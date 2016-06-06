7 مغاطس لن تنساها

للمغطس سحر خاص، فهو يرتبط في اﻷذهان بالماء و الإستحمام، و به نغطس لننسى همومنا و نسترخي من كل الضغوط، لننسى به أي مواقف نريد محوها من الذاكرة، و في أوقات كثيرة نترك الماء ينساب على أجسامنا ليساعدنا على التفكير بذهن صاف. و إختيار شكل البانيو يؤثر بشكل مباشر على إرتياحك أثناء استخدامه. نقدم لك 7 مغاطس تجعل الإستحمام متعة لا نظير لها.
مغطس ولا أروع! إنه حقا تحفة، فمجرد رؤيته تريح اﻷعصاب، فماذا عن اﻹستحمام به!
جاء البانيو بتصميم دائري أبيض و خامات فخمة رائعة، في محيط مميز للغاية. السقف و اﻷرضية و الحوائط خشبية بألواح متقابلة، و واجهات زجاجية تسمح باﻹستمتاع بمنظر البحر الممتد. و تنهمر المياه من السقف كالشلال لتجعل اﻹستحمام بهذا المغطس تجربة فريدة و شيقة.
ينفرد هذا البانيو بتصميم مميز من Juma Exclusive، ينساب بأناقة تدعوك للغطس به و الاسترخاء بداخله مع الإستمتاع بمنظر البحر الرائع من خلال الواجهات الزجاجية. و من الناحية اﻷخرى ينساب الماء فوق جسمك بعذوبة و أنت تقف تحت جزءه المنساب بدلال. و اﻷرضية من اﻷسمنت الصلب لتقدم أفضل مقاومة للمياه التي تقع عليها.
يوفر لك هذا التصميم الخصوصية الكاملة مع الواجهات الزجاجية. إنه تصميم مناسب للتنفيذ داخل المنازل، بطول يسمح لك بالنوم بداخله بحرية، و مصادر لتدفئة المياه و مضخات تحركها كأنه بانيو سبا يمنتجع صحي. و بالفعل إنه يتميز بإطلالة فندقية خاصة بالخشب المحيط به. و على الجانبين واجهات زجاجية تطل على أشجار و نباتات مزروعة لتكمل المنظر و تريح اﻷعصاب. و هو يسمح لشخصين بالإستحمام فيه، و أيضا تلفاز معلق للحصول على أعلى درجات الترف و التميز أثناء إستحمامك.
إذا كان عندك مسبح بالحديقة، فليس بالضرورة أنك ستسبح به يوميا أو بشكل مستمر على مدار العام، لكن مما لا شك فيه أنك تستحم كثيرا، فتخيل شعورك في يوم تبدأه بالاستحمام في مغطس كهذا!
بسقف مفتوح يطل على السماء و واجهات زجاجية ترى منها الحديقة كلها، و خشب محمي بطبقة من الزجاج أو البلاستيك الفاخر تزيد من مقاومنه للماء، و هو مغطس واسع مريح، يجعلك تنسى كل الهموم أثناء اﻹستحمام و ينعش يومك.
في وسط زحام المدينة و ضوضائها، اهرب إلى منزلك و توجه مباشرة إلى هذا المغطس فوق السطح، بواجهاته الزجاجية المفتوحة على السماء مباشرة و انسى تحت الماء كل الضغوط. فهذا المغطس يتمتع بالخصوصية رغم انفتاحه على كل ما يحيط به. بحائط رخامي باللون البني المشرب بالحمرة، و أرضية خشبية فاتحة اللون و أثاث خشبي أبيض، ﻷلوان تريح اﻷعصاب و تساعد على اﻹسترخاء.
لهذا المغطس في غرفة اﻹستحمام شعور أليف أو عائلي، فإنسجام ألوانه اﻷبيض مع البيج و استخدام الرخام ببلاطات مزخرفة كان له تأثير لطيف يجعلك تشعر بالراحة، و اتساع الحمام يعطيك احساس بالحرية و سمح باختيار بانيو كبير.
هذا المغطس اﻷنيق أقرب للبانيو سبا، يتيمز بإطلالة جميلة، فلونه اﻷبيض يجعله بارز على خلفية من الخشب الداكن. و بفتحة في السماء تلقى الضوء على الخشب و تضيئ المكان. و إختيار نباتات الزينة الطبيعية أضاف لمسة جمالية و إحساس بالحرية يجعلك تستمتع أكثر بالإستحمام.
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