شقه أم أنشوده بوهيميه ساحره ؟..

الكثير من الفن ، الكثير من التاريخ ، و الكثير من الراحه هذا هو العنوان المثالي لشقتنا اليوم . من أول نظره تستنتج أن هذا المنزل قد استهلك مجهودا لا يُعد و ساعات لا تُحصى في عملية اختيار الديكورات و تنسيقها سوياً لتظهر بهذا الشكل الرائع . من السهل اقتناء الكثير من التحف ، و لكن من الصعب أن ترتبها بصورة متناسقه غير منفّره . و في غرفة المعيشه يلفت نظرنا لوح للفن المعاصر و صور شخصيه و عائليه و تحف أخرى منسقه تنسيقا عفوي رائع ، كما يلفت انتباهنا طاولة القهوة الجانبيه بتصميمها المبتكر حيث أنها مكونه من حقائب جلديه عتيقه رائعه .