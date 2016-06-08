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شقه أم أنشوده بوهيميه ساحره ؟..

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
homify غرفة المعيشة
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رحلتنا هذه المره إلى شقه صغيره في هولندا ، التى تتميز بتاريخها الشيق و فنها الساحر ، حيث عرف التاريخ أقدم بورصه في العالم و شهد مولد فان جوخ صاحب أشهر لوحات للفن التشكيلي .  و شقة اليوم من مشاريع Bricks Studio ، وهي شقة صغيره لكنها غنية بالتفاصيل التى يطول وصفها . ومن أهم مميزات تصميمات الشركه ، أنهم يحولوا المنازل الغير صالحه للسكن ، إلى منازل رائعه لا تحتاج إلا أن تنتقل فيها بحقيبة ملابسك . و سنتعرف سوياً من خلال تصميمهم اليوم كيف يمكننا تحويل شقة صغيره إلى كنز من المتعه و الإثاره .

الكثير و الكثير

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الكثير من الفن ، الكثير من التاريخ ، و الكثير من الراحه هذا هو العنوان المثالي لشقتنا اليوم . من أول نظره تستنتج أن هذا المنزل قد استهلك مجهودا لا يُعد و ساعات لا تُحصى في عملية اختيار الديكورات و تنسيقها سوياً لتظهر بهذا الشكل الرائع . من السهل اقتناء الكثير من التحف ، و لكن من الصعب أن ترتبها بصورة متناسقه غير منفّره . و في غرفة المعيشه يلفت نظرنا لوح للفن المعاصر و صور شخصيه و عائليه و تحف أخرى منسقه تنسيقا عفوي رائع ، كما يلفت انتباهنا طاولة القهوة الجانبيه بتصميمها المبتكر حيث أنها مكونه من حقائب جلديه عتيقه رائعه . 

حقبة تاريخيه أخرى

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

السقف العالي و لمصابيح الصغيره المتدليه من جانبي السقف، جعلتنا نشعر بأننا في معرض للتحف القديمه و الثمينه . ولا شك أن وجود هذه الساعه التى تشبه الساعه الموجود بمحطات القطار في القرن التاسع عشر و الأبواب الزجاجيه ذات الإطار الحديدي قد وطدت طابع العراقه على المكان . وعلى الرغم من وجود الكثير من القطع الملفته للإنتباه إلا أن المنزل قد جاء بعيداً تماماً عن الإبتذال و المبالغه .

فكر خارج الصندوق

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

في دعوه إلى التفكيرخارج الصندوق و طرح العادات الباليه جانباً ، جاء المطبخ ملتصق بالكراج ، يفصل بينهم أبواب من مربعات زجاج ذات إطار حديدي على النمط الصناعي بطريقه حداثيه رائعه تدل على إمكانية التغلب على أي عقبه في عصرنا الحديث . و نلاحظ تدلي مصباحين سقف كبيرين ذو طراز صناعي من منتصف السقف ، في إضافه  لعنصر إضاءه جديد لا نجده إلا فى المطبخ ، كما أن السر وراء روعة المطبخ يكمن في اختيار أثاث عملى و أنيق بنفس الوقت ،و تبنى فكر المساحات المفتوحه حيث تم الدمج بين غرفة السفره و المطبخ مما أعطى راحة و اتساع للمكان .

الجانب الآخر

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

في الجانب الآخر من طاولة الطعام في المطبخ نجد الأمر مختلفاً تماماً ، فنرى كرسي أبيض فخم و أصيص زرع و لوحة فنيه معاصره و جيتار! . أشياء لا تمت بصله للمطبخ ، ولكن هذا هو سر الجاذبيه في المنزل . فاختيار أشياء عديمة الإتصال ببعضها البعض ، أهم أسس النمط الإنتقائي الذي اتبعه مصمموا المنزل . فالقانون هنا هو اللا قانون . و كانت النتيجه من ذلك تحفه بوهيميه رائعه على هيئة منزل .

غرفة النوم

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

لا شك أن منزلاً لا تستطيع توقعه ، سيظل يبهرك حتى النهايه .  فنرى هنا غرفة النوم و قد فاقت التخيلات ، بطريقه بسيطه تعجر عن وصفها . السرير مصنوع من منصه خشبيه  و خزنه جانبيه بالخشب أيضاً . دولاب الملابس من المعدن الذي طاله الصدأ ، لنتأكد أن إعادة التدوير لم تترك شيئا إلا وقد وجدت حلاً له . و مصباح الغرفه يشبه كشافات ستوديو التصوير . و الحائط قد زٌين بخريطه قديمة الإصدار للعالم ! . ولوحات فنيه من العصور الوسطى على الجدار الجانبي ، لاشك أن صاحب هذا المنزل شخصيه غير تقليديه و تفاجئك بالكثير .

الحمام

homify حمام
homify

homify
homify
homify

نلاحظ أن القطع المٌعاد تدويرها و التحف العريقه ، كانوا نجوماً في سماء هذا المنزل . فالحمام أيضاً قد جاء بقطع فريده لا يوجد منها اثنان في العالم ، و تزين باللون الأسود المميز للنمط الصناعي ،و لاشك أن استخدام البلاط الأبيض كان لافتاً و ناجحاً ، لأنه يخلق نوعاً من التضاد الذي يتناسب مع التناقض المسيطر على كافة أركان المنزل .

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