تعرف على كيفية التخلص من البقع الصعبة

تشغلنا دائما فكرة الحفاظ على المنزل و رونقه، فبعد بذل المجهود في تصميماته و إختيار كل قطعة فيه و تزيينها، نتمنى أن يبقى المنزل بحالته المثالية تلك، و نحبه في أكمل صورة. فكيف يكون الموقف إذا تعكر صفو المنزل ببقعة على السجاد أو الستائر، أو بقايا ألوان من مشروب يستعصى تنظيفها؟ بالطبع هذه المواقف تحدث، و لا نتحدث عن اﻷتربة العادية أو فتات الطعام التي نتخلص منها بمسح بسيط. و لكن نقصد البقع التي تفسد اﻷقمشة و لا نستطيع التغلب عليها.
من اﻵن فصاعدا لا تحمل هم هذه البقع، فنحن نقدم لك هنا أكثر الطرق فاعلية للتخلص من تلك الشوائب. جربها بنفسك و استعيد جمال و نضارة أثاثك و منزلك.
إنها حقا بقعة صعبة، و أكثر من هذا لونها الداكن المميز يفسد المنظر. و لكم ليس بعد اﻵن، فقط اتبعي هذه الخطوات لتتخلص منها:
1- امسح أي مشروب على اﻷثاث بقطعة قماش نظيفة أو مناديل المطبخ، و لكن لا تفرك حتى لا يتغلل أكثر بداخل اﻷنسجة.
2- ضع بعض الملح على البقعة حتى يمنع تشرب العصير أكثر بالقماش.
3- بعد وضع الملح، ضعي بعض المياه الغازية، أو بعضا من العصير، حتى تزال البقعة و لا يبقى منها أي شيئ! اﻵن إذا كان في الإمكان وضع الشئ بالغسالة لتنضيفه، فافعل ذلك، و إن لم يمكن، فلتمسحه بشيء من بخاخ تنظيف اﻷقمشة أو حتى بالمكناس الكهربائي. جربه بنفسك!
بصفة عامة تترك منتجات اﻷلبان رائحة سيئة إذا لم يتم التخلص منها سريعا، لذلك ننصحك باتباع اﻵتي:
1- حاول إلتقاط ما تستطيعين من بقايا اﻷيس كريم بمعلقة.
2- إمسح مكان البقعة بقطعة قماش أو منديل مبلل بمنظف مناسب.
3- كرر تلك الخطوة عدة مرات حتى تتأكد من إزالة آثار البقعة تماما. طبعا إذا كان في الإمكان وضع الشئ بالغسالة لتنضيفه، فافعل ذلك فقط لضمان التخلص من أي بقايا للسكريات التي قد تجلب النمل.
هل جربتها من قبل؟ إنها حقا بقعة مزعجة خاصة للأقمشة الفاتحة، و لكن لا تقلق.
1- امسح بقايا القهوة من على اﻷثاث بقطعة قماش نظيفة قبل أن تشطفه بالماء و تمسحه مرة أخرى.
2- ضع بعض مسحوق القماش عليها و ادعكه برفق حتى تزيلي البقعة. في بعض اﻷوقات تبقى بعض الشوائب مستعصية و لذلك نلجأ للحل اﻷخير.
3- امزج كمية من مسحوق القماش مع كمية متكافئة من الماء و الخل و اصنعى معجون، و باستخدام فرشة أسنان قديمة، افري البقعة بهذا المعجون ثم اشطفه بالماء و جفف القماش. إنه سحر!
مشكلة كبيرة يعاني منها سكان المنازل المحاطة بحدائق، بقعة اﻷعشاب التي لا مفر منها، جرب هذه الطريقة الفعالة للتخلص من البقعة الخضراء و بالتأكيد لن تستغني عنها.
1- القاعدة اﻷولى: لا تستخدم أبدا الماء الدافئ إذ أنه سوف يسبب لك مزيد من الصبغة الخضراء في الخروج من البقعة و سيزداد اﻷمر سوءا. و لكن استخدم فقط الماء البارد و انقع البقعة ليسهل إزالتها.
2- القاعدة الثانية: الكحول هو أفضل مزيل لتلك البقعة، لذلك انقع البقعة به و افركه بها. إذا لم تتخلص نهائيا من البقعة، ادعكها برفق ببعض من معجون الغسيل المكون من الماء و الخل و مسحوق اﻷقمشة.
3- و أخيرا اشطفه بالماء و اتركها لتجف.
نتعرض دائما لهذه البقعة خصوصا في منزل به أطفال. إذا كان الشئ يمكن تحريكه كوسادة أو ستارة، ضعه في الفريزر و انتظر حتى تجمد ثم انزع منها العلكة بسهولة. أما إذا كان الشئ ثابت كسجاد مثلا، فجرب اﻵتي:
1- ضع بضع من مكعبات الثلج في كيس بلاستيك و ضعه على البقعة لعدة دقائق.
2- بعد أن تجمد العلكة، قشرها بمعلقة أو ظهر السكين بلطف، قد تحتاج تكرار هذه العملية عدة مرات.
3- يمكنك شطفها بمسحوق القماش و تركها حتى تجف بعد أن تتأكد من زوال كل آثار العلكة.
أفضل وسيلة لهذه البقعة هو مسحوق الغسيل.
1- جهز بعض من الماء الساخن و المسحوق و افرك بهم البقعة، ثم اشطفه بالماء.
2- كرر تلك الخطوة عدة مرات حتى يزول الشحم نهائيا. و إذا كان القماش رقيق، فادعك برفق حتى لا تنقطع فتلات القماش.
تلك هي بعض اﻷفكار للحفاظ على جمال بيتك و رونقه، نتمنى أن تجدوه مفيداً.
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