إصنع بنفسك: وصفات طبيعية لتعطير منزلك

جئنا لكم اليوم ببعض الأفكار لعمل تعطير لغرف المنزل بوصفات بسيطة لإنعاش المنزل و تعطيره و جعل رائحتة مرحبة بدون اللجوء للمواد الكيماويه و المصنعة و الموجودة في معطرات الجو في الأسواق والتي بدورها تضر أطفالنا، حيواناتنا الأليفة في المنزل كما أنها تضر بالبيئة.

يمكنك أن تصنع هذه الوصفات بنفسك بسهولة من مواد موجودة في كل منزل فهي بالإضافة لكونها صحية فهي أيضاً ليست مكلفة بالمرة. سوف تشعر بالإنتعاش و لن تفكر أن تشتري معطرات للجو من السوق مره أخرى.