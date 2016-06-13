نوافذ كبيرة .. لنظرة أكثر وضوحاً

إن عملية تشكيل التصميمات الديكورية في النوافذ أمر فني بحت، فكما رأينا الأنواع الكبيرة الصماء الشفافة التي ليس بها أي تضليعات أن تمويهات ، فقط زجاج شفاف يسمح بمرور أكبر قدر من الضوء للداخل و النظر إلى الخارج، و لكن في هذا النموذج سنرى تصميماً مختلفاً حيث المربعات و الأضلاع المتعامدة و التي تتلاعب بالظل فيما ورائها بشكل فني بديع، و هو اسلوب متبع كثيراً في البيوت التي تواجه الشمس بشكل أطول من غيرها على مدار النهار، و هو استغلال آشعة الشمس في الظل الآتي منها و هو ما يكون ضرورياً في النوافذ التي لا يقدر أن تكون لها ستائر… و إذا كنت من محبي تلك النوعية من الديكور المبتكر فإليك كتاب الأفكار هذا