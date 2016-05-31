للرياضة ديكور أيضاً

العقل السليم في الجسم السليم، عبارة راسخة في أذهاننا تعلمناها منذ نعومة أظفارنا و رسخت في نفوسنا، و لكن اليوم نقوم بربطها في كتاب افكارنا ببيتنا الذي لابد و أن تبدأ منه شرارة العقل السليم و الذوق السليم من خلال ممارسة الرياضة ، او بمعنى أكثر تطوراً أن يكون لدينا منطقتنا الخاصة لممارسة الرياضة داخل حدود بيتنا، و لنقل أننا على وشك أن نصنع جيم صغير بخصوصية و استقلالية ، و كيفية اختياره و تصميمه و اشكال و مساحات يمكن أن نقتطعها من المساحة الكلية لدينا لنجعلها مساحة مخصصة للرياضة و النشاط و الحيوية ..
النموذج الاول الذي لا يحتاج جهد تصميمي كبير سوى الالتزام ببعض المعايير الأولية في إنشاء غرفة رياضية مخصصة فقط للقيام بالتمارين و التدريبات، ذلك النموذج هو الأسهل كثيراً حيث تكون الأجهزة الرياضية مجمعة كلها في غرفة واحدة مغلق عليها باب واحد، الفكرة بسيطة للغاية ، حيث يمكنك تخصيص غرفة متوسطة الحجم في منزلك لتكون بمثابة الجيم الخاص بك ، اقتني الأجهزة الأساسية كتمارين المشي و أجهزة السرعات و الدراجات الثابتة و هي التي لاغنى عنها في أي تمارين رياضية أو حتى خفيفة ، يراعى أن يكون الديكور الخاص بالغرفة حماسياً قدر الامكان و به عدد من الاضواء و انظمة الصوت
هذا النموذج نحتاج إليه في الغرف التي بها صغر في المساحة حيث نلاحظ أن التعويض الابداعي في هذا النموذج جاء عن طريق المرآة في وسط الغرفة أمام المشائة الكهربائية لتكون باعثاً على التأمل في الجهد و البذل الذي يقوم به المتدرب مما يعطيه قوة و عزيمة أفضل أثناء تلك التدريبات
إذا كانت الرياضة غذاء الروح فالمناظر الخلابة و الرائعة الطبيعية غذاء العينين أيضاً، و من هذا المنطلق يعتبر وضع الصالة الرياضية أمام النافذة أمر محبب جداً للنفس، و شغل العينين أثناء اجراء التمارين الرياضية يجعل الانسان لا يشعر بالتعب بشكل سريع بالمقارنة بالتركيز الكامل في التدريب و هي نظرية متعارف عليها لذا يفضل صرف التركيز حول التدريب بالنظر للخارج أو مشاهدة التلفاز كما هو موضوع بمكان عال في الغرفة الرياضية مع المراعاة الكاملة لترتيب و المساحات البينية بين الأجهزة و بعضها ..
لو كنت من عشاق الفيو الرائع خارج المنزل نرشح لك كتاب الأفكار هذا
من أجمل الأفكار في تخصيص غرفة رياضية هو كتابة عبارات تحفيزية على جدرانها ، و هي من أشد أنواع الديكور استخداماً في الجيم العام بالخارج، هذا و من المفترض أن تقوم بتجميع الادوات الرياضية التي تلعبها بكثرة في تلك المساحة ببيتك ، حيث نلاحظ أنك لو تحب حمل الأوزان و رياضة الأثقال فإنه يمكنك تخصيص المساحة لتلك الرياضة قدر الامكان مع عدم الاستغناء عن الاجهزة الاساسية كما ذكرنا في النموذج الأول
الأمور بجانب المسبح تكون أكثر اثارة، ما أجمل أن تجعل الجيم الخاص بك قرب المسبح و يطل عليه من كافة النواحي ، ستكون شعورياً سعيد للغاية بذلك، و ستعوض قطرات العرض و لحظات التعب بحيوية الماء و رقرقة نسمات الهواء المنعشة
إذا كنت ممن لا يملكون مساحات كافية أو غرفاً إضافية في منزلك يمكنك تخصيص قطعة أو ركناً من غرفة نومك لوضع جهاز أو اثنين من الأساسيين في الاحماءات و التدريبات الخفيفة، مثلاً أجهزة و تمارين المشي و السرعات و الرجلين تعتبر أساسية في تلك الحالة التي نريد فيها ممارسة الرياضة و لكن المساحة تحكمنا ، و لكن عليك أيضاً مراعاة مسألة ترك مساحة بين الأجهزة و بعضها لتتم المتعة بالنسبة لك
لو كانت هناك مساحة كبيرة مفتوحة في إحدى وجهات أو طوابق المنزل، فانطلق، إليك أحدث صيحات الجيم في المنزل، ديكور حماسي و ألوان متناسقة و قوة في الرسومات كما نلاحظ، انشر اجهزتك الرياضية بالتساوي و اجلب كل ما ترغب من أجهزة و خصوصاً التي لا غنى عنها في الجيم عموماً مثل أجهزة تقوية العضلات فضلاً عن حرق الدهون و انقاص الوزن و راعي ترك مساحة للجري الخفيف و القفز و تمارين البطن و خلافه .. كما يمكنك تزويد الغرفة باضاءة قوية من كافة الجوانب لتضفي روح الحماس على المكان ، كما يمكنك وضع الاجهزة التدريبية بترتيب منطقي بشكل دائري أو مربع أو خطي بالموازاة لنافذة زجاجية أو تلفاز مثبت أمامها ..