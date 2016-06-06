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ستائر عصرية للمسات فارقة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Country Family Home, Charlotte Crosland Interiors Charlotte Crosland Interiors غرفة المعيشة
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تصميم الغرفة لا يقتصر فقط على ألوان الجدران واختيار قطع الأثاث، هناك أشياء أخرى تمثل لمسات فارقة في تصميم الغرفة، ومن بينها الستائر وخاصة العصرية، والتي تلعب عدة أدوار في التصميم، فقد تستخدمها لكسر حدة الألوان المسيطرة على الغرفة، وقد تستعين بها للتحكم في الإضاءة، وربما من أجل الخصوصية، ففي النهاية، لا يُعد دورها ثانويًا على الإطلاق.

إضفاء طابع حيوي ومُشرق

Collection, Osborne & Little Osborne & Little
Osborne &amp; Little

Collection

Osborne & Little
Osborne &amp; Little
Osborne & Little

هل تتخيل مدى رتابة ذلك الركن بدون تلك الستائر الملونة؟! فقد لعبت الستائر بتصميمها العصري النابض بالحياة، دورًا بارزًا في إضفاء لمسة مُشرقة على هذا الركن الذي كادت الألوان المحايدة أن تقتله، ولم يكن اختيار الستائر موفقًا فقط، بل كان أكثر من رائعًا، حيث تتناسب بدرجة كبيرة مع قطع الديكور التي تتخذ شكل الصباء، نظرًا لكونها منقوشة بالورود وأوراق الشجر، ولن دون استخدام اللون الأخضر الذي كان حكرًا على مجسمات الصبار.

كما تناسبت درجات اللون البني والبيج المنتشرة في نقوش الستائر، مع لون الكرسي الأنيق بلونه البيج الفاتح، وكذلك تناسقت درجات الفيروزي مع ذلك الخط المميز في الوسائدة المزينة للكرسي.

خيارًا موفقًا للتناغم مع النمط الاسكندينافي

Cushions, Sian Elin Sian Elin غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Sian Elin

Cushions

Sian Elin
Sian Elin
Sian Elin

في غرفة على النمط الاسكندينافي، سنجد أن الستائر الثقيلة ذات الألوان المحايدة والنقوش الهادئة، كانت خيارًا موفقًا  للتناغم مع الأجواء السائدة دون صخب أو إفساد لهدوء الغرفة وتصميمها، كما أن ألوانها تتناسب بشدة مع لون الكرسي الأنيق ذوق الأرجل الخشبية.

الكثير من الزخارف ولكن في تناغم تام

Cushions, Sian Elin Sian Elin غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Sian Elin

Cushions

Sian Elin
Sian Elin
Sian Elin

هل يمكنكم ملاحظة الدور البارز الذي لعبته الستائر في تصميم تلك الغرفة؟!  فقد ساعدت الستائر بألوانها القاتمة، وخامتها الثقيلة، في تكسر حدة اللون البرتقالي الفاقع المُسيطر على تلك الغرفة الجريئة، وإعادة التوازن إلى تصميمها.

وعلى الرغم من وجود عدة نقوش في وحدة الإضاءة البرتقالية اللون، والتي تتماثل مع نقوش إحدى الوسائد المزينة للكرسي، بل أن هناك أيضًا وسادة أخرى بنقوش مختلفة تمامًا، إلا أن الستائر لم تكن سببًا في ازدحام التصميم على الإطلاق، بل إنها تناغمت مع النقوش الأخرى في سلاسة ونعومة.

قطعة فنية متناسقة

Collection, Osborne & Little Osborne & Little
Osborne &amp; Little

Collection

Osborne & Little
Osborne &amp; Little
Osborne & Little

إن كان التصميم السابق نجح في التنسيق بين الكثير من الزخارف دون التسبب في ازدحام، فهذا التصميم قد نجح بامتياز في الجمع بين ورق الحائط ذو المربعات المتعددة الألوان، وبين الستائر المنقوشة، التي تزين النافذة الملاصقة للجدار مباشرة، دون أن يطغى أحدهما على الأخر، أو أن يسببا إزعاجًا بصريًا، بل على العكس، فقد شكلا معًا قطعة فنية متناسقة.

تصميم الستائر يجمع بين العصرية والكلاسيكية في آن واحد، حيث الستائر البيضاء الشفافة التقليدية، وأمامها طبقة أخرى من الستائر الثقيلة، وقد اكتسى كل من ورق الحائط والستائر بدرجة البيج ذاتها، كما تزين الاثنين بدرجة كافيه متماثلة.

خصوصية لا تحجب الضوء

CHO 58 Stadthaus, ZOOMARCHITEKTEN ZOOMARCHITEKTEN غرفة السفرة
ZOOMARCHITEKTEN

ZOOMARCHITEKTEN
ZOOMARCHITEKTEN
ZOOMARCHITEKTEN

لم تكن تلك الغرفة لتبدو بالأناقة ذاتها بدون الستائر الخفيفة الناعمة بلونها المقارب للون الخوخ ، فقد أضفت الستائر لمسة رقيقة على التصميم، مع منحها الخصوصية اللازمة لغرفة الطعام، وذلك دون التأثير على الإضاءة التي يمكنها النفاذ عبر أقمشتها الخفيفة، في سلاسل رفيعة لا تُعكر صفو الغرفة الهادئة.

ستائر عصرية تناسب نمط البحر المتوسط

Blue Ombre curtains and cushions by Lovely Home Idea, LOVELY HOME IDEA LOVELY HOME IDEA شبابيك و أبوابستائر
LOVELY HOME IDEA

Blue Ombre curtains and cushions by Lovely Home Idea

LOVELY HOME IDEA
LOVELY HOME IDEA
LOVELY HOME IDEA

تلك الستائر هي الأنسب في غرفة على نمط البحر الأبيض المتوسط، حيث روائح البحر المنبعثة من تدفق ألوانها وكأنها أمواج هادئة تحتضن الجدار، فتلك الستائر المصممة من الكتان، اتخذت في بدايتها لونًا أبيض صريح، ولكنها بدأت بالتدرج بألوان الأزرق مع الاقتراب من نهاية تصميمها العصري البسيط، بدءًا من الدرجات الأفتح، ووصولًا إلى درجة الأزرق الممثلة لمياه المحيط.

للتعرف على تصميمات النوافذ، تفضلوا بقراءة المقال التالي، أجمل 10 تصاميم للشبابيك والنوافذ!

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لمسة كلاسيكة فاخرة

Country Home Living Room Charlotte Crosland Interiors غرفة المعيشة
Charlotte Crosland Interiors

Country Home Living Room

Charlotte Crosland Interiors
Charlotte Crosland Interiors
Charlotte Crosland Interiors

في تلك الغرفة المصممة بعناية على النمط الكلاسيكي العتيق، أضفت الستائر لمسة فاخرة أكملت اللوحة الفنية لـ غرفة المعيشة بألوانها المتعددة في تناغم، حيث جمعت الستائر بين ألوان الوسائد التي اكتست باللون الذهبي، كما أنها نُقشت برسومات تتقارب بشكل كبير مع تلك التي تزين الوسائد البيضاء، ولمزيد من الرقي؛ تحلت الستائر بأربطة ذهبية، تشبه سلاسل الذهب.

تصميم عصري لإشراقة طبيعية

Collection, Osborne & Little Osborne & Little
Osborne &amp; Little

Collection

Osborne & Little
Osborne &amp; Little
Osborne & Little

تتميز تلك الستائر بتصميمها العصري الأنيق، والذي يتناسب مع غرفة معيشة هادئة، بجدران ذات لون بيج محايد يتناسب مع أرضية تلك الستائر، فيما سيلعب اللونين االأزرق والبني، دورهما في إبراز تلك الستائر بين الجدران البيج، بينما تسمح تلك الطبقة الرقية الشبه شفافة بلونها الأبيض، بنفاذ قدر مناسب من الضوء، لإضفاء إشراقة طبيعية على الغرفة.

ستائر صممت خصيصًا للنمط الاسكندينافي

Hand made, made-to-measure curtains. Crow's Nest Interiors غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Crow&#39;s Nest Interiors

Hand made, made-to-measure curtains.

Crow's Nest Interiors
Crow&#39;s Nest Interiors
Crow's Nest Interiors

تلك الستائر تتناسب بشدة مع تصميم غرفة على النمط الاسكندينافي، حيث تجسد وحدها لوحة من الطبيعة، بورودها الملونة، وتصميمها العصري المُشرق، على أرضية بيضاء، من المؤكد أنها ستتناسب مع الجدران البيضاء المميزة لهذا النمط الريفي الأنيق.

ليلة هادئة ونوم عميق

A Spacious Apartment in Prenzlauer Berg, lifelife GmbH lifelife GmbH غرفة المعيشة
lifelife GmbH

lifelife GmbH
lifelife GmbH
lifelife GmbH

اللون أبيض على الرغم من طابعه الهادئ، إلا أنه لا يساعد على النوم في وجود ضوء قوي، لذا كان اختيار الستائر القاتمة بخامتها الثقيلة، هو الحل الأمثل للحصول على ليلة هادئة ونومًا عميقًا في تلك الغرفة البيضاء بالكامل، كما أن التدرج في لون الستائر الرمادية، التي يصبح لونها أكثر قتامة في الذيل، قد ساعد عل كسر رتابة الغرفة ذات الألوان الموحدة والمتقاربة.

منزل مُخيف حوله مُبدعون لآخر ساحر!
ما رأيك في استخدام الستائر المنقوشة مع الجدران المزخرفة؟

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