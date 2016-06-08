حوض المطبخ… . عشرة عمر

الحوض هو عشرة عمرك داخلالمطبخ، لأنه قليلاً ما يتغير، وقد يعتقد البعض أن شراء حوض المطبخ من الأمور السهلة جداً في المطبخ، ولكن الأمر في حقيقة غير ذلك، فشراء حوض لمطبخك، موضوع يحتاج إلى بعض الخطوات الهامة للقيام بها، كي تستطيع شراء الحوض المناسب لك ولمساحة المطبخ ، حيث اختيار الحوض المناسب لمطبخك، يوفر كثيرًا من العناء عند القيام بأهم مهمة وهي غسيل أدوات المطبخ ، لذلك إليك أهم النصائح والمعلومات لتساعدك في اختيار حوض المطبخ المناسب.
الخطوة الأولى في اختيار حوض المطبخ المناسب، هي تحديد شكل وتصميم المطبخ أولاً، ثم على غرار ذلك يتم اختيار الحوض المناسب،وأنسب اختيار تصميم للحوض، هي اختيار الحوض الذي يتم ادماجه داخل رخامة المطبخ مباشرةً، فهويعتبر انسب اختيار،مثل هذا الحوض في الصورة السابقة، فتصميمه ملائم جداً لتصميم المطبخ بأكمله.
ثاني الخطوات الهامة في اختيار حوض مطبخ مناسب بعداختيار تصميم هي اختيار الخامة المناسب، فهناك أنواع عديدة من خامات الأحواض ، فيمكن الاختيار بين الستانلس،البورسلين ،الرخام أو يمكنك اختيار بين الأحواض المعدنية أيضاً. ولكن تعتبرأفضل الخامات هى الأحواض المصنوعة من الستانلس ، ولكن يفضل عدم شراء الأحواض ستانلس ذو اللمعة البراقة، فعلى رغم انه يعطيك مظهرًا جمالياً، ولكن من الصعب الحفاظ عليه بهذة اللمعة والنظافة لفترة طويلة، ولكن يفضل اختيار أحواض ذو لمعة مطفية،مثل الحوض في هذة الصورة.
أما ثالث خطوة في اختيار حوض لمطبخك مناسب، هي اختيار الأحجام المناسبة حسب حجم المطبخ أولاً وحجم رخامة الحوض ثانياً، ، لذلك يجب معرفة حجم الحوض الذى سوف تختاره بحيث يتناسب مع مساحة المطبخ المتوفرة لديك، كي لا يتسبب لك في عائق وضيق مساحة للمطبخ والرخامة، وحتي تستطيع اختيار حوض مع مطبخك ويضفي شكلاً جمالياً على المطبخ،مثل حوض المطبخ في هذة الصورة تم اختياره حجمه بشكل يتناسب مع حجم المطبخ والرخامة، على الرغم من أن الرخامة كبيرة والمطبخ مساحته واسعة بعض الشئ لكن فضل المصمم أن يختار حوض متوسط الحجم، ليترك مساحة جيدة للأستخدام الجيد واستغلالها بشكل عبقري.
ديكور الحوض يكمن في اختيار صنبورمناسب وملائم لتصميم الحوض بالكامل، واختيار المقاس الذي يتناسق مع مساحة الحوض وشكله، فهناك أنواع وأشكال كثيرة من الصنابير، ولكل منهما لمسة جمالية ومميزة، لذلك يجب التركيزبدقة قبل اختيار شكل صنبور للحوض.
الصلابة هي عنوان لحوض يدوم، فيجب التأكد من صلابة الحوض الذى تختاره، لأنه سوف يدوم معك لسنوات وسنوات طويلة، لهذا يجب أن يكون الحوض يتمتع بصلابة كبيرة.
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