاصة ، فالطويلة تعطي شعوراً بالفخامة والأناقة، والستائر القصيرة أقل تكلفة من الطويلة، ولكن الفيصل بينهم هو طول وحجم الشباك فأذا كان الشباك بطول الحائط مثل الصورة يفضل في هذة اللحظة الأستعانة بالستائر الطويلة.
تعتبر غرفة السفرة من اكثر الغرف المنزل حساسية، التي يجب العناية بكل تفاصيل ديكورها لأنها تعتبر مركز التجمع حول اشباع هدف ما وهو الطعام، لذلك يجب الألتفات لكل تفاصيلها بأن تكون متناسقة معاً وتعطي شعوراً بالهدوء والأنسجام اثناء الطعام، بما في ذلك اختيار الستارة المناسبة لشباك غرفة السفرة، فمثلاً في هذة الصورة قام المصمم بتصميم ستارة غرفة السفرة بالوان غير تقليدية ومتناسقة جداً مع الأثاث والديكور العام للغرفة، خالقاً رغم ذلك لمسة ابداعية مبهجة من خلال انتقاءه للون الستارة الغير تقليدي بالمرة.
أما ستائر غرفة الاطفال فيجب أن تعتمد على البهجة في تصميمها، وتصيم ديكور الغرفة بأكملها فكما هو موضح في الصورة وهذا التصميم لغرفة الأطفال، الذي يشعرك بالهدوء والبهجة بمجرد الدخول والنظر في الغرفة، كما جاء اختيار الستائر أيضاً متناسقاً مع ألوان الغرفة وديكورها المبهج.
في غرفة النوم يجب مراعاة فكرة الضوء واختيار الستارة المناسبة بعد ذلك، بمعني أوضح أذا كانت الاضاءة الطبيعية قوية في غرفة النوم مما يسبب أزعاجاً اثناء النوم، يجب اختيار اقمشة تقلل من تسريب ضوء الشمس، والاعتماد على الألوان الهادئة مثل الأبيض، الأخضر والأزرق الفيروزي.
ننصحكم بقراءة هذا المقالبيوت ذات مداخل مميزه