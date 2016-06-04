ترابط التفاصيل ﻷناقة منزلك

توضح هذه الصورة الترابط الذي تحدثنا عنه، فنجد في الغرف المختلفة النوافذ بنفس الشكل، اﻷثاث له ألوان متقاربة، حتى الزهرية و النباتات على طاولة الطعام تشبه تلك على الطاولة بغرفة المعيشة! و المصابيح بالسقف أيضا.

تخيل كم يساعد هذا النظام الرائع على صفاء الذهن و كيف يساعد على تنظيم اﻷفكار و تأثيره على الترابط بين أفراد اﻷسرة.