جنة البيت في ألوانه

أن تعرف كيف تختار الوان طلاء منزلك لكل غرفة، من الأمور الهامة جداً، فجنة البيت وسحرة تظهر في اختيارك الجيد لألوانه وتناسقها معاً، وذلك من المؤكد يحتاج منك بعض الوقت، لتفكر في نوع الأجواء الذي تريد أن خلقها داخل منزلك ، والروح التي تربد اضفائها قبل اختيار اللون، فبعض ظلال تستطيع خلق مساحة إلى الغرفة، على عكس بعض الألوان الأخري، فهناك العديد من اختلافات بين الألوان الباردة المحايدة والألوان الدافئة، في تأثيرها على المنزل، لذلك لنختصر عليك كيفية اختيار الوان منزلك بعناية، وفي هذاالمقال نقدم لكم مجموعة من النصائح لتساعدك على اختيار ألوان المنزل بعناية.
غرفة صغير أوعدك انها لن تستمر هكذا، فبتناسق بعض الألوان واختيارها بشكل جيد معاً يمكنك خلق مساحة وهمية فقط من خلال اللعب بالألوان، وجعل غرفة الصغيرة تبدو أكبر فقط من خلال طلاء الغرفة بألوان فاتحة وباردة، فعلى سبيل المثال إذا تم طلاء الجدران باللون الأبيض أوالباستيل، يمكنك أضافة مساحة، فالألوان الباستيل لها فاعلية كبيرة جداً في توسيع الغرفة، فكما هو موضح في الصورة اعتمدت على مزج الألوان الباستيل الفاتحة في الدهانات كالأبيض والأخضر بدرجاته معاً لتخلق بذلك جو من المرح والأتساع داخلها، اكتملت باختيار الأثاث والديكور.
انتقاؤك واختيارك للألوان الدافئة داخلغرفة المعيشة هو انسب اختيار، فالألوان الدافئة تعبرعن الألفة والقوة داخل الغرفة، فغرفة المعيشة من أكثر الأماكن التي يجتمع بها العائلة ، لذلك اختيارك لها يجعلك تشعر بالحميمية والدفئ داخلها،فكما هو واضح في الصورة تم اختيار الألوان الدافئة، كالبيج والبني ودمجها مع الأخضر الغامق في الديكور، ليخلق بذلك لمسة مميزة داخل الغرفة تعبر بقوة عم الدفئ والحميمية.
انتقاؤك واختيارك للألوان الدافئة داخل غرفة المعيشة هو انسب اختيار، فالألوان الدافئة تعبرعن الألفة والقوة داخل الغرفة، فغرفة المعيشة من أكثر الأماكن التي يجتمع بها العائلة ، لذلك اختيارك لها يجعلك تشعر بالحميمية والدفئ داخلها،فكما هو واضح في الصورة تم اختيار الألوان الد
يجب قبل أن نختار طلاء المنزل، أن نعي جيداً وظيفة الغرفة التي سوف نختارة لها، مثال على ذلك غرفة السفرة مثلاً من أكر الأمكان حساسية داخل المنزل لأنها تعتمد على تجمع العائلة حول تناول الطعام، الذي يجب أن يجعلهم يشعروا بالهدوء والراحة داخلها، وأفضل الالوان التي يفضل اختيارها لهذة الغرفة هو اللون الأزرق، فظلاء الغرفة باللون الأزرق، والسماح لهذا اللون لينسجم بسهولة مع ديكور الغرفة، يعطي شعوراً بالهدوء والراحة داخل الغرفة، مثل الصورة السابقة تم تم اختيار اللون الأزرق لجدران الغرفة مع تناسقها مع الديكور خالقة بذلك روحاً مميزة
اختيار ألوان طلاء غرفة الأطفال من الأمور التي يجب التركيز عليها جيداً فطفلك تتكون شخصيته من خلال تأثره بالألوان المحيطة به، وأفضل اختيار لألوان متناسقة داخل غرفة طفلك هو اللون الوردي لأنه يضفي بذلك لمسة رقيقة على غرفة طفلك، مثل ما هو واضح في الصورة هذة الغرفة تم اعتماد على اللون الوردي بطريقة رقيقة وممميزة ومنسجمة مع ديكور المنزل بالكامل.
يجب الأنتباه أولاً في وظيفة الغرفة قبل اختيارك للون طلائها، فعلى سبيل المثال غرفة النوم هي تعتبر مكان للراحة والاسترخاء . لذلك اختيارالألوان المشرقة كالأحمرتجعل من الصعب أن تشعر بالراحة داخل الغرفة ، لذلك اعتمد على الألوان المحايدة والهادثة في اختيارك لطلاء غرفة النوم، مثل الصورة السابقة التي اعتمدت على الألوان الهادئة وتناسقها معاً ومع الديكور.
ننصحك بقراءة هذا المقال:منزل كلاسيكي بروح عصرية