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رتب خزانتك بشكل أنيق

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify غرفة الملابس خشب Multicolored
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التسوق وابتياع الملابس من مسببات السعادة لدى الكثر سواء الرجال والنساء، فهو أمر هام جداً بالنسبة اليهم، لكن ترتيب الملابس والأهتمام بها داخل الخزانات من أهم أهم الأمور التي يجب الألتفات لها، وفصل الملابس بطريقة ذكية بين ملابس العمل، المنزل والرياضة، وبما أن الكثير يقعون في فخ أهمال الخزانات وعدم ترتيبها بطريقة جيدة فتصعب عليهم مهمة ارتداء الملابس صباحاً او العثور على ملابسهم بطريقة سهلة وبسيطة، لذلك إليك اليوم أهم النصائح لترتيب الخزانة وترتيب الملابس داخلها.

العملية في اختيار الخزانة

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

من أهم اساسيات تأثيث غرفة ملابس في منزلك التي يجب مراعاتها، هي مراعاة العملية والعصرية معاً في اختيارها، العصرية والأناقة لتتناسب مع ديكور الغرفة بشكل جيد، والعملية فهى الأهم في تأثيث غرفة الملابس لتسهل عليك عملية اختيار ملابسك بسهولة، لذلك يجب أن تختوى على أدراج وأرفف كثيرة بجانب وحدات التخزين المختلفة وبأحجام مختلفة أيضاً، لتستطيع ان تخزن بها كافة احتياجاتك، مثل هذة الخزانة على سبيل المثال صممت بأناقة وعملية كبيرة جداً فقد احتوت على العديد من الادراج والأرفف و اماكن التخزين المختلفة لتسهل عملية التخزين.

التقسيم الجيد= يساوي خزانة عصرية

APARTAMENT GARNIZON W GDAŃSKU, Sikora Wnetrza Sikora Wnetrza غرفة الملابس
Sikora Wnetrza

Sikora Wnetrza
Sikora Wnetrza
Sikora Wnetrza

هناك قاعدة في اختيار خزانة غرفة الملابس وهي التقسيم الجيد يساوى خزانة عصرية وعملية، فيجب أن تحتوي خزانة غرفة الملابس على ركن خاص لتعليق الملابس التي تحتاج إلى تعليق، كالبدل ،الفساتين وأي ملابس ترغبين في أن تكون مستقيمة ومفرودة طوال الوقت، مثل هذة الخزانة في الصورة تم تنسيقها  وتقسيمها لتحتوى على عدة أماكن لتعليق الملابس وبقائها مفرودة طوال الوقت.

ماذا لو غرفة الملابس جزء من غرفة النوم؟

homify غرفة الملابس خشب Multicolored
homify

homify
homify
homify

ماذا لو غرفة الملابس جزء من غرفة نومك؟؟؟ هذا السؤال من المؤكد يحير كثيراً في اجابته، وفي تصميمك للغرفة أيضاً، فأذا كانت غرفة الملابس والخزانة لديك جزءاً لا يتجزأ من غرفة نومك، فلك كامل الحرية في اختيار ما بين وضع باب للغرفة أم تركها بلا باب، أو يمكنك وضع باب زجاجي فهو يفي بالغرض أيضاً وعطي شكلاً جمالياً وعصري للغرفة، مثل هذة الغرفة على سبيل المثال فغرفة الملابس لا تنفصل عن غرفة النوم ولذلك تم اختيار عدم وجود باباً يفصل الغرفة عن غرفة النوم، وكان اختياراً ذكياً لأنها اعطت مساحة أضافية داخل الغرفة.

ذكاء استغلال مساحة الخزانة

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

أما أذا كانت مساحة غرفة الملابس والخزانة صغيرة يجب، الأعتماد على ذكاء استغلال المساحة في هذة اللحظة، مثل اختيار الخزانات المعدنية العملية في الأستخدام، لأنها لا تحتاج إلى مساحات كبيرة، ويمكن استخادمها في الغرفة والخزانات ذات المساحات الصغيرة، مثل هذة الصورة، هذة الغرفة لانها صغيرة المساحة تم الاعتماد فيها علي خزانة ملابس معدنية لأستغلال المساحة داخل الغرفة بشكل جيد. 

الأثاث والخزانة

Ein Traum wird wahr: Ihr begehbarer Kleiderschrank, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة الملابس
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

في غرفة الملابس يمكنك وضع بعض الديكور والأثاث ليتناسب مع شكل الخزانة والغرفة بأكملها بشكل عصري جداً، مثل استخدام أريكة صغيرة في المنتصف، أو بف صغيرفي أحد أركان الغرفة، و يُفضل أن يكون الأثاث متماشي مع تصميم غرفة الملابس ليحقق التناسق داخل الغرفة، مثل هذة الغرفة في الصورة التي جمعت داخل غرفة الملابس أثاث وديكور متناسق جداً مع الغرفة وديكورها.

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إليك اليوم أهم النصائح لترتيب الخزانة وترتيب الملابس داخلها

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