نوافذ كبيرة .. لنظرة أكثر وضوحاً

تعتبر النوافذ الكبيرة من أكثر ما كان يميز طراز الديكور في الماضي و حتى وقت قريب كان يقترن دائماً بالنظرة الطبيعية للإنسان لمحيطه الخارجي التي تلاشت بشكل كبير في المدن المكدسة خصوصاً في عالمنا العربي حيث صغر كل شيء، نوافذ و مساحات منازل و علو السقف ، و لكن هناك حاجة ماسة لدينا لكي نعود في تصميماتنا الحالية لصيحات الماضي الكلاسيكي في البناء، حيث تكون النوافذ كبيرة بشكل جذاب و التي كانت مثلاً في عشرينيات القرن الماضي ممتدة في ثلثي المساحة بين السقف و الأرضيات، فكانت ذات مهابة و صحياً تسمح بمرور نسبة كبيرة من الضوء و الهواء المنعش إلى جانب كونها تصميماً معمارياً و هندسياً جذاباً ..
للنظرة الخارجية أصول و دروب، و أشكال متعددة من هنا و هناك، و لعل أبرز الطرق المتبعة في اتخاذ النوافذ الكبيرة كأسلوب للديكور هو ذلك النموذج الرائع الجلي في تلك الصورة ، حيث تكون النوافذ بحد ذاتها قيمة فنية و تصميمية عالية، حيث تشعر في لحظات و كأنك تطير في جو الخارج و ليس ناظراً إليه فقط، النوافذ في الطابقين في مقاس واحد تقريباً من السقف و حتى الأرض لا فواصل تذكر ، ولا عيوب أيضاً تذكر
إن النوافذ الكبيرة في شكلها الخارجي تعطي انطباعاً مزيجاً بين الرقي و الصحة في آن واحد، دخول الهواء و الضوء أمر مطلوب و لاغنى عنه للنفس البشرية ، و الوظيفية تكون فيها كبيرة خصوصاً لو كانت البيوت حولها مساحة كبيرة من الفضاء أو الحدائق الشاسعة مما يسمح لتلك النوافذ بلعب دورها بكفاءة دون الخوف من نظرة الجيران أو جرحهم لخصوصيتك
إن الوظيفية في انلوافذ الكبيرة أمر مطلوب، و توجيهها في المكان السليم أمر أكثر الحاحاً في التصميم، فهذه النافذة الكبيرة المطلة على المسبح قد أدت دورها بكفاءة و لو صدقنا القول فإنها تصميماً مبدعة بشكل كبير، حيث تؤدي وظيفة أنها ترى منظر المسبح من مسافة قريبة جداً و كأنك بداخله و لا يوجد بينها فواصل تقريباً بينها و بينه و كونها بجانب المدخل الزجاجي أيضاً يؤكد نظرية اتاحة الفرصة للناظرين للتمتع بما هو خارج الجدران من خضرة و ماء
إن عملية تشكيل التصميمات الديكورية في النوافذ أمر فني بحت، فكما رأينا الأنواع الكبيرة الصماء الشفافة التي ليس بها أي تضليعات أن تمويهات ، فقط زجاج شفاف يسمح بمرور أكبر قدر من الضوء للداخل و النظر إلى الخارج، و لكن في هذا النموذج سنرى تصميماً مختلفاً حيث المربعات و الأضلاع المتعامدة و التي تتلاعب بالظل فيما ورائها بشكل فني بديع، و هو اسلوب متبع كثيراً في البيوت التي تواجه الشمس بشكل أطول من غيرها على مدار النهار، و هو استغلال آشعة الشمس في الظل الآتي منها و هو ما يكون ضرورياً في النوافذ التي لا يقدر أن تكون لها ستائر… و إذا كنت من محبي تلك النوعية من الديكور المبتكر فإليك كتاب الأفكار هذا
في بعض الأحيان يمكن أن يكون الباب نافذة كبيرة، حيث يوضح هذا النموذج استغلال الطول الكبير للباب في قسمه نصفين متساويين حيث يكون النصف العلوي نافذة كبيرة و اذا التحمت بالجزء السفلي يكون باباً جميلاً، و هو اسلوب متبع كثيراً في الطراز الاوروبي القديم الريفي تحديداً
النوافذ الكبيرة في بعض الاحيان قد لاتكون بحاجة للفتح ، لانها ببساطة لم تنفذ على أن تفتح و لكن فقط لعرض ما ورائها من مناظر طبيعية ، و لكن الجزء الاكبر بالطبع يكون قابلاً للفتح، و يمكن أن يستعيض بذلك أن يتم عمل ديكور للجدران على شكل نافذة زجاجية و لكنها في الأصل جزء من الجدار كما المثال تماماً
اسلوب غير تقليدي و لكنه رائع التصميم، و هو استخدام درجة ميل السقف في التصميم الكوخي للمنزل في فتح نافذة كبيرة الحجم نسبياً و لكنها في تلك الحالة سنجدها مطلة نحو السماء كثيراً ، و هذه النافذة ستكون مهداة لأصحاب النظرة التأملية في زرقة السماء نهاراً و أولئك الذين يمضون الليل في عد النجوم ..
ما أجمل الكلاسيكيات، النافذة بتصميمها و تكوينها تحفة تصميمية ، الجزء العلوي المخروطي و الأسفل المستطيل المعتاد و المقبض من المنتصف ، ما أجمله من تصميم تعودنا عليه في الأفلام القديمة الأمريكية و الاوروبية التي تتناول أحداثاً سابقة ، النافذة تكون في تجويفها الكامل مستقلة بذاتها و هو ما يمنحها شعوراً بالهيبة و الوقار مختلف تماماً عن النوافذ في عصرنا الحالي
تلك النوعية من النوافذ الكبيرة الحجم نوعاً ما تكون في أكثر استخداماتها كسراً لطول الطرقات داخل البيت، فبدلاً منا لمشي طويلاً في طريق ساكت، يمكنك التمتع في أثناء خطواتك بما هو كائن من سحر في الخارج، و هي فكرة رائعة لكسر رتابة و روتين أي تصميم حديث ، و كما لاحظنا و جود الضوء عنصر أساسي في الربط بين الثلاث نوافذ و كأنهم نافذة واحدة متقطعة ، ولكنك اذا كنت تمشي بخطوة متوسطة السرعة نوعا ما فستشعر أنك تراها نافذة واحدة تقريباً…