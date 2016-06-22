الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

سافر لعوالم مختلفة عبر هذه الجدران لغرف الأطفال

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Residenza privata SG, Fenice Interiors Fenice Interiors غرفة نوم مراهقين
Loading admin actions …

جدران الغرف من أبرز العناصر المميزة لكل غرفة، وخاصة عندما تكون غرفة خاصة بالأطفال، فـهم دائمًا يبحثون عن المعرفة الدائمة، فكل ما يرونه أو يسمعونه يشكل في ذهنهم مصدر جديد للتخيل، وجدار غرفتهم يجب أن يجسد أحد الجوانب التي تشغلهم، الطبيعة، الحياة البرية، عالم الكرتون، وغيرها من كافة جوانب حياتهم يمكن أن تكون هي البطل في ديكور غرفتهم، وهذه الغرف حققت هذه المعادلة بدقة و براعة . 

اشراقة ودفء

E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة الاطفال
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

الإضاءة الداخلية في جدران هذه الغرفة التي زينت أطراف السحب والشمس البارزة على الجدار، جعلت  الغرفة مليئة بالدفء وحيوية وإشراق الصباح ، فأصبحت الغرفة لوحة فنية نقشت فيها الطبيعة بنعومة ودفء لا مثيل لها، كما أضافت ألوان قوس قزح على الجدار بهجة خاصة أن لون الغرفة لون رمادي، أوحى هذا المزيج بالاشراق عقب المطر، لظهر في النهاية غرفة أطفال هادئة بسيطة البطل فيها هو الجدار .

حينما تتجسد الطبيعة على جدار

Квартира1, ИП Поварова Татьяна Владимировна ИП Поварова Татьяна Владимировна غرفة الاطفال
ИП Поварова Татьяна Владимировна

ИП Поварова Татьяна Владимировна
ИП Поварова Татьяна Владимировна
ИП Поварова Татьяна Владимировна

جدار هذه الغرفة الكلاسيكية مزج الطبيعة بألوانها المشرقة المتفائلة على جدارها ، بألوان الطبيعة المتناغمة والتي تبعث في النفس التفاؤل بمجرد أن تسقط الإضاءة عليها لتبرز ألوانها المليئة بالحيوية، تصميم هذه الغرفة متناسق لأبعد الحدود ومنظم للغاية ، وساعد في ذلك باقي ديكور الغرفة حيث تمثل السقف بألوان السماء الزاهية وكأنها سماء لهذه الغابة، وأثاث الغرفة المفعم بالألوان .والإضاءة البارزة والداخلية ساعدت على إظهار هذه الألوان مما عالج ضيق مساحة الغرفة، فظهرت وكأنها أوسع.

كما تدرجت ألوان الستائرمابين البرتقالي الفاتح والأخضر والاعتماد على السجادة المزركشة بألوان الطبيعة لتشكل في النهاية غرفة كلاسيكية مفعمة بالألوان المبهجة . 

العالم بأكمله يتزين على جدار

Little LEIVARS, LEIVARS LEIVARS غرفة الاطفال
LEIVARS

Little LEIVARS

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

أما عن هذه الغرفة فهي انتقالية النمط  جمعت على جدارها الكرة الأرضية كلها، لتضم قارات العالم بما تشتمله من بلاد، فتشعر إنك تجوب العالم من خلال هذه الغرف لتنتقل بين قاراته وتبحر في محيطاته وأنت بداخل الغرفة، كما تنوعت ألوان الجدار في إطار متناغم من درجات الالون المستخدمة، لتجعل منها لوحة رُسمت بعناية ودقة بالغة.

الجمال يكمن في البساطة

Privathaus Hamburg, Julia Rafflenbeul Interior Architecture Julia Rafflenbeul Interior Architecture غرفة الاطفال
Julia Rafflenbeul Interior Architecture

Julia Rafflenbeul Interior Architecture
Julia Rafflenbeul Interior Architecture
Julia Rafflenbeul Interior Architecture

وهنا أنت لم تستقل فيل في الغابات الاستوائية، ولكنك داخل غرفة لطفل، جدارها مرسوم عليه بعناية فائقة مجموعة من الأفيال تمضي في طريقها، بلونها الرمادي والتي تجعلك تشعر وكإنك داخل فيلم وثائقي قديم عن حياة الأفيال. 

المزج بين اللون الأبيض والرمادي فقط في هذه الغرفة جعلها كلاسيكية من الطراز الأول، قليلة التفاصيل يؤكد من خلالها مهندس الديكور المصمم لها أن الجمال يكمن في البساطة ، ودعم وجود قطعة ديكور على شكل فيل صغير هذا التكامل بين ديكور الغرفة فجعلها تبدو أكثر تنسيقًًًا. 

الجدار الراقص

Residenza privata SG, Fenice Interiors Fenice Interiors غرفة نوم مراهقين
Fenice Interiors

Fenice Interiors
Fenice Interiors
Fenice Interiors

جدار هذه الغرفة ذات النمط الانتقالي مميزللغاية، راقصة الباليه التي تدور برشاقة على هذا الجدار تشعرك أنك بداخل عرض بحيرة البجع، عالم آخر يترك لمساته على هذه الغرفة ، ولونت بالأسود فأصبحت  أبرز ملمح في الغرفة، كما اتسمت باقي ألوان الغرفة بالنعومة فمزجت بين الروز الهاديء والأبيض.

وإضاءتها الداخلية جعلتها تليق بأن تكون غرفة مميزة لطفلة، البطلة فيها لرسمة راقصة البالية المتشحة بالسواد على الجدار وكأنها تؤدي عرضًا للبجعة الشريرة في عرض بحيرة البجع.

لقراءة المقال التالي، اضغط هنا: إعادة الحياة لمنزل بشرفة رائعة

الحدائق الحجريه .. أناقة و سهولة في الإعتناء .
أخبرنا أي غرفة تحلم أن تكون هي غرفة لطفلك؟ 

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً