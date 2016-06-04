من الشبابيك الخشبية .. تحياتي

تعد الشبابيك الخشبية من مكونات ثقافة البشر التاريخية التي بدأت معها بناء البيوت منذ زمن طويل، و شكل استخدامها عرفاً سائداً قبل استخدام الألومونيوم و الزجاج و غيرهما من المصنوعات الحديثة في صناعة النوافذ بأشكال و ألوان و أنواع متعددة، و لكن ظلت النوافذ الخشبية محافظة على مكانتها و برغم أنها قد مضى على استخدامها الكثير من الوقت في حياة البشر ، إلا أنها لاتزال تطلب في ديكور البيوت في بعض الغرف، كنوع من الشكل الجمالي المتمثل في كل ما هو تراثي و من جهة أخرى لعدم جدوى النوافذ المصنوعة من الألومنيوم في بعض الأحيان من القيام بوظيفتها في الحجب التام للأضواء أو تمرير بعض من الهواء النقي لداخل المنزل من خلالها، و من هذا المنطلق استطاع المصممين أن يصلوا لأشكال مبهرة في استخدام النوافذ الخشبية لتضاهي نقطة التميز الموجودة في النوافذ الأخرى مثل الالوان و مساحة أضلاعها و احكام غلقها ، نتابع معكم الأشكال المتعددة لاستخدام تلك الشبابيك في بيوتنا ..