7 تصميمات و لا أروع للدوش ..

أريدك أن تتخيل أنك استيقظت في يوم ما ووجدت أن الألوان قد ذهبت من عالمنا ، فلم يعد البحر أزرق و لم يعد الشجر أخضر ولم تعد الورود حمراء ، كله اكتسى بالأبيض و الأسود فقط ! ، سيكون ذلك كالكابوس أليس كذلك ؟! ، هكذا أيضا كل شيء . إعتمادك على اللون الأبيض فقط في حمامك قد يبدو كالكابوس إن لم تدخل إليه لون واحد مختلف على الأقل في ركن منه . و هنا جاء الحمام كله بالأبيض ، ولكن المصمم قد عوض ذلك باستخدام الألوان في حائط الدوش الذي يحتوي بجانب خطوط الأبيض و الأسود على خطوط من الأزرق و الأصفر . مما أبرز جمال اللون الأبيض و أعطى حيويه و بهجه للمكان ، كما أن الحائط جاء بتصميم منحني يتماشى مع لمسة الألوان الجنونيه !.