منزل مُخيف حوله مُبدعون لآخر ساحر!

هيئته الأولى لا توحي على الإطلاق أنه قد يتحول يومًا من بناء مُخيف مُتهشمة أجزائه وتملؤه الأطلال إلى منزل مُبهر على نمط القصور ولكن بطابع ريفي!
ورغم ذلك استطاع خبراء التصميم بخبراتهم المُذهلة وفكرهم المبدع ترميمه أو بالأحرى إعادة هيكلته من جديد ليصير منزلًا أنيقًا ومُرتبًا يُحقق عنصر الرقي لدرجة جعلته بإطلالة القصور! شاهد معنا حالة المنزل قبل وبعد ..
بناء قديم، متهالك، ومخيف بعض الشئ رغم أن صورته هذه في وضح النهار! يبدو مزعجًا للناظرين بكل تأكيد.. أطلاله المتناثرة في كل مكان من طوب وأحجار متهشمة وبقايا مواد للبناء، جميعهم قرر الالتقاء عند مدخل البيت مكونين كومةً كفيلة بإعاقة الناس من المرور إلى داخله ومحاولة استكشاف أرجائه ونواحيه المختلفة!
ولكن الغريب في الأمر أنه استطاع مجموعة من خبراء الهندسة المعمارية والتصميم إعادة هيكلة هذا المنزل من جديد، حيث يمكننا القول أن هيئته الجديدة قد تفوق روعة هيئته الأولى منذ أن أنشأ من البداية.. وبالتأكيد قبل تلك الحالة المزرية التي يعاني منها.
هكذا باتت إطلالة المكان بعد إعادة إعماره من جديد، بالطبع يبدو مذهلًا!، فقد تحول من شئ أقل ما يوصفه
القبح، إلى مكان باعث للبهجة والراحة في النفس ومعبر عن البساطة في أرق معانيها.
فترميم الحائط وتزيينه بالأحجار كريمية اللون، وإعادة تنسيق وطلاء الخشب المكون للسقف بذلك اللون البني الزاهي بالتأكيد ساهم في اللمسة المشرقة التي بات المنزل يتحلى بها!
وعن اختيار المصمم لقطع الديكور هنا، فقد كان موفقًا لأبعد الحدود، فالاستعانة بأريكتين من الخامة الجلدية أضفى على تلك الساحة فخامة وأناقة لا تضاهي شيئًا آخر، كما أن اختيار اللون البني لهما كان مناسبًا جدًا للون الخشب الذي يرصع أطراف المكان من شباك وسقف وغيرهم من قطع الديكور أيضًا.
ورغم أن المكان تسيطر عليه الكلاسيكية بحسها الراقي، إلا أن المصمم نجح في إدخال عنصرًا عصريًا لتلك الساحة الواسعة باستعانته بوحدة الإضاءة غريبة التصميم الموضوعة أقصى اليسار.
مدخل فخم بسقف شبه مفتوح، تستطيع خلال مرورك فيه التمتع بأحلى نسمات الهواء النقي! زخرفة الحائط بالأحجار مختلفة الأحجام والأشكال منح المدخل طابع أنيق لمصمم ذوقه رفيع المستوى ..
أرضية مميزة بلون مختلف يمزج بين درجات الرمادي والبني الداكن، وفتحتين مميزتين لساحة المنزل الكبيرة المقسمة بين غرفة معيشة بسيطة ومطبخ وقليل من قطع الديكو بأطرافها المختلفة، ليكتمل بقية غرف المنزل بالطابق العلوي له، من غرفة نوم وأطفال وحمام.
يتميز المدخل هنا بتصميم باب خشبي بسيط زاهي اللون، مكون من 3 ألواح كبيرة مستطيلة الحجم ومفرغة، يغلفها الزجاج لتسمح للمارين بإمكانية التطلع للحديقة الخارجية للمنزل من خلاله.
بمجرد التطلع لهذا المنزل بتلك الإطلالة الساحرة يجب أن يترك في نفسك أثرًا إيجابيًا، فهو قادر على منحك هدوء الأعصاب والنفس في ذات الوقت، كما أن تلك الأشجار الصغيرة والنباتات الخضراء كان لها أكبر الأثر في منحهه لمسة أكثر تميزًا.
في الإطار ذاته، كان استخدام مهندسو ترميم المنزل لكلًا من البلاط الملون بالأبيض والبيج لأرضية الحديقة موفقًا لأبعد الحدود ومناسبًا لتصميم المنزل أيضًا، حيث ساهم في منظره الجمالي المبهج والمريح بشكل عام.
هذا بالإضافة إلى السقف الخشبي هرمي الشكل الذي استطاع المصممون ترميمه على أعلى مستوى وبأفضل الخامات، والذي يوحي بأن هذا المنزل مصممًا على النمط الريفي في الأساس ومُطَعَّم ببعض اللمسات العصرية الحديثة.
استعان مهندسو التصميم عند ترميم هذا المنزل على الحوائط الحجرية بشكل أساسي سواء في الحوائط الداخلية للمنزل أو الخارجية؛ مما أضفى فخامة على وجهته الرئيسية!
اعتمد المصممون هنا أيضًا على الخشب بلونه البني الزاهي في ترصيع كافة نوافذ وشرفات المنزل بكل جوانبه، فيما غلفوها بالزجاج لتسمح لقاطني المنزل من إمكانية التمتع بالمنظر الخلاب للحديقة المنمقة شديدة التنظيم.
وحتى لا نغفل عنصر الإضاءة في هذا المقال، يمكننا أن ننوه أن المصممون هنا اعتمدوا بشكل كبير على الإضاءة الكلاسيكية في كافة أرجاء المنزل بحديقته الخارجية وذلك لتتماشى مع طبيعة هذا المنزل وما يميزه من خصوصية وانعزال عن العالم!
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