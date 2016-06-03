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جنة البيت في ألوانه

منة اسماعيل منة اسماعيل
Casa di Juhana, Maurizio Giovannoni Studio Maurizio Giovannoni Studio غرفة المعيشة
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أن تعرف كيف تختار الوان طلاء منزلك لكل غرفة، من الأمور الهامة جداً، فجنة البيت وسحرة تظهر في اختيارك الجيد لألوانه وتناسقها معاً،  وذلك من المؤكد يحتاج منك بعض الوقت، لتفكر في نوع الأجواء الذي تريد أن خلقها  داخل منزلك ، والروح التي تربد اضفائها قبل اختيار اللون، فبعض ظلال تستطيع خلق مساحة  إلى الغرفة، على عكس بعض الألوان الأخري، فهناك العديد من اختلافات بين الألوان الباردة المحايدة والألوان الدافئة، في تأثيرها على المنزل، لذلك لنختصر عليك كيفية اختيار الوان منزلك بعناية، وفي هذاالمقال نقدم لكم مجموعة من النصائح لتساعدك على اختيار ألوان المنزل بعناية.

غرفة صغيرة؟؟ لم تعد كذلك

Casa di Juhana, Maurizio Giovannoni Studio Maurizio Giovannoni Studio غرفة المعيشة
Maurizio Giovannoni Studio

Maurizio Giovannoni Studio
Maurizio Giovannoni Studio
Maurizio Giovannoni Studio

غرفة صغير أوعدك انها لن تستمر هكذا، فبتناسق بعض الألوان واختيارها بشكل جيد معاً يمكنك خلق مساحة وهمية فقط من خلال اللعب بالألوان، وجعل غرفة الصغيرة تبدو أكبر فقط من خلال طلاء الغرفة بألوان فاتحة وباردة، فعلى سبيل المثال إذا تم طلاء الجدران باللون الأبيض أوالباستيل، يمكنك أضافة مساحة، فالألوان الباستيل لها فاعلية كبيرة جداً في توسيع الغرفة، فكما هو موضح في الصورة اعتمدت على مزج الألوان الباستيل الفاتحة في الدهانات كالأبيض والأخضر بدرجاته معاً لتخلق بذلك جو من المرح والأتساع داخلها، اكتملت باختيار الأثاث والديكور.

الألوان الدافئة عنوان غرفة المعيشة

Einrichten mit Vintage - Mein eigenes Zuhause, Mighty Vintage Mighty Vintage غرفة المعيشة
Mighty Vintage

Mighty Vintage
Mighty Vintage
Mighty Vintage

انتقاؤك واختيارك للألوان الدافئة داخلغرفة المعيشة هو انسب اختيار، فالألوان الدافئة تعبرعن الألفة والقوة داخل الغرفة، فغرفة المعيشة من أكثر الأماكن التي يجتمع بها العائلة ، لذلك اختيارك لها يجعلك تشعر بالحميمية  والدفئ داخلها،فكما هو واضح في الصورة تم اختيار الألوان الدافئة، كالبيج والبني ودمجها مع الأخضر الغامق في الديكور، ليخلق بذلك لمسة مميزة داخل الغرفة تعبر بقوة عم الدفئ والحميمية.

Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة المعيشة
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

انتقاؤك واختيارك للألوان الدافئة داخل غرفة المعيشة هو انسب اختيار، فالألوان الدافئة تعبرعن الألفة والقوة داخل الغرفة، فغرفة المعيشة من أكثر الأماكن التي يجتمع بها العائلة ، لذلك اختيارك لها يجعلك تشعر بالحميمية  والدفئ داخلها،فكما هو واضح في الصورة تم اختيار الألوان الد

اللون الازرق ورمز الهدوء

ARTILHARIA UM, Lisboa, LAVRADIO DESIGN LAVRADIO DESIGN غرفة السفرة Blue
LAVRADIO DESIGN

LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN

يجب قبل أن نختار طلاء المنزل، أن نعي جيداً وظيفة الغرفة التي سوف نختارة لها، مثال على ذلك غرفة السفرة مثلاً من أكر الأمكان حساسية داخل المنزل لأنها تعتمد على تجمع العائلة حول تناول الطعام، الذي يجب أن يجعلهم يشعروا بالهدوء والراحة داخلها، وأفضل الالوان التي يفضل اختيارها لهذة الغرفة هو اللون الأزرق، فظلاء الغرفة باللون الأزرق، والسماح لهذا اللون لينسجم بسهولة مع ديكور الغرفة، يعطي شعوراً بالهدوء والراحة داخل الغرفة، مثل الصورة السابقة تم تم اختيار اللون الأزرق لجدران الغرفة مع تناسقها مع الديكور خالقة بذلك روحاً مميزة

لمسة حساسة ومبهجة في غرفة الأطفال

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

اختيار ألوان طلاء غرفة الأطفال من الأمور التي يجب التركيز عليها جيداً فطفلك تتكون شخصيته من خلال تأثره بالألوان المحيطة به، وأفضل اختيار لألوان متناسقة داخل غرفة طفلك هو اللون الوردي لأنه يضفي بذلك لمسة رقيقة على غرفة طفلك، مثل ما هو واضح في الصورة هذة الغرفة تم اعتماد على اللون الوردي بطريقة رقيقة وممميزة ومنسجمة مع ديكور المنزل بالكامل.

غرفة النوم واختيار مثال للألوان

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores غرفة نوم
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

يجب الأنتباه أولاً في وظيفة الغرفة قبل اختيارك للون طلائها، فعلى سبيل المثال غرفة النوم هي  تعتبر مكان للراحة والاسترخاء .  لذلك اختيارالألوان المشرقة كالأحمرتجعل من الصعب أن تشعر بالراحة داخل الغرفة ، لذلك اعتمد على الألوان المحايدة والهادثة في اختيارك لطلاء غرفة النوم، مثل الصورة السابقة التي اعتمدت على الألوان الهادئة وتناسقها معاً ومع الديكور.

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مدخل منزلك عنوان للأناقة مع هذة الديكورات
لنختصر عليك كيفية اختيار الوان منزلك بعناية، وفي هذاالمقال نقدم لكم مجموعة من النصائح لتساعدك على اختيار ألوان المنزل بعناية

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