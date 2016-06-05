اﻷلوان البرتقالية لمنزل مبهج

لا شك أن إختيار اﻷلوان له تأثير كبير على إحساسك بالغرفة و إستمتاعك بالجلوس بها، فلكل لون معنى تستقبله روحك في صورة شعور يحرك وجدانك و يؤثر فيك. فإذا جاء ذكر البرتقالي نستشعر البهجة و الإنطلاق مع اﻹحساس بالدفئ و الترحيب، أما اﻷصفر فهو لون اﻹشراق و التفاؤل، يملأ روحك باﻷمل، و الربط بين هذين اللونين سويا يجدد بداخلك الحماس و ينعش روحك.

بالطبع توزيع اﻷلوان في المنزل يمكن أن يأخذ عدة صور؛ فقد تختار لونين متناقضين ليبرز كل منهم اﻵخر، و قد تختار مكان معين و تجعله مركز للألوان بعكس باقي الغرفة، و قد تحب مزج درجات متعددة من لونين متناغمين لتحصل على الشكل الذي يرضيك. في هذا المقال نقدم لكم مجموعة منتقاة من التصاميم المختلفة للونين البرتقالي و اﻷصفر، و كيف يمكن مزجهم باﻷلوان اﻷخرى لتناسب ذوقك.