القواعد الثمانية لتصميم مكتب بأسلوب المينيمال

إذا كنت بصدد تصميم مكتب للعمل أو ركن للدراسة والإطلاع، فعليك التفكير في اعتماد النمط الإسكندينافي بأسلوب المينيمال، حيث يتمتع هذا النمط بالهدوء اللازم للتركيز والشعور بالراحة أثناء العمل، نظرًا لاعتماده على ألوان هادئة كالأبيض والبيج، وترك مساحات فارغة في الغرفة من خلال الاستعانة بقطع أثاث قليلة.

ولكي تستطيع تصميم مكتبك بهذا الأسلوب، عليك اتباع مجموعة من القواعد والخطوات، حتى تحصل على غرفة أنيقة ومريحة بتصميم دقيق خالي من المشكلات، وإليك القواعد الثمانية..