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10 منازل صغيرة لكن عنوان للراحة

منة اسماعيل منة اسماعيل
Home In The Woods, Facit Homes Facit Homes منزل خشبي
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صغر المساحة ليس دائماُ سبباً للأنزعاج، فأحياناً يكون المساحات الصغيرة للمنازل عنوان للراحة، غريب أليس كذلك؟؟؟! لا تتفاجئ فقد جمعنا اليوم أفضل 10 منازل صغيرة من تركيا وجميع أنحاء  العالم، ليحكى كل منزل منهم ثقافة مختلفة عن الأخري ليصبح بذللك عنواناً للراحة، دعونا نأخذ جولة مع هذة المنازل المميزة.

واجهة سوداء ومنزل عنوانه للأناقة

あきる野の家 （ｽｰﾊﾟｰﾛｰｺｽﾄの家）, 氏原求建築設計工房 氏原求建築設計工房 منازل
氏原求建築設計工房

氏原求建築設計工房
氏原求建築設計工房
氏原求建築設計工房

الأسود دائماً وأبداً عنوان للأناقة، حتى وهو لون الواجهة وأطلالة منزل فهو سيظل عنواناً للأناقة أذا كنت من محبى اللون الأسود، وأذا كنت غير ذلك فهذا المنزل سيجعلك تحبه، فهذا المنزل صمم على النمط الريفي البسيط، هذا المنزل من طابقين وصمم بسقف منحدرعلى التراث الريفي.

الجمال والبساطة

homify منازل
homify

homify
homify
homify

عندما يجتمع الجمال والبساطة معاً، يكون لهذا المنزل نصيب الأسد من الحديث، هذا المنزل من المنازل الصغيرة التي تشعرك بالراحة بمجرد النظر إليها من روعة تصميمها فقط، فهذا المنزل من كوريا الجنوبية تم تصميمه باللون الأبيض ليعزز الشعور بالراحة عند النظر إلى الواجهة مع لمسة الخشب الطبيعى التي تعطى بدورها أطلالة مميزة للمنزل.

منزل من الطبيعة

Timber Clad Exterior Facit Homes منزل خشبي
Facit Homes

Timber Clad Exterior

Facit Homes
Facit Homes
Facit Homes

لاشئ أجمل من الطبيعة وأن تعيش مع الطبيعة وداخلها، فهذا ما تحقق حقاً من خلال هذا المنزل، فهو صمم بالكامل داخل حديقة، وصممت الأبواب والشبابيك لتطل مباشرة على هذا المنظر الطبيعي الخلاب.

عندما يجتمع الأبداع والتصميم الناجح

CCT 175 Villa Project in Yalova, CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS منازل
CCT INVESTMENTS

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

عندما يجتمع الأبداع والتصميم الناجح فأنت حقاً أمام منزل تحفة معمارية، فهذا المنزل صمم بشكا أبداعي غير تقليدي وفي نفس الوقت امتاز بالبساطة والرقي والذوق الجمالى الطبيعي الخلاب

منزل الغابة

homify منازل
homify

homify
homify
homify

هل فكرت يوماً في الجلوس داخل منزل محاط بغابة من الأشجار؟؟؟ شئ  ممتع أليس كذلك، فنحن الأن أمام منزل الغابة، الذى صمم بالكامل داخل غابة من الأشجار ليعطيك شعوراً بالراحة والأسترخاء داخله.

تصميم جميل لمنزل أجمل

CCT 175 Villa Project in Yalova, CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS منازل
CCT INVESTMENTS

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

أما الأن فنحن أمام منزل قمة في الجمال والأبداع، فهذا المنزل صممت واجهته لتعكس روحاً جمالية له، من أول اختيار الألوان الذي يشعرك بالبهجة والهدوء إلى الأعتماد على الزجاج بشكل مثالى في تصميم الواجهة.

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سقف كلاسيكي لمنزل عصري

homify منزل جاهز للتركيب
homify

homify
homify
homify

منزل أخر بتصميم عصري بسيط، ولمسة كلاسيكية مميزة من خلال تصميم هذا السقف الذي يمتاز بالكلاسيكية.

المنزل الرمادى

Konutlar, Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. منازل
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Konutlar

Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

عندما تنظر لهذا المنزل تشعر وكأنك أمام أشكال الهندسية، بسبب هذا التصميم العصري والفريد لسقف هذا المنزل، هذا المنزل من طابقين،اعتمد على اللون الرمادي للواجهة بدرجاته المختلفة.

الرقي والعصرية معاً

homify منازل
homify

homify
homify
homify

أما الأن فجولتنا مع منزل مصدر للرقي والعصرية معاً، بدايةً من جمال التصميم إلى اختيار اللون، فاللون الرمادى لواجهة المنزل عكس بذلك شعوراً للرقي والعصرية.

واجهة مختلفة

Church Mews, Hartland, Devon The Bazeley Partnership منازل
The Bazeley Partnership

Church Mews, Hartland, Devon

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

واجهة مختلفة لتصميم منزل مختلف، يشعرك أنك أمام منزل من التراث الريفي البسيط، هذا المنزل عندما تنظر له من الوهلة الأولى تشعر أنك أمام منزل من طابق واحد، ولكن حقيقة الأمر غير ذلك، فهذا المنزل من طابقين، وقد اختار المصمم بساطة الريف ليعبر عن هذا المنزل.

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جمعنا اليوم أفضل 10 منازل صغيرة من تركيا وجميع أنحاء  العالم، ليحكى كل منزل منهم ثقافة مختلفة عن الأخري ليصبح بذللك عنواناً للراحة، دعونا نأخذ جولة...

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