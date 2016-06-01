منزل في أحضان الطبيعة

هل تشعر بالملل و تحب التغيير من فترة ﻷخرى؟ أو تبحث عن مكان يجمعك بعائلتك و أصدقائك في نهاية اﻷسبوع لتتشاركوا أوقاتكم و تتقاربوا أكثر بعيدا عن التكنولوجيا الحديثة و سرقتها للوقت؟ صمم هذا المنزل خصيصا لعشاق الطبيعة الجبلية و الغابات، فإذا أردت الخروج عن المألوف و ترك العنان لروح المغامرة بداخلك و الإنطلاق مع من تحب، فحتما سيعجبك هذا المنزل و موقعه. إنه يتفرد بالعديد من المزايا التي يبحث عنها أيا منا في رحلة البحث عن الراحة و التميز، فهيا بنا نتفحصه من الخارج و الداخل.
تصميم هذا المنزل بهذه الكيفية في هذا المكان تحديدا يجعلنا ندين باﻹعجاب للمصمم الذي عمل عليه. فلقد استغل مساحة في الطبيعة لم يكن من المتصور أنه يمكن بناء منزل بها، و من ناحية أخرى سمح لنا بالسكن في منطقة طبيعية رائعة يصعب العثور على الراحة بها؛ و كل هذا بدون المساس بالنباتات و إزالتها! فبهذا استطاع المصمم الموازنة بين احتياجات الإنسان المعاصر و الحفاظ على جمال الطبيعة الساحر.
أما من داخل المنزل، فنستطيع أن نلمس العناية بالتفاصيل و الحرص على توفير كل وسائل الراحة، إنه مسكن يحتوي أهله في جو طبيعي ملئ بالحيوية و النشاط. للمنزل أرضية بيضاء و حوائط خشبية فاتحة تزيد المكان اتساعا و كسر وحدة اللون بأثاث أسود و بساط مزخرف بالنبيذي. و يتسم المنزل بطابع البساطة الملائم للمكان.
توضح هذه الصورة الجانب اﻵخر للمنزل. على الجانب اﻷيمن غرفة منفصلة بجرار زجاجي, يمكن أن تكون غرفة نوم أو شرفة منفصلة. و على الجانب اﻷيسر مكتبة بيضاء تتماشى مع المكتب، و في النتصف مدفأة زجاجية بماسورة سوداء متجهة إلى اﻷعلى، أما اﻷخشاب المستخدمة في المدفأة فطريقة تخزينها سهلة و تناسب تصميم الغرفة و تعطي شكل نهائي مميز للمنزل يلفت اﻷنظار.
و في هذا المنزل تجد كل ما تحتاجه، حتى إنه يوفر لك مكان للكتابة أو الرسم أو ممارسة هواياتك و إطلاق العنان لخيالك في وسط هذه الطبيعة و إشباع حسك الفني. بنوافذ عريضة تطل على المنظر الخارجي الرائع.
تكتمل وسائل الراحة بغرفة استحمام بسيطة و مريحة تلائم روح المكان و توفر لك الإستمتاع اﻷقصى بالوقت الذي تمضيه بهذا المنزل. فبدون غرفة استحمام تريحك و مصدر للمياه لا تكتمل الحياة.
توضح لنا هذه الصورة انعكاس الضوء بالنهار في فترة الظهيرة، في هذا التوقيت تكون آشعة الشمس أقل ما يمكن بداخل المنزل و يمكنك التحكم في هذا عن طريق مظلة خارجية ترفعها أو تنزلها. و تكون اﻵشعة مركزة على سطح المنزل، فتقع على ألواح للطاقة الشمسية لتحولها إلى طاقة كهربائية لتوصل الكهرباء للمنزل و بها يمكن إشعال المصابيح أو تسخين المياه أو أي استخدام للكهرباء. و مع فتح النافذة الخلفية و الشرفة اﻷمامية في وقت واحد، يحدث تيار هواء يلطف من حرارة الجو، و يسري الهواء أيضا من تحت المنزل و يزيد من تلطيف الجو بطريقة طبيعية جدا.
و مع اقتراب الغروب، تزيد آشعة الشمس اللطيفة بداخل المنزل لتدفئه قبل الغروب، و لزيادة التدفئة من السهل إشعال المدفأة و الحصول على أعى درجة من الحرارة ﻷن اﻷخشاب تحتفظ بها.
أما أثناء هطول اﻷمطار، فتسيل المياه على السطح و تنزل في مواسير مخصصة لها لتصل إلى خزانات مياه بأسفل المنزل، و استخدامها فيما بعد عند اللزوم. و هكذا نجد أن هذا المنزل الرائع هو جزء من الطبيعة يكملها بدون تغييرها، و لكنه كيَف الطبيعة بطريقة توافق احتياج اﻹنسان و راحته.
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