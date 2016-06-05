منزل للمعيشه أم نادي للإسترخاء؟!..

جميعنا يحتاج الذهاب إلى نادي صحي للإسترخاء من آن لآخر ، ولكننا للأسف لا نستطيع الذهاب كل يوم أو بعد كل عمل شاق . STREIF HAUS GMBH قد قدموا لنا الحل ، فقد صمموا منزلاً يٌضاهي نوادي الإسترخاء العالميه ، يٌمكّنك من الإستجمام و الراحه فور عودتك من الخارج . النادي أقصد المنزل يأتي بتصاميم داخليه بسيطة و لكنها تجعلك تشعر بإرتخاء أعصابك المشدودة من مشكلات العمل و مهام الحياه بمجرد رؤيتها . و المنزل مكون من طابقين و حديقه كبيره ، بتصميم جذاب يثير فضولك لرؤيته من الداخل .
يأتي منزل اليوم من طابقين بلون أبيض عصري و مريح ، وواجهه معظمها من الزجاج لتسمح بمرور أكبر قدر من الإضاءه الطبيعيه ، و جوانب من الخشب لإطلالة عصريه مستمده من الطبيعه. كما يلفت نظرنا في هذا المنزل الأنيق ،هذه الساحه المستطيله التى تغطي جزء من الحديقه ، و التى تبدو و كأنها سجاده مبسوطه تحت المنزل ، مما أضاف للمظهر الجذاب للمنزل ، كما أنها توفر مكاناً ممهداً لوضع بعض الأتاث أو للجلوس على حصير صغير في سكون تحت ظلال المنزل لممارسة تمارين اليوجا و التأمل .
أما الحديقه فقد ظهرت حشائشها بشكل منمّق بعنايه ، و جائت مزوده بكرسيين شازلونج لمزيد من الإسترخاء .
غرفة المعيشه توطد الإحساس بالعفويه ، و تمتص التوتر و الرسميه التى تتسرب إلينا من كثرة العمل . فالغرفه تتكون من جلسة أرضيه علي شكل حرف ال L ،باللون البني ووسادتان باللون الرمادي و البيج لتجلس عليها و تسرح في المناظر الطبيعيه الظاهره من النوافذ الزجاجيه الكبيره. طاولة القهوه لا ترتفع عن الأرض كثيرا و جاءت بلون أبيض مثل الجزء القاعدي للمساند . و لاشك أن سجادة الغرفه لافته للغايه بخيوطها الكثيفه و الطويله من الحرير الذي يغريك للمشي عليه لتشعر بنعومته تحت قدميك .
ولم ينسى المصمم تخصيص جزء من جدار حائط الغرفه إلى مكتبه صغيره لتستمتع بالقراءه في هدوء ، و بهذا تكون الغرفه قد قامت بتلبيه كل ما تتمناه .
اللون الأصفر الخردلي يعطي حيويه لغرفه النوم ، و شيئاً من التجديد الملحوظ عن بقية غرف المنزل . حيث جاءت الصوفتان الصغيرتان و السجاده الناعمه من الحرير باللون الأصفر ، أما السرير فجاء باللون الأبيض بوسائد و مفارش من اللون الرمادي . المنضده الجانبيه للسرير بيضاء كالسرير و الأرضيه عليها مزهريه بسيطه . جميعها ألوان جميله لا تسبب إنزعاجاً لأحد مهما اختلف ذوقه .
أول ما يلفت إنتباهنا هو الإضاءه المميزه للمطبخ ، و التى تنعكس على ألواح المطبخ المعدنيه لتترك تأثيراً جذاباً . الأسطح مرتبه و فارغه تعطي مساحه كبيره لإعداد الطعام بحريه أكبر ، الإكسسوارات المعدنيه للمطبخ أيضاً أضافت سحر و جاذبيه من نوع خاص و وطدت الطابع العصري للمنزل . كما نلاحظ أن الأبيض الحالم و اللون البني من أهم مميزات منزلنا اليوم ، و قد ظهر ذلك على جميع أركانه حتى في المطبخ .
حمام اليوم بتصميم مختلف ، لم تشاهده من قبل في أي منزل . فهو حمام على طريقة غرف الساونا المشهوره بوجود مواقد للخشب و أرضيات خشبيه ، يتناسب كثيراً مع هذا المنزل ذو الطبيعه المختلفه ، والذي يشبه كثيراً لنوادي الإسترخاء . كابينة الدوش جاءت بسيطه بالأبيض و جوانب زجاجيه ، و قد أكتفى المصمم بالشكل الديكوري الذي تتركة الأرضيه الخشبيه المفرغه و مدفأة الحطب ،فلم يبالغ باستخدام مزيد من الديكورات .