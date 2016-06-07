الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

8 خطوات تجعل منزلك نظيفاً من تلقاء نفسه !..

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
BATH ROOM DESIGNS BY HOLLY KEELING, holly keeling interiors and styling holly keeling interiors and styling حمام
Loading admin actions …

 لا شيء يسرق من وقتنا أكثر من مهمة التنظيف ، نقضي العديد من الساعات في غسيل الأطباق و تنظيف الأرضيات ، ثم يعود كل شيء كسابق عهده ، و تستمر الدوامه إلى الأبد ! .

لعلك توافقني الرأي أنه ليس من العدل أن تقضي كل هذا الوقت في التنظيف ، و المنطقى أن نقضي هذا الوقت في شيء أكثر متعه . ولكننا أيضاً لا نستطيع أن نجعل الأمر برمته غير ضروري . إذن علينا أن نجد حلاً وسطا ، يوفر عددا من الساعات الضائعه على التنظيف المستمر . هذا الحل يكمن في إتباعك لعدة طرق بسيطه ، تجعل منزلك نظيفاً على الدوام ، و تباعد بين أوقات تنظيف المنزل .

الخطوة الأولى : عود نفسك !

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

الفكرة الرئيسيه التى تجعل منزلك نظيفاً بإستمرار ، هو ألا تتركه للفوضى من البدايه ! . اعتاد أن تقلل العوامل المسببه للفوضى و الإتساخ ، ستجد أنك يوم التنظيف لا تبذل عناءً كبيراً في تنظيف المنزل . فمثلاً عود نفسك  على تعليق ملابسك في الخزانه بإستمرار و عوّد أسرتك على هذا أيضاً ، لا تترك ملابسك ملقاه في كل جانب و تفاجأ بها يوم التنظيف . تعليق الملابس النظيفه أولاً بأول في خزانة الملابس ، ووضع الملابس المتسخه في غسالة الملابس أولا بأول أيضاً يوفر عليك الكثير من الوقت و يجعل غرفتك مرتبة على الدوام .

الخطوة الثانيه : أماكن محدده

Private Interior Design Project - Vilamoura, Simple Taste Interiors Simple Taste Interiors غرفة نومأسرة نوم
Simple Taste Interiors

Private Interior Design Project – Vilamoura

Simple Taste Interiors
Simple Taste Interiors
Simple Taste Interiors

حدد لكل شيء في منزلك مكان محدد ، و لا تترك شيئاً في غير مكانه أبداً . عند الإنتهاء من  استخدام أي شيء ، أعيده إلى مكانه المناسب ، و بهذا لن تعيث الفوضى في منزلك أبداً . فمثلاً سريرك ، واظب أن تفرد الملاءات و الألحفه على السرير بمجرد استيقاظك و سيكون بذلك جاهزا لإستقبالك مرتباً عند المساء . و أيضاً عود أطفالك على فعل نفس الشيء ، حتى يعتادو على النظام منذ الصغر ، و يساعدونك بطريقه غير مباشره في الحفاظ على البيت مرتب .

الخطوه الثالثه : المشاركه

Family Living homify مطبخالأجهزة الكهربائية
homify

Family Living

homify
homify
homify

لتنظيف المنزل بسهوله ، يجب أن تتشارك الأسرة . علموا أولادكم غسيل الأطباق التى يتناولون فيها الطعام ، كل فرد يغسل طبقه ، و الأطباق المتبقيه ضعيها فوراً في غسالة الأطباق ولا تتركوها في حوض المطبخ . امسح حوض المطبخ دائما بعد إعداد الطعام بمطهر جيد ، و امسح جميع أسطح المطبخ أيضاً ، و تذكر القاعده : لا تترك أي شيء خارج مكانه المحدد .

الخطوة الرابعه : كل يوم

BATH ROOM DESIGNS BY HOLLY KEELING, holly keeling interiors and styling holly keeling interiors and styling حمام
holly keeling interiors and styling

BATH ROOM DESIGNS BY HOLLY KEELING

holly keeling interiors and styling
holly keeling interiors and styling
holly keeling interiors and styling

السر الحقيقي وراء النجاح هو المداومه ، المداومه على الإستذكار ، المداومه على التدريب ، المداومه على المحاوله ! . و أيضاً السر وراء نظافه تدوم طويلا هو المداومه !. داوم على مسح حوض الحمام و البانيو بعد كل استخدام ، مسحه سريعه لا تأخذ و قتاً ولكن تحافظ على نظافتهم . جدد الفوط بصورة مستمره ، فالفوط النظيفه تساعد في إبقاء مظهر الحمام و رائحته بصوره جيده .

الخطوة الخامسه : لا للكسل

Style and Substance, Studio Hopwood Studio Hopwood غرفة الميديا
Studio Hopwood

Style and Substance

Studio Hopwood
Studio Hopwood
Studio Hopwood

يجب أن تطرد الكسل من حياتك ، لا يعني ذلك أن تقول وداعاً للإسترخاء ولكن استرخ دون مبالغه . على سبيل المثال أنت تشاهد التلفاز ولو ساعه يومياً ، ما رأيك قبل أن تجلس تمسحه بالمناديل في أقل من 30 ثانيه ، لتزيل أي آثار للأتربه قد تكون قد علقت عليه ، ثم تجلس و تستمتع بالمشاهده . صدقني لن تشعر بأنك قد بذلت أي مجهود ، ولكن النتائج مبهره .

الخطوة السادسه : الإضاءه

Wohnen Skandinavian 99chairs غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
99chairs

Wohnen Skandinavian

99chairs
99chairs
99chairs

الإضاءه الجيده لمنزلك تجعله يبدو أجمل و أكثر أناقه ! ، نعم لا تظن أن الأضواء الخافته مفيده لأنها تخفى الأتربه ، لا العكس الإضاءه الخافته تخفى الأتربه و لكنها أيضاً تُبقي عليها . بمعنى أنك لا تستطيع رؤية الأتربه في الضوء الخافت ، و بالتالى ستفاجئك يوم التنظيف و قد تراكمت ، هذا بالإضافه إلى الكسل الذي تستدعيه و الملل و الكآبه التى تضفيها على الجو العام. أما الإضاءه الجيده ستمكنك من رؤية كل شيء ، و بالتالي تستطيع منع التراكم أولا بأول بمجهود قليل ، هذا بجانب الجو المنعش و المبهج الذي تشعرك به . كما أن الإضاءه الجيدة من شأنها أن تجعل الأثاث يبدو أجمل ، و التحف لامعه أكثر ولا سيما التحف المعدنيه العاكسه للضوء و التى ستبدو متلألئه في الإضاءه الجيده .

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

الخطوة السابعه : الرائحه الجميله

Culti Candles Rooi غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Rooi

Culti Candles

Rooi
Rooi
Rooi

لا تنسى أن بيت نظيف يعني بيت ذو رائحه طيبه ، فلاشك أن الروائح السيئه من شأنها أن تغطي على نظافة المنزل و ترتيبه ، أما الرائحه الجيده فهي تتمم الصوره العامة و تبرز رونق المكان . علاوة على ذلك أن الرائحه الجميله تُشعرك أنك تستنشقي رائحه النظافه و هو شيء جيد في حد ذاته . الشموع التى تبعث بالروائح الجميله و البخور و معطرات الجو ، جميعها وسائل لا غنى عنها في المنزل النظيف . كما أن إنارة الشموع المعطره للجو ، تعطي ديكور جذاب للمنزل ، و تشعر الجميع بأنك قد نظفت المنزل للتو .

الخطوة الثامنه : جهز للمستقبل

Stylish Event Tableware and Decorations from Delight Department, Candle & Cake Candle & Cake غرفة السفرةديكورات واكسسوارات
Candle &amp; Cake

Stylish Event Tableware and Decorations from Delight Department

Candle & Cake
Candle &amp; Cake
Candle & Cake

التجهيز للمستقبل يوفر عناء الفوضى و المجهود في المستقبل ، و يحافظ على المنزل نظيفاً على الدوام . مثلاً في يوم الأجازه ، حضّر أشياء لتستخدمها بقية الأسبوع . مثلا جهزيمواد الخبز و الكيك معاً في إناء زجاجي ، حتى تضيف الماء أو اللبن فقط عند العجين و تحصل على مخبوزات دون فوضى .

جمع مستلزمات أعياد الميلاد معاً في مكان واحد تستطيع الوصول إليه بسهوله ، حتى لا ترهق نفسك بالإعداد لها و أيضا توفر الفوضى التى تسببها . 

اشتري مشتروات الأسبوع و رتبها جميعاً في الثلاجه و في خزانة المطبخ ، لأن المشتروات على أيام متفرقه تجعل المطبخ في فوضى مستمرة .

 و أخيراً اجعل من يوم التنظيف يوماً للبهجه ، شغلي الموسيقى ، و إن كان لديك أولاد لا مانع أن تلعب معهم بالمياه في الحديقه ، و اعقد المسابقات بين أطفالك ليروا من الذي سيرتب حجرته أسرع ، كافئهم و كافيء نفسك بعد الإنتهاء بنزهة أو بعض الحلوى ! .

غرف .. لنوم أفضل !
للمزيد من أفكار تنظيف المنزل شاهد7 حيل سريعه لتنظيف البيتهل تظن أن هذه الخطوات عمليه وسهله؟شاركنا بكتابة تعليق

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً