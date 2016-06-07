6 نصائح لترتيب مكتبك

إن إيجاد موقع مناسب لمكتبك المنزلي يعتبر مهمة أساسية، ﻷن توفير المساحة الملائمة لك يضمن قدرتك على التركيز و يعزز أسلوبك اﻹبداعي و حس اﻹبتكار لديك. و هو ذو أهمية خاصة إذا كنت ممن ينجزون معظم أعمالهم من المنزل، فستحتاج إلى بيئة تساعدك على إنجاز مهامك و التخطيط لعملك بشكل منظم. و ليس بالضرورة أن يكون للمكتب غرفة منفصلة لتضمن لك ما تبحث عنه، فقد يكون ركن معين بالمنزل أو مساحة.
لهذا نقدم لكم اليوم مجموعة من النصائح و اﻷفكار تساعدكم على الحصول على مساحة العمل الشخصية بداخل المنزل التي تضمن لكم التركيز و اﻹنجاز.
أهم قاعدة في تنظيم مكتبك أن تراعي موقعه، فاحرص على مواجهة الأماكن المفتوحة و تجنب أن تكون في مواجهة الحائط. فمنظر الحدائق أو النوافير و اﻷزهار مبهج و يجدد طاقات الإنسان و قدرته اﻹبداعية.
و يمكنك أيضا مواجهة النافذة لتستمع بمنظر السماء و ضوء الشمس المجدد لخلايا جسمك. و وضع بعض اﻷزهار الطبيعية فوق سطح المكتب يعطي لمسة عذبة تعينك على تحمل الأعمال و تخفف عنك عبئها.
احرص أن يكون المكتب في موقع استراتيجي، فإذا كان الباب خلفك، عندما يدخل لك أحد الزملاء، لن يراك وجها لوجه، و الانطباع اﻷول يعني الكثير. فضع مكتبك بحيث تستطيع رؤية الداخل بسهولة. و هذا أيضا يحميك من تسلل المتطفلين، فإذا كان لعملك طبيعة حساسة، فاحم عملك بألا تضع المكتب خلف الباب، حتى لا يتجسس عليك أحد و يختلس نظرات من وراء الباب على ما تفعل أو يتصنت على مكالماتك الشخصية، فاحذر و انتبه!
إذا كنت ممن يستقبلون العملاء أو الزملاء في مكتبهم الشخصي؛ كالمحامي مثلا، فيجب عليك اﻹستعداد لاستقبالهم في أي وقت غير متوقع. وضع كراسي استقبال أنيقة كهذه أمام المكتب يوفر وقت البحث عن كراسي و يجعل الزيارة المكتبية منظمة تليق بمستوى عملك. و وضع منضدة صغيرة كتلك يزيل عنهم الحرج من مسك اﻷكواب أو إطفاء السجائر أو وضع أي شيء يمسكون به.
و بالطبع يجب إختيار تصميم الكراسي بحيث تلائم الجو العام و تعطي مظهر عملي يؤكد جدارتك، فابحث عن الكراسي الملائمة و تحدث بثقة مع عملائك لتثبت استحقاقك.
لا شك أن أول عامل يساعدك على التركيز؛ اﻹضاءة الجيدة. فإذا كان بمكتبك مصدر لضوء النهار فقد وفر عليك هذا الكثير. و ستحتاج إضاءة كهربائية إضافية ﻷوقات الحاجة، و أيضا مصباح مكتبي سيساعدك كثيرا في المساء. باﻹضافة إلى ذلك، يمكنك وضع مرايا لتعكس الضوء في اتجاهات عديدة و تزيد إضاءة الغرفة.
و خذ في اعتبارك أيضا لون اﻹضاءة؛ فالضوء الفوسفوري أو اﻷبيض النيون يعطي احساس كأنك في مصنع أو مستشفى، و اﻹضاءة الخافتة جدا ستتعبك كثيرا، فاختر اﻹضاءة المناسبة لك و احرص على توزيعها في الغرفة كلها و تسليط الضوء بصفة خاصة على المكتب.
إن الحفاظ على نظام نظام المكان ضروري لإظهار جماله سواء المطبخ أو غرفة المعيشة أو المكتب..إلخ. و ليس فقط الجمال، و لكن التنظيم ينعكس عليك في ترتيب أفكارك و تنظيم أولوياتك. هذه المكتبة ولا شك تساعدك على تنظيم مساحة عملك و توفر لك ما تحتاجه من أجل التخزين و تضمن لك سهولة الوصول إليه.
يمكنك أيضا استخدام نظام أكواد اﻷلوان، بحيث يكون لكل الملفات المتشابهة لون معين يسهل عليك إستخراجه و العثور على المعلومات المطلوبة. و احرص على ترتيبهم أول بأول حتى لا تتراكم اﻷوراق فوق مكتبك، فترتيب اﻷوراق بشكل أسبوعي يضمن لك أفضل النتائج.
ليس بالضرورة أن تكون مساحة عملك الشخصية تقليدية و مملة، فيمكنك إضافة لمساتك الشخصية و إدخال اﻷلوان المحببة إلى قلبك لتجعل المكان الذي تعمل به جزء منك. فهذا الشعور بالراحة يحفزك على العمل؛ مثل بعض الألوان الحيوية الناطقة، أو تعليق لوحة تحبها مثلا لبلد تحلم بزيارتها أو بيت شعر أو حكمة تلهمك بأفكار مبتكرة، أو املأه بصورك الشخصية و ذكرياتك مع من تحب لتشعر دائما باﻷلفة و الدفئ في المكان الخاص بك.
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