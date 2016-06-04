من الشبابيك الخشبية .. تحياتي

تعد الشبابيك الخشبية من مكونات ثقافة البشر التاريخية التي بدأت معها بناء البيوت منذ زمن طويل، و شكل استخدامها عرفاً سائداً قبل استخدام الألومونيوم و الزجاج و غيرهما من المصنوعات الحديثة في صناعة النوافذ بأشكال و ألوان و أنواع متعددة، و لكن ظلت النوافذ الخشبية محافظة على مكانتها و برغم أنها قد مضى على استخدامها الكثير من الوقت في حياة البشر ، إلا أنها لاتزال تطلب في ديكور البيوت في بعض الغرف، كنوع من الشكل الجمالي المتمثل في كل ما هو تراثي و من جهة أخرى لعدم جدوى النوافذ المصنوعة من الألومنيوم في بعض الأحيان من القيام بوظيفتها في الحجب التام للأضواء أو تمرير بعض من الهواء النقي لداخل المنزل من خلالها، و من هذا المنطلق استطاع المصممين أن يصلوا لأشكال مبهرة في استخدام النوافذ الخشبية لتضاهي نقطة التميز الموجودة في النوافذ الأخرى مثل الالوان و مساحة أضلاعها و احكام غلقها ، نتابع معكم الأشكال المتعددة لاستخدام تلك الشبابيك في بيوتنا ..
الشبابيك المصنوعة من الخشب كما في الطراز القديم في الثمانينيات و التسعينيات من القرن الماضي تكتسب من اللون الأبيض شكلاً راقياً، يخفي في الواقع شكل الخشب الطبيعي و هذا عن طريق الدهان الذي يستخدم للتماشي مع لون الغرفة بالكامل و يتناغم مع ما حوله ، و يعتبر الشباك الخشبي الذي يحوط الزجاج من الأكثر اتباعاً في الفترة التي ذكرناها حتى دخلت النوافذ من الالومنيوم و بدأت أن تحل مكانه شيئاً فشيئاً، و من مميزات تلك النوعية في هذا النموذج هو امكانية استقباله نوافذ خشبية أخرى خالصة ليس بها زجاج تسمى في اللغة المصرية العامة
الشيش و هي من العادات التي تلاشت تماماً في الوقت الحالي بالوطن العربي بالمناسبة
يفضل استخدام النوافذ الخشبية لو كانت الغرفة المستخدمة فيها تواجه الشمس بشكل يؤرق الشعور بالراحة ، هذا من ناحية الضوء و لكن الضوضاء الخارجية قد تعبر بكل سهولة من النوافذ الخشبية إلا اذا اغلقت باحكام ، فمسألة عزل الصوت تعتبر جيدة و ليست ممتازة في الشبابيك الخشبية بالذات المستعملة في الغرف الداخلية
إن استخدام الأخشاب المضلعة في تصميم النوافذ الخشبية أمر غاية في الروعة لتحقيق اضاءة شاعرية في النهار ، فهي تسمح بدخول ضوء الشمس في هيئة أضلاع متساوية، خصوصاً لو كان مكان تلك النوافذ مائلاً بشكل مواجه للسماء ليستوعب نسبة أكبر من الضوء خلال ساعات النهار
من أجمل أنواع النوافذ الخشبية هي التي تفتح لأعلى و هي تتحمل الضغط و السحب بشكل أقوى من النوافذ المعدنية، و إن تصميمها بشكل يسمح بظهور ألوان الخشب الطبيعية عليها من افضل مميزاتها، خصوصاً لو كانت الشبابيك كبيرة الحجم مثل هذا النموذج و تتماشى مع ارضيات الغرفة التي تظهر أنها من الأخشاب كذلك
كبر حجم النافذة من مرادفات الرقي و الذوق الرفيع، و يفضل استخدام النوافذ كبيرة الحجم المصنوعة من الخشب لأنها لها مميزات عديدة مثلماً ذكرنا التحكم في الضوء و الضوضاء الخارجية لو كانت مركب فيها الزجاج بشكل كامل، كما يمكن أن يكون استخدام النوافذ بشكل موحد في كامل المنزل من دواعي تميزه و جماله
النوافذ الخشبية أكثر تطويعاً من المعدنية، بمعنى أننا نستطيع استخدامها على اطارات مختلفة، مثل هذا النموذج الدائري، و الذي كان متبعاً في الطرازات القديمة في الحمامات لتحقيق عنصر الشكل الجمالي ، خصوصاً و أن بعض المعادن لا يمكن أن تطوع بهذا الشكل إلا بعد عناء كبير، و منها الالومنيوم الذي يمكن أن يترك فراغات يعالجها الفني بالسليكون و هو غير مستحب في المنازل الراقية
من الأساليب الغريبة و لكنها موجودة في عالم الشبابيك الخشبية هو ذلك النموذج المعروف باسم الشبابيك الصماء، و التي عندما تغلقها تشعر أنه ليس بالغرفة أي منفذ و لكنها تكون ملونة بلون الغرفة ذاته لهذا لا يلاحظ الفرق بينهما سوى عن طريق التدقيق، و يستخدم الخشب في هذا النوع دون غيره لأنه قابل للطلاء في كل جوانبه و زواياه
من أقدم الطرازات المستخدمة في الشبابيك الخشبية هو ذلك النموذج الذي يأخذ شكل الحصون القديمة و المفصلات الجانبية له عظيمة و مهيبة الشكل، مثل التي كانت توجد في أفلام القراصنة قديماً، و هي تتوفر فيها الميزة الأصلية للخشب و هي طواعية التشكل، و المنفذ الرباعي الخشبي يعتبر من الاكثر انتشاراً في أوروبا القديمة
مهما يمر الزمان و تتقدم الصناعات في عالم النوافذ سيظل ذلك المصنوع من الخشب محتفظاً برونقه و تميزه عن الجميع ، يكفي الأشعار العربية التي قيلت فيه في التغزل بالأاحباب من خلاله و يكفي الأغاني التي انشدت في غرام من يشغله .. و تعرفوا كيف تكون المنازل برهاناً على أن الخشب يصنع منه ما هو راقي أيضاً في كتاب الافكار هذا
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