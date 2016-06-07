غرف .. لنوم أفضل !

تعتبر غرفة النوم من أكثر الغرف خصوصية في المنزل و أكثرها هدوءاً، و هذا لأنها تؤدي وظيفة يومية للإنسان ألا و هي المساعدة على النوم، و تعد أسوأ التجارب الإنسانية على الإطلاق هي عدم القدرة على النوم بشكل طبيعي أو عدم مساعدة غرفة النوم على الاستغراق في الاحلام بشكل هاديء، ربما هناك عوامل تجعل الغرف مؤثرة و مهيئة للنوم بشكل أقوى من غيرها، و هو ما سنحاول القاء الضوء عليه من خلال كلماتنا المقبلة ..
النوم تجربة يومية يرغب البشر في جعلها تبدو أجمل كل يوم، و من خلال عرضنا لمجموعة من النماذج سيتبين شيئاً فشيئاً اساليب اختيارك للديكور المثالي لغرفة نومك التي تناسب ذوقك و أحلامك، و نبدأ بهذا النموذج الخيالي على أرض الواقع، استخدام اللون الأبيض الصافي و استخدام عمدان للسرير الذي يعتبر أصل غرفة النوم و درة تاجها، إن الطلاء بالألوان الفاتحة في غرفة النوم بالذات أمر لابد منه مهما كانت مساحتها و هذا لاعتبارات تتعلق بالطاقة الإيجابية و الاسترخاء و المساعدة على التأمل التي تبعثها الالوان الفاتحة أكثر من الداكنة، كما أنه يوجد توجه في جعل الغرف أكثر شاعرية عن طريق اضافة الستائر من درجات لون السرير مما يضيف خصوصية فوق خصوصية الغرفة
إذا كنت من البشر الذين يصنفون على أن نومهم خفيف لا يغوصون في بحره و من أقل ضوء أو حركة يستيقظون، إليك هذا النموذج، ابتعد تماماً عن النوافذ و الشرفات، و اجعل السرير في الجهة الابعد منهما، و اجعل دائماً استخدامك للستائر الأثقل في خامتها للتحكم التام في الضوء، كما يمكنك جعل الإضاءة في أغلبها مدفون في الجدران و هذا ايضاً لجعلها خافته قدر الأمكان حتى لو كانت الضوء الرئيسي بالغرفة، و لا بأس من قليل من الخصوصية بجعل الجزء المخصص للسرير مرتفعاً قليلاً عن باقي الغرفة
أما عشاق النشاط و الصحو باكراً، فيمكنهم وضع أسرتهم بالقرب من النوافذ و يستخدمون الستائر الخفيفة و التي تعتبر منفذة تماماً للضوء و الهواء اذا قمنا بفتح النوافذ، الديكور المنمق و الطلاءات التي بها عنصر النشاط مثيرة للغاية لهؤلاء الأشخاص، و تشعر أن الغرفة في حد ذاتها مفعمة بالحيوية
يمكننا كذلك أن نقوم بخلط ديكورين منفصلين في غرفة واحدة لتحقيق النوم العميق و في الوقت ذاته عدم فقدان ساعات النهار التي تتطلب التأمل و التفكيرالخفيف، و هذا عن طريق استخدام الستائر الثقيلة المكونات، و التي تفصل الغرفة تماماً عما حولها حتى أنها تعتبر من وسائل منع الصوت و قدرتها الرائعة على منع أي ذرة ضوء من العبور من النوافذ، فهي تحقق نوم صحي هاديء إلى أبعد الحدود
هناك أشخاص لا يستطيعون النوم إلا بعد أخذ دش استحمام دافيء، و ما أجمله أن يكون على بعد خطوات معدودة من السرير، حيث الشعور بدفء الحمام ثم الاسترخاء و الشعور بالراحة و السكينة على السرير ، الغرفة بتصميمها تحتاج كتب لوصف جمالها، و يكفي استخدام العنصر الزجاجي في الحمام المفصل للغرفة لتأكيد المعنى الخاص بان وضعه هكذا ليس غريباً
يعتبر الاهتمام بالسقف من أهم العوامل التي تساعد على نوم أكثر سرعة من خلال التأمل في تفاصيله، ففي هذا النموذج نرى جلياً استخدام النجفة بفروعها المتشعبة أعلى السرير مما يجعل النظر للأعلى تجربة مشوقة في كل مرة قبل النوم،
اقرأ كتاب الأفكار هذا لتجربة رائعة في اختيار الديكور المناسب للجدران
إذا كنت من غير محبي مكيف الهواء، فإليك التصميم المثالي للغرفة في الأجواء الحارة، فتلك المروحة المعلقة في السقف تعتبر الحل الأمثل لتلك المسألة، مروحة السقف تكون اخف درجة من المكيف و بها درجات أقل ضراوة من برودته، و جعلها في بعد على حواف السرير منطقي للغاية و موفق كذلك لعدم الشعور بالتبريد الزائد
من أقدم النماذج المتوفرة في الذاكرة البشرية عن غرفة نوم مريحة، هي التي بها السرير الصغير المبطن المعروف في مصر باسم
الشيزلونج و هو يؤدي وظيفة تهيئة الانسان قبل النوم لنوم أعمق، و بعدها نقوم بالانتقال الى السرير لأخذ قسطنا من ذلك النوم العميق ، بعد تهيئة النفس و الروح لها باستخدام هذا الكرسي الرائع
بعضنا لا يقوى على النوم إلا بعد قراءة كلمات يحبها و يتعلم منها، و إن وجود المكتبة في غرفة النوم أمر خاص يساعد على النوم بالتأكيد لعاشقي القراءة بأنواعها ، عادة غاية في الرقي نتمنى أن تتعمم في غرف نومنا في العالم العربي