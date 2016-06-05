منزل واسع مع هذة النصائح

المنزل ومساحته من أهم الأسباب التي تنعكس على حالة الانسان ونفسيته سواء بالسلب أو بالأيجاب خاصةً مساحته، فإذا كان المنزل مساحته كبيرة فستجد أن اصحاب المنزل يشعرون بالراحة أكثر من هؤلاء الذين يسكنون في منازل ذو مساحات صغيرة، لذلك وحلاً لهذة المشكلة لجأ مصممون الديكور إلى بعض الطرق العبقرية في الديكور، ليحققوا بذلك شعوراً وهمياً وايحاءً بالأتساع داخل المنزل، واذا كنت تشعر انك تعيش ان منزل صغير وتشعر بالأنزعاج ، إليك أهم الحيل لتخلق بها مساحة وهمية داخل منزلك.
من أهم القواعد في تأثيث المنزل صغير المساحة، للحصول على مساحة واسعة داخله، وهي الأستعانة بأثاث صغير الحجم قدر المستطاع، والأبتعاد عن قطع الأثاث ضخمة الحجم قدر المستطاع من خلال شراء أثاث مخصص للأماكن الصغيرة و يتوافق مع مساحة المكان الموضوع فيه، ووضعها بجانب الجدران لتوفر بذلك مساحة أكبر في الغرفة، مع الحرص علي أن يكون لون الأثاث قريب من لون الحائط، ومعتمد على الألوان الفاتحة، لأنها تعطي مساحة أكبر وأوسع للمكان، مثل الغرفة في هذة الصورة، لصغر مساحتها تم الاستعانة بأثاث صغير في الحجم، وتم وضعة بجانب الجدران ليخلق بذلك مساحة أكبر، وتم الأعتماد في الغرفة على الوان فاتحة ليعطي مساحة أكبر.
أذكي الحيل والحلول التي يجب استغلالها إذا كان منزلك صغيراً، هى النوافذ الكبيرة والمرايات، فالبعد عن الظلام الذي يعطيك احساساً بضيق المكان فالأضاءة الطبيعية من خلال النوافذ كبيرة و المتسعة تسمح بمرور الضوء الطبيعي، الذي يكسر ضيق مساحة المنزل والغرفة، مثل الغرفة في هذة الصورة اعتمند المصمم على نافذة كبيرة جدتاً ليخلق بذلك مساحة أضافية داخل غرفة السفرة، وكذلك أيضاً استخدام المرايات داخل الأماكن الضيقة وعلى حوائط الغرفة تعكسمساحة وتعطي شعوراً باتساع الغرفة وكبر المساحة .
اللعب ببعض الديكور البسيط واستغلال لمساته البسيطة جيداً داخل المنزل الصغير، كالسجاد والأضاءة والستائر على سبيل المثال، ففى المنزل صغير المساحة يفضل استخدام قطعة سجاد واحدة في كل غرفة مناسبة لمساحتها ، أفضل من استخدام أكثر من واحدة داخل الغرفة، لأن أكثر من سجادة سوف تشعرك بضيق المكان.
وايضاً اعتمد على استخدام الأضاءة في السقف والستائر العريضة لأنها توسع امتداد الرؤية فتعكس شعوراً باتساع المكان، مثل هذة الصورة تم الأعتماد على سجادة واحدة صغيرة في الغرفة بألوان زاهية وفاتحة مع بعض الأضاءة في الشقف لتخلق بذلك جو من الراحة والوسع داخل المنزل.
هل فكرت يوماً في استخدام التحف الزجاجية لأضافة مساحة داخل منزلك الصغير، ستندهش ويبدو جنون بالنسبة لك كيف مجرد تحف صغيرة تعطى اتساعاً لمنزلك؟؟
فلا عجب في ذلك فعندما يتطلب الأمر منك إظهار بعض المساحات الضيقة أكبر من مساحتها، فليس عليك سوى الزجاج ذو الأسطح المزخرفة والتحف الزجاجية لتعطى مظهر جذاب، عصري ومميز، مثل هذة الصورة فقد تم الاعتماد على التحف الزجاجية، لتعطب ذلك مظهر عصري ومريح للغرفة الصغيرة.
نعم الألوان عنوان كل شئ، عنوان الأناقة والعصرية وتناسقها معاً بشكل جيد يضفي على منزلك الصغير مساحة أيضاً فهى عنوان كل شئ داخل المنزل، ومثل هذة الصورة تم اختيار ألوان زاهية لغرفة المعيشة وتنسيقها معاً بشكل رائع.
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