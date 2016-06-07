8 خطوات تجعل منزلك نظيفاً من تلقاء نفسه !..

التجهيز للمستقبل يوفر عناء الفوضى و المجهود في المستقبل ، و يحافظ على المنزل نظيفاً على الدوام . مثلاً في يوم الأجازه ، حضّر أشياء لتستخدمها بقية الأسبوع . مثلا جهزيمواد الخبز و الكيك معاً في إناء زجاجي ، حتى تضيف الماء أو اللبن فقط عند العجين و تحصل على مخبوزات دون فوضى .

جمع مستلزمات أعياد الميلاد معاً في مكان واحد تستطيع الوصول إليه بسهوله ، حتى لا ترهق نفسك بالإعداد لها و أيضا توفر الفوضى التى تسببها .

اشتري مشتروات الأسبوع و رتبها جميعاً في الثلاجه و في خزانة المطبخ ، لأن المشتروات على أيام متفرقه تجعل المطبخ في فوضى مستمرة .

و أخيراً اجعل من يوم التنظيف يوماً للبهجه ، شغلي الموسيقى ، و إن كان لديك أولاد لا مانع أن تلعب معهم بالمياه في الحديقه ، و اعقد المسابقات بين أطفالك ليروا من الذي سيرتب حجرته أسرع ، كافئهم و كافيء نفسك بعد الإنتهاء بنزهة أو بعض الحلوى ! .