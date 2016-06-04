7 تصميمات و لا أروع للدوش ..

لا يعني ضيق مساحة حمامك أو عدم امتلاكك لبانيو في منزلك أنك مضطر للحصول على دوش تقليدي ممل ! ، أو أنك قد تٌحرم من أخذ حمام مميز يٌشعرك بالراحه . هناك من تصميمات الدوش ما يثبت العكس ، وقد يجعلك تفضل الدوش على البانيو في أحيان كثيره . فالبانيو يشغل حيز كبير و يستغرق وقتاً في تحضيره لأخذ حمامك ، مما يجعله غير مناسب لجميع الأوقات . أما الدوش فوقتما تحتاجه تجده على أتم الإستعداد ! ، صالح للإستخدام يومياً بسرعه دون أي تحضيرات . و سوف نستعرض معك اليوم عدة تصميمات تجعلك تتمنى أن تختارها جميعاً لحمام منزلك !.
حمام بتصميم كلاسيكي بأناقه تعيش طويلا ، حيث أنه غني بالتفاصيل الصغيره و الراقيه . وكابينة الدش نجحت في إتمام الصورة الكلاسيكيه العامه ، فجاءت بجوانب من البلاط الأبيض على شكل مستطيلات صغيره . أما الأرضيه فكانت بنفس الطريقه و لكن على شكل مربعات مائله . أما كابينة الدش فكانت من مربعات زجاجيه مموهه لا تكشف ما ورائها ، بإطار خشبي باللون الأسود الكلاسيكي . و يوجد مقعد بيسط من الخشب في إحدى الجوانب في لمسة طبيعيه تناسب المنظر الطبيعي الذي يطل من شرفة الحمام .
ما رأيك في الستائر الحريريه للنوافذ ، و اللون الأوف وايت الذي يسيطر على المكان . و الإستعانة بسجاد ناعم باللون البيج الذي تتخلله خطوط بنيه جذابه ، إسلوب من الترف بروح شرقيه من العصور الذهبيه . و يأتي الدوش الأنيق بتصميم عصري بسيط ليعيدنا من عالم الخيال ، إلى تقدم القرن الواحد و العشرين . ولا شك أن كابينة الدوش من الزجاج الشفاف بحواف و مقابض معدنيه مميزه قد أضافت إلى أناقة الحمام و تميزه .
أريدك أن تتخيل أنك استيقظت في يوم ما ووجدت أن الألوان قد ذهبت من عالمنا ، فلم يعد البحر أزرق و لم يعد الشجر أخضر ولم تعد الورود حمراء ، كله اكتسى بالأبيض و الأسود فقط ! ، سيكون ذلك كالكابوس أليس كذلك ؟! ، هكذا أيضا كل شيء . إعتمادك على اللون الأبيض فقط في حمامك قد يبدو كالكابوس إن لم تدخل إليه لون واحد مختلف على الأقل في ركن منه . و هنا جاء الحمام كله بالأبيض ، ولكن المصمم قد عوض ذلك باستخدام الألوان في حائط الدوش الذي يحتوي بجانب خطوط الأبيض و الأسود على خطوط من الأزرق و الأصفر . مما أبرز جمال اللون الأبيض و أعطى حيويه و بهجه للمكان ، كما أن الحائط جاء بتصميم منحني يتماشى مع لمسة الألوان الجنونيه !.
دوش مكون من كابينة زجاجيه حديثه ، و أرضيه بالإسود الأنيق كبقية الحمام . جوانب الدوش من الفسيفساء باللون الأزرق المنعش ، الأزرق الصافي جعلك تشعر برائحة البحر في المكان . اعتمد المصمم على تصميم جدار الدوش الأنيق ، و اكتفى به كديكور للحمام ذو الجدران البيضاء، كما جائت ثريا السقف بنفس درجة الأزرق للتماشى معه و تربط بين أجزاء الحمام . و تصميم هذا الدوش مثالي للمساحات الضيقه و المنازل الحديثه .
غرفة الدوش هذه تعتبر نقلة نوعيه في عالم حمامات المنازل ، حيث نلاحظ هنا أرضية الدوش و الحمام تتميز بالفخامه بفضل استخدام الرخام بدرجات الرمادي المموجه بإنسجام ، و المنصه المميزه المرتفعه قليلاً عن الأرض في جوانب الحمام من الرخام أيضاً ، والتى تم وضع المناشف و البشاكير عليها بطريقه مرتبه بإحترافيه . أشياء تمنحك الشعور بأنك لست في المنزل و إنما في منتجع صحي تجلس على مساند المنصه لتستريح و تستمتع ببخار الماء الساخن ثم تأخذ حمامك لتخلد إلى نوم هاديء و سعيد .
هل تمنيت يوما أن تحظى بمتعة الإستحمام أسفل شلال مائي صغير ، ما رأيك أن تحظى بهذه المتعه كل يوم ؟ . فنحن قد جلبنا لك اليوم واحداً من تصاميم NORDIC SAUNAS AND STEAM التى توهبك الشعور بمتعة الشلال ،تصميم الدوش يوفر اندفاع المياه من أعلى و من الجوانب ،ويدغدغ حواسك بالإندفاع المميز لقطرات المياه في تجربه فريده من نوعها. و هذا أكبر دليل على إمكانية تحويل كابينة الدوش الصغيره ذات التفاصيل البسيطه إلى مكان مثالي للشعور بالإسترخاء بعد يوم عمل طويل .
حمام على طريقة المونوكروم بالأبيض و الأسود ،ولكن بتصميم غير اعتيادي . حيث تأتي هذه اللوحة الخلابه لزهور الأوركيد في حائط الدش ، لتلفت إليها أنظارنا المنبهره ، ويعتبر هذا المكان للوحه في منتهى العبقريه . حيث يظهر هبوط المياه من الدش و كأنه قطرات الندي الرقيقه على الزهور . و قد اكتفى المصمم بهذا الطابع المميز الذي تتركه زهور الأوركيد على كابينة الدش و الحمام ككل ، فحافظ على بقية الأشياء منمقة و بسيطه بأقل التفاصيل .