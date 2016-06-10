تحفة معمارية جسدت الفخامة على أرض الواقع!

الفخامة هي العنصر المميز لهذا المنزل، في تجسدت بشكل واضح في تصميمات السقف والحوائط، بداية من اختيار الصخور البنية الصغيرة بأشكالها المختلفة لتزين كافة حوائط ذلك المنزل، مرورًا بذلك الباب الزجاجي العريض المحاط بشرائح الألموتال، نهاية بالسقف الخشبي متعدد التفاصيل!

قد يبدو تصميم المنزل من هيئته الأولى معقد إلى حد كبير، يرجع ذلك بالتأكيد لكثرة ما به من تفاصيل التي برزت خصوصًا في كلًا من السقف والحوائط، إلا أن اعتماد المصمم على قطع أثاث قليلة موظفة بعناية في أركان المنزل، فضلًا عن اختياره لأرضية كافيه هادئة خالية من أية نقوش -وكأنها لوح رخام كبير- كسر من حدة وكثرة تلك التفاصيل التي أشارنا إليها من قبل.