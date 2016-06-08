سحر التصميم في منزل مكسيكي

في أحضان المكسيك الساحرة، سنأخذكم في جولة داخل منزل فاخر من تصميم شركة Taller Estilo Arquitectura، والتي استطاعت أن تضفي عليه لماسات تجمع بين الكلاسيكية والعصرية في تناغم، بما يُشكل انتصارًا جديدًا في فلسفتها الخاصة بإنشاء منازل تُثير الحواس الخمس وليس مجرد بناءًا معماريًا.
يتمتع المنزل بسحر خاص، بدءًا من الحديقة الأمامية، ومرورًا بالردهة الفسيحة، وحتى المساحات المفتوحة التي تميز تصميمه الداخلي، حيث تجتمع غرفة الطعام وغرفة المعيشة وأيضًا المطبخ، في مساحة واحدة مفتوحة بعضها على بعض، وهو ما يعطي المنزل اتساعًا أكبر من اتساعه، خاصة مع سيطرة اللون الأبيض على كل شيء من الأرض وحتى السقف.
يبدأ السحر في هذا المنزل، من خارجه، حيث الحديقة الامامية المزينة ببرك مائية صغير للغاية، تتوسطها حجارة مستديرة، مع إضاءات مثبتة في الأرض وسط الخضرة، بينما تنتشر ’قصاري الزرع هنا وهناك، لتتشكل في النهاية لوحة فنية لحديقة بأجواء ساحرة، تقودك إلى باب المنزل الزجاجي، ذو الأطر الحديدية، والمنحنيات التي تزخرفه بلمسة فاخرة.
ردهة المنزل تتحدث عن فخامته، حيث الاتساع الكبير، والذي يزداد اتساعًا بفعل سيطرة الابيض على الجدران والسقف، مع أرضية لامعة مزخرفة بالنقوش والرسومات، ولا يمكننا عدم ملاحظة تصميم الدرج الأبيض مع الدرابزين الأسود، بما يتناسب تمامًا مع ألوان المروحة المعلقة في السقف.
بمجرد الدخول إلى الطابف الأرضي من المنزل، نجد أنفسنا في مساحة مفتوحة ذات اتساع كبير، تتضمن كل من غرفة المعيشة وطاولة الطعام، وقد استُبدِلت الجدران الأسمنتية بأخرى زجاجية ذات أطر حديدية، مع أعمدة بيضاء تفصل بين الواحدة والأخرى، وسقف أبيض مضاءة بـ spot lights صغيرة، وتزينه مراوح كلاسيكية الطراز، بلون نبيتي تتوسطه زخارف مذهبة، مما يمنح السقف إطلالة فاخرة تتناسب مع تصميم المنزل.
تتكون غرفة الطعام من طاولة مستديرة لامعة باللون الأسود، تحيط بها أربع كراسي ذهبية اللون، بخامة تشبه الخوص، ويتناسب هذا التصميم تمامًا مع فكرة إطلالة الغرفة على الحديقة الخارجية.
في تلك الصورة، تتضح غرفة المعيشة بشكل أكبر، حيث تتكون من أريكتين وكرسي، اكتسوا باللون الأبيض الذي ينصهر مع الأرضية البيضاء اللامعة، وأيضًا السقف الأبيض المضيء، فيما تقف بينهم منضدة خشبية صغيرة، وبجانبها، تستند على الحائط، منضدة تلفاز خشبية أيضًا، وذلك لإضفاء جو من المرح والتسلية على الغرفة التي تجتمع فيها العائلة.
برغم إطلالة المساحة الواسعة على الحديقة، من خلال الجدران الزجاجية، إلا أن المصمم لم يكتف بمشهد الخضرة الخارجي، حيث استعان بـ
قصرية زرع، وقد وضعت فيها شجره نامية صغيرة، لإضفاء لمسة طبيعية داخل الغرفة، بل أنه تم وضع مزهرية بها ورود صفراء، على كل من منضدة غرفة المعيشة، وطاولة الطعام.
مازال الأبيض صاحب الكلمة العليا داخل هذا المنزل المكسيكي الساحر، فكل شيء داخل المطبخ يبدو أبيضًا من الأرض وحتى السقف، فيما عدا دولاب خشبي يقف بعيدًا ربما خارج حدود المطبخ، ولكنه في ذات المساحة المفتوحة التي تحتويه.
المنزل بأكمله عبارة عن مساحة مفتوحة، فكما نرى المطبخ يطل على غرفتي المعيشة والطعام، فيما تم تصميمه بنمط ليس عصري للغاية، ولكنه ليس تقليدي أيضًا، فقط المقابض المعدنية الكبيرة لأدراج خزانته، والشبكة المرتفعة عن سطح موقد الطهي، لا يمنحاه العصرية الكاملة.
لا يقل تصميم الحمام في لمساته الفاخرة عن باقي المنزل، بل إنه أكثر فخامة، حيث تغلف بالرخام، أرضية وحوائط وأيضًا حوض الاغتسال، مع وحدات إضاءة تبرز جمال تصميمه الرخامي، ومروحة بكشاف في السقف المخطط بالأعمدة الحديدية.
نافذة الحمام تبدو مختلفة ومميزة في تصميمها كثيرًأ، فقد امتدت طوليًا على شكل ثلاث مربعات كبيرة، ولكن بزجاج غير كاشف، فيما عدا المربع الأعلى بينهم، وذلك لحفظ الخصوصية مع اتاحة الفرصة لرؤية مشهد الحديقة الطبيعي.
الكلاسيكية الفاخرة التي يحتضنها هذا المنزل تؤكد وجود مثل حمام السباحة هذا، والذي تم تصميمه نصف مستطيل ونصف دائري، لأفضل استغلال لمساحة الفناء الخلفي للمنزل، حيث يمكن الاستمتاع بالسباحة فيه مع الاستمتاع بمنظر المنزل المضاء ليلًا وكأنه منزل سحري.
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