غرف .. لنوم أفضل !

إذا كنت من البشر الذين يصنفون على أن نومهم خفيف لا يغوصون في بحره و من أقل ضوء أو حركة يستيقظون، إليك هذا النموذج، ابتعد تماماً عن النوافذ و الشرفات، و اجعل السرير في الجهة الابعد منهما، و اجعل دائماً استخدامك للستائر الأثقل في خامتها للتحكم التام في الضوء، كما يمكنك جعل الإضاءة في أغلبها مدفون في الجدران و هذا ايضاً لجعلها خافته قدر الأمكان حتى لو كانت الضوء الرئيسي بالغرفة، و لا بأس من قليل من الخصوصية بجعل الجزء المخصص للسرير مرتفعاً قليلاً عن باقي الغرفة