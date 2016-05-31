للرياضة ديكور أيضاً

لو كانت هناك مساحة كبيرة مفتوحة في إحدى وجهات أو طوابق المنزل، فانطلق، إليك أحدث صيحات الجيم في المنزل، ديكور حماسي و ألوان متناسقة و قوة في الرسومات كما نلاحظ، انشر اجهزتك الرياضية بالتساوي و اجلب كل ما ترغب من أجهزة و خصوصاً التي لا غنى عنها في الجيم عموماً مثل أجهزة تقوية العضلات فضلاً عن حرق الدهون و انقاص الوزن و راعي ترك مساحة للجري الخفيف و القفز و تمارين البطن و خلافه .. كما يمكنك تزويد الغرفة باضاءة قوية من كافة الجوانب لتضفي روح الحماس على المكان ، كما يمكنك وضع الاجهزة التدريبية بترتيب منطقي بشكل دائري أو مربع أو خطي بالموازاة لنافذة زجاجية أو تلفاز مثبت أمامها ..