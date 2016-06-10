منزل إسباني برومانسية البحر المتوسط

سنأخذكم اليوم إلى جيرونا في إسبانيا، حيث السحر الكاتلوني، للتمتع بسحر نمط البحر المتوسط الكلاسيكي، في أحد المنازل التي تم إنشاؤه من قبل شركة Brick Construcción I Deseño، حيث الطابع الهادئ والتركيز على الشعور بالراحة، مع مناطق ترفيهية ممتدة داخل المنزل.
يخضع تصميم المنزل لقواعد نمط البحر المتوسط، حيث بناء الأسقف المقوسة من القرميد، والاستعانة أيضًا بـ الطين، ولكن مع لمسات عصرية في قطع الأثاث وبعض التصميمات، نتج في النهاية منزلًا ساحرًا بأجواء رومانسية هادئة.
من أشكال هندسية منتظمة، تم بناء واجهة المنزل، حيث أن المنزل أشبه بمكعبين متلاصقين بأحجام مختلفة، وقد تلونا بلون الطين، وتزينا بنوافذ وأبواب مستطيلة من الزجاج، وذلك لإعطاء المنزل مظهرًا عصريًا بسيطيًا، فيما بني السقف من القرميد، وأحيط المنزل بحديقة خضراء تتوسطها شجرة كبيرة، مع انتشار
قصاري الزرع في أنحاء الحديقة.
وبمجرد وصولنا إلى داخل المنزل، سنلاحظ التناقض في تصميم السقف، فعلى عكس الواجهة التي تتخذ أشكالًا هندسية منتظمة ذات زواية حادة، بنيت الأسقف الداخلية على هيئة أقواس ومنحنيات، وهو ما يمنح المنزل أجواءًا تُشبه الكهوف البحرية.
يغلب على غرفة المعيشة درجات البني والبيج المحايدة، حيث التدرج في اللون في السقف بين البيج والبني الذهبي، مع درجة كافية واضحة في الجدران والوسائد المتراصة فوق الأريكة البيضاء، بينما افترشت الأرض سجادة بأحد درجات البني.
أثاث الغرفة عصري وبسيط للغاية، فهي تتكون من أريكة، تقبع أمامها طاولة خشبية ذات تصميم بسيط وفريد، حيث تزين سطحها بمربعات سوداء، فيما وضع كرسيين أبيضين، بنمط الشازلونج، جنبًا إلى جنب في نهاية الغرفة، وخلفهما خزانة خشبية استخدم أعلاها كمعرضًا فنيًا، لعرض المزهريات الزجاجية الملونة بأشكالها وأحجامها المختلفة.
وبينما نطوف بنظرنا في الغرفة، سنلحظ دليلًأ أخر على اللمسات الفنية الفريدة في المنزل، حيث ذلك الجزء من الجدار القابع خلف الأريكة، والذي تم تصمميه كرف داخلي في الحائط مع نقش حجري، وإضاءة خفية تبرز مدى جمال الحائط والمزهرية الموضوعة على الرف الحجري.
تصميم الدرج داخل هذا المنزل، يُعد عملًا فنيًا رائعًا، فقد تم تصميم درجات السلم من الحديد، يتخلله بناء اسمنتي في الدرجات الأولى، ويتلاشى في الدجرات التالية لتُصبح معدنية فقط، وقد تخلله أيضًا لوحًا زجاجيًا طوليًا، لينتج في النهاية لوحة فنية لدرج معدني.
يستند الدرج إلى لوحة فنية أخرى، وهي الجدار الحجري الذي يُشع سحرًا بإضاءته الخفية، وتستند إليه أسفل السلم، وحدة أدراج خشبية، وضعت أعلاها قطع ديكور معدنية.
هل يمكنك الشعور بالطاقة المنبعثة من ذلك المطبخ المشرق؟ّ لابد وأن أصحاب المنزل يستمتعون بطعامهم بشهية كاملة، وسط ذلك المطبخ الرائع، والذي يضم أيضًا طاولة الطعام.
تستمد الغرفة اشراقتها من تلك النافذة الزجاجية الكبيرة، ومن خلفها
قصاري الزرع المتراصة في مشهد جمالي ساحر، وأيضًا الأبواب الزاجية المنزلقة، والتي حلت بدلًا من الجدار، لتمنح الغرفة إطلالة مباشرة على الحديقة الخلفية للمنزل، وهل هناك أفضل من تلك الإطلالة للاستمتاع بها أثناء طهي الطعام وتناوله!
اللون الأبيض المائل إلى البيج هو صاحب الكلمة العليا في الغرفة، حيث تلوننت بيه كل من منضدة المطبخ وطاولة الطعام، وأيضًا وحدات التخزين الخاصة بالمطبخ، وقد زاد من ميله إلى البيج، تلك الإضاءة المنعكسة من السقف في خطين متوازيين ومتواريين داخل السقف، وتدعمهما وحدات إضاءة صغيرة تراصت داخل كشاف معلق في منتصف السقف بمحاذاة المدخنة.
تتمتع طاولة الطعام بلمسة فاخرة تتجسد في ذلك الفراء الذي اكتست به الكراسي المتراصة حولها، كما يمكننا ملاحظة التصميم العصري الذكي لخزانة المطبخ، والتي تم تصميمها من الخشب اللامع، وقد احتوت بداخلها أيضًا على موقد الطهي، لتوفير المساحة.
يستمر السحر داخل هذا المنزل، ليبهرنا أكثر وأكثر في غرفة النوم، التي تلونت بالأبيض والبيج، مع أرضية خشبية لامعة، وسرير بتصميم عصري، تقف أمامه اثنين من
البوف، بلمسة أكثر عصرية، إضافة إلى قطع الأثاث البيضاء البسيطة التصميم والراقية في بساطتها.
فيما يكمن السحر كله في تلك الستائر المتدلاة فوق السرير من السقف الخشبي الأبيض، والتي تمنح الغرفة إطلالة رومانسية ساحرة تعيد إلينا ذكريات
ألف ليلة وليلة، خاصة مع تلك الإضاءات الخفية في الحائط، وفي المرآة.
هذا الحمام يُشعرك بالاسترخاء بمجرد النظر إليه، حيث تصميمه الهادئ، الذي يمنحه اتساعًا مُريحًا، مع السقف الخشبي المائل والمدعم بعوارض خشبية بيضاء، ولون الحائط المائل إلى البيج.
وحدات الحمام تتمتع بتصميم بسيط وأنيق، حيث المغطس المستطيل، وحوضي اغتسال مثبتان فوق لوح رخامي أبيض، بتصميم غير مبالغ في أناقته، وعلى الرغم من وجود مغطس، إلا أنه تم أيضًا تصميم كابينة استحمام زجاجية لمزيد من الرفاهية، كما زود الحمام بالعديد من سلال التخزين.
في الفناء الخلفي للمنزل، وحيث المنظر الخلاب للحديقة والبناء الحجري المتوافق تمامًا مع نمط البحر المتوسط، وضعت طاولة طعام بيضاء، وقد التف حولها 6 من الكراسي الحديدية، ذات الظهر المثقوب، وذلك لأن الفناء الخلفي هو أفضل بقعة في المنزل لاستضافة الأصدقاء والاقارب والاستمتاع بحفل شواء وسط الطبيعة الخضراء والهواء النقي.
ليست فقط طاولة الطعام، بل إن الفناء الخلفي يتضمن أيضًا بركة سباحة، تحيط بها الأشجار والشجيرات الخضراء، حتى تكتمل أجواء المرح في العطلات والأيام المشمسة.
للتعرف على كيفية تصميم مسبح في الحديقة، تفضلوا بقراءة المقال التالي، تصميم مسبح جميل بالحديقة خطوة بخطوة.