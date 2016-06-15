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إصنع بنفسك: وصفات طبيعية لتعطير منزلك

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify مطبخطاولات وكراسي
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جئنا لكم اليوم ببعض الأفكار لعمل تعطير لغرف المنزل بوصفات بسيطة لإنعاش المنزل و تعطيره و جعل رائحتة مرحبة بدون اللجوء للمواد الكيماويه و المصنعة و الموجودة في معطرات الجو في الأسواق والتي بدورها تضر أطفالنا، حيواناتنا الأليفة في المنزل كما أنها تضر بالبيئة.

يمكنك أن تصنع هذه الوصفات بنفسك بسهولة من مواد موجودة في كل منزل فهي بالإضافة لكونها صحية فهي أيضاً ليست مكلفة بالمرة. سوف تشعر بالإنتعاش و لن تفكر أن تشتري معطرات للجو من السوق مره أخرى.

شموع ذات رائحة طيبة

Culti Candles Rooi غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Rooi

Culti Candles

Rooi
Rooi
Rooi

يمكنك شراء هذه الشموع في محلات الأثاث و يمكنك أيضاً عملها بنفسك، بالرائحة المفضلة إليك و بتكلفة أقل بكثير.

عن طريق إستغلال بقايا الشمع القديم أو شراء شمع خام، ثم تذويبه في حمام مياه و إضافة قطرات من الزيوت العطرية إليه، ثم صب الشمع في القوالب و تركه ليجف ثم لإشعاله والإستمتاع بالرائحة الذكية.

مغلى الفاكهة و الأعشاب

homify مطبخطاولات وكراسي
homify

homify
homify
homify

مغلى الخلطات الطبيعية من الأفكار المفضلة لدي لإضافة إنتعاش للمنزل، بكل بساطة ضف مكونات البهارات و الفواكهة و إتركهم على النار و إستمتع برائحة الطبيعة في منزلك.
هذه الخلطات أشهرها خلطة الحمضيات، و هي عبارة عن قطع برتقال، جريب فروت أو يوسفي، مع عيدان القرفة و بعض وحدات الينسون النجمة. أيضاً الخلطة المنعشة و هي عبارة عن فروع نعناع و قطع الخيار المنعشة، مع شرائح ليمون.

يوضع على الخليط ماء و يوضع على الموقد و يترك ليغلي على نار منخفضه بدون غطاء للإناء ليسمح بالبخار بالإنتشار في المنزل.

سبراي الغرفة

ECOLAREIRAS, HERKELL HERKELL المنزلديكورات واكسسوارات
HERKELL

HERKELL
HERKELL
HERKELL

لعمل سبراي معطر للغرف و الأثاث خالى من الكيماويات المضرة بالبيئة وبالإنسان يمكنك بكل بساطة خلط مياه، زيت عطري و بعض الكحول ليمنع فصل الماء عن الزيت. لكل 150 جرام من المياه نضع 25 جرام من الكحول و 25-30 نقطة من الزيت العطري.

بسهولة يمكنك عمل رشاش بكل الروائح المفضله كما يمكنك أيضاً تزين الزجاجة بوضع بعض النباتات المجففة مع الخليط.

النباتات

Frühlingsgarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de بلكونات وشرفاتنباتات و زهور
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

يمكنك إستخدام نباتات منقية للهواء مثل الصبار و البوتاس فهي نباتات لا تتطلب الكثير من العناية كما أن شكلها رائع. يمكنك أيضاً زراعة نباتات عطرية مثل النعناع و الريحان و الروز ماري. كما بإمكانك تعطير الجو عن طريق وضع  بوكيه من الزهور ذو رائحة طيبة.

تعطير الحمام

Vila Mariana, Tikkanen arquitetura Tikkanen arquitetura حمامخزانة الاسعافات الأولية
Tikkanen arquitetura

Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura

عن طريق وضع باقة من الروزماري أو اللافندر المجففة و تعليقها بالقرب من الدش بحيث ألا تكون في إتجاه خروح الماء ولكن في مواجهة البخار الخارج من الدش و الذي بدوره سوف يعمل على نشر الرائحة لباقي الحمام.

قواطع ذكية لمنزل منظم
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