حوض المطبخ… . عشرة عمر

الصلابة هي عنوان لحوض يدوم، فيجب التأكد من صلابة الحوض الذى تختاره، لأنه سوف يدوم معك لسنوات وسنوات طويلة، لهذا يجب أن يكون الحوض يتمتع بصلابة كبيرة.

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