إصنع بنفسك: وصفات طبيعية لتعطير منزلك

جئنا لكم اليوم ببعض الأفكار لعمل تعطير لغرف المنزل بوصفات بسيطة لإنعاش المنزل و تعطيره و جعل رائحتة مرحبة بدون اللجوء للمواد الكيماويه و المصنعة و الموجودة في معطرات الجو في الأسواق والتي بدورها تضر أطفالنا، حيواناتنا الأليفة في المنزل كما أنها تضر بالبيئة.
يمكنك أن تصنع هذه الوصفات بنفسك بسهولة من مواد موجودة في كل منزل فهي بالإضافة لكونها صحية فهي أيضاً ليست مكلفة بالمرة. سوف تشعر بالإنتعاش و لن تفكر أن تشتري معطرات للجو من السوق مره أخرى.
يمكنك شراء هذه الشموع في محلات الأثاث و يمكنك أيضاً عملها بنفسك، بالرائحة المفضلة إليك و بتكلفة أقل بكثير.
عن طريق إستغلال بقايا الشمع القديم أو شراء شمع خام، ثم تذويبه في حمام مياه و إضافة قطرات من الزيوت العطرية إليه، ثم صب الشمع في القوالب و تركه ليجف ثم لإشعاله والإستمتاع بالرائحة الذكية.
مغلى الخلطات الطبيعية من الأفكار المفضلة لدي لإضافة إنتعاش للمنزل، بكل بساطة ضف مكونات البهارات و الفواكهة و إتركهم على النار و إستمتع برائحة الطبيعة في منزلك.
هذه الخلطات أشهرها خلطة الحمضيات، و هي عبارة عن قطع برتقال، جريب فروت أو يوسفي، مع عيدان القرفة و بعض وحدات الينسون النجمة. أيضاً الخلطة المنعشة و هي عبارة عن فروع نعناع و قطع الخيار المنعشة، مع شرائح ليمون.
يوضع على الخليط ماء و يوضع على الموقد و يترك ليغلي على نار منخفضه بدون غطاء للإناء ليسمح بالبخار بالإنتشار في المنزل.
لعمل سبراي معطر للغرف و الأثاث خالى من الكيماويات المضرة بالبيئة وبالإنسان يمكنك بكل بساطة خلط مياه، زيت عطري و بعض الكحول ليمنع فصل الماء عن الزيت. لكل 150 جرام من المياه نضع 25 جرام من الكحول و 25-30 نقطة من الزيت العطري.
بسهولة يمكنك عمل رشاش بكل الروائح المفضله كما يمكنك أيضاً تزين الزجاجة بوضع بعض النباتات المجففة مع الخليط.
يمكنك إستخدام نباتات منقية للهواء مثل الصبار و البوتاس فهي نباتات لا تتطلب الكثير من العناية كما أن شكلها رائع. يمكنك أيضاً زراعة نباتات عطرية مثل النعناع و الريحان و الروز ماري. كما بإمكانك تعطير الجو عن طريق وضع بوكيه من الزهور ذو رائحة طيبة.
عن طريق وضع باقة من الروزماري أو اللافندر المجففة و تعليقها بالقرب من الدش بحيث ألا تكون في إتجاه خروح الماء ولكن في مواجهة البخار الخارج من الدش و الذي بدوره سوف يعمل على نشر الرائحة لباقي الحمام.