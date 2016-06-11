الحداثة والتقليدية وجهان لمنزل واحد!

في محافظة فيرونا بإيطاليا، وتحديدًا على الشاطئ الشرقي لبحيرة غاردا، حيث رومانسية الطبيعة الساحرة، يقبع منزل جبلي فريد في تصميمه الذي قام بتجديده مهندسو استديو PaolaFavretto Sagl للتصميم الداخلي، حيث أبدعوا في الجمع بين التصميم التقليدي والمعاصر، في تناغم سلس يجمع بين النمط الريفي ونمط البحر الأبيض المتوسط.

يتميز المنزل بأسقفه القوسية الحجرية، التي تشبه الكهوف البحرية، وتتناسب في كمال مع الإطلالة الشاطئية للمنزل، مع لمسات عصرية تجسدت في الأثاث الناصع البياض.