منزل إسباني برومانسية البحر المتوسط

وبمجرد وصولنا إلى داخل المنزل، سنلاحظ التناقض في تصميم السقف، فعلى عكس الواجهة التي تتخذ أشكالًا هندسية منتظمة ذات زواية حادة، بنيت الأسقف الداخلية على هيئة أقواس ومنحنيات، وهو ما يمنح المنزل أجواءًا تُشبه الكهوف البحرية.

يغلب على غرفة المعيشة درجات البني والبيج المحايدة، حيث التدرج في اللون في السقف بين البيج والبني الذهبي، مع درجة كافية واضحة في الجدران والوسائد المتراصة فوق الأريكة البيضاء، بينما افترشت الأرض سجادة بأحد درجات البني.

أثاث الغرفة عصري وبسيط للغاية، فهي تتكون من أريكة، تقبع أمامها طاولة خشبية ذات تصميم بسيط وفريد، حيث تزين سطحها بمربعات سوداء، فيما وضع كرسيين أبيضين، بنمط الشازلونج، جنبًا إلى جنب في نهاية الغرفة، وخلفهما خزانة خشبية استخدم أعلاها كمعرضًا فنيًا، لعرض المزهريات الزجاجية الملونة بأشكالها وأحجامها المختلفة.

وبينما نطوف بنظرنا في الغرفة، سنلحظ دليلًأ أخر على اللمسات الفنية الفريدة في المنزل، حيث ذلك الجزء من الجدار القابع خلف الأريكة، والذي تم تصمميه كرف داخلي في الحائط مع نقش حجري، وإضاءة خفية تبرز مدى جمال الحائط والمزهرية الموضوعة على الرف الحجري.