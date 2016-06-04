رتب خزانتك بشكل أنيق

في غرفة الملابس يمكنك وضع بعض الديكور والأثاث ليتناسب مع شكل الخزانة والغرفة بأكملها بشكل عصري جداً، مثل استخدام أريكة صغيرة في المنتصف، أو بف صغيرفي أحد أركان الغرفة، و يُفضل أن يكون الأثاث متماشي مع تصميم غرفة الملابس ليحقق التناسق داخل الغرفة، مثل هذة الغرفة في الصورة التي جمعت داخل غرفة الملابس أثاث وديكور متناسق جداً مع الغرفة وديكورها.

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