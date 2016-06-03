جنة البيت في ألوانه

أن تعرف كيف تختار الوان طلاء منزلك لكل غرفة، من الأمور الهامة جداً، فجنة البيت وسحرة تظهر في اختيارك الجيد لألوانه وتناسقها معاً، وذلك من المؤكد يحتاج منك بعض الوقت، لتفكر في نوع الأجواء الذي تريد أن خلقها داخل منزلك ، والروح التي تربد اضفائها قبل اختيار اللون، فبعض ظلال تستطيع خلق مساحة إلى الغرفة، على عكس بعض الألوان الأخري، فهناك العديد من اختلافات بين الألوان الباردة المحايدة والألوان الدافئة، في تأثيرها على المنزل، لذلك لنختصر عليك كيفية اختيار الوان منزلك بعناية، وفي هذاالمقال نقدم لكم مجموعة من النصائح لتساعدك على اختيار ألوان المنزل بعناية.