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اﻷلوان البرتقالية لمنزل مبهج

Mai Elkholy Mai Elkholy
Underhill House PPS7, Seymour-Smith Architects Seymour-Smith Architects غرفة السفرة
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لا شك أن إختيار اﻷلوان له تأثير كبير على إحساسك بالغرفة و إستمتاعك بالجلوس بها، فلكل لون معنى تستقبله روحك في صورة شعور يحرك وجدانك و يؤثر فيك. فإذا جاء ذكر البرتقالي نستشعر البهجة و الإنطلاق مع اﻹحساس بالدفئ و الترحيب، أما اﻷصفر فهو لون اﻹشراق و التفاؤل، يملأ روحك باﻷمل، و الربط بين هذين اللونين سويا يجدد بداخلك الحماس و ينعش روحك. 

بالطبع توزيع اﻷلوان في المنزل يمكن أن يأخذ عدة صور؛ فقد تختار لونين متناقضين ليبرز كل منهم اﻵخر، و قد تختار مكان معين و تجعله مركز للألوان بعكس باقي الغرفة، و قد تحب مزج درجات متعددة من لونين متناغمين لتحصل على الشكل الذي يرضيك. في هذا المقال نقدم لكم مجموعة منتقاة من التصاميم المختلفة للونين البرتقالي و اﻷصفر، و كيف يمكن مزجهم باﻷلوان اﻷخرى لتناسب ذوقك.

غرفة بدرجات الليمون

interiors works, ajinkyainteriors ajinkyainteriors غرفة نوم
ajinkyainteriors

ajinkyainteriors
ajinkyainteriors
ajinkyainteriors

بمنتهى البساطة تم إضافة اﻷلوان دون بذل مجهود يذكر. على خلفية بيضاء في غرفة كهذه كل ما تحتاجه هو وسادة صفراء مع رسمة ليمونية بهيجة بطول الجدار. و بالرغم من بساطة الفكرة و سهولة تنفيذها أعطت نتائج بديعة.

و يمكنك تطبيق الفكرة إذا أعجبتك في غرفة طفلك برسومات مناسبة، أو في ركن بغرفة المعيشة. و ليس بالضرورة أن تكون كل الغرفة بيضاء اللون، و لكن يكفي أن تكون المنطقة التي سيتم بها تنفيذ التصميم بخلفية بيضاء، مثلا الحائط في الخلفية و الأثاث. و أيضا اللون اﻷبيض ليس قاعدة فيمكنك استخدام أي لون موحد يتلائم مع اﻷلوان المنتقاة.

المصابيح المتماثلة

Underhill House PPS7, Seymour-Smith Architects Seymour-Smith Architects غرفة السفرة
Seymour-Smith Architects

Underhill House PPS7

Seymour-Smith Architects
Seymour-Smith Architects
Seymour-Smith Architects

ما أجمل غرفة الطعام تلك المفتوحة مباشرة على المطبخ بهذه المصابيح البرتقالية البديعة. أضافت هذه المصابيح الدائرية جو من البهجة يلائم التجمع العائلي أثناء تناول الطعام و يفتح الشهية بإضاءة بهيجة قريبة إلى القلب و العين.

يجمل بنا ملاحظة أن جمال المصابيح ليس فقط فب لونها، و لكن في تماثلها و انتظامها بهذه الكيفية، فاستطاع المصمم بهذه الحيلة إبراز اللون المطلوب بطريقة لطيفة و ذكية. 

تناقض الألوان

Elisabeth, JULIEN PHEDYAEFF JULIEN PHEDYAEFF تصميم مساحات داخلية
JULIEN PHEDYAEFF

JULIEN PHEDYAEFF
JULIEN PHEDYAEFF
JULIEN PHEDYAEFF

في هذا التصميم يجمع المصمم Julien Phedyaeff بين لونين متقابلين على خلفية فاتحة. فالكرسي بلون أزرق ملكي و المصباح بلون أصفر، بحيث تبرز كل قطعة منهم جمال اﻷخرى. أما الحوائط فبيضاء و أرضية خشبية هادئة، و يزين الغرفة أرفف سلمية بسيطة وضع عليها بعض الكتب و زهرية صفراء صغيرة. و كل هذا يريح اﻷعصاب أثناء الجلوس للقراءة و التأمل.

مزيج برتقالي

FARM HOUSE FOR MR. BAPAT BAGVE, ENVIRON PLANNERS ENVIRON PLANNERS الغرف
ENVIRON PLANNERS

ENVIRON PLANNERS
ENVIRON PLANNERS
ENVIRON PLANNERS

مرة أخرى يتألق اللون البرتقالي بدرجاته في غرفة المعيشة تلك، فأصل اﻷثاث باللون البرتقالي أما مساند اليد الإسطوانية بلون برتقالى مائل للإصفرار و وسائد بلون أبيض، كل هذه اﻷلوان تجتمع بصورة مبهجة متوازنة مع اﻷثاث الخشبي و اﻷرضية و باقي الغرفة.

الهدوء المبهج

homify غرفة المعيشةإضاءة
homify

homify
homify
homify

دائما يرتبط مفهوم اﻷثاث الملون بالبهرجة و الزركشة، قد يكون كذلك إذا أردت و بشكل جميل، و لكن أيضا يمكن للألوان أن تضيف لمسات هادئة و مريحة بغرفتك و منزلك.

و هذا ما قدمه ذلك المصباح الهادئ بقبعته البرتقالية اللون، المتماشية مع درجة لون الوسادة، و في نفس الوقت مناقضة للون الكرسي البترولي، لتضفي لمسة مبهجة و هادئة في نفس الوقت. و نلاحظ أن تصميم المصباح يشمل مسند أو رف يصلح أن يكون مائدة صغيرة، ليوفر اﻹحتياج لطاولة جانبية.

اجعل مكتبك جريء

Full Home Interior Latest Designs, Nimble Interiors Nimble Interiors غرفة المعيشة
Nimble Interiors

Nimble Interiors
Nimble Interiors
Nimble Interiors

في مكتب يلمع ببياض ناصع، جاء اﻷصفر ليضيف لمسة جريئة و قوية مفعمة بالطاقة و الحيوية ليزيد من إشراقة غرفة المكتب و يمكنك من التجديد و اﻹبتكار و يمدك بالطاقة للإقبال على العمل و الإنجاز. مع مراعاة توفير مساحات كافية لتخزين الملفات و اﻷوراق للحفاظ على النظام.

و يمكنك بالطبع إدخال ألوان متعددة على الغرفة إذا أردت، و قد تكون ألوان بدرجات الربتقالي و اﻷصفر أو ألوان متناقضة كالبنفسجي و اﻷزرق.

مغطس عصري بلون مشرق

VASCA JOY , arlexitalia arlexitalia حمام دوش وأحواض إستحمام
arlexitalia

arlexitalia
arlexitalia
arlexitalia

مرة أخرى يتألق اللون اﻷصفر البرتقالي على خلفية بيضاء تماما، و لكن هذه المرة في غرفة الإستحمام. فهذا المغطس اﻷنيق بطراز عصري يوفر لك مساحة مناسبة للإستحمام و اﻹسترخاء و في نفس الوقت به خزانة لجمع متعلقات الحمام. 

فنجد أن اللونين اﻷصفر و البرتقالي يمكن إستخدامهم في كل غرفة بشكل مختلف حسب ذوقك الخاص، و هي ألوان مميزة بإحساس مبهج و مشرق، فلا تتردد في إختيارها.

تفضلوا بقراءة المقال التالي،8 تصاميم رائعه لغرف الصالون.

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اﻷلوان البرتقالية لمنزل مبهج

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