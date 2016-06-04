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7 تصميمات و لا أروع للدوش ..

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
homify حمام دوش وأحواض إستحمام
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لا يعني ضيق مساحة حمامك أو عدم امتلاكك لبانيو في منزلك أنك مضطر للحصول على دوش تقليدي ممل ! ، أو أنك قد تٌحرم من أخذ حمام مميز يٌشعرك بالراحه . هناك من تصميمات الدوش ما يثبت العكس ، وقد يجعلك تفضل الدوش على البانيو في أحيان كثيره . فالبانيو يشغل حيز كبير و يستغرق وقتاً في تحضيره لأخذ حمامك ، مما يجعله غير مناسب لجميع الأوقات . أما الدوش فوقتما تحتاجه تجده على أتم الإستعداد ! ، صالح للإستخدام يومياً بسرعه دون أي تحضيرات . و سوف نستعرض معك اليوم عدة تصميمات تجعلك تتمنى أن تختارها جميعاً لحمام منزلك !.

كلاسيكيه تعيش طويلاً

Drummonds Case Study: Loz Feliz Retreat, California homify حمام دوش وأحواض إستحمام
homify

Drummonds Case Study: Loz Feliz Retreat, California

homify
homify
homify

حمام بتصميم كلاسيكي بأناقه تعيش طويلا ، حيث أنه غني بالتفاصيل الصغيره و الراقيه  . وكابينة الدش نجحت في إتمام الصورة الكلاسيكيه العامه ، فجاءت بجوانب من البلاط الأبيض على شكل مستطيلات صغيره . أما الأرضيه فكانت بنفس الطريقه و لكن على شكل مربعات مائله . أما كابينة الدش فكانت من مربعات زجاجيه مموهه لا تكشف ما ورائها ، بإطار خشبي باللون الأسود الكلاسيكي . و يوجد مقعد بيسط من الخشب في إحدى الجوانب في لمسة طبيعيه تناسب المنظر الطبيعي الذي يطل من شرفة الحمام .

شرقي مميز

Stoomcabines, Novellini Novellini حمام دوش وأحواض إستحمام
Novellini

Novellini
Novellini
Novellini

ما رأيك في الستائر الحريريه للنوافذ ، و اللون الأوف وايت الذي يسيطر على المكان . و الإستعانة بسجاد ناعم باللون البيج الذي تتخلله خطوط بنيه جذابه ، إسلوب من الترف بروح شرقيه من العصور الذهبيه . و يأتي الدوش الأنيق بتصميم عصري بسيط ليعيدنا من عالم الخيال ، إلى تقدم القرن الواحد و العشرين . ولا شك أن كابينة الدوش من الزجاج الشفاف بحواف و مقابض معدنيه مميزه قد أضافت إلى أناقة الحمام و تميزه .

مبتكر

DuPont™ Corian® Solid Yüzey Malzemesi, DUPONT TÜRKİYE DUPONT TÜRKİYE حمام دوش وأحواض إستحمام
DUPONT TÜRKİYE

DUPONT TÜRKİYE
DUPONT TÜRKİYE
DUPONT TÜRKİYE

أريدك أن تتخيل أنك استيقظت في يوم ما ووجدت أن الألوان قد ذهبت من عالمنا ، فلم يعد البحر أزرق و لم يعد الشجر أخضر ولم تعد الورود حمراء  ، كله اكتسى بالأبيض و الأسود فقط ! ، سيكون ذلك كالكابوس أليس كذلك ؟! ، هكذا أيضا كل شيء . إعتمادك على اللون الأبيض فقط في حمامك قد يبدو كالكابوس إن لم تدخل إليه لون واحد مختلف على الأقل في ركن منه . و هنا جاء الحمام كله بالأبيض ، ولكن المصمم قد عوض ذلك باستخدام الألوان في حائط الدوش الذي يحتوي بجانب خطوط الأبيض و الأسود على خطوط من الأزرق و الأصفر . مما أبرز جمال اللون الأبيض و أعطى حيويه و بهجه للمكان ، كما أن الحائط جاء بتصميم منحني يتماشى مع لمسة الألوان الجنونيه !.

أزرق منعش

ESTUDIO Y DISEÑO APARTAMENTO. C/VERACRUZ. MADRID. 2010, Bescos-Nicoletti Arquitectos Bescos-Nicoletti Arquitectos حمام دوش وأحواض إستحمام
Bescos-Nicoletti Arquitectos

Bescos-Nicoletti Arquitectos
Bescos-Nicoletti Arquitectos
Bescos-Nicoletti Arquitectos

دوش مكون من كابينة زجاجيه حديثه ، و أرضيه بالإسود الأنيق كبقية الحمام . جوانب الدوش من الفسيفساء باللون الأزرق المنعش ، الأزرق الصافي جعلك تشعر برائحة البحر في المكان . اعتمد المصمم على تصميم جدار الدوش الأنيق ، و اكتفى به كديكور للحمام ذو الجدران البيضاء، كما جائت ثريا السقف بنفس درجة الأزرق للتماشى معه و تربط بين أجزاء الحمام . و تصميم هذا الدوش مثالي للمساحات الضيقه و المنازل الحديثه .

نمط خاص

homify حمام
homify

homify
homify
homify

غرفة الدوش هذه تعتبر نقلة نوعيه في عالم حمامات المنازل ، حيث نلاحظ هنا أرضية الدوش و الحمام تتميز بالفخامه بفضل استخدام الرخام بدرجات الرمادي المموجه بإنسجام ، و المنصه المميزه المرتفعه قليلاً عن الأرض في جوانب الحمام من الرخام أيضاً ، والتى تم وضع المناشف و البشاكير عليها بطريقه مرتبه بإحترافيه . أشياء تمنحك الشعور بأنك لست في المنزل و إنما في منتجع صحي تجلس على مساند المنصه لتستريح و تستمتع ببخار الماء الساخن ثم تأخذ حمامك لتخلد إلى نوم هاديء و سعيد .

شلال في المنزل

Feature Showers and Steam Showers, Nordic Saunas and Steam Nordic Saunas and Steam حمام
Nordic Saunas and Steam

Feature Showers and Steam Showers

Nordic Saunas and Steam
Nordic Saunas and Steam
Nordic Saunas and Steam

هل تمنيت يوما أن تحظى بمتعة الإستحمام أسفل شلال مائي صغير ، ما رأيك أن تحظى بهذه المتعه كل يوم ؟ . فنحن قد جلبنا لك اليوم واحداً من تصاميم NORDIC SAUNAS AND STEAM التى توهبك الشعور بمتعة الشلال ،تصميم الدوش يوفر اندفاع المياه من أعلى و من الجوانب ،ويدغدغ حواسك بالإندفاع المميز لقطرات المياه في تجربه فريده من نوعها. و هذا أكبر دليل على إمكانية تحويل كابينة الدوش الصغيره ذات التفاصيل البسيطه إلى مكان مثالي للشعور بالإسترخاء بعد يوم عمل طويل .

صورة متكامله

Botanical Bathroom from Bathrooms.ccom Bathrooms.com حمام دوش وأحواض إستحمام
Bathrooms.com

Botanical Bathroom from Bathrooms.ccom

Bathrooms.com
Bathrooms.com
Bathrooms.com

حمام على طريقة المونوكروم بالأبيض و الأسود ،ولكن بتصميم غير اعتيادي . حيث تأتي هذه اللوحة الخلابه لزهور الأوركيد في حائط الدش ، لتلفت إليها أنظارنا المنبهره ، ويعتبر هذا المكان للوحه في منتهى العبقريه . حيث يظهر هبوط المياه من الدش و كأنه قطرات الندي الرقيقه على الزهور . و قد اكتفى المصمم بهذا الطابع المميز الذي تتركه زهور الأوركيد على كابينة الدش و الحمام ككل ، فحافظ على بقية الأشياء منمقة و بسيطه بأقل التفاصيل .

لأن الإضاءة سحر كل بيت.. لا تستهيني بها!
للمزيد من التصاميم شاهد ما رأيك في التصاميم التى عرضناها ؟ شاركنا بكتابة تعليق

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