نصائح بسيطة لتصميم غرفة مُشرقة

في غرفة المعيشة تلك، التي تم تصميمها لتجمع بين كل من اطلراز الآسيوي، والأوروبي، وأيضًا الشرقي، سنجد أنها تستمتع بإشراقة غير عادية، حيث أن المصمم لم يعتمد على الألوان وحدها، بل أنه قد اعتمد على الإضاءة أيضًا.

تلونت الغرفة في أساسها بدرجات محايدة، سواء في السقف أو الجدران، بينما غلبت عليها اللمسات الخشبية في الأرضية وأحد الجدران، وكذلك الأثاث، إلا أن استخدام بعض الأخشاب الملونة في الكرسيان المستندان إلى الجدرا الخشبي، مع تلك الوسائد الملونة على الأرض، وعلى الأريكة أسفل النافذة، وأيضًا ذلك المفرش المصنوع يدويًا ليحتضن علبة ألوان في داخله، كل ذلك قد منح الغرفة لمسة مُشرقة نابضة بالحياة.

ليس ذلك فقط، بل إن الدور الأكبر في إشراقة الغرفة كان من نصيب النووافذ الزجاجية الكبيرة، قد منحت الغرفة إشراقة خاصة، نظرًا لإعطاءها شعورًا بالاتساع، إضافة إلى ما تسمح بنفاذه من كم كبير من الضوء.