كيف تجعل حوائط منزلك تحفة فنية

أثناء اختيار المنزل و إنتقاء اﻷثاث، نهتم بالكثير من اﻷشياء و ينشغل فكرنا كيف نجعل المنزل كما نحلم به، و نهتم بإقتناء اﻷشياء التي تجعل الحياة أسهل، بداية من الكراسي و الموائد و الستائر و المصابيح و التحف، إلخ. و نهتم بالمطبخ و غرف النوم و غرفة الإستحمام و قطع اﻷثاث الملائمة، و لكن كثير ما نغفل عن العامل المشترك الذي يجمع كل هذه الغرف و يقوم عليه المنزل، إنها الحوائط!

استغلال القيمة الجمالية للحوائط و مساحاتها الواسعة و التركيز على إبراز أناقتها، يجعل بيتك ينفرد عن أي بيت آخر، هذا لا شك فيه. فنقدم لك هنا مجموعة من الأفكار المتنوعة التي تبرز جمال الحوائط بمنزلك.