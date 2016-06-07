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غرف .. لنوم أفضل !

Mohammed Awad Mohammed Awad
Eaton Square: Belgravia, Roselind Wilson Design Roselind Wilson Design غرفة نوم
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تعتبر غرفة النوم من أكثر الغرف خصوصية في المنزل و أكثرها هدوءاً، و هذا لأنها تؤدي وظيفة يومية للإنسان ألا و هي المساعدة على النوم، و تعد أسوأ التجارب الإنسانية على الإطلاق هي عدم القدرة على النوم بشكل طبيعي أو عدم مساعدة غرفة النوم على الاستغراق في الاحلام بشكل هاديء، ربما هناك عوامل تجعل الغرف مؤثرة و مهيئة للنوم بشكل أقوى من غيرها، و هو ما سنحاول القاء الضوء عليه من خلال كلماتنا المقبلة ..

كما في الأحلام

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum غرفة نوم
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

النوم تجربة يومية يرغب البشر في جعلها تبدو أجمل كل يوم، و من خلال عرضنا لمجموعة من النماذج سيتبين شيئاً فشيئاً اساليب اختيارك للديكور المثالي لغرفة نومك التي تناسب ذوقك و أحلامك، و نبدأ بهذا النموذج الخيالي على أرض الواقع، استخدام اللون الأبيض الصافي و استخدام عمدان للسرير الذي يعتبر أصل غرفة النوم و درة تاجها، إن الطلاء بالألوان الفاتحة في غرفة النوم بالذات أمر لابد منه مهما كانت مساحتها و هذا لاعتبارات تتعلق بالطاقة الإيجابية و الاسترخاء و المساعدة على التأمل التي تبعثها الالوان الفاتحة أكثر من الداكنة، كما أنه يوجد توجه في جعل الغرف أكثر شاعرية عن طريق اضافة الستائر من درجات لون السرير مما يضيف خصوصية فوق خصوصية الغرفة

خصوصية أكبر

apartment V-21, VALENTIROV&PARTNERS VALENTIROV&PARTNERS غرفة نوم
VALENTIROV&amp;PARTNERS

apartment V-21

VALENTIROV&PARTNERS
VALENTIROV&amp;PARTNERS
VALENTIROV&PARTNERS

إذا كنت من البشر الذين يصنفون على أن نومهم خفيف لا يغوصون في بحره و من أقل ضوء أو حركة يستيقظون، إليك هذا النموذج، ابتعد تماماً عن النوافذ و الشرفات، و اجعل السرير في الجهة الابعد منهما، و اجعل دائماً استخدامك للستائر الأثقل في خامتها للتحكم التام في الضوء، كما يمكنك جعل الإضاءة في أغلبها مدفون في الجدران و هذا ايضاً لجعلها خافته قدر الأمكان حتى لو كانت الضوء الرئيسي بالغرفة، و لا بأس من قليل من الخصوصية بجعل الجزء المخصص للسرير مرتفعاً قليلاً عن باقي الغرفة

لعشاق الضوء

Reforma de una vivienda familiar en Madrid , Arquigestiona Reformas S.L. Arquigestiona Reformas S.L. غرفة نوم
Arquigestiona Reformas S.L.

Arquigestiona Reformas S.L.
Arquigestiona Reformas S.L.
Arquigestiona Reformas S.L.

أما عشاق النشاط و الصحو باكراً، فيمكنهم وضع أسرتهم بالقرب من النوافذ و يستخدمون الستائر الخفيفة و التي تعتبر  منفذة تماماً للضوء و الهواء اذا قمنا بفتح النوافذ، الديكور المنمق و الطلاءات التي بها عنصر النشاط مثيرة للغاية لهؤلاء الأشخاص، و تشعر أن الغرفة في حد ذاتها مفعمة بالحيوية

غير المود بالستائر

Departamento Tres Picos, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura غرفة نوم
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

يمكننا كذلك أن نقوم بخلط ديكورين منفصلين في غرفة واحدة لتحقيق النوم العميق و في الوقت ذاته عدم فقدان ساعات النهار التي تتطلب التأمل و التفكيرالخفيف، و هذا عن طريق استخدام الستائر الثقيلة المكونات، و التي تفصل الغرفة تماماً عما حولها حتى أنها تعتبر من وسائل منع الصوت و قدرتها الرائعة على منع أي ذرة ضوء من العبور من النوافذ، فهي تحقق نوم صحي هاديء إلى أبعد الحدود

ابداع

‘Rehbailitacion edificio en Gracia’, lluiscorbellajordi lluiscorbellajordi غرفة نوم
lluiscorbellajordi

lluiscorbellajordi
lluiscorbellajordi
lluiscorbellajordi

هناك أشخاص لا يستطيعون النوم إلا بعد أخذ دش استحمام دافيء، و ما أجمله أن يكون على بعد خطوات معدودة من السرير، حيث الشعور بدفء الحمام ثم الاسترخاء و الشعور بالراحة و السكينة على السرير ، الغرفة بتصميمها تحتاج كتب لوصف جمالها، و يكفي استخدام العنصر الزجاجي في الحمام المفصل للغرفة لتأكيد المعنى الخاص بان وضعه هكذا ليس غريباً

homify غرفة نوم خشب معالج Green
homify

homify
homify
homify

يعتبر الاهتمام بالسقف من أهم العوامل التي تساعد على نوم أكثر سرعة من خلال التأمل في تفاصيله، ففي هذا النموذج نرى جلياً استخدام النجفة بفروعها المتشعبة أعلى السرير مما يجعل النظر للأعلى تجربة مشوقة  في كل مرة قبل النوم،

اقرأ كتاب الأفكار هذا لتجربة رائعة في اختيار الديكور المناسب للجدران

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الوان حيوية

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة نوم
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

إذا كنت من غير محبي مكيف الهواء، فإليك التصميم المثالي للغرفة في الأجواء الحارة، فتلك المروحة المعلقة في السقف تعتبر الحل الأمثل لتلك المسألة، مروحة السقف تكون اخف درجة من المكيف و بها درجات أقل ضراوة من برودته، و جعلها في بعد على حواف السرير منطقي للغاية و موفق كذلك لعدم الشعور بالتبريد الزائد

للاسترخاء أصول

Master Bedroom Roselind Wilson Design غرفة نوم luxury bedroom,cushions,chaise lounge,dressing table,curtain,carpet,pillar,interior design
Roselind Wilson Design

Master Bedroom

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

من أقدم النماذج المتوفرة في الذاكرة البشرية عن غرفة نوم مريحة، هي التي بها السرير الصغير المبطن المعروف في مصر باسم الشيزلونج و هو يؤدي وظيفة تهيئة الانسان قبل النوم لنوم أعمق، و بعدها نقوم بالانتقال الى السرير لأخذ قسطنا من ذلك النوم العميق ، بعد تهيئة النفس و الروح لها باستخدام هذا الكرسي الرائع

ELK Comfort 164 Trendline, ELK Fertighaus GmbH ELK Fertighaus GmbH غرفة نوم
ELK Fertighaus GmbH

ELK Fertighaus GmbH
ELK Fertighaus GmbH
ELK Fertighaus GmbH

بعضنا لا يقوى على النوم إلا بعد قراءة كلمات يحبها و يتعلم منها، و إن وجود المكتبة في غرفة النوم أمر خاص يساعد على النوم بالتأكيد لعاشقي القراءة بأنواعها ، عادة غاية في الرقي نتمنى أن تتعمم في غرف نومنا في العالم العربي

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