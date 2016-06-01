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منزل في أحضان الطبيعة

Mai Elkholy Mai Elkholy
Casa estudio de madera, dom arquitectura dom arquitectura منازل
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هل تشعر بالملل و تحب التغيير من فترة ﻷخرى؟ أو تبحث عن مكان يجمعك بعائلتك و أصدقائك في نهاية اﻷسبوع لتتشاركوا أوقاتكم و تتقاربوا أكثر بعيدا عن التكنولوجيا الحديثة و سرقتها للوقت؟ صمم هذا المنزل خصيصا لعشاق الطبيعة الجبلية و الغابات، فإذا أردت الخروج عن المألوف و ترك العنان لروح المغامرة بداخلك و الإنطلاق مع من تحب، فحتما سيعجبك هذا المنزل و موقعه. إنه يتفرد بالعديد من المزايا التي يبحث عنها أيا منا في رحلة البحث عن الراحة و التميز، فهيا بنا نتفحصه من الخارج و الداخل.

شاهد المنزل الجبلي العجيب

Casa estudio de madera, dom arquitectura dom arquitectura منازل
dom arquitectura

dom arquitectura
dom arquitectura
dom arquitectura

تصميم هذا المنزل بهذه الكيفية في هذا المكان تحديدا يجعلنا ندين باﻹعجاب للمصمم الذي عمل عليه. فلقد استغل مساحة في الطبيعة لم يكن من المتصور أنه يمكن بناء منزل بها، و من ناحية أخرى سمح لنا بالسكن في منطقة طبيعية رائعة يصعب العثور على الراحة بها؛ و كل هذا بدون المساس بالنباتات و إزالتها! فبهذا استطاع المصمم الموازنة بين احتياجات الإنسان المعاصر و الحفاظ على جمال الطبيعة الساحر. 

صورة شاملة للمنزل من الداخل

Casa estudio de madera, dom arquitectura dom arquitectura
dom arquitectura

dom arquitectura
dom arquitectura
dom arquitectura

أما من داخل المنزل، فنستطيع أن نلمس العناية بالتفاصيل و الحرص على توفير كل وسائل الراحة، إنه مسكن يحتوي أهله في جو طبيعي ملئ بالحيوية و النشاط. للمنزل أرضية بيضاء و حوائط خشبية فاتحة تزيد المكان اتساعا و كسر وحدة اللون بأثاث أسود و بساط مزخرف بالنبيذي. و يتسم المنزل بطابع البساطة الملائم للمكان.

الجانب اﻵخر

Casa estudio de madera, dom arquitectura dom arquitectura مكتب عمل أو دراسة
dom arquitectura

dom arquitectura
dom arquitectura
dom arquitectura

توضح هذه الصورة الجانب اﻵخر للمنزل. على الجانب اﻷيمن غرفة منفصلة بجرار زجاجي, يمكن أن تكون غرفة نوم أو شرفة منفصلة. و على الجانب اﻷيسر مكتبة بيضاء تتماشى مع المكتب، و في النتصف مدفأة زجاجية بماسورة سوداء متجهة إلى اﻷعلى، أما اﻷخشاب المستخدمة في المدفأة فطريقة تخزينها سهلة و تناسب تصميم الغرفة و تعطي شكل نهائي مميز للمنزل يلفت اﻷنظار.

إطلق العنان لخيالك

Casa estudio de madera, dom arquitectura dom arquitectura مكتب عمل أو دراسة
dom arquitectura

dom arquitectura
dom arquitectura
dom arquitectura

و في هذا المنزل تجد كل ما تحتاجه، حتى إنه يوفر لك مكان للكتابة أو الرسم أو ممارسة هواياتك و إطلاق العنان لخيالك في وسط هذه الطبيعة و إشباع حسك الفني. بنوافذ عريضة تطل على المنظر الخارجي الرائع. 

غرفة اﻹستحمام

Casa estudio de madera, dom arquitectura dom arquitectura حمام
dom arquitectura

dom arquitectura
dom arquitectura
dom arquitectura

تكتمل وسائل الراحة بغرفة استحمام بسيطة و مريحة تلائم روح المكان و توفر لك الإستمتاع اﻷقصى بالوقت الذي تمضيه بهذا المنزل. فبدون غرفة استحمام تريحك و مصدر للمياه لا تكتمل الحياة.

المنزل بالنهار

Casa estudio de madera, dom arquitectura dom arquitectura منازل
dom arquitectura

dom arquitectura
dom arquitectura
dom arquitectura

توضح لنا هذه الصورة انعكاس الضوء بالنهار في فترة الظهيرة، في هذا التوقيت تكون آشعة الشمس أقل ما يمكن بداخل المنزل و يمكنك التحكم في هذا عن طريق مظلة خارجية ترفعها أو تنزلها. و تكون اﻵشعة مركزة على سطح المنزل، فتقع على ألواح للطاقة الشمسية لتحولها إلى طاقة كهربائية لتوصل الكهرباء للمنزل و بها يمكن إشعال المصابيح أو تسخين المياه أو أي استخدام للكهرباء. و مع فتح النافذة الخلفية و الشرفة اﻷمامية في وقت واحد، يحدث تيار هواء يلطف من حرارة الجو، و يسري الهواء أيضا من تحت المنزل و يزيد من تلطيف الجو بطريقة طبيعية جدا.

في المساء

Casa estudio de madera, dom arquitectura dom arquitectura منازل
dom arquitectura

dom arquitectura
dom arquitectura
dom arquitectura

و مع اقتراب الغروب، تزيد آشعة الشمس اللطيفة بداخل المنزل لتدفئه قبل الغروب، و لزيادة التدفئة من السهل إشعال المدفأة و الحصول على أعى درجة من الحرارة ﻷن اﻷخشاب تحتفظ بها. 

أما أثناء هطول اﻷمطار، فتسيل المياه على السطح و تنزل في مواسير مخصصة لها لتصل إلى خزانات مياه بأسفل المنزل، و استخدامها فيما بعد عند اللزوم. و هكذا نجد أن هذا المنزل الرائع هو جزء من الطبيعة يكملها بدون تغييرها، و لكنه كيَف الطبيعة بطريقة توافق احتياج اﻹنسان و راحته.

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منزل في أحضان الطبيعة

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