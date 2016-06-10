10 منازل صغيرة لكن عنوان للراحة

صغر المساحة ليس دائماُ سبباً للأنزعاج، فأحياناً يكون المساحات الصغيرة للمنازل عنوان للراحة، غريب أليس كذلك؟؟؟! لا تتفاجئ فقد جمعنا اليوم أفضل 10 منازل صغيرة من تركيا وجميع أنحاء العالم، ليحكى كل منزل منهم ثقافة مختلفة عن الأخري ليصبح بذللك عنواناً للراحة، دعونا نأخذ جولة مع هذة المنازل المميزة.
الأسود دائماً وأبداً عنوان للأناقة، حتى وهو لون الواجهة وأطلالة منزل فهو سيظل عنواناً للأناقة أذا كنت من محبى اللون الأسود، وأذا كنت غير ذلك فهذا المنزل سيجعلك تحبه، فهذا المنزل صمم على النمط الريفي البسيط، هذا المنزل من طابقين وصمم بسقف منحدرعلى التراث الريفي.
عندما يجتمع الجمال والبساطة معاً، يكون لهذا المنزل نصيب الأسد من الحديث، هذا المنزل من المنازل الصغيرة التي تشعرك بالراحة بمجرد النظر إليها من روعة تصميمها فقط، فهذا المنزل من كوريا الجنوبية تم تصميمه باللون الأبيض ليعزز الشعور بالراحة عند النظر إلى الواجهة مع لمسة الخشب الطبيعى التي تعطى بدورها أطلالة مميزة للمنزل.
لاشئ أجمل من الطبيعة وأن تعيش مع الطبيعة وداخلها، فهذا ما تحقق حقاً من خلال هذا المنزل، فهو صمم بالكامل داخل حديقة، وصممت الأبواب والشبابيك لتطل مباشرة على هذا المنظر الطبيعي الخلاب.
عندما يجتمع الأبداع والتصميم الناجح فأنت حقاً أمام منزل تحفة معمارية، فهذا المنزل صمم بشكا أبداعي غير تقليدي وفي نفس الوقت امتاز بالبساطة والرقي والذوق الجمالى الطبيعي الخلاب
هل فكرت يوماً في الجلوس داخل منزل محاط بغابة من الأشجار؟؟؟ شئ ممتع أليس كذلك، فنحن الأن أمام منزل الغابة، الذى صمم بالكامل داخل غابة من الأشجار ليعطيك شعوراً بالراحة والأسترخاء داخله.
أما الأن فنحن أمام منزل قمة في الجمال والأبداع، فهذا المنزل صممت واجهته لتعكس روحاً جمالية له، من أول اختيار الألوان الذي يشعرك بالبهجة والهدوء إلى الأعتماد على الزجاج بشكل مثالى في تصميم الواجهة.
منزل أخر بتصميم عصري بسيط، ولمسة كلاسيكية مميزة من خلال تصميم هذا السقف الذي يمتاز بالكلاسيكية.
عندما تنظر لهذا المنزل تشعر وكأنك أمام أشكال الهندسية، بسبب هذا التصميم العصري والفريد لسقف هذا المنزل، هذا المنزل من طابقين،اعتمد على اللون الرمادي للواجهة بدرجاته المختلفة.
أما الأن فجولتنا مع منزل مصدر للرقي والعصرية معاً، بدايةً من جمال التصميم إلى اختيار اللون، فاللون الرمادى لواجهة المنزل عكس بذلك شعوراً للرقي والعصرية.
واجهة مختلفة لتصميم منزل مختلف، يشعرك أنك أمام منزل من التراث الريفي البسيط، هذا المنزل عندما تنظر له من الوهلة الأولى تشعر أنك أمام منزل من طابق واحد، ولكن حقيقة الأمر غير ذلك، فهذا المنزل من طابقين، وقد اختار المصمم بساطة الريف ليعبر عن هذا المنزل.
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