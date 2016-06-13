تستعدين للزفاف؟؟ إليكي تلك الأسرار!

تحضيرات أي زفاف لا تُعد ولا تُحصى، فهي رغم مٌتعتها إلا أنها كفيلة من تعددها أن تُنهك كلا العروسين! فبمجرد أن تنتهي العروس من كاقة ترتيبات منزلها المستقبلي أو كما يُسمى
عِش الزوجية من اختيار ألوان الحوائط وسيراميك الأرضيات، وكذلك الأثاث، والذي يعقبه مرحلة الفرش من ستائر وسجاد… إلخ، تنتقل لأمور أشد حيرة وهي تلك التي تتعلق بمظهرها وإطلالتها في هذا اليوم المميز، وكذلك مكان انعقاد الزفاف، إلى أن تصل لمرحلة تجهيز المكان وتزيينه وغالبًا ما تكون الزهور هي العامل الأساسي في تلك المرحلة!
لذا إن كنتي من المقبلين على الزواج وتستعدين الآن لزفافك، فهذا المقال لكي.. اقرأيه بعناية وتعرفي على ما به من أسرار ..
لأن الدعوة أول خطوة في ترتيبات الزفاف ووَجهَتِك أما المدعوين، يجب عليكي ألا تستهيني بها مُطلقًا!، ليس معنى ذلك أن تتكلفي في اختيار تصميمها وطريقة كتابة محتواها!، ولكن ننصحك بأن تختاري تصميمًا أنيقًا يُفَضّل أن يكون بسيطًا كالموضح بالصورة، تبتعدي فيه عن التفاصيل الكثيرة التي قد تزعج قارئيها.
اختيار باقة الورد التي تناسب شكل فستانك أمر ليس بهين! فبعض العرائس يميلون للجمع بين لونين مختلفين في باقة الزهور التي ستظل بيدها طول يوم الزفاف غالبًا كالأبيض والأحمر أو الفوشيا والأوف وايت بهدف كسر حدة الأبيض المحايد الخاص بلون الفستان، وأحيانًا تختار الباقة أيضًا فيما تتماشى مع المكياج الذي ستضعه يوم الزفاف حتى تكون كل تفصيله في إطلالتها متناغمة مع بعضها البعض.
فيما يلجأ آخرون لاختيار باقة بسيطة وهادئة باللون الأبيض فقط مُزينة بقليل من اللمسات الخضراء لأوراق النباتات في هذا اليوم كما موضح بالصورة، فهذا النوع أيضًا من الباقات له إطلالة مميزة وأناقة من نوع خاص.
إن كنتي من عشاق اللون الأبيض والبساطة معًا.. فهذا النموذج من الـ Center Pieces مناسب كثيرًا لذوقك!
فهو بسيط ومريح للعين وفيه لمسة إبداعية أيضًا! ففكرة الجمع بين الأواني الزجاجية الطويلة ونظيرتها القصيرة مستديرة الشكل باستخدام ورود تناسب أطوالها أحجام كلًا منهما بالطبع شئ مُلفت ومنح الطاولة إطلالة مميزة بجمال الورد وبريق الزجاج.
كما أن وضع عدد 4 من الـ Center Pieces على طاولة واحدة أمر غريب نوعًا ما حيث أنه من المعتاد وضع واحدة أو اثنين على الأرجح وليس أربعة!، ولكن نظرًا لأن لون الورود المستخدم هنا أبيض ومُغلفة بأوراق نباتات خضراء المميزة وهادئة في الوقت ذاته، لم تشعر بالازعاج من كثرة العناصر الموضوعة على كل طاولة على حدة.
لعُشاق الألوان المتعددة خُلِقَت تلك الباقة! التي بمجرد التطلع إليها لابد وأن تبتهج وتنسى ما يجول بخاطرك من هموم وما حولك من ضغوطات! سواء المتعلقة بترتيبات الزفاف نفسه أو غيرها المتعلقة بالمسئولية التي تصحب ذلك الحدث الهام.
فهي رغم بساطتها إلا أنها كفيلة ببعث البهجة لقلوب الحاضرين أينما وُجِدَت، وكأنها قطعة من الربيع، تجمعت زهوره جميعًا بمختلف أشكالها وألوانها في باقة.. ولكن كيف يمكنك توظيف باقة كهذه في ساحة زفافك!؟ إليكي الإجابة
فإما أن تستعيني بها كـ Center Piece تزيني بها جميع الطاولات من خلال وضع واحدة منها فقط وسط كل طاولة على حدة، مع مراعاة أن يكون فرش الطاولة لونه أبيض محايد أو كافيه أو أوف وايت، أي بلون فاتح هادئ أيً كان هو؛ ليعطي كل المساحة لتلك الباقة في الظهور والتربع على عرش الطاولة!
فيما يمكنك أن تستخدمي عدد من 5 لـ 10 منها في تزيين أركان مختلفة من ساحة زفافك، حسب المساحة الكلية للقاعة أو الحديقة، وكذلك يمكنك استخدام بعضٍ من ما بها من زهور متعددة الألوان في صنع طوق بسيط وأنيق ليكلل رأسك ويزين شعرك خصوصًا إن كان منسدل على ظهرك.
التُل الأبيضفي زفافك!
يُعد اللجوء لتلك الخامة المُسماه بالـ
تُل أو ما يشبهها من الخامات أمر في غاية الأهمية لساحة زفافك، فسواء كان زفافك في قاعة مغلقة أو حتى بإحدى الأماكن المكشوفة كالحدائق، فيمكنك ببساطة الاستعانة بها وبأشكال وأفكار مختلفة.
ففي الحدائق، يمكنك ببساطة استخدام ثلاثة حلوق خشبية فقط لإقامتها بمنتهى السهولة، كما موضح بالصورة، وفي هذه الحالة يفضل أن تكون مقامة بالقرب من إحدى الأشجار، حتى تتخذ من فروع الشجر مسندًا لها وعاملًا أساسيًا لتثبيتها.
أما في القاعات يمكنك استخدام تلك الخامة لتزين منظر طرفي أريكة الزفاف أو ما يُطلق عليها بالعامية في مجتمعنا المصري
الكوشة، كما يمكنك أن تضعي فوقها مجموعة من الباقات المختلفة من الورود البيضاء لتعطي تلك البقعة من القاعة حِسٍ خاص.
فتلك الخامة رغم بساطتها إلا أنها تعطي لمكان زفافك معنى وشكل، ليس هذا بغريب! وخامتها في الأساس مصنوعة من نفس خامة فساتين الزفاف، مما يؤكد إضافتها للمسة مميزة على إطلالتك بمجرد وقوفك إلى جوارها لتلتقطي صورة جميلة مع شريك حياتك الأبدي في ليلة العُمر!
يمكنك اختيار ساحة رقيقة شبه ريفية كالموضحة في تلك الصورة لتكون ساحة عُرسِك، فهذا النموذج يُعد من النماذج شديدة البساطة، فمن خلال هذا التصميم لحفل زفافك يمكنك أن تكوني قد تخلصتي من أي عنصر من عناصر التكلف!
ويتجلى ذلك في تلك الأرضية التي يغلف البلاط أرجائها المختلفة، وتلك الطاولات البسيطة المخصصة للبوفيه والتي تتواجد على جانبي ذلك الباب الخشبي، وكذلك تلك الـطاولات المستديرة بفرشها الأبيض الطويل والأنيق.
ممر جميل مُزركش الأرضية تزيًنه الخضرة من الجانبين وتميزه الزهور الصفراء والبنفسجية معًا.. بالتأكيد هذا هو المكان المناسب على الإطلاق لتلتقطي أحلى صور زفافك!
فهل يوجد أجمل من الزهور والخضرة من نباتات متعددة الأشكال والألوان لتكون خلفية لكي في تلك الصور! بالطبع لا، فهي تضفي جو من البهجة والإشراقة الممزوجة بضوء الشمس الساطع على إطلالتك لتزيدها جمالًا وتميزًا، فضلًا عما تنتشره من دفء يحيط المكان ويبعث الحيوية بكل أرجائه.
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