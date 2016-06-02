بيت على قمة الذوق .. ولكن !

إن فكرة الصعود لأعلى للوصول للمنزل على هضبة أو مرتفع أمر رائع مثلما ذكرنا فكرة النجوم في مقدمتنا، و لكن هناك بعض المتغيرات في هذا المنزل يجعلنا للقفز نحو داخله بعد امتلاء أعيننا بصفاء خارجه و بريقه، لون جدرانه من لون السحاب و حتى واجهته غايرة في المرتفع قليلاً للمزيد من احساس الدفء و الغموض و قليل من التشويق ، و لكن يظهر بوضوح وجود المرأب في المقدمة و هي فكرة جيدة خصوصاً قربها من الطريق ال1ي ستدخل منه السيارة، و هو تصرف جيد لأن بعض المهندسين المعماريين يصممون المرأب في الخلف أو الفناء المجاور و هو ما يتلف الحديقة الأمامية ، لذا يفضل أن يكون المرأب هو أول ما يمكن أن تصل اليه السيارة في حرم المنزل