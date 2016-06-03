أضف لمسة جديدة لمطبخك بالأثاث الريفي!

احظ بمطبخ مختلف بلمسة من الأثاث الريفي، ليس بالضروري أن يكون المطبخ بأكمله ريفيًا في كل تفاصيله، وإنما يمكنك أن تصميمه عصريًا من حيث الوحدات الأساسية، ثم ابتكر بإضافة بعض قطع الأثاث ريفية الطابع لتتمتع بإطلالة مميزة!
في هذا المقال إليك نماذج متعددة من المطابخ المصممة بحس ريفي يمكنك الإطلاع عليها واختيار أنسبها لذوقك الخاص وكذلك تصميم بيتك..
من أول وهلة تتطلع فيها لهذا المطبخ.. لابد وأن تشعر أنه على النمط الريفي، فحوائطه الصخرية، وسقفه الخشبي المائل، وديكوراته البسيطة شديدة النظام، حتى تلك النباتات الخضراء المتراصة في شكل مستقيم على هيئة طابور بالرف العلوي للمطبخ، وكذلك تصميم وحدتي الإضاءة المتدليتين من تلك الشريحة الخشبية المتدلية هى الأخرى من سقف المطبخ.. كل ذلك أعطي الانطباع ذاته.. أي الحِس الريفي!
ولكنه بلا شك ممزوج ببعض اللمسات العصرية والتي تتمثل تحديدًا في وحدات المطبخ السفلية والعلوية، فضلًا عن ما يبدو عليه من توافر العديد من الإمكانيات الحديثة به. ورغم أن السقف يبدو معقدًا بعض الشئ من كثرة تفاصيله المائلة تارة والمتعامدة تارة أخرى، وكذلك كثرة قطع الأثاث المستخدمة فيه، إلا أن ترتيبه بشكل سليم من شأنه أن يجعلنا نتغاضى عن ذلك.
قمة في الدقة وروعة التصميم.. مثل هذا النوع من المطابخ كفيل بأن يُشعر سيدة المنزل بحالة من الهدوء النفسي أثناء قيامها بإعداد الطعام، وبالتأكيد يساهم في جودة ما تُنتجه من مأكولات!
الحس الريفي يتألق في هذا المطبخ العصري!، يكفي استعانة المصمم بذلك الفرو البني الممزوج بالأبيض ككساء لمقاعد الكراسي!، فضلًا عن الخامة الخشبية المستخدمة في كلًا من ذلك البار متداخل الألوان وكذلك الكراسي المقابلة له، وكأن المصمم استهلك هنا مجموعة كبيرة من لحاء الأشجار ليصنع منها تلك الكراسي والبار..
لاشك أن الحائط المصمم بتلك القطع الحجرية الصغيرة باللونين الأبيض كلون سائد وبعض رطوش البني كان له دور كبير في الانطباع الذي يتركه المطبخ في نفس متطلعيه من حيث كونه على الطراز الريفي.
إن أردت أن تمنح مطبخك إحدى اللمسات الريفية، فهذا النموذج بسيط ومريح وقابل للتطبيق بسهولة! يتضح ذلك ببساطة في تلك الأرفف الخشبية الطويلة المغلفة بالزجاج والتي تعرف غالبًا باسم
النيش، حيث تستخدم عادة في تجميع أغراض المطبخ، الزجاجية منها على وجه التحديد، لتتلألأ من خلال تلك النوافذ الزجاجية الصغيرة المكونة للأرفف الخشبية!
الرخام كريمي اللون الذي يغطي طاولة المطبخ، وكذلك الكراسي الخشبية المفتقدة للمساند، بالإضافة إلى مدخنة البوتجاز بشكلها التقليدي المتعارف عليه في البيوت القديمة، منحت المطبخ حس كلاسيكي بسيط ممزوج بالروح الريفية، هذا إذا أخدنا بعين الاعتبار تلك النقوش الذهبية الواقعة فيما بين المدخنة والبوتجاز والتي ساهمت في تدعيم الإطلالة الريفية البسيطة.
ورغم أن اللمسة الكلاسيكية تسيطر على المطبخ في كل أرجائه، إلا أن المُصَمم استطاع إضافة لمسة عصرية بسيطة وأنيقة في الوقت ذاته قد لا تلاحظها تتمثل في وحدات الإضاءة الثلاث بما فيهم من رقة.
لا تكاد تشعر أن هذا الركن لمطبخ إلا بوجود ذلك البوتجاز والشواية وربما بتلك الأواني التي تعلو البوتجاز وطبق الفاكهة متعدد الأصناف، فغير ذلك يبدو كسور حجري عادي مقام بطول سور الحديقة!
رغم أن ذلك الحائط الأساسي للمطبخ قد يبدو عتيقًا!، إلا أن تصميم هذا الركن يتسم في المجمل بالحيوية والبهجة، لاشك أن السبب يكمن في الخضرة التي تحاوطه من كل جانب، سواء الأشجار المتعلقة على الحائط والمتدلية حتى الشواية، أو الزهريات الخضراء الموجودة على طرف الرخامة كريمية اللون بأنواعها المختلفة.
مطبخ ريفي من العصر الحجري!! هكذا يبدو ذلك المطبخ، فـ كل تفصيله به توحي بأنها
أثرية !
فالطاولة بيضاوية الشكل ذات الأرجل البيضاء والمزخرفة بنقوش الأسمنت الأبيض، وكذلك الكراسي بتصميمها البدائي الذي يرجع لقديم الأزل!، فضلًا عن كلًا من السجادة ذات النقوش الريفية، ووحدات الإضاءة التي يغمرها الغبار.. جميع هذه التفاصيل تؤكد ذلك.
وبعيدًا عن أن هذا المطبخ يبدو باهت بشكل كبير، إلا أن هناك أذواق تلمس فيه عظمة القِدَم وتحرص على تطبيق ما فيه من لمسات كلاسيكية.
المطبخ الريفي كما يجب أن يكون.. الأثاث القليل، الأرضية المزركشة، الأرفف الخشبية البسيطة، الحائط الهادئ، الكرسي البلاستيكي المركون في جانب من المطبخ.. كلها تفاصيل تنتمي للمطبخ الريفي.
بالطبع قد يفتقد هذا المطبخ لجمال اللمسات العصرية، إلا أن محبي البساطة قد يرونه تحفة في ذاته!
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