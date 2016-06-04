رتب خزانتك بشكل أنيق

التسوق وابتياع الملابس من مسببات السعادة لدى الكثر سواء الرجال والنساء، فهو أمر هام جداً بالنسبة اليهم، لكن ترتيب الملابس والأهتمام بها داخل الخزانات من أهم أهم الأمور التي يجب الألتفات لها، وفصل الملابس بطريقة ذكية بين ملابس العمل، المنزل والرياضة، وبما أن الكثير يقعون في فخ أهمال الخزانات وعدم ترتيبها بطريقة جيدة فتصعب عليهم مهمة ارتداء الملابس صباحاً او العثور على ملابسهم بطريقة سهلة وبسيطة، لذلك إليك اليوم أهم النصائح لترتيب الخزانة وترتيب الملابس داخلها.
من أهم اساسيات تأثيث غرفة ملابس في منزلك التي يجب مراعاتها، هي مراعاة العملية والعصرية معاً في اختيارها، العصرية والأناقة لتتناسب مع ديكور الغرفة بشكل جيد، والعملية فهى الأهم في تأثيث غرفة الملابس لتسهل عليك عملية اختيار ملابسك بسهولة، لذلك يجب أن تختوى على أدراج وأرفف كثيرة بجانب وحدات التخزين المختلفة وبأحجام مختلفة أيضاً، لتستطيع ان تخزن بها كافة احتياجاتك، مثل هذة الخزانة على سبيل المثال صممت بأناقة وعملية كبيرة جداً فقد احتوت على العديد من الادراج والأرفف و اماكن التخزين المختلفة لتسهل عملية التخزين.
هناك قاعدة في اختيار خزانة غرفة الملابس وهي التقسيم الجيد يساوى خزانة عصرية وعملية، فيجب أن تحتوي خزانة غرفة الملابس على ركن خاص لتعليق الملابس التي تحتاج إلى تعليق، كالبدل ،الفساتين وأي ملابس ترغبين في أن تكون مستقيمة ومفرودة طوال الوقت، مثل هذة الخزانة في الصورة تم تنسيقها وتقسيمها لتحتوى على عدة أماكن لتعليق الملابس وبقائها مفرودة طوال الوقت.
ماذا لو غرفة الملابس جزء من غرفة نومك؟؟؟ هذا السؤال من المؤكد يحير كثيراً في اجابته، وفي تصميمك للغرفة أيضاً، فأذا كانت غرفة الملابس والخزانة لديك جزءاً لا يتجزأ من غرفة نومك، فلك كامل الحرية في اختيار ما بين وضع باب للغرفة أم تركها بلا باب، أو يمكنك وضع باب زجاجي فهو يفي بالغرض أيضاً وعطي شكلاً جمالياً وعصري للغرفة، مثل هذة الغرفة على سبيل المثال فغرفة الملابس لا تنفصل عن غرفة النوم ولذلك تم اختيار عدم وجود باباً يفصل الغرفة عن غرفة النوم، وكان اختياراً ذكياً لأنها اعطت مساحة أضافية داخل الغرفة.
أما أذا كانت مساحة غرفة الملابس والخزانة صغيرة يجب، الأعتماد على ذكاء استغلال المساحة في هذة اللحظة، مثل اختيار الخزانات المعدنية العملية في الأستخدام، لأنها لا تحتاج إلى مساحات كبيرة، ويمكن استخادمها في الغرفة والخزانات ذات المساحات الصغيرة، مثل هذة الصورة، هذة الغرفة لانها صغيرة المساحة تم الاعتماد فيها علي خزانة ملابس معدنية لأستغلال المساحة داخل الغرفة بشكل جيد.
في غرفة الملابس يمكنك وضع بعض الديكور والأثاث ليتناسب مع شكل الخزانة والغرفة بأكملها بشكل عصري جداً، مثل استخدام أريكة صغيرة في المنتصف، أو
بف صغيرفي أحد أركان الغرفة، و يُفضل أن يكون الأثاث متماشي مع تصميم غرفة الملابس ليحقق التناسق داخل الغرفة، مثل هذة الغرفة في الصورة التي جمعت داخل غرفة الملابس أثاث وديكور متناسق جداً مع الغرفة وديكورها.
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