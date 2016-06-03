الأسقف الزجاجية .. فخامة و شفافية

نلاحظ في معظم ما نشرنا من نماذج للاسقف الزجاجية هو وجودها بشكل مستقيم تماماً و ليس له زخارف إلا قليلاً، و لعل أبرز ما يرجع السبب إليه في ذلك هو استخدام السقف من الاساس لرؤية الخارج و لضوء أكبر، و لو كانت الحاجة لرسومات من الأصل لكان السقف المعتاد كفيلاً بالرسم عليه و ابراز منحنيات على سطحه كما نشاء، و لكن استخدامات هذا النوع تعتبر الأكثر بصفاء و دون تدخل في الرسومات أو درجات الالوان بشكل كبير، و إذا كنت من عشاق عدم النمطية يمكن أن تطلع على كتاب الافكار هذا