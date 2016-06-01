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بالإسباني .. الأمور تبدو أكثر أناقة

Mohammed Awad Mohammed Awad
Vivienda Unifamiliar en Tomiño, Pontevedra (Spain), HUGA ARQUITECTOS HUGA ARQUITECTOS منازل
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تعتبر الرقصات الإسبانية المعروفة باسم السالسا من أشهر و أرقى الرقصات العالمية في عالم الفنون، و يعتبر هذا المنزل الذي بين ايدينا الآن  من قلب اسبانيا مصنفاً تحت بند  أرقى التصميمات العالمية أو المعاصر كما الرقصة الشهيرة في فنونها، و هذا لأسباب عدة أهمها الترادفات التصميمية و الديكورية في داخل المنزل و خارجه، الجدران الثابت استخدامها في كل أرجاء المنزل و كأنه صمم من بضعه أحجار في القرون الوسطى و ليس في القرن الحادي و العشرين في قلب أوروبا، الشرح قد يطول بالكلمات و لكن الصورة قد تختصر كثيراً من الإبهار الذي أوقعنا فيه ذلك التصميم الفريد ..

نظرة من بعيد

Vivienda Unifamiliar en Tomiño, Pontevedra (Spain), HUGA ARQUITECTOS HUGA ARQUITECTOS منازل
HUGA ARQUITECTOS

HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS

من قلب الخضرة النابض يظهر لنا كالشمس وقت الشروق، بيتاً من لون الذهب و لون الشروق، يسطع من بعيد ، تصميم من دور واحد جذاب لمزيد من بساطة الماضي و أناقته، أحجار تسيطر على المشهد من بعيد و كأنما نحت في قلب جبل تلاشى من مكانه فور الانتاهء من بناء البيت من حجارته الذهبية العتيقة، نوافذ كبيرة مشوقة للمنظر الطبيعي المطل عليه، و بوابة كبيرة توحي بالترحاب ، فهيا بنا  إلى الداخل

Vivienda Unifamiliar en Tomiño, Pontevedra (Spain), HUGA ARQUITECTOS HUGA ARQUITECTOS منازل
HUGA ARQUITECTOS

HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS

من قلب الخضرة النابض يظهر لنا كالشمس وقت الشروق، بيتاً من لون الذهب و لون الشروق، يسطع من بعيد ، تصميم من دور واحد جذاب لمزيد من بساطة الماضي و أناقته، أحجار تسيطر على المشهد من بعيد و كأنما نحت في قلب جبل تلاشى من مكانه فور الانتاهء من بناء البيت من حجارته الذهبية العتيقة، نوافذ كبيرة مشوقة للمنظر الطبيعي المطل عليه، و بوابة كبيرة توحي بالترحاب ، فهيا إلى الداخل

طابق تحت الأرض

Vivienda Unifamiliar en Tomiño, Pontevedra (Spain), HUGA ARQUITECTOS HUGA ARQUITECTOS منازل
HUGA ARQUITECTOS

HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS

من أقرب قليلاً الوضع يختلف، فهناك مرأب بالأسفل على مايبدو ، و أيضاً يبدو أن المصمم قد لجأ لحيل تصميميه للتوسع للأسفل بدور تحت سطح الأرض قد يكون استخدمه كمخزن للبيت أو غرفة رياضة ، الامر في حالة تامة من التكهنات ، لذا ما يظهر أنه كلما توغلنا أكثر في هذا السحر يجلب لنا المزيد من السحر ..، و الأحجار لازالت تسيطر على الموقف

من الخارج مميز

Vivienda Unifamiliar en Tomiño, Pontevedra (Spain), HUGA ARQUITECTOS HUGA ARQUITECTOS منازل
HUGA ARQUITECTOS

HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS

باحة أكثر من رائعة في الفناء الخلفي للمنزل، مساحة خضراء تمتزج بروعة مع اللون الذهبي لجدران المنزل و الصخور المتداخلة في الارضيات لها شكل براق للغاية و كأنها قطع من النجوم في طريق البيت، و اختيارها موفق للغاية

Vivienda Unifamiliar en Tomiño, Pontevedra (Spain), HUGA ARQUITECTOS HUGA ARQUITECTOS منازل
HUGA ARQUITECTOS

HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS

تظهر الأخشاب كعامل مساعدة برفقة الأحجار ، و هذا المدخل الرئيسي يدلل على ذلك بوضوح، الاعمدة الخشبية ضرورية للعديد من متطلبات الهندسة المعمارية و لهندسة الديكور ف يالوقت ذاته، و استغلال المساحة تحتها في عمل مائدة خارجية للطعام و مكاناً للالتقاء بالأسرة فكرة جيدة خصوصاً و أن الخضرة تحيط بالبيت من كل مكان و من جهة اخرى السلالم التدرجة لاسفل احسن اختيارها من نفس الطراز الحجري للحوائط و الجدران و اللون القريب من الارضيات و الاخشاب

و من الداخل متفرد

Vivienda Unifamiliar en Tomiño, Pontevedra (Spain), HUGA ARQUITECTOS HUGA ARQUITECTOS منازل
HUGA ARQUITECTOS

HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS

كما المقاعد و المائدة الخارجية نلاحظ وحدة الأثاث و المفروشات من الطراز ذاته المسحوب لأعلى ، و المقاعد و المائدة السوداء هي تقريباً نفس الموديل وا لطراز لما هو في الهواء الطلق بالخارج و هي حيلة تصميمة فريدة لتحقيق الألفة بين رواد المنزل و قطع أثاثه في الداخل و الخارج

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Vivienda Unifamiliar en Tomiño, Pontevedra (Spain), HUGA ARQUITECTOS HUGA ARQUITECTOS منازل
HUGA ARQUITECTOS

HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS

من أجمل الغرف  في هذا المنزل هي تلك الغرفة الرئيسية في ابهو الرئيسي، تجمع فيها الحسن كله، غرفة التلفاز و مقاعد للاسترخاء اهتزازية و نوافذ كبيرة شفافة مطلة على الخارج هذا بالضافة لأكثر من لمسة جمالية في الأثاث و المفروشات و ألوانهما، فنلاحظ وحدة لون الجدار الصخري و الأريكة على سبيل المثال… اقرأ هذا المقال ل8 تصاميم رائعة لغرفة الصالون

هل الطابق تحت الأرض موجود فعلاً

Vivienda Unifamiliar en Tomiño, Pontevedra (Spain), HUGA ARQUITECTOS HUGA ARQUITECTOS منازل
HUGA ARQUITECTOS

HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS

و صدق حدثنا الذي كان في بداية الجولة، و فعلاً هناك دور بالأسفل و لكن تصميم الدرج في حد ذاته فكرة جيدة، الزجاج أعطى احساس بالتشويق لما هو بالأسفل ، و لم يصنع عائقاً أمام عيوننا لتخيل الطريق المؤدي للخارج أضيق، اختيار موفق يستحق رفع القبعة للمصمم

Vivienda Unifamiliar en Tomiño, Pontevedra (Spain), HUGA ARQUITECTOS HUGA ARQUITECTOS منازل
HUGA ARQUITECTOS

HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS

أما عن تلك التحفة التصميمة من الخارج فإنه برهان على توقعنا باختيار الأخشاب و اظهارها بهذا اللون  و الذي كان متمثلاً في الانطلاق من روح الأحجار في شتى المكونات الديكورية بهذا البيت الرقي ، و لكن اللفتة في تلك الصورة يكمن في الزجاج العاكس للخضرة و كأنه أشبه بالمرآة ، قطعة من الطبيعة في قلب الابداع البشري للباب الرئيسي

من روح الحجارة

Vivienda Unifamiliar en Tomiño, Pontevedra (Spain), HUGA ARQUITECTOS HUGA ARQUITECTOS منازل
HUGA ARQUITECTOS

HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS

غرفة بازغة الجمال بكل ما تحمله الكلمة، سجاد الأرض بنقشات حجرية على شكل سداسي و خماسي ، و هو شكل الأحجار في حد ذاتها، و النظرة للخارج بجوار السرير متمكنة من الابداع بشكل كامل، و الأضواء يجب أن تكون صغيرة بهذا الحد لاضفاء الرغبة للنظر للخارج

Vivienda Unifamiliar en Tomiño, Pontevedra (Spain), HUGA ARQUITECTOS HUGA ARQUITECTOS منازل
HUGA ARQUITECTOS

HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS

حتى في الحمام الرئيسي للبيت الخشب حاضر بكل قوة، في الحقيقة الحامل للأحواض الخشبي جيد و لكن هناك مخاوف منه بسبب المياة ، البعض لا يفضله في الحمام بأي شكل

Vivienda Unifamiliar en Tomiño, Pontevedra (Spain), HUGA ARQUITECTOS HUGA ARQUITECTOS منازل
HUGA ARQUITECTOS

HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS

هذا التصميم البسيط للسلم يضعه من الجمال بمكان، الدرجات المحفورة في الجدار دون تأثير في جمال الجدران من أروع اللمسات التنفيذية و هي تحسب للفنيين الذين قاموا بالتركيب ، و الرافعات أيضاً مشوقة للغاية و هي تبدو أكثر إثارة و تشويقاً و هي مفتاح لغز هذا البيت و هي الطريق للطابق الأرضي الضي روعي فيه مبدأ البساطة و يبدو انه ترك ليكون مكاناً لخزانه الملابس و الاحذية و لغرفة نوم اضافية… إن التصميم المثالي يدفعك للتنبؤ بخطوات ابداعية لا يمكن التخلي عنها و بالفعل سيتأكد حدثك و من أول وهلة تعرف أن هذا التصميم مبدع… .

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