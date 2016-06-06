7 مغاطس لن تنساها

مغطس ولا أروع! إنه حقا تحفة، فمجرد رؤيته تريح اﻷعصاب، فماذا عن اﻹستحمام به!

جاء البانيو بتصميم دائري أبيض و خامات فخمة رائعة، في محيط مميز للغاية. السقف و اﻷرضية و الحوائط خشبية بألواح متقابلة، و واجهات زجاجية تسمح باﻹستمتاع بمنظر البحر الممتد. و تنهمر المياه من السقف كالشلال لتجعل اﻹستحمام بهذا المغطس تجربة فريدة و شيقة.