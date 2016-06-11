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الحداثة والتقليدية وجهان لمنزل واحد!

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
RISTRUTTURAZIONE: una casa da monte affacciata sul lago , STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL غرفة المعيشة حجر Beige
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في محافظة فيرونا بإيطاليا، وتحديدًا على الشاطئ الشرقي لبحيرة غاردا، حيث رومانسية الطبيعة الساحرة، يقبع منزل جبلي فريد في تصميمه الذي قام بتجديده مهندسو استديو PaolaFavretto Sagl للتصميم الداخلي، حيث أبدعوا في الجمع بين التصميم التقليدي والمعاصر، في تناغم سلس يجمع بين النمط الريفي ونمط البحر الأبيض المتوسط.

يتميز المنزل بأسقفه القوسية الحجرية، التي تشبه الكهوف البحرية، وتتناسب في كمال مع الإطلالة الشاطئية للمنزل، مع لمسات عصرية تجسدت في الأثاث الناصع البياض.

مساحة مفتوحة بأسقف حجرية مقوسة

RISTRUTTURAZIONE: una casa da monte affacciata sul lago , STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL غرفة المعيشة حجر White
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

بمجرد الدخول إلى المنزل، سيأخذك الشعور إلى الكهوف البحرية الحجرية، حيث الأسقف المقوسة من الأحجار، والتي تتناسب تمامًا مع نمط البحر المتوسط، فيما تتمتع تلك المساحة المفتوحة التي تضم كل من غرفة المعيشة، وغرفة الطعام، بأثاث عصري، ذو تصميم بسيط وراق، ويكتسي باللون الأبيض، الذي يفرض سيطرته على الأرضية وكل قطع الأثاث.

غرفة معيشة حجرية بلمسات عصرية

RISTRUTTURAZIONE: una casa da monte affacciata sul lago , STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL غرفة المعيشة حجر Beige
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

من تلك الزاوية، يمكننا ملاحظة أن غرفة المعيشة تتكون من أريكة بيضاء، يقبع أمامها كرسيان بتصميم نصف دائري، مع وسائد بيضاء على كل منهما، بينما يفصل بين الأريكة والكرسيان، منضدتين صغيرتين، ذات ارتفاع قليل جدًا، كما تحوي الغرفة منضدة أشبه بلوحين من الخشب تم بسطهما على الأرض، لتحمل فوقها التلفاز، في لمسة تضفي أجواء المرح والتسلية على الغرفة.

تتميز الغرفة بإضاءتها الطبيعية، التي تنفذ إليها من الشباك المربع الذي تم تصميمه في الجدار، ليبرز مدى سماكته، كما يسمح أيضًا الباب المطل على الحديقة الخارجية، بنفاذ قدر كبير من الضوء، مما يمنح الغرفة إشراقة طبيعية بانتعاش نسيم البحر.

غرفة طعام بطابع كلاسيكي فاخر

RISTRUTTURAZIONE: una casa da monte affacciata sul lago , STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL غرفة المعيشة حجر Beige
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

يمكننا رؤية أن غرفة الطعام تتكون من منضدة خشبية، تلونت بالأحمر اللامع، وتحيط بها كراس بيضاء، فيما يقابلها رف تم تصميمه بعناية في الجدار الحجري، وقد تزين بالأطر التي ربما تحوي شهادات فخرية.

وبينما يغلب الطابع العصري على غرفة المعيشة، سيطر الطابع التقليدي بكلاسيكيته الفاخرة على غرفة الطعام، وخاصة في تلك الثريا ذات القطع الكريستالية المتدلية من السقف الحجري.

مطبخ كلاسيكي بأسطح فولاذية لامعة

RISTRUTTURAZIONE: una casa da monte affacciata sul lago , STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL مطبخ خشب Beige
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

يبدو المطبخ أشبه بصورة قد اقتصت من قصة كلاسكية قديمة، حيث يسيطر لون البيج المائل إلى الذهبي، مع الأسطح اللامعة للوح الفولاذي المقاوم للصدأ، الذي تم الاستعانة به بدلًا من اللوح الرخامي الذي من المفترض أن يوضع على منضدة المطبخ، التي تعلوها أرفف خشبية ذات تصميم رقيق وناعم، مع لمسة حياة تجسدت في إناء الزهور. وعلى الرغم من كلاسيكية التصميم، إلا اننا نلاحظ مرة أخرى تخل اللمسات العصرية، والتي تمثلت في صنبور المياه.

غرفة نوم بـ علية ريفية

RISTRUTTURAZIONE: una casa da monte affacciata sul lago , STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL غرفة نوم خشب معالج White
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

أول ما جذب نظرنا في  غرفة النوم، هو السقف الخشبي المزين بالعواض، تقع أسفلها علية صغيرة يتم الوصول إليها من خلال سلم خشبي، وهو ما يمنح الغرفة طابعًا ريفيًا.

تم التركيز في تصميم الغرفة على اللون الأبيض الذي سيطر على الجدران والسرير،  مع أرضية خشبية للمسة دافئة تكسر بردوة اللون الأبيض، وعلى الرغم من التصميم العصري للسرير ومفروشاته، إلا أن اللوح الأمامي منه جاء بتصميم كلاسيكي يتناسب مع الطابع الريفي للعلية.

تصميم الغرفة بسيط في مجمله، ويتمتع بمساحات فارغة تمنح شعورًا بالراحة، حيث أنها لا تحوي سوى السرير وذلك الكرسي الخشبي الهزاز، بلونه الأبيض، والذي يقبع قرب الشرفة للاستمتاع بالإطلالة الشاطئية الخلابة، إلى جانب خزانة عتيقة الطراز، ومنضدة خشبية صغيرة تقف إلى جانب السرير.

شرفة بإطلالة بحيرة غاردا

RISTRUTTURAZIONE: una casa da monte affacciata sul lago , STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL بلكونة أو شرفة حجر Beige
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

لم يكن البيت ليكتمل بدون تلك الشرفة، فكيف لا يستغل المصمم الإطلالة الرائعة لبحيرة غاردا؟ّ! لذا أضفى على الشرفة لمسة شاطئة للاسترخاء، حيث تم وضع اثنين من الشازلونج الذهبي اللون، للحصول على سمرة طبيعية، مع إضافة وسائد صغيرة على السور الحجري، للاستمتاع بمشهد البحيرة، بينما زين الشرفة بقطعة ديكور أشبه بالفانوس، وإلى جانبها قصرية زرع صغيرة تحوي ورودًا باللون البينك.

لمزيد من تصميمات المنازل الفريدة، تفضلوا بقراءة المقال التالي، فيلا رائعة بين التلال والبحر.

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