8 خطوات تجعل منزلك نظيفاً من تلقاء نفسه !..

لا شيء يسرق من وقتنا أكثر من مهمة التنظيف ، نقضي العديد من الساعات في غسيل الأطباق و تنظيف الأرضيات ، ثم يعود كل شيء كسابق عهده ، و تستمر الدوامه إلى الأبد ! .
لعلك توافقني الرأي أنه ليس من العدل أن تقضي كل هذا الوقت في التنظيف ، و المنطقى أن نقضي هذا الوقت في شيء أكثر متعه . ولكننا أيضاً لا نستطيع أن نجعل الأمر برمته غير ضروري . إذن علينا أن نجد حلاً وسطا ، يوفر عددا من الساعات الضائعه على التنظيف المستمر . هذا الحل يكمن في إتباعك لعدة طرق بسيطه ، تجعل منزلك نظيفاً على الدوام ، و تباعد بين أوقات تنظيف المنزل .
الفكرة الرئيسيه التى تجعل منزلك نظيفاً بإستمرار ، هو ألا تتركه للفوضى من البدايه ! . اعتاد أن تقلل العوامل المسببه للفوضى و الإتساخ ، ستجد أنك يوم التنظيف لا تبذل عناءً كبيراً في تنظيف المنزل . فمثلاً عود نفسك على تعليق ملابسك في الخزانه بإستمرار و عوّد أسرتك على هذا أيضاً ، لا تترك ملابسك ملقاه في كل جانب و تفاجأ بها يوم التنظيف . تعليق الملابس النظيفه أولاً بأول في خزانة الملابس ، ووضع الملابس المتسخه في غسالة الملابس أولا بأول أيضاً يوفر عليك الكثير من الوقت و يجعل غرفتك مرتبة على الدوام .
حدد لكل شيء في منزلك مكان محدد ، و لا تترك شيئاً في غير مكانه أبداً . عند الإنتهاء من استخدام أي شيء ، أعيده إلى مكانه المناسب ، و بهذا لن تعيث الفوضى في منزلك أبداً . فمثلاً سريرك ، واظب أن تفرد الملاءات و الألحفه على السرير بمجرد استيقاظك و سيكون بذلك جاهزا لإستقبالك مرتباً عند المساء . و أيضاً عود أطفالك على فعل نفس الشيء ، حتى يعتادو على النظام منذ الصغر ، و يساعدونك بطريقه غير مباشره في الحفاظ على البيت مرتب .
لتنظيف المنزل بسهوله ، يجب أن تتشارك الأسرة . علموا أولادكم غسيل الأطباق التى يتناولون فيها الطعام ، كل فرد يغسل طبقه ، و الأطباق المتبقيه ضعيها فوراً في غسالة الأطباق ولا تتركوها في حوض المطبخ . امسح حوض المطبخ دائما بعد إعداد الطعام بمطهر جيد ، و امسح جميع أسطح المطبخ أيضاً ، و تذكر القاعده : لا تترك أي شيء خارج مكانه المحدد .
السر الحقيقي وراء النجاح هو المداومه ، المداومه على الإستذكار ، المداومه على التدريب ، المداومه على المحاوله ! . و أيضاً السر وراء نظافه تدوم طويلا هو المداومه !. داوم على مسح حوض الحمام و البانيو بعد كل استخدام ، مسحه سريعه لا تأخذ و قتاً ولكن تحافظ على نظافتهم . جدد الفوط بصورة مستمره ، فالفوط النظيفه تساعد في إبقاء مظهر الحمام و رائحته بصوره جيده .
يجب أن تطرد الكسل من حياتك ، لا يعني ذلك أن تقول وداعاً للإسترخاء ولكن استرخ دون مبالغه . على سبيل المثال أنت تشاهد التلفاز ولو ساعه يومياً ، ما رأيك قبل أن تجلس تمسحه بالمناديل في أقل من 30 ثانيه ، لتزيل أي آثار للأتربه قد تكون قد علقت عليه ، ثم تجلس و تستمتع بالمشاهده . صدقني لن تشعر بأنك قد بذلت أي مجهود ، ولكن النتائج مبهره .
الإضاءه الجيده لمنزلك تجعله يبدو أجمل و أكثر أناقه ! ، نعم لا تظن أن الأضواء الخافته مفيده لأنها تخفى الأتربه ، لا العكس الإضاءه الخافته تخفى الأتربه و لكنها أيضاً تُبقي عليها . بمعنى أنك لا تستطيع رؤية الأتربه في الضوء الخافت ، و بالتالى ستفاجئك يوم التنظيف و قد تراكمت ، هذا بالإضافه إلى الكسل الذي تستدعيه و الملل و الكآبه التى تضفيها على الجو العام. أما الإضاءه الجيده ستمكنك من رؤية كل شيء ، و بالتالي تستطيع منع التراكم أولا بأول بمجهود قليل ، هذا بجانب الجو المنعش و المبهج الذي تشعرك به . كما أن الإضاءه الجيدة من شأنها أن تجعل الأثاث يبدو أجمل ، و التحف لامعه أكثر ولا سيما التحف المعدنيه العاكسه للضوء و التى ستبدو متلألئه في الإضاءه الجيده .
لا تنسى أن بيت نظيف يعني بيت ذو رائحه طيبه ، فلاشك أن الروائح السيئه من شأنها أن تغطي على نظافة المنزل و ترتيبه ، أما الرائحه الجيده فهي تتمم الصوره العامة و تبرز رونق المكان . علاوة على ذلك أن الرائحه الجميله تُشعرك أنك تستنشقي رائحه النظافه و هو شيء جيد في حد ذاته . الشموع التى تبعث بالروائح الجميله و البخور و معطرات الجو ، جميعها وسائل لا غنى عنها في المنزل النظيف . كما أن إنارة الشموع المعطره للجو ، تعطي ديكور جذاب للمنزل ، و تشعر الجميع بأنك قد نظفت المنزل للتو .
التجهيز للمستقبل يوفر عناء الفوضى و المجهود في المستقبل ، و يحافظ على المنزل نظيفاً على الدوام . مثلاً في يوم الأجازه ، حضّر أشياء لتستخدمها بقية الأسبوع . مثلا جهزيمواد الخبز و الكيك معاً في إناء زجاجي ، حتى تضيف الماء أو اللبن فقط عند العجين و تحصل على مخبوزات دون فوضى .
جمع مستلزمات أعياد الميلاد معاً في مكان واحد تستطيع الوصول إليه بسهوله ، حتى لا ترهق نفسك بالإعداد لها و أيضا توفر الفوضى التى تسببها .
اشتري مشتروات الأسبوع و رتبها جميعاً في الثلاجه و في خزانة المطبخ ، لأن المشتروات على أيام متفرقه تجعل المطبخ في فوضى مستمرة .
و أخيراً اجعل من يوم التنظيف يوماً للبهجه ، شغلي الموسيقى ، و إن كان لديك أولاد لا مانع أن تلعب معهم بالمياه في الحديقه ، و اعقد المسابقات بين أطفالك ليروا من الذي سيرتب حجرته أسرع ، كافئهم و كافيء نفسك بعد الإنتهاء بنزهة أو بعض الحلوى ! .