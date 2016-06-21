تعرف على كيفية التخلص من البقع الصعبة

إنها حقا بقعة صعبة، و أكثر من هذا لونها الداكن المميز يفسد المنظر. و لكم ليس بعد اﻵن، فقط اتبعي هذه الخطوات لتتخلص منها:

1- امسح أي مشروب على اﻷثاث بقطعة قماش نظيفة أو مناديل المطبخ، و لكن لا تفرك حتى لا يتغلل أكثر بداخل اﻷنسجة.

2- ضع بعض الملح على البقعة حتى يمنع تشرب العصير أكثر بالقماش.

3- بعد وضع الملح، ضعي بعض المياه الغازية، أو بعضا من العصير، حتى تزال البقعة و لا يبقى منها أي شيئ! اﻵن إذا كان في الإمكان وضع الشئ بالغسالة لتنضيفه، فافعل ذلك، و إن لم يمكن، فلتمسحه بشيء من بخاخ تنظيف اﻷقمشة أو حتى بالمكناس الكهربائي. جربه بنفسك!