سافر لعوالم مختلفة عبر هذه الجدران لغرف الأطفال

جدران الغرف من أبرز العناصر المميزة لكل غرفة، وخاصة عندما تكون غرفة خاصة بالأطفال، فـهم دائمًا يبحثون عن المعرفة الدائمة، فكل ما يرونه أو يسمعونه يشكل في ذهنهم مصدر جديد للتخيل، وجدار غرفتهم يجب أن يجسد أحد الجوانب التي تشغلهم، الطبيعة، الحياة البرية، عالم الكرتون، وغيرها من كافة جوانب حياتهم يمكن أن تكون هي البطل في ديكور غرفتهم، وهذه الغرف حققت هذه المعادلة بدقة و براعة .
الإضاءة الداخلية في جدران هذه الغرفة التي زينت أطراف السحب والشمس البارزة على الجدار، جعلت الغرفة مليئة بالدفء وحيوية وإشراق الصباح ، فأصبحت الغرفة لوحة فنية نقشت فيها الطبيعة بنعومة ودفء لا مثيل لها، كما أضافت ألوان قوس قزح على الجدار بهجة خاصة أن لون الغرفة لون رمادي، أوحى هذا المزيج بالاشراق عقب المطر، لظهر في النهاية غرفة أطفال هادئة بسيطة البطل فيها هو الجدار .
جدار هذه الغرفة الكلاسيكية مزج الطبيعة بألوانها المشرقة المتفائلة على جدارها ، بألوان الطبيعة المتناغمة والتي تبعث في النفس التفاؤل بمجرد أن تسقط الإضاءة عليها لتبرز ألوانها المليئة بالحيوية، تصميم هذه الغرفة متناسق لأبعد الحدود ومنظم للغاية ، وساعد في ذلك باقي ديكور الغرفة حيث تمثل السقف بألوان السماء الزاهية وكأنها سماء لهذه الغابة، وأثاث الغرفة المفعم بالألوان .والإضاءة البارزة والداخلية ساعدت على إظهار هذه الألوان مما عالج ضيق مساحة الغرفة، فظهرت وكأنها أوسع.
كما تدرجت ألوان الستائرمابين البرتقالي الفاتح والأخضر والاعتماد على السجادة المزركشة بألوان الطبيعة لتشكل في النهاية غرفة كلاسيكية مفعمة بالألوان المبهجة .
أما عن هذه الغرفة فهي انتقالية النمط جمعت على جدارها الكرة الأرضية كلها، لتضم قارات العالم بما تشتمله من بلاد، فتشعر إنك تجوب العالم من خلال هذه الغرف لتنتقل بين قاراته وتبحر في محيطاته وأنت بداخل الغرفة، كما تنوعت ألوان الجدار في إطار متناغم من درجات الالون المستخدمة، لتجعل منها لوحة رُسمت بعناية ودقة بالغة.
وهنا أنت لم تستقل فيل في الغابات الاستوائية، ولكنك داخل غرفة لطفل، جدارها مرسوم عليه بعناية فائقة مجموعة من الأفيال تمضي في طريقها، بلونها الرمادي والتي تجعلك تشعر وكإنك داخل فيلم وثائقي قديم عن حياة الأفيال.
المزج بين اللون الأبيض والرمادي فقط في هذه الغرفة جعلها كلاسيكية من الطراز الأول، قليلة التفاصيل يؤكد من خلالها مهندس الديكور المصمم لها أن الجمال يكمن في البساطة ، ودعم وجود قطعة ديكور على شكل فيل صغير هذا التكامل بين ديكور الغرفة فجعلها تبدو أكثر تنسيقًًًا.
جدار هذه الغرفة ذات النمط الانتقالي مميزللغاية، راقصة الباليه التي تدور برشاقة على هذا الجدار تشعرك أنك بداخل عرض بحيرة البجع، عالم آخر يترك لمساته على هذه الغرفة ، ولونت بالأسود فأصبحت أبرز ملمح في الغرفة، كما اتسمت باقي ألوان الغرفة بالنعومة فمزجت بين الروز الهاديء والأبيض.
وإضاءتها الداخلية جعلتها تليق بأن تكون غرفة مميزة لطفلة، البطلة فيها لرسمة راقصة البالية المتشحة بالسواد على الجدار وكأنها تؤدي عرضًا للبجعة الشريرة في عرض بحيرة البجع.
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