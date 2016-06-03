أضف لمسة جديدة لمطبخك بالأثاث الريفي!

من أول وهلة تتطلع فيها لهذا المطبخ.. لابد وأن تشعر أنه على النمط الريفي، فحوائطه الصخرية، وسقفه الخشبي المائل، وديكوراته البسيطة شديدة النظام، حتى تلك النباتات الخضراء المتراصة في شكل مستقيم على هيئة طابور بالرف العلوي للمطبخ، وكذلك تصميم وحدتي الإضاءة المتدليتين من تلك الشريحة الخشبية المتدلية هى الأخرى من سقف المطبخ.. كل ذلك أعطي الانطباع ذاته.. أي الحِس الريفي!

ولكنه بلا شك ممزوج ببعض اللمسات العصرية والتي تتمثل تحديدًا في وحدات المطبخ السفلية والعلوية، فضلًا عن ما يبدو عليه من توافر العديد من الإمكانيات الحديثة به. ورغم أن السقف يبدو معقدًا بعض الشئ من كثرة تفاصيله المائلة تارة والمتعامدة تارة أخرى، وكذلك كثرة قطع الأثاث المستخدمة فيه، إلا أن ترتيبه بشكل سليم من شأنه أن يجعلنا نتغاضى عن ذلك.

قمة في الدقة وروعة التصميم.. مثل هذا النوع من المطابخ كفيل بأن يُشعر سيدة المنزل بحالة من الهدوء النفسي أثناء قيامها بإعداد الطعام، وبالتأكيد يساهم في جودة ما تُنتجه من مأكولات!