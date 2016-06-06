ستائر عصرية للمسات فارقة

هل تتخيل مدى رتابة ذلك الركن بدون تلك الستائر الملونة؟! فقد لعبت الستائر بتصميمها العصري النابض بالحياة، دورًا بارزًا في إضفاء لمسة مُشرقة على هذا الركن الذي كادت الألوان المحايدة أن تقتله، ولم يكن اختيار الستائر موفقًا فقط، بل كان أكثر من رائعًا، حيث تتناسب بدرجة كبيرة مع قطع الديكور التي تتخذ شكل الصباء، نظرًا لكونها منقوشة بالورود وأوراق الشجر، ولن دون استخدام اللون الأخضر الذي كان حكرًا على مجسمات الصبار.

كما تناسبت درجات اللون البني والبيج المنتشرة في نقوش الستائر، مع لون الكرسي الأنيق بلونه البيج الفاتح، وكذلك تناسقت درجات الفيروزي مع ذلك الخط المميز في الوسائدة المزينة للكرسي.