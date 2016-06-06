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7 مغاطس لن تنساها

Mai Elkholy Mai Elkholy
JUMAMBA, JUMA EXCLUSIVE JUMA EXCLUSIVE حمام دوش وأحواض إستحمام
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للمغطس سحر خاص، فهو يرتبط في اﻷذهان بالماء و الإستحمام، و به نغطس لننسى همومنا و نسترخي من كل الضغوط، لننسى به أي مواقف نريد محوها من الذاكرة، و في أوقات كثيرة نترك الماء ينساب على أجسامنا ليساعدنا على التفكير بذهن صاف. و إختيار شكل البانيو يؤثر بشكل مباشر على إرتياحك أثناء استخدامه. نقدم لك 7 مغاطس تجعل الإستحمام متعة لا نظير لها.

شلال مبهر

Badewanne Objekte, Design by Torsten Müller Design by Torsten Müller حمام
Design by Torsten Müller

Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller

مغطس ولا أروع! إنه حقا تحفة، فمجرد رؤيته تريح اﻷعصاب، فماذا عن اﻹستحمام به! 

جاء البانيو بتصميم دائري أبيض و خامات فخمة رائعة، في محيط مميز للغاية. السقف و اﻷرضية و الحوائط خشبية بألواح متقابلة، و واجهات زجاجية تسمح باﻹستمتاع بمنظر البحر الممتد. و تنهمر المياه من السقف كالشلال لتجعل اﻹستحمام بهذا المغطس تجربة فريدة و شيقة.

مغطس أم تحفة للزينة؟

JUMAMBA, JUMA EXCLUSIVE JUMA EXCLUSIVE حمام دوش وأحواض إستحمام
JUMA EXCLUSIVE

JUMA EXCLUSIVE
JUMA EXCLUSIVE
JUMA EXCLUSIVE

ينفرد هذا البانيو بتصميم مميز من Juma Exclusive، ينساب بأناقة تدعوك للغطس به و الاسترخاء بداخله مع الإستمتاع بمنظر البحر الرائع من خلال الواجهات الزجاجية. و من الناحية اﻷخرى ينساب الماء فوق جسمك بعذوبة و أنت تقف تحت جزءه المنساب بدلال. و اﻷرضية من اﻷسمنت الصلب لتقدم أفضل مقاومة للمياه التي تقع عليها. 

مغطسك الخاص

TB House, Aguirre Arquitetura Aguirre Arquitetura حمام
Aguirre Arquitetura

Aguirre Arquitetura
Aguirre Arquitetura
Aguirre Arquitetura

يوفر لك هذا التصميم الخصوصية الكاملة مع الواجهات الزجاجية. إنه تصميم مناسب للتنفيذ داخل المنازل، بطول يسمح لك بالنوم بداخله بحرية، و مصادر لتدفئة المياه و مضخات تحركها كأنه بانيو سبا يمنتجع صحي. و بالفعل إنه يتميز بإطلالة فندقية خاصة بالخشب المحيط به. و على الجانبين واجهات زجاجية تطل على أشجار و نباتات مزروعة لتكمل المنظر و تريح اﻷعصاب. و هو يسمح لشخصين بالإستحمام فيه، و أيضا تلفاز معلق للحصول على أعلى درجات الترف و التميز أثناء إستحمامك.

مغطس أم حلم؟

Einfamilienhaus in Hinterbrühl bei Wien, WUNSCHHAUS WUNSCHHAUS حمام
WUNSCHHAUS

WUNSCHHAUS
WUNSCHHAUS
WUNSCHHAUS

إذا كان عندك مسبح بالحديقة، فليس بالضرورة أنك ستسبح به يوميا أو بشكل مستمر على مدار العام، لكن مما لا شك فيه أنك تستحم كثيرا، فتخيل شعورك في يوم تبدأه بالاستحمام في مغطس كهذا! 

بسقف مفتوح يطل على السماء و واجهات زجاجية ترى منها الحديقة كلها، و خشب محمي بطبقة من الزجاج أو البلاستيك الفاخر تزيد من مقاومنه للماء، و هو مغطس واسع مريح، يجعلك تنسى كل الهموم أثناء اﻹستحمام و ينعش يومك.

مغطس فوق السطح

Penthouse P, t-hoch-n Architektur t-hoch-n Architektur حمام
t-hoch-n Architektur

t-hoch-n Architektur
t-hoch-n Architektur
t-hoch-n Architektur

في وسط زحام المدينة و ضوضائها، اهرب إلى منزلك و توجه مباشرة إلى هذا المغطس فوق السطح، بواجهاته الزجاجية المفتوحة على السماء مباشرة و انسى تحت الماء كل الضغوط. فهذا المغطس يتمتع بالخصوصية رغم انفتاحه على كل ما يحيط به. بحائط رخامي باللون البني المشرب بالحمرة، و أرضية خشبية فاتحة اللون و أثاث خشبي أبيض، ﻷلوان تريح اﻷعصاب و تساعد على اﻹسترخاء.

مغطس أليف

Kolekcje Ceramiki Paradyż, Ceramika Paradyż Ceramika Paradyż حمام
Ceramika Paradyż

Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż

لهذا المغطس في غرفة اﻹستحمام شعور أليف أو عائلي، فإنسجام ألوانه اﻷبيض مع البيج و استخدام الرخام ببلاطات مزخرفة كان له تأثير لطيف يجعلك تشعر بالراحة، و اتساع الحمام يعطيك احساس بالحرية و سمح باختيار بانيو كبير.  

مغطس أنيق

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum حمام
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

هذا المغطس اﻷنيق أقرب للبانيو سبا، يتيمز بإطلالة جميلة، فلونه اﻷبيض يجعله بارز على خلفية من الخشب الداكن. و بفتحة في السماء تلقى الضوء على الخشب و تضيئ المكان. و إختيار نباتات الزينة الطبيعية أضاف لمسة جمالية و إحساس بالحرية يجعلك تستمتع أكثر بالإستحمام.

تفضلوا بقراءة المقال التالي،7مطابخ كلاسيكيه تتحدث عن نفسها!

البيت يبان من ألوانه
7 مغاطس لن تنساها

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