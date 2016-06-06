ستائر عصرية للمسات فارقة

تصميم الغرفة لا يقتصر فقط على ألوان الجدران واختيار قطع الأثاث، هناك أشياء أخرى تمثل لمسات فارقة في تصميم الغرفة، ومن بينها الستائر وخاصة العصرية، والتي تلعب عدة أدوار في التصميم، فقد تستخدمها لكسر حدة الألوان المسيطرة على الغرفة، وقد تستعين بها للتحكم في الإضاءة، وربما من أجل الخصوصية، ففي النهاية، لا يُعد دورها ثانويًا على الإطلاق.
هل تتخيل مدى رتابة ذلك الركن بدون تلك الستائر الملونة؟! فقد لعبت الستائر بتصميمها العصري النابض بالحياة، دورًا بارزًا في إضفاء لمسة مُشرقة على هذا الركن الذي كادت الألوان المحايدة أن تقتله، ولم يكن اختيار الستائر موفقًا فقط، بل كان أكثر من رائعًا، حيث تتناسب بدرجة كبيرة مع قطع الديكور التي تتخذ شكل الصباء، نظرًا لكونها منقوشة بالورود وأوراق الشجر، ولن دون استخدام اللون الأخضر الذي كان حكرًا على مجسمات الصبار.
كما تناسبت درجات اللون البني والبيج المنتشرة في نقوش الستائر، مع لون الكرسي الأنيق بلونه البيج الفاتح، وكذلك تناسقت درجات
الفيروزي مع ذلك الخط المميز في الوسائدة المزينة للكرسي.
في غرفة على النمط الاسكندينافي، سنجد أن الستائر الثقيلة ذات الألوان المحايدة والنقوش الهادئة، كانت خيارًا موفقًا للتناغم مع الأجواء السائدة دون صخب أو إفساد لهدوء الغرفة وتصميمها، كما أن ألوانها تتناسب بشدة مع لون الكرسي الأنيق ذوق الأرجل الخشبية.
هل يمكنكم ملاحظة الدور البارز الذي لعبته الستائر في تصميم تلك الغرفة؟! فقد ساعدت الستائر بألوانها القاتمة، وخامتها الثقيلة، في تكسر حدة اللون البرتقالي الفاقع المُسيطر على تلك الغرفة الجريئة، وإعادة التوازن إلى تصميمها.
وعلى الرغم من وجود عدة نقوش في وحدة الإضاءة البرتقالية اللون، والتي تتماثل مع نقوش إحدى الوسائد المزينة للكرسي، بل أن هناك أيضًا وسادة أخرى بنقوش مختلفة تمامًا، إلا أن الستائر لم تكن سببًا في ازدحام التصميم على الإطلاق، بل إنها تناغمت مع النقوش الأخرى في سلاسة ونعومة.
إن كان التصميم السابق نجح في التنسيق بين الكثير من الزخارف دون التسبب في ازدحام، فهذا التصميم قد نجح بامتياز في الجمع بين ورق الحائط ذو المربعات المتعددة الألوان، وبين الستائر المنقوشة، التي تزين النافذة الملاصقة للجدار مباشرة، دون أن يطغى أحدهما على الأخر، أو أن يسببا إزعاجًا بصريًا، بل على العكس، فقد شكلا معًا قطعة فنية متناسقة.
تصميم الستائر يجمع بين العصرية والكلاسيكية في آن واحد، حيث الستائر البيضاء الشفافة التقليدية، وأمامها طبقة أخرى من الستائر الثقيلة، وقد اكتسى كل من ورق الحائط والستائر بدرجة البيج ذاتها، كما تزين الاثنين بدرجة كافيه متماثلة.
لم تكن تلك الغرفة لتبدو بالأناقة ذاتها بدون الستائر الخفيفة الناعمة بلونها المقارب للون الخوخ ، فقد أضفت الستائر لمسة رقيقة على التصميم، مع منحها الخصوصية اللازمة لغرفة الطعام، وذلك دون التأثير على الإضاءة التي يمكنها النفاذ عبر أقمشتها الخفيفة، في سلاسل رفيعة لا تُعكر صفو الغرفة الهادئة.
تلك الستائر هي الأنسب في غرفة على نمط البحر الأبيض المتوسط، حيث روائح البحر المنبعثة من تدفق ألوانها وكأنها أمواج هادئة تحتضن الجدار، فتلك الستائر المصممة من الكتان، اتخذت في بدايتها لونًا أبيض صريح، ولكنها بدأت بالتدرج بألوان الأزرق مع الاقتراب من نهاية تصميمها العصري البسيط، بدءًا من الدرجات الأفتح، ووصولًا إلى درجة الأزرق الممثلة لمياه المحيط.
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في تلك الغرفة المصممة بعناية على النمط الكلاسيكي العتيق، أضفت الستائر لمسة فاخرة أكملت اللوحة الفنية لـ غرفة المعيشة بألوانها المتعددة في تناغم، حيث جمعت الستائر بين ألوان الوسائد التي اكتست باللون الذهبي، كما أنها نُقشت برسومات تتقارب بشكل كبير مع تلك التي تزين الوسائد البيضاء، ولمزيد من الرقي؛ تحلت الستائر بأربطة ذهبية، تشبه سلاسل الذهب.
تتميز تلك الستائر بتصميمها العصري الأنيق، والذي يتناسب مع غرفة معيشة هادئة، بجدران ذات لون بيج محايد يتناسب مع أرضية تلك الستائر، فيما سيلعب اللونين االأزرق والبني، دورهما في إبراز تلك الستائر بين الجدران البيج، بينما تسمح تلك الطبقة الرقية الشبه شفافة بلونها الأبيض، بنفاذ قدر مناسب من الضوء، لإضفاء إشراقة طبيعية على الغرفة.
تلك الستائر تتناسب بشدة مع تصميم غرفة على النمط الاسكندينافي، حيث تجسد وحدها لوحة من الطبيعة، بورودها الملونة، وتصميمها العصري المُشرق، على أرضية بيضاء، من المؤكد أنها ستتناسب مع الجدران البيضاء المميزة لهذا النمط الريفي الأنيق.
اللون أبيض على الرغم من طابعه الهادئ، إلا أنه لا يساعد على النوم في وجود ضوء قوي، لذا كان اختيار الستائر القاتمة بخامتها الثقيلة، هو الحل الأمثل للحصول على ليلة هادئة ونومًا عميقًا في تلك الغرفة البيضاء بالكامل، كما أن التدرج في لون الستائر الرمادية، التي يصبح لونها أكثر قتامة في الذيل، قد ساعد عل كسر رتابة الغرفة ذات الألوان الموحدة والمتقاربة.