منزل للمعيشه أم نادي للإسترخاء؟!..

يأتي منزل اليوم من طابقين بلون أبيض عصري و مريح ، وواجهه معظمها من الزجاج لتسمح بمرور أكبر قدر من الإضاءه الطبيعيه ، و جوانب من الخشب لإطلالة عصريه مستمده من الطبيعه. كما يلفت نظرنا في هذا المنزل الأنيق ،هذه الساحه المستطيله التى تغطي جزء من الحديقه ، و التى تبدو و كأنها سجاده مبسوطه تحت المنزل ، مما أضاف للمظهر الجذاب للمنزل ، كما أنها توفر مكاناً ممهداً لوضع بعض الأتاث أو للجلوس على حصير صغير في سكون تحت ظلال المنزل لممارسة تمارين اليوجا و التأمل .

أما الحديقه فقد ظهرت حشائشها بشكل منمّق بعنايه ، و جائت مزوده بكرسيين شازلونج لمزيد من الإسترخاء .