أهم الأساسيات في اختيار ستائر المنزل

غرفة المعيشة هي تعتبر من أهم غرفة المنزل، لماذا؟؟! لأن واضح من تسميتها بالمعيشة، لأنها يقضى ويعيش فيها أفراد العائلة معاً أطول وقت ممكن لذلك هي تعتبر من أهم غرف المنزل، ويجب أن تتسم بالرقى، البساطة والأناقة معااً لتستطيع خلق جواً هادئاً لأفراد الأسرة داخلها، وكيف يتحقق ذلك، من خلال الأهتمام بالتفاصيل والديكور تحديداً، لذلك فاختيار ستارة شباك غرفة المعيشة بعناية أمر غاية في الأهمية.

أولاً يجب الانتباه إلى ألوان الغرفة أن تكون متناسقة معاًَ بما في ذلك الستائر، فأذا كانت ألوان غرفة المعيشة مبهجة واكثر من لون كما هو موضح في الصورة يجب اختيار الوان ستائر بدرجات هادئة لتتناسق مع الغرفة والعكس صحيح أيضاً.