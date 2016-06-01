منزل في أحضان الطبيعة

و مع اقتراب الغروب، تزيد آشعة الشمس اللطيفة بداخل المنزل لتدفئه قبل الغروب، و لزيادة التدفئة من السهل إشعال المدفأة و الحصول على أعى درجة من الحرارة ﻷن اﻷخشاب تحتفظ بها.

أما أثناء هطول اﻷمطار، فتسيل المياه على السطح و تنزل في مواسير مخصصة لها لتصل إلى خزانات مياه بأسفل المنزل، و استخدامها فيما بعد عند اللزوم. و هكذا نجد أن هذا المنزل الرائع هو جزء من الطبيعة يكملها بدون تغييرها، و لكنه كيَف الطبيعة بطريقة توافق احتياج اﻹنسان و راحته.

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