تحفة معمارية جسدت الفخامة على أرض الواقع!

إن قولنا أن الفخامة عنوان هذا المنزل وسر تميزه.. لن نكون قد أوفيناه حقه في الوصف، فروعة التصميم تجسدت في كل تفصيله من تفاصيله حتى ولو بسيطة، كما أن الطابع الريفي بجمال الخشب تلاحم مع عصرية التصميم وكذلك قدرة المصمم على الابتكار فأنتجوا جميعًا تلك التحفة المعمارية.
الفخامة هي العنصر المميز لهذا المنزل، في تجسدت بشكل واضح في تصميمات السقف والحوائط، بداية من اختيار الصخور البنية الصغيرة بأشكالها المختلفة لتزين كافة حوائط ذلك المنزل، مرورًا بذلك الباب الزجاجي العريض المحاط بشرائح الألموتال، نهاية بالسقف الخشبي متعدد التفاصيل!
قد يبدو تصميم المنزل من هيئته الأولى معقد إلى حد كبير، يرجع ذلك بالتأكيد لكثرة ما به من تفاصيل التي برزت خصوصًا في كلًا من السقف والحوائط، إلا أن اعتماد المصمم على قطع أثاث قليلة موظفة بعناية في أركان المنزل، فضلًا عن اختياره لأرضية كافيه هادئة خالية من أية نقوش -وكأنها لوح رخام كبير- كسر من حدة وكثرة تلك التفاصيل التي أشارنا إليها من قبل.
مزج المصمم في هذا الركن -الذي قد لا تدرك أنه مطبخ إلا إن دققت النظر في تفاصيله- بين العصرية والحس الريفي! فالطابع الريفي مسيطر على الأجواء هنا من خلال تلك الألواح الخشبية المكونة للسقف والمتدلية منه إلى الحائط! إلى أن تصل إلى الأرض لتقف ثابتة كعمود خرساني متين وتقوم بدورها في تزيين طاولة المطبخ من الجهتين.
فيما تمثل الحس العصري في مكونات المطبخ الأساسية من طاولة سوداء غلبت عليها الفخامة المستمدة من ذلك اللون الأسود الأنيق، وقطعة أثاث أخرى شملت كلًا من البوفيه ووحدات الأدراج وكذلك
النيش كما هو متعارف عليه في مجتمعنا المصري، حيث استُخدِمَت هنا أرففه لوضع مجموعة اكسسوارات متنوعة جمعت في تصميماتها بين الكلاسيكية والعصرية ومنحت للمطبخ إطلالة مختلفة كما هو موضح في الصورة.
منح المصمم هذا المطبخ لمسات جمالية بسيطة بإضافة تلك اللمبات الثلاث المتدليات من اللوح الخشبي أفقي الوضع، وكذلك الكرسيين ذو المقاعد الخشبية والأرجل الحديدية السوداء نمطية التصميم إلى حد ما.
اهتم مصمم هذا البيت الفخم -الذي لا يمكن أن نتردد في أن نطلق عليه
تحفة معمارية – بأن يخصص ركنًا خاصًا ومميزًا لغرفة السفرة، فرغم أنها غرفة مفتوحة إلى أن كونها في تلك الساحة الكبيرة بمفردها كفيل بأن يوفر لها قدر خاص من الخصوصية.
فهذا التصميم من أهم مميزاته هو منح قاطني المنزل فرصة تناول الطعام بهدوء بعيدًا عن أي صخب، كما يمكننا أن نلاحظ هنا أن المصمم لم يلجأ لوضع شاشة تلفاز في ذلك الحائط الصخري الكبير لتسلية قاطني المنزل أثناء الطعام أو حتى استغلالًا لتلك المساحة الكبيرة، فقط اكتفى بأن يضع إطارين مختلفين في الأحجام، متجانسين في التصميم والألوان على ذلك الحائط الأمامي ليكملوا جمال المنظر.
لأن النظام هو العامل الأساسي في أناقة وجمال هذا المنزل من الألف للياء، ليس غريبًا هنا أن نجد غرفة الاستقبال شديدة الترتيب هكذا.
رغم أننا اعتادنا في تصميم هذا الصرح الكبير أن ألواح الخشب تحاوط كل غرفة وتُرصعها من كل جانب، إلا أن المصمم هنا في تلك الغرفة لم يعتمد على خامة الخشب في هذه الألواح فقط، بل استعان بها أيضًا في بعض قطع الأثاث في أطراف مختلفة من المنزل، على رأسها تلك الطاولة الخشبية التي تتخذ من الجزء الخلفي للركنة مكانًا لها، يعلوها إناء زجاجي تملؤه مجموعة فريدة من النباتات الخضراء كفيلة بتزيين الغرفة ومدها بإطلالة مميزة.
ومرة أخرى نجد الألواح الخشبية في ركن جديد من أركان المنزل، حيث تحيط هنا بالمكتبة من الجانبين، وكأنها أشجار تنسدل أوراقها الخضراء وفروعها المتعددة على أرفف المكتبة مختلفة الأحجام.
الحائط هنا إضافة كبيرة وثرية لهذا الركن، فذلك الطوب الأحمر العتيق في هيئته يتناغم كثيرًا مع المكتبة قديمة الطراز إلى حد ما، لولا طلائها باللون الأبيض هو الذي منحها بعضٍ من العصرية وكثير من الرقي.
استخدام كل تلك المساحة في حمام.. أمر غريب بعض الشئ إلا أنه له مزاياه، فغير أنه يعطي الإحساس بالراحة والبراح، هو أيضًا مستغل استغلالًا صحيحًا، ففكرة مزج الحمام وغرفة تغيير الملابس في مكان واحد شئ عملي بكل المقاييس.
كما أن تصميم حوض الاستحمام على ارتفاع بسيط بمقدار درجة سلم عن بقية الحمام، أضفى للحمام لمسة مبتكرة ومميزة في ذات الوقت، وأخيرًا تلك الوحدة العصرية بيضاء اللون الموضوعة بالقرب من البانيو، والمستخدمة في تدفئة الحمام ككل بدت أنيقة جدًا في تصميمها رغم غرابة استخدامها عمومًا في الحمامات.
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