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من الشبابيك الخشبية .. تحياتي

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify شبابيك و أبوابستائر
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تعد الشبابيك الخشبية من مكونات ثقافة البشر التاريخية التي بدأت معها بناء البيوت منذ زمن طويل، و شكل استخدامها عرفاً سائداً قبل استخدام الألومونيوم و الزجاج و غيرهما من المصنوعات الحديثة في صناعة النوافذ بأشكال و ألوان و أنواع متعددة، و لكن ظلت النوافذ الخشبية محافظة على مكانتها و برغم أنها قد مضى على استخدامها الكثير من الوقت في حياة البشر ، إلا أنها لاتزال تطلب في ديكور البيوت في بعض الغرف، كنوع من الشكل الجمالي المتمثل في كل ما هو تراثي و من جهة أخرى لعدم جدوى النوافذ المصنوعة من الألومنيوم في بعض الأحيان من القيام بوظيفتها في الحجب التام للأضواء أو تمرير بعض من الهواء النقي لداخل المنزل من خلالها، و من هذا المنطلق استطاع المصممين أن يصلوا لأشكال مبهرة في استخدام النوافذ الخشبية لتضاهي نقطة التميز الموجودة في النوافذ الأخرى مثل الالوان و مساحة أضلاعها و احكام غلقها ، نتابع معكم الأشكال المتعددة لاستخدام تلك الشبابيك في بيوتنا ..

مريح

T3+1 na baixa, Obrasdecor Obrasdecor شبابيك
Obrasdecor

Obrasdecor
Obrasdecor
Obrasdecor

الشبابيك المصنوعة من الخشب كما في الطراز القديم في الثمانينيات و التسعينيات من القرن الماضي تكتسب من اللون الأبيض شكلاً راقياً، يخفي في الواقع شكل الخشب الطبيعي و هذا عن طريق الدهان الذي يستخدم للتماشي مع لون الغرفة بالكامل و يتناغم مع ما حوله ، و يعتبر الشباك الخشبي الذي يحوط الزجاج من الأكثر اتباعاً  في الفترة التي ذكرناها حتى دخلت النوافذ من الالومنيوم و بدأت أن تحل مكانه شيئاً فشيئاً، و من مميزات تلك النوعية في هذا النموذج  هو امكانية استقباله نوافذ خشبية أخرى خالصة ليس بها زجاج تسمى في اللغة المصرية العامة الشيش و هي من العادات التي تلاشت تماماً في الوقت الحالي بالوطن العربي بالمناسبة

لمسات

Tier on Tier Shutters for Sash & Bay Windows homify شبابيك و أبوابستائر
homify

Tier on Tier Shutters for Sash & Bay Windows

homify
homify
homify

يفضل استخدام النوافذ الخشبية لو كانت الغرفة المستخدمة فيها تواجه الشمس بشكل يؤرق الشعور بالراحة ، هذا من ناحية الضوء و لكن الضوضاء الخارجية قد تعبر بكل سهولة من النوافذ الخشبية إلا اذا اغلقت باحكام ، فمسألة عزل الصوت تعتبر جيدة و ليست ممتازة في الشبابيك الخشبية بالذات المستعملة في الغرف الداخلية

وظيفي

Full Height Shutters for Velux Windows homify شبابيك و أبوابستائر
homify

Full Height Shutters for Velux Windows

homify
homify
homify

إن استخدام الأخشاب المضلعة في تصميم النوافذ الخشبية أمر غاية في الروعة لتحقيق اضاءة شاعرية في النهار ، فهي تسمح بدخول ضوء الشمس في هيئة أضلاع متساوية، خصوصاً لو كان مكان تلك النوافذ مائلاً بشكل مواجه للسماء ليستوعب نسبة أكبر من الضوء خلال ساعات النهار

عملي للغاية

Aluminium Clad Wood Sash Windows Marvin Windows and Doors UK شبابيك خشبية
Marvin Windows and Doors UK

Aluminium Clad Wood Sash Windows

Marvin Windows and Doors UK
Marvin Windows and Doors UK
Marvin Windows and Doors UK

من أجمل أنواع النوافذ الخشبية هي التي تفتح لأعلى و هي تتحمل الضغط و السحب بشكل أقوى من النوافذ المعدنية، و إن تصميمها بشكل يسمح بظهور ألوان الخشب الطبيعية عليها من افضل مميزاتها، خصوصاً لو كانت الشبابيك كبيرة الحجم مثل هذا النموذج و تتماشى مع ارضيات الغرفة التي تظهر أنها من الأخشاب كذلك

وحدة فريدة

Casa Sul, um lugar onde se sente a alma portuguesa. , alma portuguesa alma portuguesa شبابيك
alma portuguesa

alma portuguesa
alma portuguesa
alma portuguesa

كبر حجم النافذة من مرادفات الرقي و الذوق الرفيع، و يفضل استخدام النوافذ كبيرة الحجم المصنوعة من الخشب لأنها لها مميزات عديدة مثلماً ذكرنا التحكم في الضوء و الضوضاء الخارجية لو كانت مركب فيها الزجاج بشكل كامل، كما يمكن أن يكون استخدام النوافذ بشكل موحد في كامل المنزل من دواعي تميزه و جماله

متوافق

Departamento en Recoleta I, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS شبابيك
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

النوافذ الخشبية أكثر تطويعاً من المعدنية، بمعنى أننا نستطيع استخدامها على اطارات مختلفة، مثل هذا النموذج الدائري، و الذي كان متبعاً في الطرازات القديمة في الحمامات لتحقيق عنصر الشكل الجمالي ، خصوصاً و أن بعض المعادن لا يمكن أن تطوع بهذا الشكل إلا بعد عناء كبير، و منها الالومنيوم الذي يمكن أن يترك فراغات يعالجها الفني بالسليكون و هو غير مستحب في المنازل الراقية

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غريب

Long Crendon, MailenDesign MailenDesign شبابيك
MailenDesign

Long Crendon

MailenDesign
MailenDesign
MailenDesign

من الأساليب الغريبة و لكنها موجودة في عالم الشبابيك الخشبية هو ذلك النموذج المعروف باسم الشبابيك الصماء، و التي عندما تغلقها تشعر أنه ليس بالغرفة أي منفذ و لكنها تكون ملونة بلون الغرفة ذاته  لهذا لا يلاحظ الفرق بينهما سوى عن طريق التدقيق، و يستخدم الخشب في هذا النوع دون غيره لأنه قابل للطلاء في كل جوانبه و زواياه

قديم الطراز

case di legno block house, CasediLegnoSr CasediLegnoSr شبابيك خشب Wood effect
CasediLegnoSr

CasediLegnoSr
CasediLegnoSr
CasediLegnoSr

من أقدم الطرازات المستخدمة في الشبابيك الخشبية هو ذلك النموذج الذي يأخذ شكل الحصون القديمة و المفصلات الجانبية له عظيمة و مهيبة الشكل، مثل التي كانت توجد في أفلام القراصنة قديماً، و هي تتوفر فيها الميزة الأصلية للخشب و هي طواعية التشكل، و المنفذ الرباعي الخشبي يعتبر من الاكثر انتشاراً في أوروبا القديمة

الشباك الخشبي .. فنون

Einfach - Reduziert, cappellerarchitekten cappellerarchitekten شبابيك
cappellerarchitekten

cappellerarchitekten
cappellerarchitekten
cappellerarchitekten

مهما يمر الزمان و تتقدم الصناعات في عالم النوافذ سيظل ذلك المصنوع من الخشب محتفظاً برونقه و تميزه عن الجميع ، يكفي الأشعار العربية التي قيلت فيه في التغزل بالأاحباب من خلاله و يكفي الأغاني التي انشدت في غرام من يشغله .. و تعرفوا كيف تكون المنازل برهاناً على أن الخشب يصنع منه ما هو راقي أيضاً في كتاب الافكار هذا

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