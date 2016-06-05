منزل واسع مع هذة النصائح

اللعب ببعض الديكور البسيط واستغلال لمساته البسيطة جيداً داخل المنزل الصغير، كالسجاد والأضاءة والستائر على سبيل المثال، ففى المنزل صغير المساحة يفضل استخدام قطعة سجاد واحدة في كل غرفة مناسبة لمساحتها ، أفضل من استخدام أكثر من واحدة داخل الغرفة، لأن أكثر من سجادة سوف تشعرك بضيق المكان.

وايضاً اعتمد على استخدام الأضاءة في السقف والستائر العريضة لأنها توسع امتداد الرؤية فتعكس شعوراً باتساع المكان، مثل هذة الصورة تم الأعتماد على سجادة واحدة صغيرة في الغرفة بألوان زاهية وفاتحة مع بعض الأضاءة في الشقف لتخلق بذلك جو من الراحة والوسع داخل المنزل.