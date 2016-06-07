6 نصائح لترتيب مكتبك

إن إيجاد موقع مناسب لمكتبك المنزلي يعتبر مهمة أساسية، ﻷن توفير المساحة الملائمة لك يضمن قدرتك على التركيز و يعزز أسلوبك اﻹبداعي و حس اﻹبتكار لديك. و هو ذو أهمية خاصة إذا كنت ممن ينجزون معظم أعمالهم من المنزل، فستحتاج إلى بيئة تساعدك على إنجاز مهامك و التخطيط لعملك بشكل منظم. و ليس بالضرورة أن يكون للمكتب غرفة منفصلة لتضمن لك ما تبحث عنه، فقد يكون ركن معين بالمنزل أو مساحة.

لهذا نقدم لكم اليوم مجموعة من النصائح و اﻷفكار تساعدكم على الحصول على مساحة العمل الشخصية بداخل المنزل التي تضمن لكم التركيز و اﻹنجاز.