الحداثة والتقليدية وجهان لمنزل واحد!

في محافظة فيرونا بإيطاليا، وتحديدًا على الشاطئ الشرقي لبحيرة غاردا، حيث رومانسية الطبيعة الساحرة، يقبع منزل جبلي فريد في تصميمه الذي قام بتجديده مهندسو استديو PaolaFavretto Sagl للتصميم الداخلي، حيث أبدعوا في الجمع بين التصميم التقليدي والمعاصر، في تناغم سلس يجمع بين النمط الريفي ونمط البحر الأبيض المتوسط.
يتميز المنزل بأسقفه القوسية الحجرية، التي تشبه الكهوف البحرية، وتتناسب في كمال مع الإطلالة الشاطئية للمنزل، مع لمسات عصرية تجسدت في الأثاث الناصع البياض.
بمجرد الدخول إلى المنزل، سيأخذك الشعور إلى الكهوف البحرية الحجرية، حيث الأسقف المقوسة من الأحجار، والتي تتناسب تمامًا مع نمط البحر المتوسط، فيما تتمتع تلك المساحة المفتوحة التي تضم كل من غرفة المعيشة، وغرفة الطعام، بأثاث عصري، ذو تصميم بسيط وراق، ويكتسي باللون الأبيض، الذي يفرض سيطرته على الأرضية وكل قطع الأثاث.
من تلك الزاوية، يمكننا ملاحظة أن غرفة المعيشة تتكون من أريكة بيضاء، يقبع أمامها كرسيان بتصميم نصف دائري، مع وسائد بيضاء على كل منهما، بينما يفصل بين الأريكة والكرسيان، منضدتين صغيرتين، ذات ارتفاع قليل جدًا، كما تحوي الغرفة منضدة أشبه بلوحين من الخشب تم بسطهما على الأرض، لتحمل فوقها التلفاز، في لمسة تضفي أجواء المرح والتسلية على الغرفة.
تتميز الغرفة بإضاءتها الطبيعية، التي تنفذ إليها من الشباك المربع الذي تم تصميمه في الجدار، ليبرز مدى سماكته، كما يسمح أيضًا الباب المطل على الحديقة الخارجية، بنفاذ قدر كبير من الضوء، مما يمنح الغرفة إشراقة طبيعية بانتعاش نسيم البحر.
يمكننا رؤية أن غرفة الطعام تتكون من منضدة خشبية، تلونت بالأحمر اللامع، وتحيط بها كراس بيضاء، فيما يقابلها رف تم تصميمه بعناية في الجدار الحجري، وقد تزين بالأطر التي ربما تحوي شهادات فخرية.
وبينما يغلب الطابع العصري على غرفة المعيشة، سيطر الطابع التقليدي بكلاسيكيته الفاخرة على غرفة الطعام، وخاصة في تلك الثريا ذات القطع الكريستالية المتدلية من السقف الحجري.
يبدو المطبخ أشبه بصورة قد اقتصت من قصة كلاسكية قديمة، حيث يسيطر لون البيج المائل إلى الذهبي، مع الأسطح اللامعة للوح الفولاذي المقاوم للصدأ، الذي تم الاستعانة به بدلًا من اللوح الرخامي الذي من المفترض أن يوضع على منضدة المطبخ، التي تعلوها أرفف خشبية ذات تصميم رقيق وناعم، مع لمسة حياة تجسدت في إناء الزهور. وعلى الرغم من كلاسيكية التصميم، إلا اننا نلاحظ مرة أخرى تخل اللمسات العصرية، والتي تمثلت في صنبور المياه.
عليةريفية
أول ما جذب نظرنا في غرفة النوم، هو السقف الخشبي المزين بالعواض، تقع أسفلها علية صغيرة يتم الوصول إليها من خلال سلم خشبي، وهو ما يمنح الغرفة طابعًا ريفيًا.
تم التركيز في تصميم الغرفة على اللون الأبيض الذي سيطر على الجدران والسرير، مع أرضية خشبية للمسة دافئة تكسر بردوة اللون الأبيض، وعلى الرغم من التصميم العصري للسرير ومفروشاته، إلا أن اللوح الأمامي منه جاء بتصميم كلاسيكي يتناسب مع الطابع الريفي للعلية.
تصميم الغرفة بسيط في مجمله، ويتمتع بمساحات فارغة تمنح شعورًا بالراحة، حيث أنها لا تحوي سوى السرير وذلك الكرسي الخشبي الهزاز، بلونه الأبيض، والذي يقبع قرب الشرفة للاستمتاع بالإطلالة الشاطئية الخلابة، إلى جانب خزانة عتيقة الطراز، ومنضدة خشبية صغيرة تقف إلى جانب السرير.
لم يكن البيت ليكتمل بدون تلك الشرفة، فكيف لا يستغل المصمم الإطلالة الرائعة لبحيرة غاردا؟ّ! لذا أضفى على الشرفة لمسة شاطئة للاسترخاء، حيث تم وضع اثنين من الشازلونج الذهبي اللون، للحصول على سمرة طبيعية، مع إضافة وسائد صغيرة على السور الحجري، للاستمتاع بمشهد البحيرة، بينما زين الشرفة بقطعة ديكور أشبه بالفانوس، وإلى جانبها قصرية زرع صغيرة تحوي ورودًا باللون البينك.
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