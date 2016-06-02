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كيف تجعل حوائط منزلك تحفة فنية

Mai Elkholy Mai Elkholy
Afrika, Klebefieber.de - Apalis GmbH Klebefieber.de - Apalis GmbH جدران
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أثناء اختيار المنزل و إنتقاء اﻷثاث، نهتم بالكثير من اﻷشياء و ينشغل فكرنا كيف نجعل المنزل كما نحلم به، و نهتم بإقتناء اﻷشياء التي تجعل الحياة أسهل، بداية من الكراسي و الموائد و الستائر و المصابيح و التحف، إلخ. و نهتم بالمطبخ و غرف النوم و غرفة الإستحمام و قطع اﻷثاث الملائمة، و لكن كثير ما نغفل عن العامل المشترك الذي يجمع كل هذه الغرف و يقوم عليه المنزل، إنها الحوائط!

استغلال القيمة الجمالية للحوائط و مساحاتها الواسعة و التركيز على إبراز أناقتها، يجعل بيتك ينفرد عن أي بيت آخر، هذا لا شك فيه. فنقدم لك هنا مجموعة من الأفكار المتنوعة التي تبرز جمال الحوائط بمنزلك.

أساسيات تزيين الحوائط

Lato 3 Trufle Mozaiki جدران
Trufle Mozaiki

Lato 3

Trufle Mozaiki
Trufle Mozaiki
Trufle Mozaiki

عند إختيار تصميم الحائط يجب اﻷخذ في اﻹعتبار عدة أشياء؛ أولها اﻷثاث، و اﻷرضية و موقع الحائط نفسه و مساحته. فمراعاة تناسق اﻷثاث و ألوانه و مكانه في الغرفة بالنسبة للحائط المرغوب تزيينه يلعب دور كبير في المظهر النهائي، فمثلا إذا كان اﻷثاث بألوان مزركشة، فاﻷفضل أن يكون تصميم زينة الحائط هادئ، و العكس صحيح. و إذا أردت حائط بألوان داكنة، فاﻷفضل أن تختار أصغر حائط و ألا يكورق ون في مواجهة الجالسين و لكن يكون خلف منطقة الجلوس. و احرص على توفير إضاءة جيدة للحائط نفسه حتى يظهر جماله بوضوح. و طبعا هذه ليست قواعد مفروغ منها، ﻷن لكل منزل طابع خاص و ظروف مختلفة، المهم هو كيفية إبراز القيم الجمالية به.

و نرى في هذه الصورة حائط ملون، إنه ليس حائط تقليدي، إنه تحفة من تحف فن الفسيفساء. إذا دققت النظر ستجد قطع السيراميك الصغيرة متراصة بدقة لتعطي هذا المنظر المبهج لفن عريق و لكن بروح معاصرة.

ورق الحائط المطبوع

Pass Through Room homify جدران
homify

Pass Through Room

homify
homify
homify

لورق الحائط رونق خاص، فلم لا تفكر في تطبيقه بمنزلك؟ بالطبع هناك العديد من التصميمات الكلاسيكية أو المودرن، و تنوع في اﻷلوان لا حصر له، بحيث تختار ما يناسبك. و ليس هذا هو ما يميز ورق الحائط فقط، و لكن كيفية استخدامه و اختيار الحائط المناسب لوضعه هو ما يميز منزلك. فيمكنك مثلا وضعه في غرفة نومك على الحائط خلف السرير و باقي الغرفة  تكون بلون مناسب، فهكذا يبرز جمال اﻷثاث بغرفة نومك و يحدده. 

أو مثلا كما هو موضح بالصورة، يكون نصف الحائط العلوي مزين بورق الحائط و نصفه اﻷسفل خشبي بلون متناغم. و هذه الفكرة تشد اﻷنظار لكل التحف و قطع اﻷثاث في مستوى ورق الحائط، خاصة إذا كانت بلون معاكس للون الحائط و لكن بالطبع يلائمه.

الملصقات لجدار أكثر عفوية

신혼집 20평대 self interior, toki toki جدران
toki

toki
toki
toki

هذه الفكرة البسيطة جدا تعطي انطباع أليف للغاية، بحس عفوي و تلقائي. تناسب فكرة لصق الصور بهذه الطريقة ديكور المطبخ أو غرفة اﻷطفال أو حتى غرفة المعيشة إذا أردت، فهي تترك إنطباع عائلي محبب إلى النفس. يمكن مثلا تطبيقها في المطبخ لتثبيت بعض الصور العائلية أو وصفات الطبخ، و في غرفة اﻷطفال يمكن إستخدامها في لفت إنتباه الطفل لبعض المعلومات المفيدة بطريقة شيقة تنمي مهاراته، أو كما يظهر في هذه الصورة، علبة معلقة يجمع بها أدواته ليتعلم التنظيم. أجمل ما في هذه الفكرة سهولة تغييرها باستمرار لتعطي إطلالة جديدة في كل مرة.

لوحة فنية

homify جدران
homify

homify
homify
homify

لا نستطيع التعبير عن جمال هذا الحائط بكلمات، فروعته تتحدث عن نفسها. بداية من إنتقاء الرسمة إلى لون الخلفية و انسجام الحائط مع الغرفة. إنه أكبر دليل على أن اﻹهتمام بالحائط و جماله يضيف لمنزلك التميز و التألق. و إختيار هذه اللوحة المعبرة كان موفق في هذه الغرفة الواسعة. فلا تتردد في إختيار رسمة جميلة لحوائط منزلك و ستشهد الفرق بنفسك.

فن اﻷرفف

Cameretta teenager., OGARREDO OGARREDO مكتب عمل أو دراسة
OGARREDO

OGARREDO
OGARREDO
OGARREDO

بالطبع كل منا يحتاج مكتبة بمنزله و في بعض اﻷحيان أكثر من واحدة في أماكن مختلفة من المنزل. و تكوين المكتبة باﻷرفف و توزيعها و إختيار اﻷلوان هو ما يحدد جمال المكتبة بالنسبة للغرفة. فإذا كانت غرفة بطابع كلاسيكي مثلا نختار المكتبة الهادئة بأرفف منتظمة، و إذا كانت غرفة مكتب فنحرص على اختيار مكتبة لها أدراج لتحوي الملفات و اﻷوراق و تنظم المكتب. 

في هذه الصورة، غرفة مكتب بحائطها أرفف بأشكال هندسية جميلة و ألوان مبهجة تلائم طابع الغرفة مع المصابيح المتدلية من السقف، و هي تناسب مهندس كمبيوتر مبتكر مثلا أو مكتب لطفل.

سحر اﻹضاءة

Essenziale, Dughiero studio Dughiero studio جدران وأرضيات أغطية الجدران والأرضيات
Dughiero studio

Dughiero studio
Dughiero studio
Dughiero studio

يتميز هذا الحائط باﻹضاءة الطبيعية من النافذة و اﻹضاءة الصناعية من المصابيح تحت هذه اﻷرفف. فلعبت اﻹضاءة المميزة دور كبير في إبراز جمال الحائط و تصميمه. و لذلك يجب مراعاة اﻹضاءات في منزلك ﻹبراز الحائط كله أو حتى جزء معين به حسب رغبتك.

لوحة مشرقة لحائط مميز

Afrika, Klebefieber.de - Apalis GmbH Klebefieber.de - Apalis GmbH جدران
Klebefieber.de – Apalis GmbH

Klebefieber.de - Apalis GmbH
Klebefieber.de – Apalis GmbH
Klebefieber.de - Apalis GmbH

لوحة شيقة جدا، أليس كذلك؟ نعم إنها لوحة مميزة و فكرتها بسيطة و مبتكرة لمجموعة من الجمال تسير في البرية، فتشعر بحركة الجمال كأنها لوحة حية. مع العناية بلون الحائط الخوخي المتناسب مع ألوان اللوحة و الجمال السوداء المتناسقة مع اﻷريكة السوداء.

تفضلوا بقراءة المقال التالي،المكتبة المنزلية.. تبدو أحلى.

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