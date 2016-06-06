منزل مُخيف حوله مُبدعون لآخر ساحر!

هكذا باتت إطلالة المكان بعد إعادة إعماره من جديد، بالطبع يبدو مذهلًا!، فقد تحول من شئ أقل ما يوصفه القبح ، إلى مكان باعث للبهجة والراحة في النفس ومعبر عن البساطة في أرق معانيها.

فترميم الحائط وتزيينه بالأحجار كريمية اللون، وإعادة تنسيق وطلاء الخشب المكون للسقف بذلك اللون البني الزاهي بالتأكيد ساهم في اللمسة المشرقة التي بات المنزل يتحلى بها!

وعن اختيار المصمم لقطع الديكور هنا، فقد كان موفقًا لأبعد الحدود، فالاستعانة بأريكتين من الخامة الجلدية أضفى على تلك الساحة فخامة وأناقة لا تضاهي شيئًا آخر، كما أن اختيار اللون البني لهما كان مناسبًا جدًا للون الخشب الذي يرصع أطراف المكان من شباك وسقف وغيرهم من قطع الديكور أيضًا.

ورغم أن المكان تسيطر عليه الكلاسيكية بحسها الراقي، إلا أن المصمم نجح في إدخال عنصرًا عصريًا لتلك الساحة الواسعة باستعانته بوحدة الإضاءة غريبة التصميم الموضوعة أقصى اليسار.