سحر التصميم في منزل مكسيكي

في أحضان المكسيك الساحرة، سنأخذكم في جولة داخل منزل فاخر من تصميم شركة Taller Estilo Arquitectura، والتي استطاعت أن تضفي عليه لماسات تجمع بين الكلاسيكية والعصرية في تناغم، بما يُشكل انتصارًا جديدًا في فلسفتها الخاصة بإنشاء منازل تُثير الحواس الخمس وليس مجرد بناءًا معماريًا.

يتمتع المنزل بسحر خاص، بدءًا من الحديقة الأمامية، ومرورًا بالردهة الفسيحة، وحتى المساحات المفتوحة التي تميز تصميمه الداخلي، حيث تجتمع غرفة الطعام وغرفة المعيشة وأيضًا المطبخ، في مساحة واحدة مفتوحة بعضها على بعض، وهو ما يعطي المنزل اتساعًا أكبر من اتساعه، خاصة مع سيطرة اللون الأبيض على كل شيء من الأرض وحتى السقف.