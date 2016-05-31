الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

للرياضة ديكور أيضاً

Mohammed Awad Mohammed Awad
Stephanie Coutas's projects, Stephanie Coutas Stephanie Coutas صالة الرياضة
Loading admin actions …

العقل السليم في الجسم السليم، عبارة راسخة في أذهاننا تعلمناها منذ نعومة أظفارنا و رسخت في نفوسنا، و لكن اليوم نقوم بربطها في كتاب افكارنا ببيتنا الذي لابد و  أن تبدأ منه شرارة العقل السليم و الذوق السليم من خلال ممارسة الرياضة ، او بمعنى أكثر تطوراً أن يكون لدينا منطقتنا الخاصة لممارسة الرياضة داخل حدود بيتنا، و لنقل أننا على وشك أن نصنع جيم صغير بخصوصية و استقلالية ، و كيفية اختياره و تصميمه و اشكال و مساحات يمكن أن نقتطعها من المساحة الكلية لدينا لنجعلها مساحة مخصصة للرياضة و النشاط و الحيوية ..

غرفة مخصصة

The apartment in Balashikha., Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. صالة الرياضة
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

النموذج الاول الذي لا يحتاج جهد تصميمي كبير سوى الالتزام ببعض المعايير الأولية في إنشاء غرفة رياضية مخصصة فقط للقيام بالتمارين و التدريبات، ذلك النموذج هو الأسهل كثيراً حيث تكون الأجهزة الرياضية مجمعة كلها في غرفة واحدة مغلق عليها باب واحد، الفكرة بسيطة للغاية ، حيث يمكنك تخصيص غرفة متوسطة الحجم في منزلك لتكون بمثابة الجيم الخاص بك ، اقتني الأجهزة الأساسية كتمارين المشي و أجهزة السرعات و الدراجات الثابتة و هي التي لاغنى عنها في أي تمارين رياضية أو حتى خفيفة ، يراعى أن يكون الديكور الخاص بالغرفة حماسياً قدر الامكان و به عدد من الاضواء و انظمة الصوت

مرآة لتعويض المساحة

Stephanie Coutas's projects, Stephanie Coutas Stephanie Coutas صالة الرياضة
Stephanie Coutas

Stephanie Coutas's projects

Stephanie Coutas
Stephanie Coutas
Stephanie Coutas

هذا النموذج نحتاج إليه في الغرف التي بها صغر في المساحة حيث نلاحظ أن التعويض الابداعي في هذا النموذج جاء عن طريق المرآة في وسط الغرفة أمام المشائة الكهربائية  لتكون باعثاً على التأمل في الجهد و البذل الذي يقوم به المتدرب مما يعطيه قوة و عزيمة أفضل أثناء تلك التدريبات

نظرة للخارج .. لتدريبات أكثر

Gymspace, ecospace españa ecospace españa صالة الرياضة
ecospace españa

ecospace españa
ecospace españa
ecospace españa

إذا كانت الرياضة غذاء الروح فالمناظر الخلابة و الرائعة الطبيعية غذاء العينين أيضاً، و من هذا المنطلق يعتبر وضع الصالة الرياضية أمام النافذة أمر محبب جداً للنفس، و شغل العينين أثناء اجراء التمارين الرياضية يجعل الانسان لا يشعر بالتعب بشكل سريع بالمقارنة بالتركيز الكامل في التدريب و هي نظرية متعارف عليها لذا يفضل صرف التركيز حول التدريب بالنظر للخارج أو مشاهدة التلفاز كما هو موضوع بمكان عال في الغرفة الرياضية مع المراعاة الكاملة لترتيب و المساحات البينية بين الأجهزة و بعضها ..

لو كنت من عشاق الفيو الرائع خارج المنزل نرشح لك كتاب الأفكار هذا 

عبارات تحفيزية

Fitness, Bartek Włodarczyk Architekt Bartek Włodarczyk Architekt صالة الرياضة
Bartek Włodarczyk Architekt

Bartek Włodarczyk Architekt
Bartek Włodarczyk Architekt
Bartek Włodarczyk Architekt

من أجمل الأفكار في تخصيص غرفة رياضية هو كتابة عبارات تحفيزية على جدرانها ، و هي من أشد أنواع الديكور استخداماً في الجيم العام بالخارج، هذا و من المفترض أن تقوم بتجميع الادوات الرياضية التي تلعبها بكثرة في تلك المساحة ببيتك ، حيث نلاحظ أنك لو تحب حمل الأوزان و رياضة الأثقال فإنه يمكنك تخصيص المساحة لتلك الرياضة قدر الامكان مع عدم الاستغناء عن الاجهزة الاساسية كما ذكرنا  في النموذج الأول

المسبح يفعل أكثر

Residência em Itaúna - MG, Beth Nejm Beth Nejm صالة الرياضة
Beth Nejm

Beth Nejm
Beth Nejm
Beth Nejm

الأمور بجانب المسبح تكون أكثر اثارة، ما أجمل أن تجعل الجيم الخاص بك قرب المسبح و يطل عليه من كافة النواحي ، ستكون شعورياً سعيد للغاية بذلك، و ستعوض قطرات العرض و لحظات التعب بحيوية الماء و رقرقة نسمات الهواء المنعشة

جزء من الغرفة

Особняк город Тобольск., Tutto design Tutto design صالة الرياضة
Tutto design

Tutto design
Tutto design
Tutto design

إذا كنت ممن لا يملكون مساحات كافية أو غرفاً إضافية في منزلك يمكنك تخصيص قطعة أو ركناً من غرفة نومك لوضع جهاز أو اثنين من الأساسيين في الاحماءات و التدريبات الخفيفة، مثلاً أجهزة و تمارين المشي و السرعات و الرجلين تعتبر أساسية في تلك الحالة التي نريد فيها ممارسة الرياضة و لكن المساحة تحكمنا ، و لكن عليك أيضاً مراعاة مسألة ترك مساحة بين الأجهزة و بعضها لتتم المتعة بالنسبة لك

متكامل ديكورياً

Skyview Polanco ARCO Arquitectura Contemporánea صالة الرياضة
ARCO Arquitectura Contemporánea

Skyview Polanco

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

لو كانت هناك مساحة كبيرة مفتوحة في إحدى وجهات أو طوابق المنزل، فانطلق، إليك أحدث صيحات الجيم في المنزل، ديكور حماسي و ألوان متناسقة و قوة في الرسومات كما نلاحظ، انشر اجهزتك الرياضية بالتساوي و اجلب كل ما ترغب من أجهزة و خصوصاً التي لا غنى عنها في الجيم عموماً مثل أجهزة تقوية العضلات فضلاً عن حرق الدهون و انقاص الوزن و راعي ترك مساحة للجري الخفيف و القفز و تمارين البطن و خلافه .. كما يمكنك تزويد الغرفة باضاءة قوية من كافة الجوانب لتضفي روح الحماس على المكان ، كما يمكنك وضع الاجهزة التدريبية بترتيب منطقي بشكل دائري أو مربع أو خطي بالموازاة لنافذة زجاجية أو تلفاز مثبت أمامها ..

أبواب منازل عصرية وأنيقة

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً