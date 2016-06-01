بالإسباني .. الأمور تبدو أكثر أناقة

تعتبر الرقصات الإسبانية المعروفة باسم السالسا من أشهر و أرقى الرقصات العالمية في عالم الفنون، و يعتبر هذا المنزل الذي بين ايدينا الآن من قلب اسبانيا مصنفاً تحت بند أرقى التصميمات العالمية أو المعاصر كما الرقصة الشهيرة في فنونها، و هذا لأسباب عدة أهمها الترادفات التصميمية و الديكورية في داخل المنزل و خارجه، الجدران الثابت استخدامها في كل أرجاء المنزل و كأنه صمم من بضعه أحجار في القرون الوسطى و ليس في القرن الحادي و العشرين في قلب أوروبا، الشرح قد يطول بالكلمات و لكن الصورة قد تختصر كثيراً من الإبهار الذي أوقعنا فيه ذلك التصميم الفريد ..