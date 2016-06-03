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الأسقف الزجاجية .. فخامة و شفافية

Mohammed Awad Mohammed Awad
Orangery with Bi-fold Doors, Vale Garden Houses Vale Garden Houses بيت زجاجي
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يعتبر استخدام الأسقف الزجاجية من أرقى وسائل التعبير عن فخامة المنزل الذي يغطية ، فعندما يجد المصمم الأمور متاحة للإبداع لإبراز عنصر الفخامة الكبيرة يلجأ مباشرة لاستخدام الأسقف الزجاجية بشكل فيه لمسات فنية هندسية ، كالاشكال المخروطية و الزخارف و الدهانات و الرسومات الزيتية التي تلون الزجاج بألوان مختلفة ، و فكرة السقف الزجاجي في الاساس مستقاة من فخامة الواجهات الزجاجية و هي كانت الأولى في الاستخدام وبالتالي استحسان العين البشرية لهذا النوع من الديكور أكد على استخدامها في أكثر من جانب في المنازل مثل الجدران الداخلية و الأرفف و انتهاءاً بالسقوف .. إليكم أبرز الأشكال التصميمية لتلك الأسقف الفخمة الجذابة 

راقي و عملي

Orangery with Bi-fold Doors Vale Garden Houses بيت زجاجي
Vale Garden Houses

Orangery with Bi-fold Doors

Vale Garden Houses
Vale Garden Houses
Vale Garden Houses

النظر بلا حدود لأعلى ليس لها مثيل ، فعندما تشعر بالانطلاق و مراقبة السحب في السماء و انعكاس ضوء الشمس نهاراً و الشعور باحساس لا يوصف عند رؤية النجوم ليلاً و قمرها  بجوار عينيك داخل بيتك ستشعر بقيمة السقف الزجاجي الذي ربما لا يلجأ إليه الكثير، و لكن المصممون يعلمون أنه من أرقى أشكال السقف المتوفرة في العقل البشري حتى اليوم

A Garden Room Project, Deborah Warne Interiors Ltd Deborah Warne Interiors Ltd بيت زجاجي
Deborah Warne Interiors Ltd

A Garden Room Project

Deborah Warne Interiors Ltd
Deborah Warne Interiors Ltd
Deborah Warne Interiors Ltd

الفكرة في السقف الزجاجي بالأساس ليست مجرد شكل جميل و كفي ، و لكنه يحمل في تصميمه شيئاً آخر من العملية مثل القابلية العالية للتنظيف السهل نسبياً مقارنة بتنظيف السقف المصنوع من الطوب العادي و الخرسانة ، و أقل صعوبة من الأسقف الخشبية كذلك ، أما بالنسبة لدمج السقف الزجاجي فهو أكثر قابلية لاستخدام أكثر من عنصر مثل الأخشاب كما يظهر بالنموذج بظهور الاخشاب في كنف الزجاج و نزول النجف بشكل بديع منهما

صحي كذلك ..

Aluminium orangery with bi fold doors homify بيت زجاجي
homify

Aluminium orangery with bi fold doors

homify
homify
homify

يمكن أن تصمم الأسقف الزجاجية بشكل يسمح بدخول كمية أكبر من الهواء للمنزل و كأنها نوافذ فوقية ، و هذا عن طريق تخصيص أبواب بالسقف تسمح لفتح و الغلق و هذا لسهولة ردها إلى الوضع الطبيعي لها كسقف في النهاية، و هي عوامل جميعها تساعد على الشعور بالتغيير و عدم الروتين في النظر لسقف المنزل كل يوم بالمشهد ذاته

Complex Conservatory on Victorian Rectory Vale Garden Houses بيت زجاجي
Vale Garden Houses

Complex Conservatory on Victorian Rectory

Vale Garden Houses
Vale Garden Houses
Vale Garden Houses

نوعية الزجاج في حد ذاتها تعتبر اهم من قرار استخدام سقف زجاجي أصلاً، فإن نوعية الزجاج هي التي سوف تحدد الغرض و الهدف من استخدامه و مدى قابليته للنجاح في ديكور بيتك، فمثلاً الزجاج الداكن في الاجواء المطيرة أفضل من الجو الحار و هذا لعدم تسخين الغرف ، و في المقابل الألوان المعتمة التي لا تبين شفافية ما ورائها تعتبر جيدة في بعض الأماكن التي لا يرى من خلالها السماء بوضوح مثل هذا النموذج الذي يغطي سقفه الأشجار بشكل أكبر من صفاء السماء و لهذا استخدم المصمم الزجاج المعتم في سقفه

بعض المجازفة

Bushey, Progressive Design London Progressive Design London بيت زجاجي
Progressive Design London

Bushey

Progressive Design London
Progressive Design London
Progressive Design London

يمكن أن نستخدم الاسقف الزجاجية  في جزء صغير فقط من السقف العادي، فلو كنا ليس لدينا الرغبة الكاملة في جعل السقف من زجاج لأكثر من سبب أهمها الخوف من صيانته أو تكسره بفعل الحرارة أو تغير الاجواء

في الأصل للنبات

温室のある北国の家, ユミラ建築設計室 ユミラ建築設計室 بيت زجاجي
ユミラ建築設計室

ユミラ建築設計室
ユミラ建築設計室
ユミラ建築設計室

من أكثر استخدامات الأسقف الزجاجية في المنازل تكون في الأماكن المخصصة لزرع النباتات و المشاتل الملحقة بالبيت، حيث تساعد الأسقف الزجاجية النبات في الحصول على درجة حرارة عالية نسبياً يحتاجها للنمو و تجعله لا يتأثر بتقلبات الجو الباردة التي يمكن ان تؤثر على نموه، و هي ما يعرف عربياً بالصوب الزجاجية

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التغلب على الصعوبات

Modern Garden Room homify بيت زجاجي
homify

Modern Garden Room

homify
homify
homify

يلجأ بعض المصممين إلى حيلة رائعة للقضاء على فكرة الحرارة العالية التي يمكن أن تسببها الاسقف الزجاجية، و هي جعل جزء أو ركن من الغرفة غير موجود و مفتوح على الخارج دون حواجز، و هو مايساعد على عدم اكتمال الدائرة الحرارية التي يحتاجها السقف الزجاجي لرفع درجة الحرارة ، و هي بالمناسبة مطلوبة للغاية في بعض الدول المنخفضة في درجة حرارتها ، و لكن نحن نتحدث عن الدول في المتوسط ، حيث لا يوجد رغبة محفزة لاستخدام الأشكال الديكورية لرفع درجات الحرارة و أهم اسباب استخدامها تكون منحصرة في الشكل الجمالي و سهولة التنظيف كما ذكرنا

Structural Glass Conservatory, Cornwall The Bazeley Partnership بيت زجاجي زجاج
The Bazeley Partnership

Structural Glass Conservatory, Cornwall

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

نلاحظ في معظم ما نشرنا من نماذج للاسقف الزجاجية هو وجودها بشكل مستقيم تماماً و ليس له زخارف إلا قليلاً، و لعل أبرز ما يرجع السبب إليه في ذلك هو استخدام السقف من الاساس لرؤية الخارج و لضوء أكبر، و لو كانت الحاجة لرسومات من الأصل لكان السقف المعتاد كفيلاً بالرسم عليه و ابراز منحنيات على سطحه كما نشاء، و لكن استخدامات هذا النوع تعتبر الأكثر بصفاء و دون تدخل في الرسومات أو درجات الالوان بشكل كبير، و إذا كنت من عشاق عدم النمطية يمكن أن تطلع على كتاب الافكار هذا

جنة البيت في ألوانه

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