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منزل للمعيشه أم نادي للإسترخاء؟!..

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
homify منازل
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جميعنا يحتاج الذهاب إلى نادي صحي للإسترخاء من آن لآخر ، ولكننا للأسف لا نستطيع الذهاب كل يوم أو بعد كل عمل شاق . STREIF HAUS GMBH قد قدموا لنا الحل ، فقد صمموا منزلاً يٌضاهي نوادي الإسترخاء العالميه ، يٌمكّنك من الإستجمام و الراحه فور عودتك من الخارج . النادي أقصد المنزل يأتي بتصاميم داخليه بسيطة  و لكنها تجعلك تشعر بإرتخاء أعصابك المشدودة من مشكلات العمل و مهام الحياه بمجرد رؤيتها . و المنزل مكون من طابقين و حديقه كبيره ، بتصميم جذاب يثير فضولك لرؤيته من الداخل .

سكون و تأمل

homify منازل
homify

homify
homify
homify

يأتي منزل اليوم من طابقين بلون أبيض عصري و مريح ، وواجهه معظمها من الزجاج  لتسمح بمرور أكبر قدر من الإضاءه الطبيعيه ، و جوانب من الخشب لإطلالة عصريه مستمده من الطبيعه. كما يلفت نظرنا في هذا المنزل الأنيق ،هذه الساحه المستطيله التى تغطي جزء من الحديقه ، و التى تبدو و كأنها سجاده مبسوطه تحت المنزل ، مما أضاف للمظهر الجذاب للمنزل ، كما أنها توفر مكاناً ممهداً لوضع بعض الأتاث أو للجلوس على حصير صغير في سكون  تحت ظلال المنزل لممارسة تمارين اليوجا و التأمل .

أما الحديقه فقد ظهرت حشائشها بشكل منمّق بعنايه ، و جائت مزوده بكرسيين شازلونج لمزيد من الإسترخاء .

كن على طبيعتك !

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

غرفة المعيشه توطد الإحساس بالعفويه ، و تمتص التوتر و الرسميه التى تتسرب إلينا من كثرة العمل . فالغرفه تتكون من جلسة أرضيه علي شكل حرف ال L ،باللون البني ووسادتان باللون الرمادي و البيج لتجلس عليها و تسرح في المناظر الطبيعيه الظاهره من النوافذ الزجاجيه الكبيره. طاولة القهوه لا ترتفع عن الأرض كثيرا و جاءت بلون أبيض مثل الجزء القاعدي للمساند . و لاشك أن سجادة الغرفه لافته للغايه بخيوطها الكثيفه و الطويله من الحرير الذي يغريك للمشي عليه لتشعر بنعومته تحت قدميك .

ولم ينسى المصمم تخصيص جزء من جدار حائط الغرفه إلى مكتبه صغيره لتستمتع بالقراءه في هدوء ، و بهذا تكون الغرفه قد قامت بتلبيه كل ما تتمناه .

غرفة النوم

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

اللون الأصفر الخردلي يعطي حيويه لغرفه النوم ، و شيئاً من التجديد الملحوظ عن بقية غرف المنزل . حيث جاءت الصوفتان الصغيرتان و السجاده الناعمه من الحرير باللون الأصفر ، أما السرير فجاء باللون الأبيض بوسائد و مفارش من اللون الرمادي . المنضده الجانبيه للسرير بيضاء كالسرير و الأرضيه عليها مزهريه بسيطه . جميعها ألوان جميله لا تسبب إنزعاجاً لأحد مهما اختلف ذوقه .

المطبخ

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

أول ما يلفت إنتباهنا هو الإضاءه المميزه للمطبخ ، و التى تنعكس على ألواح المطبخ المعدنيه لتترك تأثيراً جذاباً . الأسطح مرتبه و فارغه تعطي مساحه كبيره لإعداد الطعام بحريه أكبر ، الإكسسوارات المعدنيه للمطبخ أيضاً أضافت سحر و جاذبيه من نوع خاص و وطدت الطابع العصري للمنزل . كما نلاحظ أن الأبيض الحالم و اللون البني من أهم مميزات منزلنا اليوم ، و قد ظهر ذلك على جميع أركانه حتى في المطبخ .

الحمام

homify حمام
homify

homify
homify
homify

حمام اليوم بتصميم مختلف ، لم تشاهده من قبل في أي منزل . فهو حمام على طريقة غرف الساونا المشهوره بوجود مواقد للخشب و أرضيات خشبيه ، يتناسب كثيراً مع هذا المنزل ذو الطبيعه المختلفه ، والذي يشبه كثيراً لنوادي الإسترخاء . كابينة الدوش جاءت بسيطه بالأبيض و جوانب زجاجيه ، و قد أكتفى المصمم بالشكل الديكوري الذي تتركة الأرضيه الخشبيه المفرغه و مدفأة الحطب ،فلم يبالغ باستخدام مزيد من الديكورات . 

homify منازل
homify

homify
homify
homify

حقاً هذا البناء البسيط  أثبت أن لا شيء أجمل من المنزل!

انسى العالم وانعزل في هذا المنزل!
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منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

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حديقة

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مسبح

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