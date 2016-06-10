10 منازل صغيرة لكن عنوان للراحة

واجهة مختلفة لتصميم منزل مختلف، يشعرك أنك أمام منزل من التراث الريفي البسيط، هذا المنزل عندما تنظر له من الوهلة الأولى تشعر أنك أمام منزل من طابق واحد، ولكن حقيقة الأمر غير ذلك، فهذا المنزل من طابقين، وقد اختار المصمم بساطة الريف ليعبر عن هذا المنزل.

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