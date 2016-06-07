نصائح بسيطة لتصميم غرفة مُشرقة

تصميم المنزل ليس بالأمر اليسير، فهناك العديد من الاعتبارات التي يجب مراعاتها عند اتخاذ أية قرار، ومن أهمها أن تكون الغرفة مُشرقة ونابضة بالحياة، لأنك بعد يوم طويل من العمل، ستستعد كثيرًا إذا ما عدت إلى المنزل وجلست في إحدى غرفه لتستعيد طاقتك المفقودة من خلال ما تُثيره تلك الغرفة في نفسك من بهجة.
وعلى الرغم من أهمية تصميم الغرفة بما يمنحها إشراقة مميزة، إلا أنها لن تتطلب منك مجهودًا كبيرًا، فبعض اللمسات البسيطة المتقنة، كافية لمنحك غرفة قادرة على إعادة شحن طاقتك بإشراقتها النابضة بالحياة، وإليك بعض النصائح لتحقيق ذلك..
الاعتمااد على قطعتين أو أكثر قليلًا من الأثاث الملون ينبغي أن يكون كافيًا لمنح الغرفة إشراقة مميزة، ففي هذا التصميم على سبيل المثال، سيطر اللون الأبيض على السقف والجدران، وحتى الطاولة الكبيرة القابعة أمام أريكتين اكتستا باللون الرمادي الفاتح، ولكنه ولكسر تلك الألوان الحيايدة، تم الاستعانة بكرسيين باللون النبيتي الفاتح، مع عدد من الوسائد الصغيرة الملونة، وهو ما كان أكثر من كافٍ لمنح الغرفة لمسة حيوية مُشرقة.
نعلم أن اختيار طلاء الجدران أمر صعب ويحتاج الكثير من التفكير، ولكن استخدام الألوان في جدار واحد من جدران الغرفة، يمنحها إشراقة بسيطة ومميزة، ففي مدخل هذا المنزل، تم تصميم أحد الجدران ليحتوي على رسومات زخرفية ملونة، تحوي العديد من الألوان المُشرقة، وهو ما يجعل الغرفة تتمتع بلمسة فنية مُشرقة.
في غرفة المعيشة تلك، التي تم تصميمها لتجمع بين كل من اطلراز الآسيوي، والأوروبي، وأيضًا الشرقي، سنجد أنها تستمتع بإشراقة غير عادية، حيث أن المصمم لم يعتمد على الألوان وحدها، بل أنه قد اعتمد على الإضاءة أيضًا.
تلونت الغرفة في أساسها بدرجات محايدة، سواء في السقف أو الجدران، بينما غلبت عليها اللمسات الخشبية في الأرضية وأحد الجدران، وكذلك الأثاث، إلا أن استخدام بعض الأخشاب الملونة في الكرسيان المستندان إلى الجدرا الخشبي، مع تلك الوسائد الملونة على الأرض، وعلى الأريكة أسفل النافذة، وأيضًا ذلك المفرش المصنوع يدويًا ليحتضن علبة ألوان في داخله، كل ذلك قد منح الغرفة لمسة مُشرقة نابضة بالحياة.
ليس ذلك فقط، بل إن الدور الأكبر في إشراقة الغرفة كان من نصيب النووافذ الزجاجية الكبيرة، قد منحت الغرفة إشراقة خاصة، نظرًا لإعطاءها شعورًا بالاتساع، إضافة إلى ما تسمح بنفاذه من كم كبير من الضوء.
تلعب الإضاءة دورًا بارزًا في منح الغرفة لمسة مُشرقة، وهو ما يمكننا رؤيته بوضوح في تلك الغرفة التي تتمتع بنمط المينيمال، من حيث استخدام عدد قليل من الأثاث والإضاءة. ففي تلك الغرفة تم الاعتماد على وحدة إضاءة كبيرة تتخذ شكل نصف الكرة، لتمدها بإضاءة قوية من خلال جسدها الأبيض الشفاف، وتمنحها إشراقة خاصة.
لتصميم غرفة مطبخ مُشرقة، تكفينا لمسات بسيطة، من خلال النوافذ الكبيرة والواسعة، التي تسمح بنفاذ أكبر قدر من الضوء، مع لمسات من الطبيعة بمزهرية زرع صغيرة، وسقف مُشرق باللون الأبيض الناصع.
إذا.. ما رأيكم في إشراقة طبيعية للغرفة؟! تمامًا كتلك الغرفة الرائعة التصميم، والمُشرقة في كثير من جوانبها، ليست فقط الألوان، ليست فقط الإضاءة، بل إنها تطل مباشرة على الحديقة، لتنعم بإشراقة المساحات الخضراء، وقدر كبير من الضوء، مع قطع الأثاث الملونة بالأرجواني والأحمر الناري، وأيضًا الأصفر.
قطع الأثاث الملونة لن تكون كافية لمنح غرفة الأطفال إشراقة مناسبة، فينبغي استخدام الألوان في إطار واسع وبقدر كبير، حتى تُصبح الغرفة مُشرقة بالدرجة التي تتناسب مع بهجة وحيوية الصغار. يمكننا أن نأخذ تلك الغرفة كنموذج لغرفة أطفال بإشراقة مثالية، فهي أشبه بعلبة ألوان من الجنة، حيث تم استخدام ألوان الأخضر والأرجواني، والسماوي والبينك، في مفروشات السرائر البيضاء ووسائدها، وتم الجمع بين تلك الألوان في سجادة رائعة الجمال، لتزين الأرضية الخشبية الدافئة، مع لمسة إشراقة أخرى أكثر تميزًا، في الستائر الملونة التي تعكس الضوء المتسلسل من النافذة الزجاجية الكبيرة المختبئة ورائها.
إشراقة هذا الحمام تتجسد في كمية الضوء الكبيرة التي تتسلل من النافذة الزجاجية العملاقة التي أحلت محل أحد جدران الغرفة، حيث تلعب النوافذ دورًا بارزًا في إشراقة الغرفة وحيويتها، لما تمنحه لها من اتساع وإضاءة.
الأرضية البراقة يفترض بها أن تكون كافية لمنحك غرفة مُشرقة، فإذا ما نظرنا إلى غرفة المعيشة تلك، وعلى الرغم من تصميمها الكلاسيكي، إلا أن أرضيتها اللامعة بلونها الحيادي، بالإضافة إلى وحدات الإضاءة المثبته في السقف الأبيض المُشرق، قد استطاعا منحها إشراقة خاصة.
ليست فقط الأرضية البراقة، بل إن الأثاث البراق أيضًا قادرًا على منح غرفتك إشراقة مميزة، ففي هذه الغرفة يمكننا ملاحظة وحدات الإضاءة النحاسية البراقة المتدلية من السقف الأبيض، وكذلك الكرسي الخشبي بإطاره الفضي اللامع، فضلًا عن المنضدة البيضاء البراقة، وهو ما يمنح الغرفة بريقًا مشرقًا على الرغم من تصميمها الكلاكسيكي الرتيب.
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