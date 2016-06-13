تستعدين للزفاف؟؟ إليكي تلك الأسرار!

تحضيرات أي زفاف لا تُعد ولا تُحصى، فهي رغم مٌتعتها إلا أنها كفيلة من تعددها أن تُنهك كلا العروسين! فبمجرد أن تنتهي العروس من كاقة ترتيبات منزلها المستقبلي أو كما يُسمى عِش الزوجية من اختيار ألوان الحوائط وسيراميك الأرضيات، وكذلك الأثاث، والذي يعقبه مرحلة الفرش من ستائر وسجاد… إلخ، تنتقل لأمور أشد حيرة وهي تلك التي تتعلق بمظهرها وإطلالتها في هذا اليوم المميز، وكذلك مكان انعقاد الزفاف، إلى أن تصل لمرحلة تجهيز المكان وتزيينه وغالبًا ما تكون الزهور هي العامل الأساسي في تلك المرحلة!

لذا إن كنتي من المقبلين على الزواج وتستعدين الآن لزفافك، فهذا المقال لكي.. اقرأيه بعناية وتعرفي على ما به من أسرار ..