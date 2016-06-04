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ترابط التفاصيل ﻷناقة منزلك

Mai Elkholy Mai Elkholy
CASA EN LLÍVIA: MINIMALISMO Y CALIDEZ, Dröm Living Dröm Living غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
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إن العناية بالتفاصيل الصغيرة هو ما يميز مسكنك عن أي مسكن آخر. و مما لا شك فيه أن انسجام تفاصيل اﻷثاث بالمنزل شيء أساسي من أجل إكتمال جماله. و يجب اﻷخذ في اﻹعتبار أن هذه التفاصيل ليست أدوات مجردة، إنما هي تضفي بعد آخر نفسي و روحاني و تؤثر في شعور الساكنين لا إراديا، و لهذا في بعض اﻷماكن نشعر بالراحة و الهدوء و في بعضها اﻵخر نشعر بالتوتر أو الحزن، إنها علاقة مباشرة بما حولنا تؤثر فينا، و لهذا يجب اﻹهتمام بهذه التفاصيل لما يوفر لنا الهدوء و الإتزان النفسي.

ترابط التفاصيل

CASA EN LLÍVIA: MINIMALISMO Y CALIDEZ, Dröm Living Dröm Living غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

إن ما يميز تصميم هذا المنزل عن غيره هو وحدة تفاصيله و ترابطها في كل ركن من المنزل. و بهذا نقصد التشابه بين قطع اﻷثاث من حيث اللون و التصميم في جميع الغرف. و هذه الفكرة هي سلاح ذو حدين؛ فإذا كان التصميم من البداية غير موفق فللأسف تكون النتائج غير مرضية على اﻹطلاق. أما إذا كان اﻷثاث أنيق منظم بأسلوب راق كهذا المنزل، فستحصل على نتائج مبهرة، ﻷن و حدة التصميم و اتصاله ببعض حتى في الغرف المنفصلة يعكس في النفس الشعور بالإستقرار و الترابط.

نظرة شاملة للمنزل

CASA EN LLÍVIA: MINIMALISMO Y CALIDEZ, Dröm Living Dröm Living غرفة السفرة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

توضح هذه الصورة الترابط الذي تحدثنا عنه، فنجد في الغرف المختلفة النوافذ بنفس الشكل، اﻷثاث له ألوان متقاربة، حتى الزهرية و النباتات على طاولة الطعام تشبه تلك على الطاولة بغرفة المعيشة! و المصابيح بالسقف أيضا. 

تخيل كم يساعد هذا النظام الرائع على صفاء الذهن و كيف يساعد على تنظيم اﻷفكار و تأثيره على الترابط بين أفراد اﻷسرة.

نظرة مقربة

CASA EN LLÍVIA: MINIMALISMO Y CALIDEZ, Dröm Living Dröm Living غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

و عن قرب، نلحظ التفاصيل بدقة أكثر، فاﻷلوان تراوحت بين البيج بدرجاته و الرمادي و اﻷبيض و كسرت النوافذ السوداء هدوء اﻷلوان، بستائر سوداء خفيفة لحجب الضوء. و هذه الوسائد المكتوب عليها، سنجدها منتشرة في عدة أماكن في المنزل. و حوائط بيضاء و أرضية خشبية و بساط رمادي. و نؤكد مرة أخرى على ضرورة اختيار أثاث مريح و ملائم من البداية، ﻷن باقي الغرف ستأتي على نفس النمط. و لذلك نلاحظ إختيار اﻷلوان الهادئة التي يسهل مزجها سويا للحصول على النتائج المرضية.

المطبخ

CASA EN LLÍVIA: MINIMALISMO Y CALIDEZ, Dröm Living Dröm Living مطبخ
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

و ها هو المطبخ يأتي متكامل مع باقي أثاث المنزل، و يتضح هذا بشدة ﻷن غرفة المعيشة مفتوحة على غرفة الطعام المفتوحة بدورها على المطبخ. و هو يوفر مساحة ممتازة للأم أثناء تحضير الطعام، بطاولات سهلة التنظيف و مقاومة للبقع، بمساحات ممتازة لتخزين اﻷدوات، و نرى وصلات الكهرباء منتشرة في المكان لتسهل عملية الطبخ.

غرفة النوم

CASA EN LLÍVIA: MINIMALISMO Y CALIDEZ, Dröm Living Dröm Living غرفة نوم
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

أتذكر الوسائد المنقوشة؟ ها هي في غرفة النوم. و تتكرر اﻷلوان نفسها بشكل مريح للأعصاب. و اﻹضاءة مميزة بهذه المصابيح المتدلية من السقف لتؤكد على انسجام الغرفة. و ككل غرف المنزل، يغلب عليها طابع البساطة، مثل هذا الرف اﻷبيض بدلا من الكومود. و خزانة الملابس بيضاء بلون الحائط لا يظهر منها إلا مقابضها السوداء اﻷنيقة. فكم هي غرفة مريحة لنوم عميق هادئ.

المدفأة الزجاجية

CASA EN LLÍVIA: MINIMALISMO Y CALIDEZ, Dröm Living Dröm Living غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

إن هذه المدفأة حقا أضافت لمسة دفء في الشعور كما تضيف حرارة للمكان، بمنتهى اﻷناقة و التميز. و بالطبع يلفت هذا المصباح اﻷنظار، و إذا تأملته تجده بتصميم يشبه اﻷجرام الفلكية في السماء، فيضيف لمسة سحر مع لمسة أناقة.

و جدير بالذكر أن كل اﻷفكار في هذا المنزل يمكنك تنفيذ أيا منها على حدى، و هذا يؤكد جمال كل قطعة أثاث منفردة.

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حتى في غرفة اﻹستحمام..

CASA EN LLÍVIA: MINIMALISMO Y CALIDEZ, Dröm Living Dröm Living حمام
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

لقد استطاع الفنان المصمم لهذا المنزل تنفيذ فكرته ببراعة، فحتى غرفة الإستحمام استطاع مزجها بروح المنزل بدون أن تشعر بالنفور أو الملل. بل على العكس، تستشعر في كل ركن الهدوء و الراحة و التناغم.

المساحة ليست عائق

CASA EN LLÍVIA: MINIMALISMO Y CALIDEZ, Dröm Living Dröm Living الممر والمدخل
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

لم تمنع صغر مساحة غرفة الإستحمام المصمم من وضع حمام منفصل بغرفة اﻷطفال، إنه حقا مدهش!

فيمكنك فصل الحوض عن باقي الحمام إذا كانت مساحته صغيرة، و هي فكرة عملية جدا ﻷنها تسمح لك باستغلال المساحات و تكييف قطع اﻷثاث وفقا لمنزلك، و أيضا تسمح لمن يريد غسل يديه و وجه بسرعة دون إزعاج من بالداخل.

و نرى أن الفنان استطاع تجسيد فكرته بأسلوب سلس سهل التنفيذ ملئ باﻷفكار المميزة و المبتكرة.

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ترابط التفاصيل ﻷناقة منزلك

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