القواعد الثمانية لتصميم مكتب بأسلوب المينيمال

إذا كنت بصدد تصميم مكتب للعمل أو ركن للدراسة والإطلاع، فعليك التفكير في اعتماد النمط الإسكندينافي بأسلوب المينيمال، حيث يتمتع هذا النمط بالهدوء اللازم للتركيز والشعور بالراحة أثناء العمل، نظرًا لاعتماده على ألوان هادئة كالأبيض والبيج، وترك مساحات فارغة في الغرفة من خلال الاستعانة بقطع أثاث قليلة.
ولكي تستطيع تصميم مكتبك بهذا الأسلوب، عليك اتباع مجموعة من القواعد والخطوات، حتى تحصل على غرفة أنيقة ومريحة بتصميم دقيق خالي من المشكلات، وإليك القواعد الثمانية..
دع الأبيض يُسيطر على المكان، فالقاعدة الأولى والأساسية عند تصميم أي غرفة على النمط اللاسكندينافي، وليس فقط غرفة المكتب، هي أن تستخدم الأبيض لدهان كل جدران الغرفة، بل وأيضًا في الأثاث إن أمكن، تمامًا مثل تلك الصورة، فقط سيطر الأبيض على الجدران، وقطع الأثاث المتمثلة في الكرسي، والمنضدة.
مثال أخر على تطبيق قاعدة اللون الأبيض لتحقيق النمط الاسكندينافي، مع لمسات خشبية في الأرضية، بينما تتناسب قطع الأثاث القليلة البيضاء اللون أيضًا، مع أسلوب المينيمال، الذي يعتمد على استخدام الحد الأدنى في كل شيء.
القاعدة الثانية، هي اختيار مكتب وكرسي بتصميم اسكندينافي، ولكي يتماشى مكتبك مع هذا النمط، يجب أن يتمتع بلمسات من الأبيض والخشب، وإليك هذا التصميم كمثال، فقد تم الاستعانة بمكتب خشبي، وضعت أسفله وحدات أدراج باللون الأبيض، فيما احتفظ الكرسي الخشبي باللون البني المميز، مع تصميم عصري ذو عجلات لمزيد من الراحة في التنقل دون الحاجة للوقوف.
ولا ضرر أيضًا من تزويد غرفة مكتبك بأريكة مريحة، لربما تعبت من العمل وأردت الاسترخاء قليلًا، ولكن عليك اختيارها لتناسب أسلوب المينيمال، فلا تسبب ازدحامًا في الغرفة، حيث أن الأساس هو استخدام الحد الأدنى من الأثاث وترك مساحات فارغة، ففي هذا المثال، تمت الاستعانة بأريكة خشبية، مع لمسات بألوان محايدة من الرمادي والأبيض، ولكن دون الانتقاص من مساحة الغرفة بما يقضي على اتساعها.
تنص القاعدة الثالثة، على تصميم أرفف مُعلقة في الحائط، من أجل ترتيب الكتب والملفات بشكل منظم، ودون شغل مساحة إضافية من الغرفة، حيث أن المساحات الواسعة، وقطع الاثاث القليلة، أحد شروط تطبيق أسلوب المينيمال في النمط الاسكندرينافي.
وكما نلاحظ في تلك الغرفة، فقد تم تطبيق القواعد الثلاث، حيث المنضدة والكرسي الخشبيان، مع لمسات بالأبيض والبيج، إضافة غلى طلاء الجدران بأكملها باللون الأبيض، وأخيرًا، تصميم أرفف معلقة يمينًا ويسارًا، وقد نظمت عليها الكتب والأدوات بشكل منمق عملي.
القاعدة الرابعة تقتضي إضفاء لمسة تعبر عن شخصيتك في الغرفة، وذلك بتزيين الجدار باثنين أو ثلاث من المطبوعات التي تتضمن مقتباسات مُلهمة تحفزك على المثابرة والاستمرار في العمل.
في تلك الغرفة كمثال، استبدل اللوحات المطبوعة، بطباعة الكتابة على الجدار مباشرة، وهو ما أعطاه مظهرًا عمليًا أنيقًا، كما أنه لم يغفل القواعد السابقة، حيث استعان بالأثاث الخشبي، مع سيطرة اللون الأبيض على الجدران والأثاث وأيضًا الستائر.
القاعدة الخامسة، هي اعتماد أفضل إضاءة تناسب مكتبك، وهل هناك أفضل من الإضاءة الطبيعية نهارًا؟! فمن الأفضل أن تتمتع غرفة مكتبك بنوافذ كبيرة تسمح بدخول قدر كبير من الضوء لمنح غرفتك إشراقة طبيعية.
وبالطبع، عليك اختيار الإضاءة المناسبة التي تُساعدك على العمل ليلًا، وفي اسلوب المنيمال، يجب أن تكون وحدات الإضاءة بسيطة وقليلة، تمامًا كما في هذا التصميم الذي اعتمد كليًا على النوافذ الزجاجية الكبيرة التي تمتد بعرض جدران الغرفة، مع الاستعانة بمصباح صغير على المكتب للمساعدة على القراءة ليلًا، بالإضافة إلى SPOTS صغيرة مثبتة في السقف لدعم الإضاءة الهادئة.
نموذج مثالي أخر لاختيار الإضاءة المناسبة لمكتب بتصميم مينيمال على النمط الاسكندينافي، حيث تم استخدام وحدة إضاءة أشبه بكشاف كبير، وقد ثبتت في الجدار الذي يستند إليه المكتب، ليركز الضوء كله عليه، وبالتالي توفير أفضل إضاءة للقراءة والعمل.
بعيب النمط الاسكندينافي في بعض الأحيان أنه قد يكون مُملًا ورتيبًا، لذا فإن القاعدة السادسة تنص على كسر تلك الرتابة بإضفاء لمسة حياة من الطبيعة على مكتبك، من خلال الاستعانة بنبتة صغيرة تمنحه إشراقة نابضة.
ففي تلك الغرفة المصممة على النمط الاسكندينافي بمثالية، والتي يُسيطر عليها اللون الأبيض بالكامل، سواء إن كان في الجدران او الأثاث، تم وضع مزهرية بسيطة على المكتب، بها نبتة خضراء وزهور بيضاء، مما أضفى على المكان إشراقة طبيعية نابضة بالحياة، تتناسب تمامًا مع إشراقة الإضاءة الطبيعية المتسللة من النافذة الزجاجية الكبيرة.
القاعدة السابعة في طريقك نحو تصميم مكتب على النمط الإسكندينافي بأسلوب المينيمال، هو تعليق لوحة كبيرة على الجدار، لتثبت عليها ملاحظاتك، والقطع المُلهمة، بطريقة مُرتبة غير فوضوية.
وفي هذا التصميم كمثال، تم الاستعانة بلوحة عملاقة، سيطرت على أغلب الجدار القابع خلف المكتب، بإطار أبيض، وتصميم بطابع خشبي، وقد ثبتت عليها ملاحظات ومطبوعات، في مشهد غير فوضوي، يتماشى تمامًا مع أناقة وترتيب المكتب.
القاعدة الثامنة والأخيرة، تتعلق بإضفاء لمسة مختلفة على الغرفة، باستخدام قطعة ديكور أو أثاث من خامة أو لون مختلف، وذلك لكسر الرتابة والملل، ففي التصميم الذي نراه في الصورة، على سبيل المثال، تم الاستعانة بكرسي أصفر اللون وقد وضعت عليه وسادة مزخرفة بمربعات صغيرة من الأبيض والأسود، وكذلك أريكة جلدية بلون بني داكن، بما يتناقض تمامًا مع الألوان المحايدة للغرفة، والأثاث الخشبي.
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