سافر لعوالم مختلفة عبر هذه الجدران لغرف الأطفال

جدار هذه الغرفة الكلاسيكية مزج الطبيعة بألوانها المشرقة المتفائلة على جدارها ، بألوان الطبيعة المتناغمة والتي تبعث في النفس التفاؤل بمجرد أن تسقط الإضاءة عليها لتبرز ألوانها المليئة بالحيوية، تصميم هذه الغرفة متناسق لأبعد الحدود ومنظم للغاية ، وساعد في ذلك باقي ديكور الغرفة حيث تمثل السقف بألوان السماء الزاهية وكأنها سماء لهذه الغابة، وأثاث الغرفة المفعم بالألوان .والإضاءة البارزة والداخلية ساعدت على إظهار هذه الألوان مما عالج ضيق مساحة الغرفة، فظهرت وكأنها أوسع.

كما تدرجت ألوان الستائرمابين البرتقالي الفاتح والأخضر والاعتماد على السجادة المزركشة بألوان الطبيعة لتشكل في النهاية غرفة كلاسيكية مفعمة بالألوان المبهجة .