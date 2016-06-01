بالإسباني .. الأمور تبدو أكثر أناقة

تعتبر الرقصات الإسبانية المعروفة باسم السالسا من أشهر و أرقى الرقصات العالمية في عالم الفنون، و يعتبر هذا المنزل الذي بين ايدينا الآن من قلب اسبانيا مصنفاً تحت بند أرقى التصميمات العالمية أو المعاصر كما الرقصة الشهيرة في فنونها، و هذا لأسباب عدة أهمها الترادفات التصميمية و الديكورية في داخل المنزل و خارجه، الجدران الثابت استخدامها في كل أرجاء المنزل و كأنه صمم من بضعه أحجار في القرون الوسطى و ليس في القرن الحادي و العشرين في قلب أوروبا، الشرح قد يطول بالكلمات و لكن الصورة قد تختصر كثيراً من الإبهار الذي أوقعنا فيه ذلك التصميم الفريد ..
من قلب الخضرة النابض يظهر لنا كالشمس وقت الشروق، بيتاً من لون الذهب و لون الشروق، يسطع من بعيد ، تصميم من دور واحد جذاب لمزيد من بساطة الماضي و أناقته، أحجار تسيطر على المشهد من بعيد و كأنما نحت في قلب جبل تلاشى من مكانه فور الانتاهء من بناء البيت من حجارته الذهبية العتيقة، نوافذ كبيرة مشوقة للمنظر الطبيعي المطل عليه، و بوابة كبيرة توحي بالترحاب ، فهيا بنا إلى الداخل
من قلب الخضرة النابض يظهر لنا كالشمس وقت الشروق، بيتاً من لون الذهب و لون الشروق، يسطع من بعيد ، تصميم من دور واحد جذاب لمزيد من بساطة الماضي و أناقته، أحجار تسيطر على المشهد من بعيد و كأنما نحت في قلب جبل تلاشى من مكانه فور الانتاهء من بناء البيت من حجارته الذهبية العتيقة، نوافذ كبيرة مشوقة للمنظر الطبيعي المطل عليه، و بوابة كبيرة توحي بالترحاب ، فهيا إلى الداخل
من أقرب قليلاً الوضع يختلف، فهناك مرأب بالأسفل على مايبدو ، و أيضاً يبدو أن المصمم قد لجأ لحيل تصميميه للتوسع للأسفل بدور تحت سطح الأرض قد يكون استخدمه كمخزن للبيت أو غرفة رياضة ، الامر في حالة تامة من التكهنات ، لذا ما يظهر أنه كلما توغلنا أكثر في هذا السحر يجلب لنا المزيد من السحر ..، و الأحجار لازالت تسيطر على الموقف
باحة أكثر من رائعة في الفناء الخلفي للمنزل، مساحة خضراء تمتزج بروعة مع اللون الذهبي لجدران المنزل و الصخور المتداخلة في الارضيات لها شكل براق للغاية و كأنها قطع من النجوم في طريق البيت، و اختيارها موفق للغاية
تظهر الأخشاب كعامل مساعدة برفقة الأحجار ، و هذا المدخل الرئيسي يدلل على ذلك بوضوح، الاعمدة الخشبية ضرورية للعديد من متطلبات الهندسة المعمارية و لهندسة الديكور ف يالوقت ذاته، و استغلال المساحة تحتها في عمل مائدة خارجية للطعام و مكاناً للالتقاء بالأسرة فكرة جيدة خصوصاً و أن الخضرة تحيط بالبيت من كل مكان و من جهة اخرى السلالم التدرجة لاسفل احسن اختيارها من نفس الطراز الحجري للحوائط و الجدران و اللون القريب من الارضيات و الاخشاب
كما المقاعد و المائدة الخارجية نلاحظ وحدة الأثاث و المفروشات من الطراز ذاته المسحوب لأعلى ، و المقاعد و المائدة السوداء هي تقريباً نفس الموديل وا لطراز لما هو في الهواء الطلق بالخارج و هي حيلة تصميمة فريدة لتحقيق الألفة بين رواد المنزل و قطع أثاثه في الداخل و الخارج
من أجمل الغرف في هذا المنزل هي تلك الغرفة الرئيسية في ابهو الرئيسي، تجمع فيها الحسن كله، غرفة التلفاز و مقاعد للاسترخاء اهتزازية و نوافذ كبيرة شفافة مطلة على الخارج هذا بالضافة لأكثر من لمسة جمالية في الأثاث و المفروشات و ألوانهما، فنلاحظ وحدة لون الجدار الصخري و الأريكة على سبيل المثال… اقرأ هذا المقال ل8 تصاميم رائعة لغرفة الصالون
و صدق حدثنا الذي كان في بداية الجولة، و فعلاً هناك دور بالأسفل و لكن تصميم الدرج في حد ذاته فكرة جيدة، الزجاج أعطى احساس بالتشويق لما هو بالأسفل ، و لم يصنع عائقاً أمام عيوننا لتخيل الطريق المؤدي للخارج أضيق، اختيار موفق يستحق رفع القبعة للمصمم
أما عن تلك التحفة التصميمة من الخارج فإنه برهان على توقعنا باختيار الأخشاب و اظهارها بهذا اللون و الذي كان متمثلاً في الانطلاق من روح الأحجار في شتى المكونات الديكورية بهذا البيت الرقي ، و لكن اللفتة في تلك الصورة يكمن في الزجاج العاكس للخضرة و كأنه أشبه بالمرآة ، قطعة من الطبيعة في قلب الابداع البشري للباب الرئيسي
غرفة بازغة الجمال بكل ما تحمله الكلمة، سجاد الأرض بنقشات حجرية على شكل سداسي و خماسي ، و هو شكل الأحجار في حد ذاتها، و النظرة للخارج بجوار السرير متمكنة من الابداع بشكل كامل، و الأضواء يجب أن تكون صغيرة بهذا الحد لاضفاء الرغبة للنظر للخارج
حتى في الحمام الرئيسي للبيت الخشب حاضر بكل قوة، في الحقيقة الحامل للأحواض الخشبي جيد و لكن هناك مخاوف منه بسبب المياة ، البعض لا يفضله في الحمام بأي شكل
هذا التصميم البسيط للسلم يضعه من الجمال بمكان، الدرجات المحفورة في الجدار دون تأثير في جمال الجدران من أروع اللمسات التنفيذية و هي تحسب للفنيين الذين قاموا بالتركيب ، و الرافعات أيضاً مشوقة للغاية و هي تبدو أكثر إثارة و تشويقاً و هي مفتاح لغز هذا البيت و هي الطريق للطابق الأرضي الضي روعي فيه مبدأ البساطة و يبدو انه ترك ليكون مكاناً لخزانه الملابس و الاحذية و لغرفة نوم اضافية… إن التصميم المثالي يدفعك للتنبؤ بخطوات ابداعية لا يمكن التخلي عنها و بالفعل سيتأكد حدثك و من أول وهلة تعرف أن هذا التصميم مبدع… .
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