الأسقف الزجاجية .. فخامة و شفافية

يعتبر استخدام الأسقف الزجاجية من أرقى وسائل التعبير عن فخامة المنزل الذي يغطية ، فعندما يجد المصمم الأمور متاحة للإبداع لإبراز عنصر الفخامة الكبيرة يلجأ مباشرة لاستخدام الأسقف الزجاجية بشكل فيه لمسات فنية هندسية ، كالاشكال المخروطية و الزخارف و الدهانات و الرسومات الزيتية التي تلون الزجاج بألوان مختلفة ، و فكرة السقف الزجاجي في الاساس مستقاة من فخامة الواجهات الزجاجية و هي كانت الأولى في الاستخدام وبالتالي استحسان العين البشرية لهذا النوع من الديكور أكد على استخدامها في أكثر من جانب في المنازل مثل الجدران الداخلية و الأرفف و انتهاءاً بالسقوف .. إليكم أبرز الأشكال التصميمية لتلك الأسقف الفخمة الجذابة
النظر بلا حدود لأعلى ليس لها مثيل ، فعندما تشعر بالانطلاق و مراقبة السحب في السماء و انعكاس ضوء الشمس نهاراً و الشعور باحساس لا يوصف عند رؤية النجوم ليلاً و قمرها بجوار عينيك داخل بيتك ستشعر بقيمة السقف الزجاجي الذي ربما لا يلجأ إليه الكثير، و لكن المصممون يعلمون أنه من أرقى أشكال السقف المتوفرة في العقل البشري حتى اليوم
الفكرة في السقف الزجاجي بالأساس ليست مجرد شكل جميل و كفي ، و لكنه يحمل في تصميمه شيئاً آخر من العملية مثل القابلية العالية للتنظيف السهل نسبياً مقارنة بتنظيف السقف المصنوع من الطوب العادي و الخرسانة ، و أقل صعوبة من الأسقف الخشبية كذلك ، أما بالنسبة لدمج السقف الزجاجي فهو أكثر قابلية لاستخدام أكثر من عنصر مثل الأخشاب كما يظهر بالنموذج بظهور الاخشاب في كنف الزجاج و نزول النجف بشكل بديع منهما
يمكن أن تصمم الأسقف الزجاجية بشكل يسمح بدخول كمية أكبر من الهواء للمنزل و كأنها نوافذ فوقية ، و هذا عن طريق تخصيص أبواب بالسقف تسمح لفتح و الغلق و هذا لسهولة ردها إلى الوضع الطبيعي لها كسقف في النهاية، و هي عوامل جميعها تساعد على الشعور بالتغيير و عدم الروتين في النظر لسقف المنزل كل يوم بالمشهد ذاته
نوعية الزجاج في حد ذاتها تعتبر اهم من قرار استخدام سقف زجاجي أصلاً، فإن نوعية الزجاج هي التي سوف تحدد الغرض و الهدف من استخدامه و مدى قابليته للنجاح في ديكور بيتك، فمثلاً الزجاج الداكن في الاجواء المطيرة أفضل من الجو الحار و هذا لعدم تسخين الغرف ، و في المقابل الألوان المعتمة التي لا تبين شفافية ما ورائها تعتبر جيدة في بعض الأماكن التي لا يرى من خلالها السماء بوضوح مثل هذا النموذج الذي يغطي سقفه الأشجار بشكل أكبر من صفاء السماء و لهذا استخدم المصمم الزجاج المعتم في سقفه
يمكن أن نستخدم الاسقف الزجاجية في جزء صغير فقط من السقف العادي، فلو كنا ليس لدينا الرغبة الكاملة في جعل السقف من زجاج لأكثر من سبب أهمها الخوف من صيانته أو تكسره بفعل الحرارة أو تغير الاجواء
من أكثر استخدامات الأسقف الزجاجية في المنازل تكون في الأماكن المخصصة لزرع النباتات و المشاتل الملحقة بالبيت، حيث تساعد الأسقف الزجاجية النبات في الحصول على درجة حرارة عالية نسبياً يحتاجها للنمو و تجعله لا يتأثر بتقلبات الجو الباردة التي يمكن ان تؤثر على نموه، و هي ما يعرف عربياً بالصوب الزجاجية
يلجأ بعض المصممين إلى حيلة رائعة للقضاء على فكرة الحرارة العالية التي يمكن أن تسببها الاسقف الزجاجية، و هي جعل جزء أو ركن من الغرفة غير موجود و مفتوح على الخارج دون حواجز، و هو مايساعد على عدم اكتمال الدائرة الحرارية التي يحتاجها السقف الزجاجي لرفع درجة الحرارة ، و هي بالمناسبة مطلوبة للغاية في بعض الدول المنخفضة في درجة حرارتها ، و لكن نحن نتحدث عن الدول في المتوسط ، حيث لا يوجد رغبة محفزة لاستخدام الأشكال الديكورية لرفع درجات الحرارة و أهم اسباب استخدامها تكون منحصرة في الشكل الجمالي و سهولة التنظيف كما ذكرنا
نلاحظ في معظم ما نشرنا من نماذج للاسقف الزجاجية هو وجودها بشكل مستقيم تماماً و ليس له زخارف إلا قليلاً، و لعل أبرز ما يرجع السبب إليه في ذلك هو استخدام السقف من الاساس لرؤية الخارج و لضوء أكبر، و لو كانت الحاجة لرسومات من الأصل لكان السقف المعتاد كفيلاً بالرسم عليه و ابراز منحنيات على سطحه كما نشاء، و لكن استخدامات هذا النوع تعتبر الأكثر بصفاء و دون تدخل في الرسومات أو درجات الالوان بشكل كبير، و إذا كنت من عشاق عدم النمطية يمكن أن تطلع على كتاب الافكار هذا